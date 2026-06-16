بلجيكا ضد إيران ستنطلق في 21 يونيو 2026 عند 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش..

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بلجيكا ضد إيران: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في جنوب كاليفورنيا تداعيات هائلة حيث يتطلع كلا البلدين إلى الانفصال عن عنق الزجاجة المتوازن تمامًا للمجموعة G. بعد تعادلات افتتاحية تركت المجموعة بأكملها متساوية في النقاط - مع بلجيكا التي أفلتت بنتيجة 1-1 ضد مصر في سياتل و إيران التي قاتلت لتعادل مثير 2-2 ضد نيوزيلندا في لوس أنجلوس - تقلص هامش الخطأ في ملعب لوس أنجلوس (ملعب سوفي) بشكل كبير. يتجه كلا المعسكرين إلى الساحل وهما يعلمان أن الزخم النفسي والتعافي البدني الفوري من تلك الافتتاحيات عالية الوتيرة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب بلجيكا رودي غارسيا أن يستقر سريعًا على تشكيلة عانت من تماسك جماعي حتى دخول روميلو لوكاكو في الشوط الثاني ضد الفراعنة. سيعتمد غارسيا على محركه الإبداعي من الطراز العالمي - المرتكز على القائد كيفن دي بروين - لإعادة المعايرة، والسيطرة على المناطق المركزية، وإرساء إيقاعات الاستحواذ السلسة اللازمة لإرهاق كتلة إيرانية منضبطة. ويقف في مواجهتهم منتخب إيران متين هيكليًا ومفعم بالروح يقوده أمير قلعه‌نوي. بعد أن أثبتوا بالفعل مؤهلاتهم في البطولة بالعودة مرتين من التأخر لإحباط نيوزيلندا, تيم ملي يمتلكون مخططًا دفاعيًا عنيدًا وميزة انتقال قاتلة تزدهر عندما تُطلب انضباطية نخبوية.

تُقام هذه المواجهة في ملعب لوس أنجلوس المتطور، وستكون مباراة شطرنج من التعديلات التكتيكية. لا يمكن لأي من الطرفين تحمل انهيار دفاعي في المناطق المركزية، مما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة والدقة في الثلث الأخير العناصر الحاسمة. ستنظر بلجيكا إلى هذه المباراة باعتبارها المنصة المثالية لتأكيد مكانتها كمرشحة ثقيلة مفضلة في المجموعة، بينما تدخل إيران أرض الملعب متحمسة لتسليح هجومها المرتد السريري ومعاقبة أي أخطاء انتقالية بلجيكية. ومع بدء تبلور احتمالات المجموعة، ستسيطر جسامة تأمين المرور الآمن خارج المجموعة G على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية الأولى.

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كيف كان أداء كلا الفريقين في الجولة الأولى؟

بلجيكا 1-1 مصر

سيطر فريق رودي غارسيا على المساحات والإيقاع في سياتل لكنه اضطر للقتال بعد التأخر بهدف ليخرج بتعادل افتتاحي 1-1 أمام مصر المنضبطة. صعق الفراعنة الشياطين الحمر في الدقيقة 19 عندما انقض إمام عاشور على تمريرة من صاحب عيد الميلاد محمد صلاح وسدد تسديدة قوية تجاوزت تيبو كورتوا. رفعت بلجيكا من حدة اللعب في الشوط الثاني، حيث هز كيفن دي بروين القائم من ركلة حرة. وجاء الاختراق الحاسم في الدقيقة 66 عقب دخول روميلو لوكاكو؛ فبعد ثوانٍ فقط من دخوله أرض الملعب، أجبر الضغط البدني للمهاجم على هدف عكسي مؤسف من المدافع المصري محمد هاني لضمان تقاسم الغنائم.

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إيران 2-2 نيوزيلندا

أظهر رجال أمير قلعه‌نوي شخصية وصلابة لا تصدقان في ملعب لوس أنجلوس، حيث عادوا مرتين من التأخر ليؤمنوا تعادلاً مثيراً 2-2 أمام نيوزيلندا. تيم ملي عانى بداية سيئة عندما منح إيلايجا جاست فريق أول وايتس التقدم في الدقيقة السادسة، لكن رامين رضائيان أعاد التعادل بعد نصف ساعة بقليل. استعادت نيوزيلندا التقدم عبر هدف جاست الثاني في الليلة في وقت مبكر من الشوط الثاني، لكن إيران رفضت الانهيار. في الدقيقة 63، سجل محمد محبي هدف تعادل حاسماً ليضمن نقطة شاقة، تاركاً المجموعة G بأكملها متعادلة تماماً قبل التوجه إلى الجولة الثانية.

ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

بلجيكا (رودي غارسيا): تركيز هجومي مباشر & تسريع في الثلث الأخير

لا يحتاج رودي غارسيا إلى تمزيق مخططه القائم على الاستحواذ بكثافة، لكنه يجب أن يعالج نقص التماسك الجماعي والإيقاع الذي ابتليت به بلجيكا في الشوط الأول أمام مصر. على الرغم من السيطرة على المساحات، بدا الشياطين الحمر غالباً جامدين في بناء بطيء قبل أن يغير دخول روميلو لوكاكو في الشوط الثاني الديناميكية البدنية بالكامل.

أمام كتلة دفاعية إيرانية عميقة ومتماسكة بطبيعتها، ستكون المناطق المركزية مزدحمة بشدة. من المرجح أن يركز التعديل الأساسي لغارسيا على إيقاعه الهجومي واستغلال زيادات عددية ديناميكية على الأطراف. بدلاً من السماح لكيفن دي بروين وأمادو أونانا بتدوير الكرة أفقياً في الثلث الأوسط، يجب على بلجيكا تحريكها بسرعة عمودية أعلى بكثير. سيكون استغلال خصائص العزل السريع والمباشر لدى جيريمي دوكو ولياندرو تروسارد لتمديد خط دفاع إيران أمراً حاسماً لفتح مساحات عالية القيمة للوكاكو، ومنع الفريق من الاكتفاء بمسارات مركزية منخفضة الاحتمال.

إيران (أمير قلعه‌نوي): سلامة الدفاع عند فقدان الكرة & إدارة ضغط مضاد نخبوية

أظهر فريق أمير قلعه‌نوي روحاً وشخصية هائلتين بالعودة مرتين من التأخر ليؤمن تعادلاً 2-2 أمام نيوزيلندا، لكن الجولة الثانية تتطلب إعادة معايرة دفاعية حادة. بينما بدت قطع التحول الهجومي لإيران حادة في لوس أنجلوس، ترك الفريق نفسه مراراً مكشوفاً أمام هجمات مرتدة عمودية، متلقياً مساحات انتقالية خطيرة في ثلثه الدفاعي.

أمام خط وسط بلجيكي متفوق تقنياً يرتكز على دي بروين، فإن الجلوس بشكل سلبي تماماً أو فقدان الانضباط الهيكلي خلال مرحلة هجومية هو وصفة لكارثة. يجب أن يتمحور تعديل غالينوي حول غرفة محركاته - تحديداً سعيد عزت اللهي وسامان قدوس. يجب عليهما إدارة تموضعهما في دفاع الراحة بشكل هجومي لتعطيل محفزات بناء اللعب العميق لدى بلجيكا قبل أن يتمكن الأوروبيون من ترسيخ الاستحواذ. علاوة على ذلك، عندما تيم ملي يفوز بالكرة، يجب أن يكون التنفيذ بلا عيوب. بدلاً من اللعب الآمن الجانبي، يجب على خط الوسط إطلاق تمريرات قطرية مباشرة بسرعة لاستغلال المساحات التي تُترك خلف أظهرة بلجيكا المتقدمة.

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ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

أخبار منتخب بلجيكا

التحدي الأساسي لرودي غارسيا قبل التوجه إلى جنوب كاليفورنيا هو معالجة التماسك الجماعي لفريقه مع إدارة الحمل البدني لنجومه المخضرمين. ولحسن حظ الشياطين الحمر، خرجوا من تعادلهم الافتتاحي المثير 1-1 أمام مصر دون أي مخاوف إصابة جديدة أو قضايا إيقاف، ما يترك لغارسيا تشكيلة كاملة للاختيار منها.

القائد كيفن دي بروين سيعود مرة أخرى ليرتكز عليه المحرك الإبداعي، لكن عنصر التشويق الحقيقي في الاختيار يكمن في الثلث الأخير. بعد أن رأى فريقه يبدو راكداً خلال أول 60 دقيقة في سياتل، لدى غارسيا قرار كبير يتعين عليه اتخاذه بشأن روميلو لوكاكو. بعد موسم أعاقته الإصابات في نابولي، دخل الهداف التاريخي للبلاد من على مقاعد البدلاء في الجولة الأولى وأجبر فوراً على هدف التعادل الحاسم. وهو الآن يضغط بقوة ليحل محل لويس أوبيندا في التشكيلة الأساسية لحقن أقصى حضور بدني ضد التكتل المنخفض لإيران، بينما تقف خيارات الأطراف الديناميكية مثل لياندرو تروسارد والمنضم الشاب من ليل ماتياس فرنانديز-باردو على أهبة الاستعداد لتقديم طاقة جديدة على الأطراف.

أخبار منتخب إيران

يواجه أمير غالينوي لغزاً أكثر تعقيداً في الاختيار وهو يجهز فريقه لتحدي بلجيكا الثقيل. أكبر نقطة حديث تحيط بـ تيم ملي هي إدارة العبء البدني الهائل الناتج عن تعادلهم عالي الوتيرة 2-2 مع نيوزيلندا، والذي تطلب مناوبة دفاعية وهجومية صارمة وعالية الشدة للعودة مرتين من التأخر.

