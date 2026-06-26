أوروغواي ضد إسبانيا: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة أوروغواي ضد إسبانيا في 27 يونيو 2026 عند 00:00 بتوقيت GMT و 19:00 بتوقيت EST في 26 يونيو 2026.

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أوروغواي ضد إسبانيا: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في خاليسكو تداعيات هائلة، إذ يتطلع منتخبا المجموعة H إلى البناء على حملتيهما أو إنقاذهما عقب مواجهات الجولة الثانية شديدة الحدة. فبعد الجولة الثانية من المباريات التي هزّت ديناميكيات المجموعة المبكرة - حيث أكد أبطال أوروبا إسبانيا هيمنة كاملة عبر فوز حاسم 4–0 على السعودية لانتزاع الصدارة، فيما خرجت أوروغواي محبطة بعد أن أُجبرت على اقتسام النقاط في تعادل مثير 2–2 أمام الوافدين الجدد الرأس الأخضر رغم عودة في الشوط الأول - تقلّص هامش الخطأ في ملعب غوادالاخارا (Estadio Akron) بشكل كبير. ويتجه المعسكران إلى زابوبان وهما يعلمان أن القدرة على التكيف التكتيكي والتجدد البدني السريع بعد تلك المواجهات الشاقة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي والفعالية الحاسمة، مستفيداً من مرونتهم الهيكلية لترسيخ السيطرة على موقع الصدارة في المجموعة. وسيعتمد دي لا فوينتي على نقاط الارتكاز الهجومية الديناميكية الأساسية لديه - المرتكزة على اللعب الانتقالي الخطير للموهبة المراهقة لامين يامال، الذي سجل هدفاً رائعاً ضد السعودية، والتهديد الهجومي المباشر لـ ميكيل أويارزابال - لفرض الإيقاع، والسيطرة على المناطق المركزية، وفتح خط دفاع أمريكي جنوبي شديد القوة البدنية. ويقف في مواجهتهم منتخب أوروغواي المتماسك هيكلياً واليائس بقيادة مارسيلو بيلسا. وبامتلاكه تشكيلة مليئة بنخبة من أصحاب البنية البدنية العالية المستوى, لا سيليستي يمتلك مخططاً عنيداً وحافة مرتدة قاتلة يقودها دينامو خط الوسط فيديريكو فالفيردي والجناح المتفجر ماكسيميليانو أراوخو - الذي سجل معادلة حاسمة في الجولة الثانية - والتي تزدهر عندما تُطلب انضباطية لا تشوبها شائبة تحت أقصى ضغط.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

أوروغواي 2–2 الرأس الأخضر

عانى فريق مارسيلو بيلسا من إحباط عميق في ملعب ميامي، إذ أجبرهم أداء دفاعي هش على الاكتفاء بتعادل 2–2 أمام مفاجآت البطولة التنافسية للغاية الرأس الأخضر. وبحثاً عن فرض سيطرة كاملة في مرحلة المجموعات، افتتح الأمريكيون الجنوبيون المباراة ساعين إلى فرض سلطة مبكرة لكنهم واجهوا صعوبة في التحكم بمسارات انتقالية خطيرة أمام كتلة زرقاء مرنة.

تلاشى شكل أوروغواي مبكرًا في الدقيقة 20 عندما وجد كيفن بينا الشباك ليمنح الطرف الأفريقي تقدمًا صادمًا. اعتمد رجال بيلسا على رد فعل مكثف لإنقاذ الشوط، حيث قاتلوا بقوة للعودة عندما سجل ماكسيميليانو أراوخو هدف التعادل الحاسم في الدقيقة 43 قبل أن يوجه أغوستين كانوبيو ضربة مذهلة في عمق الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ليقلب النتيجة رأسًا على عقب. ومع ذلك، تصدعت منظومتهم التنظيمية مرة أخرى تحت الضغط في الشوط الثاني عندما سدد هيليو فاريلا كرة في الشباك في الدقيقة 60 ليحرز هدف التعادل للرأس الأخضر. وعلى الرغم من دفع الأعداد إلى الأمام وإشراك المهاجم النجم داروين نونيز من على مقاعد البدلاء، لا سيليستي لم يتمكنوا من اختراق كتلة منخفضة عنيدة، ليتركهم ذلك بنقطتين قبل دخول الجولة الأخيرة من المباريات.

