ستنطلق مباراة تركيا ضد باراغواي في 19 يونيو 2026 عند الساعة 23:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20 يونيو 2026 عند الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش.

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تركيا ضد باراغواي: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في شمال كاليفورنيا تداعيات هائلة إذ يتطلع كلا المنتخبين للتعافي من هزائم مدمرة في اليوم الافتتاحي ضمن تركيبة صعبة للمجموعة الرابعة. وبعد نتائج محبطة للغاية في الجولة الأولى - حيث خسرت تركيا 2-0 أمام منتخب أستراليا الفعّال في فانكوفر وتعرضت باراغواي لهزيمة ثقيلة 4-1 على يد مستضيف البطولة الولايات المتحدة في لوس أنجلوس - تقلّص هامش الخطأ في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو (ملعب ليفاي) بشكل كبير. ويتجه المعسكران إلى الساحل الغربي وهما يعلمان أن الخاسر سيُدفع إلى حافة الإقصاء المبكر من كأس العالم، ما يجعل الزخم النفسي والتعافي البدني الفوري أمرين بالغَي الأهمية.

يجب على مدرب المنتخب الوطني التركي أن يستقر سريعاً على تشكيلة عانت من صعوبة في تحقيق مردود هجومي في كندا. وسيعتمد على عناصره الإبداعية عالية الإمكانات - المرتكزة على مواهب ديناميكية مثل أردا غولر وكينان يلدز - لإعادة المعايرة، وفرض إيقاع الاستحواذ، وترسيخ التنفيذ الحاسم في الثلث الأخير اللازم لاختراق خطوط الخصم. وعلى الجانب الآخر يقف منتخب باراغواي اليائس ذو النزعة الهجومية البنيوية بقيادة غوستافو ألفارو. وبعد أن شاهدوا انضباطهم يتفكك مع سيل من البطاقات الصفراء خلال خسارتهم الافتتاحية أمام الولايات المتحدة، لا ألبيرّوخا يمتلكون مخططاً دفاعياً لا يلين يعتمد على الضغط العالي وحافة بدنية خطيرة تجعلهم خصوماً عنيدين للغاية عندما تكون حياتهم في البطولة على المحك.

تُقام هذه المواجهة في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو المتطور في سانتا كلارا، كاليفورنيا، وستكون بمثابة مباراة شطرنج من التعديلات التكتيكية الحاسمة. لا يستطيع أي من الطرفين تحمل انهيار دفاعي في مناطق التحول المركزية، ما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة والانضباط النخبوي عنصرين حاسمين. سترى تركيا هذه المباراة منصة مثالية لإثبات تفوقها الفني، معتمدة على الحركة السلسة ومسارات التمرير الإبداعية لكسر الخطوط. وعلى النقيض، تدخل باراغواي أرض الملعب متحمسة لتسليح تنظيمها الصلب وقطع التحول العمودي لمعاقبة أي أخطاء بنيوية تركية. ومع استعداد الفريقين للخروج تحت الأضواء، ستسيطر جسامة الحفاظ على آمال التأهل من المجموعة الرابعة على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية الأولى.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

أستراليا 2-0 تركيا

انتهت عودة تركيا المرتقبة بشدة إلى مسرح كأس العالم للمرة الأولى منذ 24 عامًا بإحباط مرير، بعدما تعرضت لهزيمة سريرية بنتيجة 2-0 أمام أستراليا في فانكوفر. سيطر فريق فينتشنزو مونتيلا بالكامل على الإيقاع والمساحات في ملعب بي سي بليس، مستحوذًا على نسبة ساحقة بلغت 72% من الكرة وأمطر المرمى الأسترالي بـ30 محاولة إجمالًا. ومع ذلك، دفع الأتراك ثمنًا باهظًا لإهدارهم المطلق وافتقارهم للحِدّة في الثلث الأخير، إذ وجدوا أنفسهم مرارًا مُحبطين بأداء مذهل تضمن ثماني تصديات من حارس مرمى السوكيروز باتريك بيتش. افتتحت أستراليا التسجيل عبر نيستوري إيرانكوندا قبل أن تستغل فقدان إسماعيل يوكسك للكرة في الدقيقة 75، ما أتاح لكونور ميتكالف مضاعفة التقدم وترك تركيا المهيمنة لكنها بلا أنياب خالية الوفاض.

