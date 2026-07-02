معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: أستراليا ضد مصر: كل ما تحتاج إلى معرفته

أستراليا ضد مصر: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المراحل الإقصائية إيه تي آند تي

ستنطلق مباراة أستراليا ضد مصر في 3 يوليو 2026 عند الساعة 18:00 بتوقيت GMT و14:00 بتوقيت EST.

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التاريخ على المحك بينما يلتقي السوكيروز الصامدون بالفراعنة الذين لم يُهزموا

إنجاز ضخم بات في المتناول في ملعب دالاس في تكساس مع تصادم قارتين من أجل مكان في دور الـ16 المرغوب. يقود توني بوبوفيتش منتخبًا أستراليًا يتسم كعادته بالصلابة إلى ظهورين متتاليين في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، ساعيًا أخيرًا إلى تحطيم سقفهم الزجاجي والفوز بمباراة إقصائية من مباراة واحدة للمرة الأولى في تاريخ أمتهم.

ويقف في طريقهم منتخب مصر تاريخي يديره حسام حسن. لقد حقق عمالقة أفريقيا بالفعل سابقة جديدة بتجاوزهم دور المجموعات في كأس العالم للمرة الأولى على الإطلاق في العصر الحديث. ومعززين بجودة هجومية من الطراز الرفيع، يصل الفراعنة الذين لم يُهزموا إلى قلب كرة القدم في أمريكا الشمالية عازمين على مواصلة مسيرتهم الخيالية على حساب السوكيروز.

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كيف وصل السوكيروز والفراعنة إلى هنا

شقّت أستراليا طريقها عبر المجموعة D شديدة التنافس لتضمن تأهلها كوصيفة. المعاينة الشاملة للمباراة بين أستراليا ومصر في كأس العالم 2026. نتحدث عن التكتيكات، أخبار الفريق، والمزيد قبل هذه المواجهة في دور الـ32 في أرلينغتون. تميزت حملة السوكيروز بالانضباط الدفاعي، والارتداد بعد خسارة أمام البلد المضيف الولايات المتحدة، وتثبيت تعادل سلبي 0-0 أمام باراغواي قبل حجز بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية بفوز حاسم 2-0 على تركيا. وبينما كان رجال بوبوفيتش متماسكين في الخلف، سيحتاجون إلى تحسين الحسم أمام المرمى بعد تسجيلهم هدفين فقط في دور المجموعات.

حجزت مصر رحلتها إلى تكساس عبر سلسلة نتائج ثابتة للغاية دون هزيمة لتحتل المركز الثاني في المجموعة G. أظهر رجال حسن أنهم قادرون على مجاراة نخبة المنافسين بتعادلهم مع بلجيكا، وتفكيكهم نيوزيلندا 3-1، وانتزاعهم تعادلًا 1-1 مع إيران. وبمتوسط يزيد على أربع تسديدات على المرمى في المباراة الواحدة، أظهر الفراعنة تهديدًا هجوميًا متعدد الأوجه قادرًا على فك الأشكال الصلبة.

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مخاوف إصابات عالية المخاطر وأعمدة دفاعية لتثبيت الخطوط

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التحضير التكتيكي لهذه المواجهة يدور بشكل كبير حول حبكة فرعية ضخمة تتعلق باللياقة البدنية. قائد مصر ونجمها محمد صلاح يتعامل مع شد في أوتار الركبة، مما يجعل عبء عمله المباشر مسألة تقييم مستمر مع الاقتراب من صافرة البداية. إذا تمت إدارة دقائق مشاركته، فإن العبء الإبداعي ينتقل بشكل كبير إلى مهاجم مانشستر سيتي عمر مرموش، الذي كان في حالة تألق لافتة بوصفه نقطة ارتكاز مصر.

