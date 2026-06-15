كأس العالم - المجموعة 5 بي إم أو فيلد

ستنطلق مباراة ألمانيا ضد ساحل العاج في 20 يونيو 2026 عند الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت غرينتش.

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ألمانيا ضد ساحل العاج: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في أونتاريو تداعيات هائلة، إذ يتطلع كلا المنتخبين إلى ترسيخ بداياتهما الرائعة وانتزاع السيطرة المطلقة على المجموعة الخامسة. وبعد عروض متباينة لكنها ناجحة للغاية في اليوم الافتتاحي - حيث لم تُبدِ ألمانيا أي رحمة في تفكيك قاسٍ بنتيجة 7-1 لكوراساو في هيوستن، ونفّذ ساحل العاج درساً متقناً في الصلابة الدفاعية ليخطف فوزاً درامياً 1-0 على الإكوادور في فيلادلفيا - تقلّص هامش الخطأ في ملعب تورونتو بشكل كبير. ويتجه المعسكران عبر الحدود وهما يعلمان أن الزخم النفسي والتعافي البدني الفوري من تلك الافتتاحيات المكثفة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان أن يضمن حفاظ فريقه على حدّته الهجومية المدمّرة مع البقاء مركزاً دفاعياً. وسيعتمد على غرفة محركات شديدة السلاسة وعلى مستوى عالمي - يقودها القائد يوشوا كيميش وسحر الإبداع لدى جمال موسيالا وفلوريان فيرتس - لفرض حلقات الاستحواذ، وخنق المساحات المركزية، وترسيخ السرعة العمودية الطاغية اللازمة لاختراق الخطوط الأفريقية. وعلى الجانب المقابل يقف منتخب ساحل العاج المتماسك بنيوياً والمنضبط بعمق بقيادة إيميرس فاي. وبعد أن أثبت بالفعل أوراق اعتماده العنيدة في البطولة عبر إغلاق الإكوادور تماماً، فإن الفيلة يمتلكون مخططاً دفاعياً لا يلين وحافة خطيرة في الهجمات المرتدة تزدهر عندما تُطلب انضباطية تكتيكية نخبوية.

تُقام هذه المواجهة على ملعب تورونتو المذهل (BMO Field)، وتعد بأن تكون مباراة شطرنج مشوقة من التعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الطرفين تحمّل انهيار دفاعي في مناطق التحول المركزي، ما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة والدقة في الثلث الأخير عنصرين حاسمين. سترى ألمانيا هذه المباراة منصة مثالية لتأكيد مكانتها كقوة ثقيلة في البطولة وحجز بطاقة مبكرة إلى دور الـ32، بينما يدخل ساحل العاج أرض الملعب متحمساً لتسليح قطع التحول السريع لديه - مثل أماد ديالو وإيلي واهي - لاستغلال أي مساحات يتركها ظهيرا ألمانيا المتقدمان. ومع بدء تبلور احتمالات المجموعة، ستسيطر جسامة ضمان المرور الآمن من المجموعة الخامسة على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية الأولى.

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كيف كان أداء كلا الفريقين في الجولة الأولى؟

ألمانيا 7-1 كوراساو

وضع فريق يوليان ناغلسمان علامة مقلقة لبقية البطولة بتقديم تفكيك قاسٍ بنتيجة 7-1 لوافدي البطولة لأول مرة كوراساو في هيوستن. حدد فيليكس نميشا النبرة مبكرًا بهدف افتتاحي حاسم في الدقيقة الخامسة، وبينما صدم ليفانو كومينينسيا لفترة وجيزة أبطال العالم أربع مرات بهدف تعادل مُحوَّل بالارتداد، كانت فرحة الفريق المغمور قصيرة الأمد. أعاد نيكو شلوتربيك التقدم سريعًا قبل أن يحول كاي هافيرتس ركلة جزاء قبيل الاستراحة مباشرة. شدّت ألمانيا الخناق حقًا في الشوط الثاني، حيث وجد جمال موسيالا وناثانييل براون والبديل دينيز أونداف وهافيرتس مرة أخرى طريقهم إلى الشباك ليختتموا أداءً تصريحيًا أرسل ألمانيا مباشرة إلى صدارة المجموعة E.

