معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستُقام مباراة تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية في 25 يونيو 2026 عند الساعة 22:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة وعند 02:00 بتوقيت غرينتش في صباح اليوم التالي.

معاينة المباراة

مع فوز باراغواي على تركيا يوم الجمعة، كان منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للرجال قد ضمن بالفعل صدارة المجموعة الرابعة مع تبقي مباراة واحدة. ستعود تركيا إلى ديارها بعد ذلك، لذا هناك شعور نسبي بأن هذه المباراة 'تحصيل حاصل'. ومع ذلك، سيحضر المشجعون الأمريكيون بأعدادهم في لوس أنجلوس لمشاهدة فريق يبني الزخم. كما يمتلك المدرب ماوريسيو بوكيتينو رفاهية تدوير تشكيلته، إذا رغب في ذلك. في الوقت نفسه، تخرج تركيا من البطولة وهي تجر أذيال الخيبة بعد حملة بدت واعدة لكنها خيّبت الآمال، إذ خسرت كلتا مباراتيها في دور المجموعات حتى الآن.

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أبرز لاعبي الولايات المتحدة ومدربها

يدخل الجناح المؤثر كريستيان بوليسيتش البطولة، حاملاً معه خبرته من إيه سي ميلان وهو ثابت في دوره الأساسي على الجهة اليسرى، بينما يتنافس فولارين بالوغون وريكاردو بيبي لقيادة الخط كمهاجم صريح أساسي. في خط الوسط، يعود ويستون ماكيني وتايلر آدامز لارتكاز العمود الفقري. المخضرم تيم ريم البالغ من العمر 38 عاماً هو رسمياً أكبر لاعب سناً يشارك على الإطلاق مع الولايات المتحدة في كأس العالم للرجال التابعة للفيفا، بعد أن شارك في فوزهم في يوم الافتتاح ضد باراغواي، قائداً لهم هناك ثم ضد أستراليا. قد يظل النجم المؤثر بوليسيتش خارج التشكيلة لمدة أسبوعين آخرين بعد تعرضه لكدمة ضد باراغواي.معاينة تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفتهمعاينة شاملة لمباراة المغرب ضد هايتي في كأس العالم 2026. نتحدث عن التكتيكات، أخبار الفريق والمزيد.

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استدعى المدرب ماوريسيو بوتشيتينو ثمانية نجوم من الدوري الأمريكي للمحترفين إلى جانب نواة جيلهم الذهبي الأوروبي.

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أبرز لاعبي تركيا والمدرب

تدور النواة التي لا جدال فيها في نظام فينتشنزو مونتيلا حول براعة خط الوسط الجيلية واللمسة الإبداعية. يتصدر الموهوب البالغ من العمر 21 عامًا أردا غولر والناشئ كينان يلدز مجموعة خط وسط هجومية فتاكة، مكلفة بفتح المساحات خلف دفاعات الخصوم. يرتدي المايسترو هاكان تشالهان أوغلو شارة القيادة ويملي الإيقاع من العمق، محاطًا بمعدل العمل الدفاعي لفيردي قاديوغلو وخبرة زكي تشيليك. إلا أن الهجوم فشل في الانسجام في الأمريكتين، مع صفر أهداف في هزيمتين أمام أستراليا وباراغواي.

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التشكيلة المتوقعة لتركيا

Cakir; Muldur, Demiral, Bardacki, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu.

التشكيلة المتوقعة للولايات المتحدة الأمريكية

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams; McKennie, Tillman; Dest, Balogun, Pepi.

قائمة الولايات المتحدة الأمريكية المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: كريس برادي (شيكاغو فاير)، مات فريز (نيويورك سيتي)، مات تيرنر (نيو إنجلاند ريفولوشن).

المدافعون: ماكس أرفستن (كولومبوس كرو)، سيرجينيو ديست (بي إس في آيندهوفن)، أليكس فريمان (فياريال)، مارك ماكنزي (تولوز)، تيم ريم (شارلوت إف سي)، كريس ريتشاردز (كريستال بالاس)، أنتوني روبنسون (فولهام)، مايلز روبنسون (سينسيناتي)، جو سكالي (بوروسيا مونشنغلادباخ)، أوستون تراستي (سيلتيك).

لاعبو الوسط: تايلر آدامز (بورنموث)، سيباستيان برهالتر (فانكوفر وايتكابس)، وستون ماكيني (يوفنتوس)، كريستيان رولدان (سياتل ساوندرز)، بريندن آرونسون (ليدز يونايتد)، كريستيان بوليسيتش (إيه سي ميلان)، جيو رينا (بوروسيا مونشنغلادباخ)، مالك تيلمان (باير ليفركوزن)، تيم وياه (مارسيليا)، أليخاندرو زينديخاس (كلوب أمريكا).