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إسبانيا 4–0 السعودية

قدم رجال لويس دي لا فوينتي عرضًا شديد الانضباط ومهيمنًا بسلطة من الهيمنة الخالصة في ملعب أتلانتا، محافظين على شباك نظيفة بلا عيوب ليتجاوزوا السعودية بسهولة بفوز حاسم 4–0. سيطر عمالقة أوروبا على لوحة النتائج بالكامل تقريبًا على الفور، كاسرين الجمود في الدقيقة 10 فقط عندما وضع الموهبة المراهقة لامين يامال الكرة في الشباك بإتقان سريري.

قبل أن يتمكن الوافدون الجدد إلى البطولة من اتخاذ موقف قتالي، قاد ميكيل أويارزابال خط الهجوم الإسباني ليجعل المباراة بعيدة المنال تمامًا. نسق المهاجم عرضًا رائعًا في الشوط الأول، حيث وجد مساحة داخل منطقة الجزاء ليسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 21 و24. وبعد التقدم المريح، تولت المنظومة التنظيمية الصارمة لإسبانيا السيطرة بالكامل، معاقبة خصومهم أكثر في وقت مبكر من الشوط الثاني عندما حسم هدف عكسي من حسن التمبكتي الانتصار الكاسح. نجح المخطط التكتيكي المتوازن لدي لا فوينتي في التحكم بإيقاعات الاستحواذ المتبقية، منهين بأمان النقاط الثلاث كاملة لترسيخ مكانهم في صدارة المجموعة H بأربع نقاط.

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ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

أوروغواي (مارسيلو بيلسا)

لا يحتاج بيلسا إلى التخلي عن المخطط الهجومي الشجاع عالي الإيقاع الذي يسمح لـ لا سيليستي بتوليد ضغط هائل في الثلث الأخير. إن الحركة العمودية، والتناوبات الحادة على الأطراف، والتميز في التحولات المدفوع بخيارات هجومية مرنة يثبت أن أوروغواي تمتلك صندوق الأدوات التكتيكي اللازم لتفكيك الفرق النخبوية على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على بيلسا أن يضمن أن فريقه يحافظ على تركيز دفاعي كامل ضد الفرق التي تحاصر الاستحواذ بكفاءة. في مباراتهم السابقة، ترك شكل أوروغواي الهجومي العدواني أحيانًا جيوبًا شاسعة من المساحات مكشوفة عندما تقدم الظهيران بعمق إلى الثلث الأخير، مما أدى إلى تعادل محبط 2–2 ضد الرأس الأخضر. أمام منتخب إسبانيا المبني على إرث تقني وبدني مهيب، سيكون فقدان الكرة بثمن بخس أثناء الانتقال قاتلًا. يجب أن يركز التعديل الأساسي لبيلسا على محور ارتكازه في خط الوسط الدفاعي - وتحديدًا المطالبة بوعي تموضعي صارم من لاعبي الارتكاز في الوسط لخنق أنصاف المساحات المركزية ومنع مهاجمي إسبانيا في الهجمات المرتدة من عزل قلبي دفاعه.

إسبانيا (لويس دي لا فوينتي)

لا يحتاج دي لا فوينتي إلى تفكيك القالب البراغماتي بالكامل الذي شهد فريقه يفرض إيقاعه على مساحات كبيرة من مباراتهم خلال فوزٍ مهيمن بنتيجة 4–0 على السعودية في أتلانتا. يظل الإطار الدفاعي الأساسي والحضور التقني في غرفة المحرك أصولاً موثوقة، لكن الجولة 3 تتطلب إعادة معايرة هجومية حادة في كيفية تحكم الفريق بالكرة وتقدمه بها ضد مقاومة نخبة من أمريكا الجنوبية.

أمام الضغط العالي العدواني لأوروغواي، فإن البقاء أفقيًا بالكامل أو تدوير الاستحواذ ببطء شديد في الثلث الأوسط سيلعب مباشرةً في محفزات الفخ لدى بييلسا. يجب أن يركز التعديل التكتيكي لدي لا فوينتي على غرفة محركه، مع توجيه قادة خط الوسط للانتقال بالكرة إلى الأمام بسرعة عمودية أكبر بكثير عند استعادة الاستحواذ. عندما تتقدم إسبانيا، يجب عليها استغلال القنوات الواسعة التي يتركها ظهيرا أوروغواي المتقدمان فارغةً بشكل عدواني. سيكون استخدام الانطلاقات المتداخلة المتفجرة والمباشرة للأجنحة الديناميكية لتمديد الخط الدفاعي الأوروغواياني أمرًا حاسمًا لتفكيك شكلهم المتماسك. هذا التوسع العرضي بالغ الأهمية لتحرير مساحات الجيوب عالية القيمة أمام العدّائين المركزيين لاستغلالها، ومنع البناء من أن يُخنق تمامًا وسط الازدحام المركزي.