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الولايات المتحدة 4-1 باراغواي

عانى رجال غوستافو ألفارو ليلة افتتاح قاسية في لوس أنجلوس، بخسارتهم 4-1 أمام الولايات المتحدة، الشريك المستضيف للبطولة بلا رحمة. بدأت المباراة بشكل كارثي بالنسبة لـ لا ألبيرّوخا عندما حوّل داميان بوباديّا بالخطأ عرضية ويستون ماكيني إلى شباكه بعد سبع دقائق فقط. أظهرت باراغواي لمحات من الصلابة الدفاعية لكنها ببساطة لم تستطع احتواء سرعة التحول الأمريكية، لتستقبل ثنائية في الشوط الأول من فولارين بالوغون. وبينما منح البديل بين الشوطين ماوريسيو شريان حياة مؤقتًا بتسديدة سكنت الشباك من تمريرة خوليو إنسيسو في الدقيقة 73، حسم جيو رينا المباراة في عمق الوقت بدل الضائع، تاركًا باراغواي قابعة في قاع المجموعة الرابعة وتبحث عن إجابات هيكلية كبرى.

ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

تركيا: تنفيذ حاسم في الثلث الأخير & سرعة عمودية

لا يحتاج فينتشنزو مونتيلا إلى إعادة صياغة مخططه القائم على الاستحواذ بكثافة، لكنه يجب أن يعالج الافتقار المطلق للّمسات الحاسمة الذي كلف تركيا أمام أستراليا. رغم امتلاكهم 72% من الكرة وإطلاق 30 تسديدة على المرمى الأسترالي، فشل نجوم الهلال في إيجاد طريقهم إلى الشباك، لينتهي بهم الأمر إلى الانهيار نحو هزيمة 2-0 لأنهم لم يستطيعوا تحويل السيطرة الميدانية إلى فرص عالية القيمة.

أمام القالب الدفاعي التقليدي العدواني والمتماسك لباراغواي، ستكون المناطق المركزية مزدحمة للغاية. من المرجح أن يركز التعديل التكتيكي الأساسي لمونتيلا على الابتعاد عن أنماط التمرير البطيئة والدائرية بين لاعبي الوسط المتأخرين، وبدلاً من ذلك إدخال سرعة عمودية أعلى بكثير. سيكون توظيف المراوغة السريعة والمباشرة لكينان يلدز والرؤية النخبوية لأردا غولر لتمرير الكرات بسرعة بين الخطوط بدلًا من الدوران حولها أمرًا حاسمًا. سيساعد ذلك على تمديد قلبي دفاع باراغواي وخلق تمريرات عكسية عالية القيمة، وتجنب وابل متكرر من التسديدات المركزية بعيدة المدى منخفضة الاحتمال أو العرضيات المتوقعة إلى دفاع يعتمد بكثافة على الكرات الهوائية.

باراغواي: انضباط التحول الدفاعي & منفذ فوري للهجوم المرتد

أظهر فريق غوستافو ألفارو لمحات من القتال البنيوي في لوس أنجلوس، لكن الجولة الثانية تتطلب إعادة معايرة حادة في التحول الدفاعي وانضباط البطاقات. نجح شكل الضغط العالي لباراغواي في تعطيل الإيقاعات المبكرة أمام الولايات المتحدة، لكن الفريق تفتت تمامًا عندما كُشف أمام الهجمات المرتدة السريعة، ما أدى إلى سيل من البطاقات الصفراء الدفاعية ونتيجة ثقيلة 4-1.