المهاجمون: فولارين بالوغون (موناكو)، ريكاردو بيبي (بي إس في آيندهوفن)، هاجي رايت (كوفنتري سيتي).

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قائمة تركيا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: ألتاي بايندير (مانشستر يونايتد)، ميرت غونوك (فنربخشة)، أوغورجان تشاكير (غلطة سراي).

المدافعون: عبد الكريم بردكجي (غلطة سراي)، تشاغلار سويونجو (فنربخشة)، إيرين إلمالي (غلطة سراي)، فيردي قاديوغلو (برايتون)، ميريه ديميرال (الأهلي السعودي)، ميرت مولدور (فنربخشة)، أوزان كاباك (هوفنهايم)، سامت أكايدين (تشايكور ريزه سبور)، زكي تشيليك (إيه إس روما).

لاعبو الوسط: هاكان تشالهان أوغلو (إنتر ميلان)، إسماعيل يوكسك (فنربخشة)، كان أيهان (غلطة سراي)، أوركون كوكجو (بشكتاش)، صالح أوزجان (بوروسيا دورتموند).

المهاجمون: أردا غولر (ريال مدريد)، باريس ألبير يلماز (غلطة سراي)، جان أوزون (آينتراخت فرانكفورت)، دينيز غول (بورتو)، عرفان جان كاهفيجي (قاسم باشا)، كينان يلدز (يوفنتوس)، كريم أكتوركوغلو (فنربخشة)، أوغوز أيدين (فنربخشة)، يونس أكغون (غلطة سراي).

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أخبار الفريقين والتشكيلات

لم يؤكد فينتشنزو مونتيلا تشكيلة محتملة لتركيا قبل هذه المباراة، ولا توجد حالياً أي إصابات أو إيقافات مُدرجة في بيانات قائمة الفريق المتاحة. ستُضاف المزيد من أخبار الفريق أقرب إلى صافرة البداية مع ظهور التحديثات.

وبالمثل، لم يُصدر ماوريسيو بوكيتينو تشكيلة متوقعة للولايات المتحدة. لم يتم تأكيد أي مخاوف بشأن الإصابات أو الإيقافات رسمياً، رغم أن وضع كريستيان بوليسيتش في التدريبات أمر يستحق المتابعة. يتوقع من هم داخل معسكر منتخب الولايات المتحدة أن يكون متاحاً. ستتبع التحديثات مع اقتراب المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل تركيا هذه المواجهة بأربعة انتصارات من آخر خمس مباريات، رغم أن آخر ظهور لها انتهى بخسارة 2-0 أمام أستراليا في افتتاح مشوارها بكأس العالم في 14 يونيو. قبل تلك الخسارة، كانت قد حققت ثلاثة انتصارات متتالية، بما في ذلك فوز ودي 4-0 على مقدونيا الشمالية وفوز 2-1 على فنزويلا. وفي تصفيات كأس العالم، تغلبت على كل من كوسوفو ورومانيا 1-0 في مباراتين متتاليتين. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت تركيا ثمانية أهداف واستقبلت ثلاثة.

حقق منتخب الولايات المتحدة انتصارين وخسارتين في آخر خمس مباريات، وكانت أحدث نتيجة له فوزاً 4-1 على باراغواي في 13 يونيو في افتتاح مشواره بكأس العالم. وقبل ذلك، خسر 1-2 أمام ألمانيا في مباراة ودية في 6 يونيو، بعد أن كان قد فاز على السنغال 3-2 في الأسبوع السابق. وتشمل النتائج الأقدم خسائر أمام البرتغال وبلجيكا. سجلت الولايات المتحدة 10 أهداف واستقبلت 10 عبر تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

التقى الطرفان ثلاث مرات في بيانات المواجهات المباشرة المتاحة، وكانت أحدث مباراة قد أُقيمت في 7 يونيو 2025، عندما فازت تركيا على الولايات المتحدة الأمريكية 2-1 في مباراة ودية. قبل ذلك، فازت الولايات المتحدة الأمريكية في كلتا المواجهتين المسجلتين، حيث هزمت تركيا 2-1 في مباراة ودية في يونيو 2014 ومرة أخرى 2-1 في مايو 2010. تمتلك تركيا فوزًا واحدًا من المباريات الثلاث، بينما فازت الولايات المتحدة الأمريكية بالمباراتين الأخريين.

الترتيب

في المجموعة D، تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا جدول الترتيب في المركز الأول، بينما تحتل تركيا المركز الثالث بعد هزيمتها في يوم الافتتاح.