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الإكوادور 0-1 ساحل العاج

أظهر رجال إيمرس فاي صلابة دفاعية هائلة ورباطة جأش قصوى في فيلادلفيا، منهين سلسلة الإكوادور المبهرة من 19 مباراة دون هزيمة بفوز درامي 1-0. كان على الفيلة أن يعيشوا بخطورة في الشوط الأول، معتمدين على الحظ إذ هزّ كل من جون ييبواه وآلان ميندا العارضة لمنتخب أمريكا الجنوبية. بعد أن أصاب إيلي واهي القائم لصالح ساحل العاج في الشوط الثاني، بدا أن المباراة متجهة لتعادل سلبي دون أهداف. ومع ذلك، اندفاعة رائعة في الدقيقة 90 من المدافع ويلفريد سينغو هيأت جناح مانشستر يونايتد أماد ديالو، الذي سدد بهدوء هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ليضمن ثلاث نقاط ضخمة ومنصة نفسية هائلة قبل الجولة الثانية.

ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

ألمانيا (يوليان ناغلسمان): ضبط هيكلي & الدفاع ضد الهجمة المرتدة

لا يحتاج يوليان ناغلسمان إلى العبث بآلة الهجوم المدمرة والسلسة التي سجلت سبعة أهداف في مرمى كوراساو في هيوستن، لكنه يجب أن يعالج نقاط الضعف الدفاعية التي كُشفت أثناء التحول. رغم سيطرة ألمانيا الساحقة على المساحات، تجاوز مهاجمو كوراساو المباشرون أحيانًا الضغط العكسي، ما أسفر عن تعادل مؤقت كشف فجوات خلف الخطوط المتقدمة.

أمام مخطط ساحل العاج العالمي السريع في التحولات، فإن اللعب بعدوانية عمودية متهورة هو وصفة لكارثة. من المرجح أن يركز التعديل الأساسي لناغلسمان على ثنائي الارتكاز وضبط الظهيرين. بدلًا من السماح لكل من يوشوا كيميش وناثانييل براون بالاندفاع للأمام في الوقت نفسه، يجب أن يبقى أحدهما في العمق لتشكيل بنية دفاعية صارمة لما بعد الهجوم إلى جانب قلبي الدفاع نيكو شلوتربيك ويوناتان تاه. تضييق الملعب أمر جيد، لكن على خط وسط ألمانيا تقليل فقدان الكرة غير المبرر لحرمان لاعبي الأطراف الإيفواريين من أي مساحة للانفجار على الأجنحة.

ساحل العاج (إيمرس فاي): استحواذ مُحكم في الوسط & دقة التحول

كان التكتل الدفاعي المنضبط لإيمرس فاي فعالًا للغاية في إحباط الإكوادور والحفاظ على شباك نظيفة في فيلادلفيا، لكن الجولة الثانية تتطلب إعادة معايرة أكثر حدة بكثير عند تحريك الكرة. بينما قيّد التكتل الصارم المنخفض إلى المتوسط لدى الفيلة' المساحات ببراعة، عانوا للاحتفاظ بالاستحواذ تحت ضغط شديد، معتمدين بشكل كبير على بطولات اللحظات الأخيرة من ويلفريد سينغو وأماد ديالو لاقتناص هدف الفوز في الدقيقة 90.

أمام خط وسط ألماني متفوق تقنياً يقوده جمال موسيالا وفلوريان فيرتس، فإن الجلوس بشكل سلبي تماماً داخل منطقة جزائك لمدة 90 دقيقة سيثبت في النهاية أنه قاتل. يجب أن تتمحور تعديلات فاي حول غرفة محركاته - وتحديداً القائد فرانك كيسي وإبراهيم سانغاري. لا يمكنهما ببساطة التراجع إلى خط الدفاع؛ بل يجب عليهما التقدم بقوة لتعطيل محفزات بناء اللعب العميق لألمانيا قبل أن يرسخوا السيطرة على المساحات. علاوة على ذلك، بمجرد الفوز بالاستحواذ، يجب أن يكون التحول دقيقاً سريرياً. يجب على ساحل العاج أن تسعى إلى إطلاق السرعة الخاطفة لأماد ديالو وسيمون أدينغرا بسرعة لاصطياد قلبي دفاع ألمانيا ذوي الخط العالي وهم ثابتون في أماكنهم.

