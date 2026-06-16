معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: إسبانيا ضد السعودية: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 8 مرسيدس بنز

ستنطلق مباراة إسبانيا ضد السعودية في 21 يونيو 2026 عند 12:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و16:00 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة ورؤى يوم الافتتاح

في واحدة من أكبر صدمات البطولة حتى الآن، فشلت إسبانيا في حسم المباراة أمام الوافدين الجدد إلى البطولة كابو فيردي بعدما عانت لتتعادل 0-0، رغم سيطرتها على كل مؤشرات المباراة. كان حارس مرمى كابو فيردي فوزينيا البالغ من العمر 40 عاماً هو البطل. فاجأت السعودية الكثير من المتابعين حول العالم عندما حققت تعادلاً مشرفاً 1-1 مع أوروغواي. تبدو المجموعة H مثيرة للغاية، إذ تمتلك الفرق الأربعة نقطة واحدة قبل الجولة الثانية.

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أبرز لاعبي إسبانيا والمدرب

يمكن لإسبانيا أن تؤذيك من أي مكان. تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، يتدفق كل شيء عبر مايسترو مان سيتي رودري، الذي يفرض الإيقاع ويعمل كغراء الفريق. الموهبة المراهقة لامين يامال والجناح المثير لأتلتيك بلباو نيكو ويليامز يقدمان التهديد الهجومي على الأطراف، بينما ساهم المخضرم في ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال بستة أهداف في التصفيات. لاعب وسط أرسنال ميكيل ميرينو يشكل خطراً كبيراً من الكرات الثابتة، وسيكون مهاجم برشلونة فيران توريس نقطة الارتكاز للفريق.

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أبرز لاعبي السعودية والمدرب

كان القائد المخضرم سالم الدوسري رجل المباراة في ذلك الانتصار الشهير على الأرجنتين في 2022. لا يزال الفائز مرتين بجائزة أفضل لاعب في آسيا محور هذا الفريق بفضل جودته الفنية من الجهة اليسرى. لاعب وسط القادسية البالغ من العمر 22 عاماً مصعب الجوير سيحرك الخيوط في قلب خط الوسط. الظهير الأيمن للانس سعود عبد الحميد هو اللاعب الوحيد في المنتخب السعودي الذي يلعب كرة القدم مع ناديه خارج البلاد. يخضع السعوديون لإشراف المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، الذي تم تعيينه بعقد يمتد حتى يوليو 2027، وتولى المسؤولية قبل البطولة بشهرين فقط.

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قائمة إسبانيا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، ديفيد رايا (أرسنال)، جوان غارسيا (برشلونة).

المدافعون: ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، مارك بوبيل (أتلتيكو مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام)، إيميريك لابورت (أتلتيك بلباو)، إريك غارسيا (برشلونة)، باو كوبارسي (برشلونة)، مارك كوكوريلا (تشيلسي)، أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن).

لاعبو الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، مارتن زوبيميندي (أرسنال)، ميكيل ميرينو (أرسنال)، بيدري (برشلونة)، غافي (برشلونة)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، أليكس باينا (أتلتيكو مدريد).

المهاجمون: ييريمي بينو (كريستال بالاس)، فيكتور مونيوز (أوساسونا)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، فيران توريس (برشلونة)، لامين يامال (برشلونة)، داني أولمو (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، بورخا إيغليسياس (سيلتا فيغو).

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قائمة السعودية المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: محمد العويس (العلا)، نواف العقيدي (النصر)، أحمد الكسار (القادسية).

المدافعون: عبدالإله العمري (النصر)، حسن تمبكتي (الهلال)، جهاد ذكري (القادسية)، علي لاجامي (الهلال)، حسن كادش (الاتحاد)، سعود عبد الحميد (لانس، على سبيل الإعارة من روما)، محمد أبو الشامات (القادسية)، علي مجرشي (الأهلي)، متعب الحربي (الهلال)، نواف بوشل (النصر)، سلطان الغنام (النصر).

لاعبو الوسط: محمد كنو (الهلال)، عبدالله الخيبري (النصر)، زياد الجهني (الأهلي)، ناصر الدوسري (الهلال)، مصعب الجوير (القادسية)، علاء الحجي (نيوم)، سالم الدوسري (الهلال)، خالد الغنام (الاتفاق)، أيمن يحيى (النصر).

المهاجمون: فراس البريكان (الأهلي)، صالح الشهري (الاتحاد)، عبدالله الحمدان (النصر).

أخبار الفريق والقوائم

لويس دي لا فوينتي ليس لديه إصابات أو إيقافات مدرجة في بيانات القائمة المؤكدة لإسبانيا، ولم يتم إصدار تشكيلة محتملة قبل المباراة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى ضربة البداية.

وبالمثل، لا يملك جورجيوس دونيس أي إصابات أو إيقافات مدرجة للسعودية، ولا تتوفر تشكيلة مؤكدة في هذه المرحلة. ستتبع أخبار إضافية عن الفريق مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

حققت إسبانيا انتصارين وثلاثة تعادلات ودون هزائم عبر آخر خمس مباريات لها، رغم أن جودة تلك النتائج متباينة. انتهت مباراتهم الأخيرة بتعادل 0-0 مع الرأس الأخضر في افتتاح كأس العالم في 15 يونيو، بعد فوز 1-3 على بيرو في مباراة ودية في 9 يونيو. وتشمل النتائج السابقة تعادل 1-1 مع العراق، وتعادل 0-0 مع مصر، وفوز 3-0 على صربيا. سجلت إسبانيا خمسة أهداف واستقبلت هدفين عبر تلك المباريات الخمس، رغم أن عدم قدرتها على تحويل الفرص أمام الرأس الأخضر سيقلق دي لا فوينتي.

سجّلت المملكة العربية السعودية فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات لها. وكانت نتيجتها الأحدث تعادلًا 1-1 مع أوروغواي في مباراتها الافتتاحية بكأس العالم في 15 يونيو، وقبل ذلك تعادلت 0-0 مع السنغال في 9 يونيو. وقدّم الفوز 3-0 على بورتوريكو في 5 يونيو انتصارهم الوحيد في هذه السلسلة، بينما تُكمل الخسارتان أمام الإكوادور وصربيا في مباريات ودية سابقة الصورة. سجّلت الصقور الخضراء خمسة أهداف واستقبلت ستة أهداف عبر تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين هذين الفريقين في كأس العالم FIFA 2006 في 23 يونيو، عندما فازت إسبانيا على السعودية 1-0. وقبل ذلك، فازت إسبانيا 3-2 في مباراة ودية في مايو 2010 و5-0 في مباراة ودية في سبتمبر 2012. عبر ثلاث مواجهات مسجّلة، فازت إسبانيا في الثلاث جميعها، مسجّلة تسعة أهداف ومستقبلة هدفين.

الترتيب

في المجموعة H، تحتل السعودية حاليًا المركز الثاني بينما تحتل إسبانيا المركز الثالث بعد الجولة الافتتاحية من المباريات.