ما آخر أخبار الفريق قبل الجولة 3؟

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أخبار فريق أوروغواي

التحدي الأساسي لبييلسا قبل دخول ملعب غوادالاخارا المتطور هو معالجة نقاط الضعف الدفاعية لدى تشكيلته مع إدارة احتمالات التدوير التكتيكي. وبينما خرج أبناء أمريكا الجنوبية من تعادلهم عالي الوتيرة 2–2 أمام الرأس الأخضر دون أي مخاوف إصابة جديدة أو غيابات بسبب الإيقاف، يجب على عدد قليل من اللاعبين الأساسيين توخي الحذر مع اقتراب تحذيرات البطاقات من الفريق.

ستبني أوروغواي حول إطارها التكتيكي 4-2-3-1. سيحتفظ حارس المرمى Fernando Muslera بمكانه بين القائمين، باحثًا عن حماية أفضل بكثير من خطه الخلفي. سيواصل قلبا الدفاع Sebastián Cáceres و Mathías Olivera - الذي يجب أن يكون حذرًا للغاية بعد حصوله على بطاقة صفراء في الجولة 2 - شراكتهما الدفاعية، ويحيط بهما الظهيران Guillermo Varela على اليسار و José María Sanabria على اليمين.

يعتمد شكل خط الوسط بشكل كبير على الشراسة المركزية والحماية الدفاعية. Manuel Ugarte و Rodrigo Bentancur - ترسٌ حيوي آخر يسير على حبلٍ مشدود انضباطيًا بعد بطاقة صفراء في الجولة 2 - سيرتكزان في غرفة محرك المحور المزدوج. أمامهما، يتولى Federico Valverde المسؤوليات الإبداعية المركزية، ويحيط به هداف الجولة 2 Agustín Canobbio على الجناح الأيسر و Maximiliano Araújo المتفجر على اليمين. في المقدمة، سيقود المهاجم Federico Viñas الخط بثقة ليرتكز على القنوات الهجومية المركزية، رغم أن لدى بييلسا خيارات عالية المستوى مثل Darwin Núñez جاهزة لحقن طاقة جديدة من مقاعد البدلاء.

أخبار فريق إسبانيا

يواجه دي لا فوينتي لغز اختيار أكثر راحة لكنه لا يقل تعقيدًا وهو يجهز فريقه لحسم صدارة المجموعة H. أكبر نقطة حديث تحيط بـ لا روخا هي إدارة العبء البدني والزخم النفسي من فوزهم المهيمن 4–0 على السعودية، وهو ما قد يغري المدرب باستخدام عمق تشكيلته الآن بعد أن أصبح التأهل التلقائي في المتناول بثبات.

سيدور الأساس الهيكلي الجوهري لإسبانيا حول خطة 4-1-2-3 عالية الانضباط وسلسة. دفاعياً، سيُثبّت قلبا الدفاع Pau Cubarsí و Aymeric Laporte الخط المركزي، ويحيط بهما الظهيران Pedro Porro على اليمين و Marc Cucurella على اليسار. يتطلع حارس المرمى المخضرم Unai Simón إلى استمرار الحماية الصارمة لتعزيز سيطرته على منطقة الجزاء.

ستسعى وحدة خط الوسط إلى التحكم في الإيقاع وإصلاح إيقاعات الاستحواذ. سيركّز محور الوسط الأعمق Rodri على تشكيل الدرع المركزي، ما يسمح لصانعي اللعب المبدعين Pedri و Dani Olmo بالعمل في مناطق أعلى من الملعب لفك خطوط أمريكا الجنوبية.

في المقدمة، خط الهجوم مكتظ بخيارات انتقالية قاتلة. بطل الجولة 2 Mikel Oyarzabal سيُدير القنوات المركزية عقب ثنائيته الرائعة في الشوط الأول، بدعم كبير من الإحساس المراهق Lamine Yamal على الجناح الأيسر و Álex Baena على الطرف الأيمن، لتوفير الشرارة الأساسية في الثلث الأخير اللازمة لمعاقبة أوروغواي في الهجمات المرتدة.

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المواجهات الرئيسية في مباراة أوروغواي ضد إسبانيا

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Lamine Yamal ضد Mathías Olivera

بعد أن ارتقى ليصبح نقطة ارتكاز خطيرة في هجوم Luis de la Fuente، يظل Yamal رأس حربة عالي الطاقة وواثقاً للغاية في ثلاثي مقدمة إسبانيا. عمل Yamal بسلاسة على الجناح لقيادة الاندفاعة الإبداعية ضد السعودية، مسجلاً اسمه في قائمة الهدافين بهدف حاسم. ولتفكيك الشكل الدفاعي القوي بدنياً لأوروغواي، سيكون دور Yamal بالغ الأهمية؛ إذ يجب أن يستخدم تحركاته الذكية، وبراعته المتفجرة في المراوغة، ومعدل عمله الدؤوب لتمديد مدافعي الخصم، وسحب المراقبين من مواقعهم، وفتح قنوات حيوية في الثلث الأخير لتهديدات مركزية مثل Mikel Oyarzabal لاستغلالها.