ما آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

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أخبار منتخب ألمانيا

التحدي الأساسي ليوليان ناغلسمان قبل التوجه إلى تورونتو هو معالجة الحفاظ البدني على تشكيلته مع الإبقاء على الزخم المرعب من فوزهم الساحق 7-1 في الافتتاح على كوراساو. ولحسن حظ الألمان، خرجوا من تلك المباراة الغزيرة بالأهداف دون أي مخاوف إصابة جديدة أو إيقافات انضباطية، ما يمنح المدرب تشكيلة كاملة للعمل بها.

العنوان الأبرز يتمحور حول حارس المرمى المخضرم مانويل نوير. بعد أن تخلص من مشكلة في ربلة الساق قبل البطولة ليبدأ ويكمل الدقائق التسعين كاملة في هيوستن، سيحتفظ الأيقونة البالغ من العمر 40 عاماً بمكانه في المرمى بثقة. يكمن التشويق الحقيقي في الثلث الأخير، حيث قد يفكر ناغلسمان في بعض التدوير الطفيف في التشكيلة لإبقاء خياراته متجددة. وبينما كاي هافرتس مضمون لقيادة الخط بعد أن سجل ثنائية رائعة في الافتتاح، فإن عناصر هجومية ديناميكية مثل دينيز أونداف - الذي سجل كبديل في الجولة الأولى - وليروي ساني يضغطون بقوة من أجل دور أساسي لتقديم شكل تكتيكي مختلف ضد كتلة إيفوارية صلبة.

أخبار منتخب ساحل العاج

يواجه إيمرس فاي تعافياً أكثر قسوة ولغزاً في الاختيار وهو يجهز فريقه للتحدي الألماني. أكبر نقطة حديث تحيط بـ الفيلة هي إدارة العبء البدني الهائل من فوزهم المكثف 1-0 على الإكوادور في فيلادلفيا، الذي أنهى سلسلة خصمهم من 19 مباراة دون هزيمة لكنه ترك عدة مكونات رئيسية منهكة تماماً.

يعمل الطاقم الطبي على مدار الساعة لضمان تعافي محرك خط الوسط إبراهيم سانغاري والقائد فرانك كيسيé تماماً بعد أن ارتكزا على تحولات دفاعية ضخمة وعالية الشدة في الافتتاح. دفاعياً، خرج ويلفريد سينغو و إيمانويل أغبادو من الدقائق التسعين البدنية دون أذى وسيكونان في غاية الأهمية في تنظيم الخط الخلفي أمام خط هجوم ألمانيا المتقد. وفي الوقت نفسه، في الهجوم، سيحتفظ جناح مانشستر يونايتد أماد ديالو بمكانه بثقة بعد تسجيله هدف الفوز الدرامي في الدقيقة 90، بينما تضغط المواهب الشابة مثل سيمون أدينغرا ومهاجم إنتر ميلان أنج-يوان بوني بقوة من أجل دقائق أكثر لحقن سرعة مرتدة سريعة في خطوط التحول.

أبرز المواجهات في مباراة ألمانيا ضد ساحل العاج

كاي هافرتس ضد إيمانويل أغبادو

بعد تحويله لركلة الجزاء السريرية الخاصة به وتسديده بقوة لثنائية رائعة ضد كوراساو، يظل كاي هافرتس النقطة المحورية في خط هجوم يوليان ناغلسمان. وبعمله كمهاجم وهمي مرن، يزدهر هافرتس عبر التراجع إلى العمق لربط اللعب وسحب قلوب الدفاع خارج مواقعهم. ولتفكيك الكتلة الدفاعية الصارمة بشكل لا يصدق لساحل العاج، سيحتاج إلى أن يكون بنفس القدر من الحسم في اللعب المفتوح، مستخدماً ذكاءه المكاني لخلق جيوب من المساحة للعدّائين الثانويين الديناميكيين مثل جمال موسيالا وفلوريان فيرتس.

المكلّف بإيقافه هو قلب دفاع ريمس إيمانويل أغبادو، الذي قدّم أداءً دفاعياً هائلاً وصلباً كالصخر لصالح الفيلة ضد الإكوادور. وبينما أثبتت كتلة ساحل العاج المنخفضة إلى المتوسطة تماسكاً بنيوياً لمدة 90 دقيقة في فيلادلفيا، سيواجه الدفاع اختباراً مختلفاً تماماً أمام حركة ألمانيا النخبوية والسلسة. سيحتاج أغبادو إلى الحفاظ على تركيز وتواصل مطلقين في المناطق المركزية، لضمان ألا يُسحب خارج موقعه بفعل تتبّع هافرتس العميق، ما سيكشف الفجوات المركزية الخطيرة التي يستغلها لاعبو وسط ألمانيا المبدعون بلا رحمة.