أمام خط وسط تركي متفوق تقنياً، فإن الجلوس بشكل سلبي بالكامل أو الضغط بعدوانية متهورة وفي غير توقيت مناسب هو وصفة لكارثة. يجب أن تتمحور تعديلات غارنيرو حول غرفة المحرك لديه - وتحديداً أندريس كوباس وداميان بوباديلا - اللذين يحتاجان إلى الحفاظ على انضباط مكاني صارم بدلاً من التقدم عالياً أكثر من اللازم، مما يجبر تركيا على اللعب خارج كتلتهم المتوسطة المدمجة. علاوة على ذلك، عندما يفوز باراغواي بالكرة، يجب أن يكون انتقال الهجوم المرتد فورياً ومنظماً. بدلاً من الاعتماد بالكامل على كرات طويلة معزولة ومتفائلة إلى أليكس آرسه, لا ألبيرروخا يجب أن تسعى إلى إطلاق سرعة وقدرة خوليو إنسيسو الإبداعية في حمل الكرة بسرعة لكشف المساحات التي يتركها ظهيرا تركيا المتقدمان بشكل مباشر.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

أخبار فريق تركيا

التحدي الأساسي لفينتشينزو مونتيلا قبل التوجه إلى شمال كاليفورنيا هو معالجة اللمسة الحاسمة لدى فريقه مع إدارة مخاوف اللياقة البدنية المستمرة. لحسن الحظ، خرج فريق الهلال والنجوم من مباراتهم الافتتاحية شديدة الحدة التي شهدت 30 تسديدة أمام أستراليا دون أي مخاوف إصابة جديدة أو إيقافات انضباطية، مما يمنح المدرب مجموعة كاملة للعمل بها.

الملاحظة الإيجابية الكبرى هي أن هاكان تشالهان أوغلو ثبت بثقة غرفة محرك خط الوسط طوال المباراة كاملة بعد مخاوفه قبل البطولة بشأن ربلة الساق، وسيقوم مرة أخرى بتحريك الخيوط في وسط الملعب. يتركز الاهتمام الحقيقي في الثلث الأخير، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم مونتيلا بتعديل خطه الأمامي لتعظيم السرعة العمودية. وبينما سيحتفظ أردا غولر و بارش ألبير يلماز بأدوارهما الإبداعية الحيوية، فإن موهبة يوفنتوس الشابة كنان يلديز - الذي تم حمايته على مقاعد البدلاء أمام أستراليا بسبب مشكلة لياقة بسيطة - يضغط بقوة للعودة إلى التشكيلة الأساسية لتوفير حدة أكثر وعدم قابلية للتوقع للهجوم.

أخبار فريق باراغواي

يواجه غوستافو ألفارو لغزاً أكثر حدة على مستوى البنية والتعافي وهو يجهز فريقه للتحدي التركي. أكبر نقطة حديث تحيط بـ لا ألبيرروخا هي إعادة ضبط انضباطهم التكتيكي بعد أن تكسرت تماماً هيئتهم الدفاعية في وقت متأخر من الخسارة 4-1 أمام الولايات المتحدة، مما ترك خمسة لاعبين مختلفين يسيرون على حبل مشدود للإيقاف بعد حصولهم على بطاقات صفراء في المباراة الافتتاحية.

على صعيد الاختيارات، لدى غارنيرو قرارات مهمة لاتخاذها بشأن شرارة هجومه. لاعب الوسط ماوريسيو قدم طوق نجاة هائلاً في الشوط الثاني بدخوله من مقاعد البدلاء ليسجل هدفاً حاسماً في لوس أنجلوس، وهو يضغط بنشاط ليحل محل داميán بوباديلا في التشكيلة الأساسية. دفاعياً، يجب على القائد غوستافو غوميز وعمر ألدرِتي أن يحجبا سريعاً أخطاء الجولة الأولى، بينما خوليوإنسيسو وميغيل ألميرون سيُعتمد عليهما بشكل كبير لقيادة لعب الانتقال السريع المطلوب لاختبار خطوط تركيا المتقدمة.

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أبرز المواجهات في مباراة تركيا ضد باراغواي

بارش ألبير يلماز ضد غوستافو غوميز

على الرغم من أن تركيا دفعت ثمناً باهظاً لافتقارها إلى الحسم السريري أمام أستراليا، يظل باريش ألبير يلماز نقطة الارتكاز الديناميكية والبدنية في خط هجوم فينتشنزو مونتيلا. بالعمل إما عبر العمق أو بالتحول إلى الأطراف، سيحتاج يلماز إلى أن يكون أكثر شراسة بكثير في اللعب المفتوح في ملعب ليفايز، مستخدماً قوته الهائلة في الجزء العلوي من الجسم وانطلاقاته المباشرة لتثبيت المدافعين، وكسب المواجهات الفردية، وخلق مساحة للعدّائين الثانويين المتأخرين مثل أردا غولر.

