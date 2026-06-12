معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 1 مرسيدس بنز

ستنطلق مباراة جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا في 18 يونيو 2026 عند الساعة 12:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و16:00 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة

افتتح بافانا بافانا المجموعة الأولى بطريقة كارثية بخسارة 2-0 أمام المكسيك في اليوم الافتتاحي للبطولة، وهي مباراة شهدوا فيها حصول لاعبين على أوامر الطرد من الحكم. البطاقتان الحمراوان لسبهيفيلو سيثولي وثيمبا زواني أعاقتا بشدة فريقاً كان يعاني حتى في صناعة فرص واضحة عندما كان لديه 11 لاعباً في الملعب، وسيغيب كلا الرجلين عن هذا اللقاء المقبل مع التشيك. في المقابل، خسرت جمهورية التشيك 2-1 أمام كوريا الجنوبية رغم تقدمها في الدقيقة 59 في اللقاء الافتتاحي الآخر للمجموعة الأولى. يكفي القول إن هذه المباراة اكتسبت بالفعل أهمية إضافية إذ إن كلا الطرفين يتصارعان بالفعل للخروج من المجموعة.

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من هم اللاعبون الأساسيون لجمهورية التشيك، ومن هو مدربهم؟

مع عودة مرتقبة للغاية إلى الساحة العالمية للمرة الأولى منذ 2006، تُعرف جمهورية التشيك بأسلوبها القوي والمجتهد مع رشّة من الجودة الفنية ضمن المزيج. تحت قيادة المدرب ميروسلاف كوبِك، يلعب الفريق كرة قدم براغماتية.

جامعاً بين بنية جسدية مهيبة بطول 191 سم وإنهاء فني من النخبة، يدخل شيك البطولة بعدما سجل 16 هدفاً من 28 مشاركة في البوندسليغا في الموسم الماضي. يظل التهديد التهديفي الرئيسي للفريق ونقطة الارتكاز. لاعب وسط وست هام توماس سوتشيك، وهو جبل من الرجال بدوره، يشكل تهديداً دائماً في الكرات الثابتة ولديه أيضاً موهبة جيدة في التمركز في مواقع ذكية للتسجيل عبر انطلاقات متأخرة ذكية إلى منطقة الجزاء. نجم ليون بافيل شولتس هو صانع ألعاب مثير يعمل خلف شيك مباشرة.

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من هم اللاعبون الأساسيون لجنوب أفريقيا، ومن هو مدربهم؟

كل شيء يمر عبر مايملودي صنداونز، مِترونوم خط الوسط تيبوهو موكوينا. وحوله، سيعتمد مدرب بافانا بافانا هوغو بروس أيضاً على المواهب المبكرة للمثير البالغ من العمر 21 عاماً من أورلاندو بايرتس ريليبوهيلي موفوكينغ.

المدافع مبكيزيلي مبوكازي المقيم في الولايات المتحدة لا يزال في العشرين فقط لكنه يُنظر إليه بالفعل كقائد مستقبلي لبافانا. مهاجم بيرنلي لايل فوستر سيقود الخط الأمامي بضغطه المتواصل، وركضه في القنوات، ولعبه الذكي في الربط.

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التشكيلة المتوقعة لجمهورية التشيك

Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Sulc, Provod; Schick.

التشكيلة المتوقعة لبافانا

Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Adams; Mofokeng, Mbatha, Appollis; Foster.

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قائمة جمهورية التشيك المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: لوكاس هورنيتشيك (براغا)، ماتيج كوفار (بي إس في آيندهوفن)، يندريخ ستانيك (سلافيا براغ)

المدافعون: فلاديمير كوفال (هوفنهايم)، دافيد دوديرا (سلافيا براغ)، توماس هوليش (سلافيا براغ)، روبن هراناتش (هوفنهايم)، ستيبان تشالوبك (سلافيا براغ)، دافيد يوراسيك (سلافيا براغ)، لاديسلاف كريتشي (وولفرهامبتون)، ياروسلاف زيليني (سبارتا براغ)، دافيد زيما (سلافيا براغ)

لاعبو الوسط: لوكاس سيرف (فيكتوريا بلزن)، فلاديمير داريدا (هرادتس كرالوفه)، لوكاس بروفود (سلافيا براغ)، ميخال ساديلك (سلافيا براغ)، هوغو سوخوريتشيك (سبارتا براغ)، ألكسندر سويكا (فيكتوريا بلزن)، توماس سوتشيك (وست هام)، بافل سولتش (أولمبيك ليون)، دينيس فيشينسكي (فيكتوريا بلزن)

المهاجمون: آدم هلوتشيك (هوفنهايم)، توماس خوري (سلافيا براغ)، مويمير خيتيل (سلافيا براغ)، يان كوختا (سبارتا براغ)، باتريك شيك (باير ليفركوزن).

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تشكيلة جنوب أفريقيا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: رونون ويليامز (ماميلودي صنداونز)، ريكاردو غوس (سيويليلي)، سيفو تشاين (أورلاندو بايرتس).

المدافعون: خوليسو موداو، أوبري موديبّا، خولوماني نداماني (جميعهم ماميلودي صنداونز)، أولويثو ماخانيا (فيلادلفيا يونيون)، برادلي كروس (كايزر تشيفس)، ثابانغ ماتولودي (بولوكواني سيتي)، نكوسيناثي سيبيسي، كاموغيلو سيبيليبيلي (كلاهما أورلاندو بايرتس)، إيمي أوكون (هانوفر)، ساموكيلي كابيني (مولده إف كيه)، مبيكيزيلي مبوكازي (شيكاغو فاير).

لاعبو الوسط: تيبوهو موكوينا، جايدن آدامز (كلاهما ماميلودي صنداونز)، ثالينتي مباثا (أورلاندو بايرتس)، سفيبيلو سيثولي (تونديلا).

المهاجمون: أوسوين أبوليس، تسيبانغ موريمي، إيفيدنس ماكغوبا، ريليبوهيلي موفوكينغ (جميعهم أورلاندو بايرتس)، لايل فوستر (بيرنلي)، إقرام راينرز، ثيمبا زواني (كلاهما ماميلودي صنداونز)، ثابيلو ماسيكو (إيه إي إل ليماسول).

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المستوى

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر أي بيانات مواجهات مباشرة بين التشيك وجنوب أفريقيا في سجلات المباريات المقدمة. تمثل هذه المباراة لقاءً نادرًا بين الدولتين على الساحة الدولية.