المكلّف بإيقافه هو قلب الدفاع Mathías Olivera، وهو ركيزة دفاعية حيوية في خط Marcelo Bielsa الخلفي. قاد Olivera الكتلة المركزية خلال خروج أوروغواي السابق، محاولاً تماسك الخط الخلفي الرباعي تحت ضغط هائل ضد الرأس الأخضر. وبينما شهد الهيكل الدفاعي لأوروغواي لحظات صعبة وتراكمت عليه البطاقات الصفراء - بما في ذلك واحدة لـ Olivera نفسه - فإنه يمتلك سمات بدنية من الطراز الأول وهيمنة تكتيكية لمواجهة المهاجمين النخبة. يجب أن يحافظ على تركيز مطلق وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية إلى جانب Sebastián Cáceres، مع ضمان استخدام تمركزه لتحييد انطلاقات Yamal الحادة إلى الداخل ومنع إسبانيا من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

Federico Valverde ضد Rodri

القلب النابض المطلق والمحرك الديناميكي لوسط ميدان أوروغواي في الجولة 2، يُكلَّف Valverde بفرض إيقاع الاستحواذ وفك خطوط الخصم لصالح La Celeste. لعب Valverde ببراعة في دور لاعب الوسط المركزي المتقدم ضد الرأس الأخضر، منطلقاً للأمام لتقديم شرارة بدنية حيوية ودفع التحول الهجومي لفريقه. أمام إسبانيا، سيكون هدفه الأساسي إيجاد المساحة بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتموين الانطلاقات الواسعة المتفجرة لـ Agustín Canobbio و Maximiliano Araújo. إذا سُمح لـ Valverde بالوقت والمساحة ليدور ويواجه الخط الخلفي، فإن رؤيته ستخل بسهولة بتوازن الكتلة الدفاعية لإسبانيا.

يتطلع إلى تعطيل ذلك الإيقاع الإبداعي السلس لاعبُ الوسط الإسباني البارز رودري. لقد ارتكز على غرفة المحرك في الجولة الثانية، مقدماً حماية تكتيكية مثالية خلال ظهور مهيمن أمام السعودية. سيُوضع عمله الدفاعي دون الكرة وانضباطه في التحولات تحت الاختبار النهائي في ملعب غوادالاخارا. يجب على رودري أن يدير تمركزه بقوة أمام قلبي الدفاع باو كوبارسي وأيميريك لابورت لِتضييق المساحة المركزية، والضغط على محفزات بناء اللعب لدى فالفيردي، وحماية خطه الخلفي الرباعي لضمان ألا يهيمن أبناء أمريكا الجنوبية بالكامل على الثلث الأوسط ويُحاصروا إسبانيا داخل قوقعة دفاعية غير قابلة للاستدامة.

كيف تبدو احتمالات المجموعة H؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، أرست المجموعة H بنية شديدة السيولة والتنافسية. تحتل إسبانيا الصدارة بأريحية بأربع نقاط وفارق أهداف +4 ، بعدما وضعت نفسها في موقع قوي في سباق الأدوار الإقصائية عقب فوز سريري 4–0 على السعودية.

هذا يترك أوروغواي في المركز الثاني بنقطتين وفارق أهداف محايد تماماً (0)، متساوية في النقاط مع الرأس الأخضر (نقطتان، 0 فارق أهداف) بعد أن لا سيليستي أُجبرت على الاكتفاء بتعادل شاق 2–2 أمام القروش الزرقاء. وتبقى السعودية راسية في قاع الترتيب بنقطة واحدة. وتُعد مباراة الجولة الثالثة المقبلة في ملعب غوادالاخارا نقطة ارتكاز رياضية مطلقة لكلا العملاقين وهما يقاتلان لتأمين التأهل التلقائي أو تجنب سيناريوهات بطاقة الدعوة الهشة مع الدخول إلى مراحل الإقصاء.