يوشوا كيميش ضد فرانك كيسييه

القلب النابض المطلق والمرساة التكتيكية للمنتخب الألماني، القائد يوشوا كيميش سيطر تماماً على الإيقاع في هيوستن، مُنسّقاً حلقات الاستحواذ العميق من دوره في محور الارتكاز المزدوج. أمام ساحل العاج، سيكون هدفه الأساسي هو تجاوز ازدحام وسط الملعب المركزي وإطلاق التحولات العمودية السريعة. إذا مُنح كيميش الوقت والمساحة على الكرة، فسيسعى إلى شق خطوط وسط ساحل العاج بمدى تمريراته النخبوي وإطلاق الانطلاقات المتداخلة المتفجرة للأظهرة مثل ناثانييل براون لتمديد شكل الخصم.

الساعي لتعطيل ذلك الإيقاع هو قوة الأهلي فرانك كيسييه، المحور النشيط وقائد وسط إيمرس فاي. أثبت كيسييه في الجولة الأولى أن حضوره البدني ومحركه من منطقة إلى أخرى حيويان للمخطط التكتيكي لساحل العاج، لكن عمله دون كرة سيُوضع تحت الاختبار النهائي في تورونتو. يجب على كيسييه أن يضغط بقوة على محفزات بناء اللعب العميق لدى كيميش ويتعقب لاعبي وسط ألمانيا الذين ينطلقون متأخرين لضمان ألا يتم تثبيت الفيلة تماماً إلى الخلف داخل قوقعة دفاعية سلبية وغير قابلة للاستمرار.

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كيف تبدو احتمالات المجموعة E؟

على عكس المجموعات العالقة في عنق زجاجة، رسّخت المجموعة E فوراً انفصالاً عالي المخاطر في القمة، ما يجعل مواجهة الجولة الثانية هذه في تورونتو معركة ثقيلة الوزن بكل معنى الكلمة. يدخل كل من ألمانيا وساحل العاج المباراة بأقصى عدد من النقاط بعد تحقيق انتصارات ضخمة في اليوم الافتتاحي - حيث تتصدر ألمانيا بثلاث نقاط (+6 فارق أهداف) عقب فوزها الكاسح 7-1 على كوراساو، وتأتي ساحل العاج خلفها مباشرة بثلاث نقاط (+1 فارق أهداف) بعد فوزها الصعب 1-0 على الإكوادور.

وبما أن الإكوادور وكوراساو يتذيّلان الترتيب بصفر نقاط، فإن هذه المواجهة المباشرة هي نقطة التحول الرياضية النهائية لتأمين التأهل المبكر إلى دور الـ32.

إذا فازت ألمانيا

فوز ثانٍ على التوالي سيقذف فريق يوليان ناغلسمان إلى ست نقاط كاملة، حاسمًا رياضيًا بطاقة ألمانيا إلى الأدوار الإقصائية مع مباراة واحدة متبقية. اعتمادًا على نتيجة مواجهة الإكوادور ضد كوراساو، قد يجعل الفوز الألمان ينفردون بصدارة المجموعة الخامسة. والأهم من ذلك، أنه سيمنحهم رفاهية قصوى تتمثل في إجراء تدوير كبير لتشكيلتهم في الجولة الأخيرة ضد الإكوادور، بينما يترك ساحل العاج عالقًا عند ثلاث نقاط ومجبرًا على خوض مباراة أخيرة عالية المخاطر لا بد من الفوز فيها ضد كوراساو لضمان التأهل التلقائي.