المكلّف بإيقافه هو قلب الدفاع وقائد الفريق المخضرم غوستافو غوميز، الركيزة الدفاعية لخط باراغواي الخلفي. وبينما أظهر الإطار الدفاعي لباراغواي لمحات من الصلابة التقليدية لأمريكا الجنوبية في وقت مبكر أمام الولايات المتحدة، فإن الوحدة بأكملها تكسرت تماماً عندما تم تمديدها عبر التحولات العمودية السريعة في الشوط الثاني. سيحتاج غوميز إلى الحفاظ على تركيز مطلق، ورباطة جأش عاطفية، وانضباط هيكلي في المناطق المركزية، لضمان ألا يُسحب خارج موقعه بفعل حركة يلماز البدنية ويكشف الفجوات التي استغلها الأمريكيون بلا رحمة.

هاكان تشالهان أوغلو ضد أندريس كوباس

النبض المطلق للجانب التركي، القائد هاكان تشالهان أوغلو سيطر تماماً على الإيقاع في فانكوفر، منظماً حلقات استحواذ عميقة ومحاولاً إشعال هجوم متراجع الأداء. أمام باراغواي، سيكون هدفه الأساسي تجاوز ازدحام خط الوسط وإطلاق تحولات عمودية سريعة. إذا سُمح لتشالهان أوغلو بالوقت والمساحة على الكرة، فسيسعى إلى شق خطوط باراغواي الدفاعية بمداه التمريري النخبوي وإمداد انطلاقات كينان يلديز المتداخلة لإخلال توازن شكل الخصم.

الساعي لتعطيل ذلك الإيقاع هو أندريس كوباس، الهدّام الدفاعي الذي لا يكل في قاعدة خط وسط دانيال غارنيرو. أثبت كوباس خلال مباراة افتتاحية شاقة أن عمله دون الكرة بالغ الأهمية لحماية قلبي دفاعه، لكنه يواجه معركة شاقة لإبقاء فريقه منضبطاً بعد وابل من البطاقات الصفراء في الجولة الأولى. في سانتا كلارا، يجب على كوباس أن يضغط بقوة على محفزات بناء اللعب العميق لتشالهان أوغلو وأن يراقب عدّائي خط الوسط الأتراك المتأخرين لضمان لا ألبيرّوخاألا تُحاصر بالكامل إلى الخلف داخل قوقعة دفاعية سلبية وضعيفة.

كيف تبدو احتمالات المجموعة D؟

بعد الجولة الافتتاحية من المباريات، تشكل انقسام واضح في المجموعة D، مما يجعل الجولة الثانية سيناريو لا بديل فيه عن الفوز أو الخروج للمنتخبين في القاع. يدخل كل من تركيا وباراغواي هذه المباراة عالية المخاطر في سانتا كلارا عالقين عند صفر نقاط بعد تلقي خسارتين افتتاحيتين - حيث سقطت تركيا 2-0 أمام أستراليا وتعرضت باراغواي لهزيمة ثقيلة 4-1 أمام الولايات المتحدة.

لأن منتخب الولايات المتحدة وأستراليا يواجهان بعضهما في صدارة الجدول بثلاث نقاط لكل منهما، فإن هذه المواجهة المباشرة بين تركيا وباراغواي تُعد شريان الحياة الرياضي النهائي لإبقاء طموحاتهما في الأدوار الإقصائية حية.

إذا فازت تركيا

فوز لفريق فينتشنزو مونتيلا سيقذف بهم إلى ثلاث نقاط، باعثاً حياة هائلة من جديد في بطولتهم. اعتماداً على نتيجة مباراة الولايات المتحدة ضد أستراليا، فإن الفوز سيضع تركيا في موقع مثالي للمنافسة على أحد مقعدي التأهل التلقائي ضمن أول اثنين مع التوجه إلى الجولة الأخيرة. والأهم، أن الفوز يبقي مصيرهم بالكامل بين أيديهم، مع العلم أن نتيجة إيجابية أمام الولايات المتحدة في مباراتهم الأخيرة قد تمنحهم تذكرة إلى دور الـ32 - إما مباشرة أو كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث - بينما تدفع باراغواي إلى حافة الإقصاء الرياضي.