إذا فازت إسبانيا

فوزٌ لرجال لويس دي لا فوينتي سيقذف بالأوروبيين إلى سبع نقاط، ضامناً فوراً التأهل التلقائي إلى دور الـ32 كمتصدري المجموعة بلا منازع. وعلى النقيض، ستُجمّد هذه النتيجة أوروغواي عند نقطتين. وبحسب النتيجة المتزامنة لمباراة الرأس الأخضر ضد السعودية، قد يؤدي فوز أوروغواي إلى هبوطهم إلى المركز الثالث أو الرابع، إما بإقصائهم تماماً أو بتركهم يعتمدون كلياً على سيناريوهات بطاقة الدعوة.

إذا فازت أوروغواي

إذا ضمن رجال مارسيلو بييلسا النقاط الثلاث كاملة، فسيُكمل ذلك تعافياً مذهلاً في دور المجموعات للمنتخب الجنوب أمريكي. الانتقال إلى خمس نقاط سيسمح لأوروغواي بتجاوز إسبانيا وتأمين العبور التلقائي إلى دور الـ32 كمتصدرين للمجموعة أو وصيفين. وعلى العكس، سيحبس هذا السيناريو إسبانيا عند أربع نقاط، ما يجبرها على الاعتماد على نتيجة المباراة الموازية لمعرفة ما إذا كانت ستحافظ على مقعد تلقائي أو تتأهل كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث عبر بطاقات الدعوة.

سيناريو التعادل

تقاسم النقاط في غوادالاخارا سيُبقي إسبانيا مرتاحة عند خمس نقاط وبأمان إلى الأدوار الإقصائية. أما بالنسبة لأوروغواي، فإن الوصول إلى ثلاث نقاط سيُبقيها منخرطة في معركة تأهل ضيقة. ورغم أن التعادل يمنع الإقصاء الرياضي الفوري، فإن إنهاء المجموعة بثلاث نقاط وفارق أهداف محايد تماماً (0) سيجعل ترتيبهم النهائي معتمداً على نتيجة الرأس الأخضر، ما يجعل بطاقة الدعوة إلى دور الـ32 معتمدة بدرجة كبيرة على هوامش المجموعة الموازية.

أخبار الفريقين والقوائم

لم يؤكد مدرب أوروغواي مارسيلو بيلسا تشكيلة محتملة، ولا توجد حالياً أي إصابات أو إيقافات مدرجة لـ لا سيليستي. من المتوقع صدور تحديثات أقرب إلى ضربة البداية.

وبالمثل، لم يؤكد مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي بعد تشكيلته الأساسية، مع عدم وجود مخاوف بشأن الإصابات أو الإيقافات مدرجة في هذه المرحلة. ستتم إضافة المزيد من أخبار الفريق عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات 4 رونالد أراوخو

10 جيورجيان دي أراسكايتا الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

حققت أوروغواي فوزاً واحداً وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة من آخر خمس مباريات لها، مسجلة خمسة أهداف ومستقبلة خمسة. انتهت مباراتها الأخيرة بالتعادل 2-2 أمام كابو فيردي في كأس العالم في 21 يونيو، بعد تعادل سابق 1-1 مع السعودية في افتتاح مجموعتها. تعكس نتيجتا كأس العالم عدم اتساق رافقهم خلال سلسلة شملت أيضاً تعادلاً ودياً 1-1 مع إنجلترا وتعادلاً سلبياً مع الجزائر. كانت أدنى نقطة في التسلسل هزيمة 5-1 أمام الولايات المتحدة في نوفمبر 2025.

تُظهر آخر خمس مباريات لإسبانيا فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة. كانت نتيجتهم الأخيرة فوزاً 4-0 على السعودية في 21 يونيو، وهو أداء أكد عمقهم الهجومي. قبل ذلك، تعادلوا 0-0 مع كابو فيردي في افتتاح كأس العالم. عبر المباريات الخمس، سجلت إسبانيا ستة أهداف واستقبلت هدفاً واحداً، مع شباك نظيفة متتالية في مباراتيها الوديتين أمام مصر والعراق قبل البطولة.

سجل المواجهات المباشرة

أوروجواي آخر مباراتان إسبانيا 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران إسبانيا 3 - 1 أوروجواي

إسبانيا 2 - 0 أوروجواي 1 الأهداف المسجلة 5 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/2 سجل كلا الفريقين 1/2

تغطي بيانات المواجهات المباشرة مباراتين، كلتاهما لُعبتا كوديتين. كانت الأحدث في 6 فبراير 2013، عندما فازت إسبانيا على أوروغواي 3-1. قبل ذلك، فازت إسبانيا 2-0 في 17 أغسطس 2005. فازت إسبانيا في كلتا المواجهتين المسجلتين، مسجلة خمسة أهداف ومستقبلة هدفاً واحداً عبر المباراتين.

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