إذا فاز ساحل العاج

إذا نجح رجال إيمرس فاي في تحقيق فوز كبير يُعد بيانًا قويًا، فسيتجاوزون ألمانيا ليتصدروا المجموعة بست نقاط كاملة، محققين بطاقتهم التاريخية الخاصة إلى دور الـ32. الوصول إلى ست نقاط يضع الفيلة في سيطرة كاملة على المجموعة الخامسة، ومن المرجح أنهم سيحتاجون فقط إلى التعادل ضد كوراساو في الجولة الأخيرة لضمان المركز الأول. وعلى العكس، سيُجمّد هذا السيناريو ألمانيا عند ثلاث نقاط، مُبقيًا آمالهم في الأدوار الإقصائية حية جدًا لكنه يضاعف الضغط بشكل كبير قبل مواجهتهم الأخيرة في المجموعة ضد منتخب إكوادور خطير.

سيناريو التعادل

نقطة لكل فريق في ملعب تورونتو تُبقي كلا العملاقين في وضع مواتٍ للغاية للهيمنة على المجموعة. التعادل سيرفع ألمانيا إلى أربع نقاط (+6 فارق أهداف) وساحل العاج إلى أربع نقاط (+1 فارق أهداف)، مع بقاء الفريقين دون هزيمة. هذه النتيجة تُخفّض الضغط بشكل كبير في الجولة الأخيرة؛ ستدخل ألمانيا مواجهتها مع الإكوادور وهي تعلم أن نقطة واحدة تضمن إنهاءً ضمن المركزين الأولين، بينما سيواجه ساحل العاج سيناريو مماثلًا ضد كوراساو، ما يُبقي كليهما في وضع جيد للتأهل بسلاسة دون الاعتماد على كسر التعادل للمركز الثالث.

أخبار الفريقين والقوائم

تُدار ألمانيا بواسطة يوليان ناغلسمان، ولم تُقدَّم أي معلومات عن إصابة أو إيقاف قبل هذه المواجهة. لم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية محتملة في هذه المرحلة. ستُضاف التحديثات أقرب إلى ضربة البداية مع اتضاح صورة القائمة.

مدرب ساحل العاج إيمرس فاي أيضًا لا توجد لديه إصابات أو إيقافات مُبلّغ عنها في البيانات المتاحة. وكما هو الحال مع ألمانيا، لم تُنشر أي تشكيلة مؤكدة قبل مواجهة تورونتو. ستتبع أخبار إضافية عن الفريقين خلال التحضير للمباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تصل ألمانيا إلى تورونتو بخمسة انتصارات من آخر خمس مباريات لها في جميع المسابقات. وكانت آخر مباراة لها هي الفوز الساحق 7-1 على كوراساو في افتتاح مشوارها بكأس العالم في 14 يونيو، وهي نتيجة أكدت عمقها الهجومي. وقبل ذلك، فازت على الولايات المتحدة 2-1 في مباراة ودية في 6 يونيو وسجلت أربعة أهداف في شباك فنلندا دون رد في 31 مايو. وفي وقت سابق من الربيع، فازت ألمانيا على غانا 2-1 وتفوقت على سويسرا 4-3 في مباراة ودية غزيرة الأهداف. هذا يعني خمسة انتصارات من خمس، مع تسجيل 18 هدفًا عبر تلك المباريات.

كما فازت كوت ديفوار بأربع من آخر خمس مباريات لها، وكانت هزيمتها الوحيدة خسارة 3-2 أمام مصر في كأس الأمم الأفريقية في يناير. ومنذ ذلك الحين، كان الفيلة في حالة ممتازة. فازوا على فرنسا 2-1 في مباراة ودية في 4 يونيو وتبعوا ذلك بفوز 1-0 على الإكوادور في افتتاح مشوارهم بكأس العالم في 14 يونيو — حُسم عبر تسديدة أماد ديالو في الدقيقة 90. كما فازوا على اسكتلندا 1-0 وسحقوا جمهورية كوريا 4-0 في مارس. عبر آخر خمس مباريات لهم، سجلت كوت ديفوار تسعة أهداف واستقبلت ستة.

سجل المواجهات المباشرة

ألمانيا المباراة الأخيرة كوت ديفوار 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار ألمانيا 2 - 2 كوت ديفوار 2 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

سجل المواجهات المباشرة بين ألمانيا وكوت ديفوار محدود. اللقاء الوحيد في مجموعة البيانات المقدمة هو تعادل 2-2 في مباراة ودية بتاريخ 18 نوفمبر 2009، وكانت ألمانيا الطرف المضيف المُعيَّن. لا تتوفر أي بيانات إضافية عن المواجهات المباشرة beyond تلك المباراة الوحيدة.

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