يعمل الطاقم الطبي على مدار الساعة لضمان تعافي درع خط الوسط سعيد عزت اللهي و سامان قدوس تعافياً كاملاً ليرتكزا على وسط الملعب. دفاعياً، خرج قلب الدفاع شجاع خليل زاده من 90 دقيقة شاقة دون أذى وسيكون بالغ الأهمية في تنظيم خط خلفي متماسك يجب أن يحافظ على تواصل صارم ضد لوكاكو ودي بروين. في الأمام، سيحتفظ النجم المخضرم مهدي طارمي بمكانه بثقة لقيادة الخط، بينما يستعد هداف الجولة الأولى محمد محبي والمهاجم الديناميكي مهدي قيدي لتقديم سرعة مرتدة انفجارية مطلوبة لمعاقبة بلجيكا في الهجمات المرتدة.

المواجهات الرئيسية في مباراة بلجيكا ضد إيران

روميلو لوكاكو ضد شجاع خليل زاده

بعد أن غيّر تمامًا الديناميكية البدنية للمباراة وفرض هدف التعادل الحاسم ضد مصر بعد ثوانٍ فقط من دخوله كبديل، يظل روميلو لوكاكو نقطة الارتكاز المرعبة في خط هجوم رودي غارسيا. وبينما دفعت بلجيكا ثمنًا باهظًا لبنائها البطيء والراكد للهجمات خلال الساعة الأولى في الجولة الأولى، فإن لوكاكو عندما يُشرك بالكامل يمنحهم الحضور البدني النخبوي اللازم لتثبيت المدافعين، وخلق المساحات للعدّائين المبدعين، وإنهاء الفرص داخل منطقة الجزاء.

المكلّف بإيقافه هو قلب دفاع تراكتور شجاع خليل زاده، الركيزة الدفاعية بلا منازع في خط أمير قلعه نويي الخلفي. وبينما أظهر الدفاع الإيراني شخصية هائلة لامتصاص الضغط في الدقائق المتأخرة من تعادله 2-2 مع نيوزيلندا، فإنه سيواجه اختبارًا مختلفًا تمامًا وأكثر خشونة ضد المهاجم البلجيكي. سيحتاج خليل زاده إلى الحفاظ على تركيز مطلق وتواصل بلا عيوب في المناطق المركزية، لضمان ألا يتعرض للتنمر بدنيًا أو يُسحب من موقعه بواسطة لعب لوكاكو في الاحتفاظ بالكرة، وهو ما سيكشف الفجوات المركزية الخطيرة التي يستغلها لاعبو وسط بلجيكا المبدعون بلا رحمة.

كيفين دي بروين ضد سعيد عزت اللهي

القلب النابض المطلق ومحرك الإبداع العالمي في المنتخب البلجيكي، القائد كيفين دي بروين أدار الإيقاع بالكامل في سياتل، حيث هزّ القائم من ركلة حرة وكان يحاول باستمرار فكّ تماسك شكل مصري صلب.أمام إيران، سيكون هدفه الأساسي تجاوز ازدحام الوسط وإطلاق التحولات العمودية السريعة. إذا مُنح دي بروين الوقت والمساحة على الكرة في الثلث الأوسط، فسيسعى إلى شق خطوط دفاع إيران بمداه التمريري النخبوي وإمداد الانطلاقات المتفجرة والمباشرة المتداخلة للأجنحة مثل جيريمي دوكو.

الساعي لتعطيل ذلك الإيقاع هو قوة شباب الأهلي سعيد عزت اللهي، لاعب الارتكاز رقم 6 بلا منازع والدرع الدفاعي لغرفة محرك وسط إيران. أثبت عزت اللهي أمام نيوزيلندا أن وعيه التكتيكي حيوي لحماية الخط الخلفي الرباعي، لكن عمله دون كرة سيُختبر إلى أقصى حد في ملعب لوس أنجلوس. يجب على عزت اللهي أن يدير بقوة تموضعه في دفاع الراحة ليضيّق المساحات، ويضغط على محفزات بناء اللعب العميق لدي بروين، ويتابع عدّائي الوسط المتأخرين لضمان ألا تيم ملي يُحاصر بالكامل في الخلف داخل قوقعة دفاعية سلبية وغير قابلة للاستدامة.