إذا فازت باراغواي

إذا ضمن رجال غوستافو ألفارو النقاط الثلاث كاملة، فسيحققون مسار فداء حيوياً للانتقال إلى ثلاث نقاط والخروج من قاع المجموعة الرابعة. إن الانتقال إلى ثلاث نقاط يعيد ضبط آمالهم في الأدوار الإقصائية بالكامل، مانحاً لا ألبيرّوخا منصة نفسية هائلة قبل مواجهة حاسمة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد أستراليا. وعلى العكس، فإن هذا السيناريو سيترك تركيا متجمدة عند صفر نقاط بعد مباراتين، ما يعني أن نجوم الهلال سيجدون أنفسهم بحاجة إلى معجزة رياضية معقدة، وتأرجح هائل في فارق الأهداف، وفوز إلزامي على الولايات المتحدة فقط ليحظوا بفرصة خارجية ضئيلة للتأهل عبر كسر التعادل للمركز الثالث.

سيناريو التعادل

نقطة واحدة في ملعب ليفايز ستاديوم هي مسألة حسابية كارثية لكلا البلدين، إذ تتركهما عالقين في قاع الجدول بنقطة واحدة لكل منهما. وبينما يمنع التعادل الإقصاء الفوري حسابياً، فإنه يقلص هوامش الأمان بشدة ويقضي على أي مجال للخطأ. ومع التوجه إلى يوم المباراة الأخير عالي الضغط، ستُجبر تركيا على سيناريو لا بد فيه من الفوز ضد الولايات المتحدة، بينما ستواجه باراغواي جبلاً مماثلاً لا بد فيه من الفوز ضد أستراليا. ولن يتعين على الطرفين الفوز في نهائييهما فحسب، بل سيكونان أيضاً معتمدين بالكامل على النتائج الخارجية وكسر التعادلات للتسلل إلى الدور التالي.

أخبار الفريقين والتشكيلات

لم يؤكد مدرب تركيا فينتشنزو مونتيلا التشكيلة الأساسية المحتملة قبل المباراة، مع عدم إدراج أي إصابات أو إيقافات في بيانات القائمة المتاحة. ستتم إضافة المزيد من التحديثات أقرب إلى صافرة البداية مع ظهور أخبار الفريق.

وبالمثل، لم يؤكد مدرب باراغواي غوستافو ألفارو بعد تشكيلته المتوقعة، مع عدم الإبلاغ حالياً عن أي مخاوف تتعلق بالإصابات أو الإيقافات. سيتم تحديث معلومات القائمة عند توفرها قبل مواجهة يوم الجمعة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل تركيا هذه المباراة بأربعة انتصارات من آخر خمس مباريات. وكانت آخر مواجهة لها خسارة 2-0 أمام أستراليا في افتتاح كأس العالم في 14 يونيو، منهية سلسلة قوية تضمنت فوزاً ودياً 2-1 على فنزويلا وتفكيكاً 4-0 لمقدونيا الشمالية. وفي تصفيات كأس العالم، فازت على كوسوفو 1-0 ورومانيا 1-0 في مباراتين متتاليتين. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت تركيا ثمانية أهداف واستقبلت ثلاثة.

يُظهر سجل باراغواي الأخير فوزين وتعادلاً واحداً وخسارتين من آخر خمس مباريات. بدأت حملتهم في كأس العالم بخسارة 4-1 أمام الولايات المتحدة في 13 يونيو، بعد فوز ودي 4-0 على نيكاراغوا في 5 يونيو. تشمل النتائج السابقة خسارة ودية 2-1 أمام المغرب، وفوزاً 1-0 على اليونان، وانتصاراً ودياً 2-1 على المكسيك في نوفمبر 2025. سجلت باراغواي تسعة أهداف واستقبلت ثمانية أهداف عبر تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات مواجهات مباشرة بين تركيا وباراغواي في مجموعة البيانات الحالية. سيتم تحديث السجلات الرسمية لهذه المباراة عند توفر المعلومات.

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