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كيف تبدو احتمالات المجموعة G؟

مع تساوي الفرق الأربعة جميعها على نقطة واحدة بالضبط بعد تعادلين افتتاحيين عاليي الوتيرة - بلجيكا تتصارع في تعادل 1-1 مع مصر وإيران تقاتل لتعادل مثير 2-2 ضد نيوزيلندا - فإن المجموعة G تمثل عنق زجاجة كامل. هذه المباراة في الجولة الثانية في لوس أنجلوس تُعد نقطة الارتكاز الرياضية النهائية لسيناريوهات التأهل قبل الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت بلجيكا

فوزٌ لفريق رودي غارسيا سيقذف الشياطين الحمر إلى أربع نقاط، واضعًا إياهم على حافة التأهل إلى دور الـ32. اعتمادًا على النتيجة المتزامنة لمباراة نيوزيلندا ضد مصر في فانكوفر، قد يرى الفوز بلجيكا تتصدر وحدها قمة المجموعة G. والأهم، أنه سيمنحهم وسادة الأمان القصوى المتمثلة في احتياجهم فقط إلى التعادل في الجولة الأخيرة ضد نيوزيلندا لضمان العبور التلقائي، مع تحويل الضغط بالكامل إلى إيران لتحقيق نتيجة ضخمة في مباراتها الأخيرة في المجموعة.

إذا فازت إيران

إذا ضمن رجال أمير قلعه نويي النقاط الثلاث كاملة، فسيؤدي ذلك إلى فتح المجموعة على مصراعيها ووضع تيم ملي في موقع الصدارة من أجل تأهل تاريخي لأول مرة على الإطلاق إلى دور خروج المغلوب. الانتقال إلى أربع نقاط سيعني أن إيران على الأرجح لن تحتاج سوى نقطة واحدة أمام مصر في يوم المباراة الأخير لحجز تذكرتها لمواصلة المشوار في البطولة. وعلى العكس، فإن هذا السيناريو سيُبقي بلجيكا متجمدة عند نقطة واحدة فقط، ما يجبرها على مواجهة نهائية عالية الضغط لا بد من الفوز فيها أمام نيوزيلندا لمجرد امتلاك فرصة أساسية للتأهل كأحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

سيناريو التعادل

تقاسم نقطة أخرى في ملعب لوس أنجلوس سيُبقي المنتخبين متلازمين تمامًا عند نقطتين لكل منهما، تاركًا المجموعة بأكملها لتُحسم في يوم مباراة أخير فوضوي وعالي المخاطر. التعادل يمنع بنجاح أيًا من الطرفين من مواجهة الإقصاء المبكر، لكنه يقلّص هوامش الأمان لديهما بشكل كبير. في هذه الحالة، ستدخل بلجيكا مواجهتها الأخيرة وهي تعلم أن الفوز شبه مؤكد أنه إلزامي لتأمين مركز ضمن أول اثنين، بينما ستواجه إيران سيناريو مماثلًا عالي الضغط لا بد من الفوز فيه أمام مصر لتجنب الاعتماد على كسر التعادل المعقد للمركز الثالث.

أخبار الفريقين & القوائم

تُدار بلجيكا بواسطة رودي غارسيا في حملة كأس العالم هذه. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات للشياطين الحمر قبل هذه المباراة، ولم يتم إصدار أي تشكيلة أساسية محتملة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى ضربة البداية بمجرد تأكيد أخبار الفريق الرسمية.

تقود إيران أمير قلعه نويي. لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات في صفوف الفريق، ولم يتم تأكيد أي تشكيلة محتملة في هذه المرحلة. من المتوقع المزيد من التحديثات مع اقتراب ضربة البداية.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فازت بلجيكا في ثلاث مباريات وتعادلت في اثنتين من آخر خمس مباريات لها. كانت نتيجتها الأحدث تعادلًا 1-1 مع مصر في افتتاح كأس العالم يوم 15 يونيو، وقبل ذلك فازت على تونس 5-0 وكرواتيا 2-0 في مباريات ودية في يونيو. في وقت سابق من السلسلة، تعادلت بلجيكا 1-1 مع المكسيك وفازت على الولايات المتحدة 5-2. عبر المباريات الخمس، سجلت بلجيكا 10 أهداف واستقبلت ثلاثة، دون أي هزائم في السلسلة.

سجلت إيران ثلاثة انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات لها. وانتهت مباراتها الأخيرة بالتعادل 2-2 أمام نيوزيلندا في افتتاح مشوارها بكأس العالم في 16 يونيو. وقبل ذلك، فازت على مالي 2-0 وغامبيا 3-1 في مباريات ودية، واكتسحت كوستاريكا 5-0 في مارس. وكانت هزيمتها الوحيدة في هذه السلسلة أمام نيجيريا، التي فازت عليها 2-1. سجلت إيران 14 هدفًا واستقبلت خمسة أهداف عبر المباريات الخمس، مع ثلاثة انتصارات متتالية قبل افتتاحها للبطولة.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات المواجهات المباشرة لآخر خمس مواجهات بين بلجيكا وإيران. ستتم إضافة سياق تاريخي إضافي عندما تتوفر المعلومات.

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