تواجه أستراليا معضلاتها الخاصة في التشكيلة، حيث تم استبعاد المهاجم المخضرم Mathew Leckie وJacob Italiano رسميًا من البطولة بسبب الإصابات. سيتطلع السوكيروز إلى عمودهم الفقري الدفاعي الموثوق، بتنظيم ثلاثي دفاعي أو كتلة صلبة من أربعة لاعبين حول البنية الجسدية لـHarry Souttar وقلب الدفاع الشاب Alessandro Circati لعزل مرمى Patrick Beach.

زيادة التحميل في القنوات الجانبية مقابل سرعة التحول العمودي لحسم الشروط

ستُحسم مباراة الشطرنج الاستراتيجية ربحًا أو خسارة في كيفية تعامل الطرفين مع المساحات على الأطراف. سلاح مصر الأساسي يكمن في بناء زيادات تحميل على الجهة اليسرى حيث يمكن لمرموش ومخارج الظهيرين التبادل بسرعة، في محاولة لسحب قلوب دفاع أستراليا خارج مواقعهم وإطلاق سلاسل تمرير ضيقة داخل منطقة الجزاء.

ستتمحور خطة أستراليا حول السلامة أولًا قبل استخدام التحولات العمودية المباشرة لمعاقبة الأعداد المتقدمة. سيهدف السوكيروز إلى استغلال السرعة الخام والمباشرة للموهبة المراهقة Nestory Irankunda في الهجمة المرتدة، سعيًا لتمديد دفاع مصري أظهر قابلية للتعرض للإمساك به متقدمًا عاليًا في الملعب.

الهياكل المستقرة تواجه الاختبار النهائي

يجب على أستراليا إظهار تركيز مطلق داخل نصف ملعبها الدفاعي، مع العلم أن أي مساحة تُمنح لمرموش أو وصول صلاح المقوس ستُعاقَب بشدة.

تواجه مصر الاختبار الذهني النهائي المتمثل في اختراق قوقعة دفاعية منخفضة دون أن تترك نفسها مكشوفة تمامًا أمام لكمات مرتدة هيكلية. يعتمد النجاح على ارتكازات وسطهم في كبح التحولات قبل أن تصل إلى Irankunda الخطير.

التشكيلة المتوقعة لأستراليا XI ضد مصر

Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O'Neill, Irvine, Behich; Volpato, Irankunda, Metcalfe

التشكيلة المتوقعة لمصر XI ضد أستراليا

Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ateya, Saber; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush

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قائمة أستراليا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Mathew Ryan, Paul Izzo, Patrick Beach

المدافعون: Harry Souttar, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Cameron Burgess, Aziz Behic, Jordan Bos, Jason Geria, Miloš Degenek, Kai Trewin

لاعبو الوسط: Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Connor Metcalfe, Ajdin Hrustić, Cameron Devlin, Paul Okon-Engstler

المهاجمون: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Nishan Velupillay, Tete Yengi, Awer Mabil, Cristian Volpato, Mohamed Touré

قائمة مصر المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir, Mohamed Alaa

المدافعون: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdy Fathy, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fotouh, Karim Hafez

لاعبو الوسط: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed "Zizo", Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mahmoud Hassan "Trezeguet", Ibrahim Adel, Haissem Hassan

المهاجمون: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Aqtay Abdallah, Hamza Abdelkarim

أخبار الفريق والتشكيلات

لم يؤكد توني بوبوفيتش تشكيلة محتملة لأستراليا قبل هذه المباراة، ولا توجد حالياً أي إصابات أو إيقافات مدرجة للـSocceroos. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى صافرة البداية مع توفر أخبار الاختيار الرسمية.

يواجه مدرب مصر حسام حسن انتظاراً قلقاً بشأن جاهزية محمد صلاح، الذي تعرض لشد في أوتار الركبة خلال تعادل دور المجموعات مع إيران. مهاجم ليفربول محل شك لهذه المواجهة في دور الـ32، وتبقى مشاركته غير مؤكدة بينما يواصل الطاقم الطبي تقييمه. لم يتم إصدار تشكيلة محتملة، ولا توجد حالياً أي إصابات أو إيقافات أخرى مؤكدة للفراعنة. من المتوقع صدور تحديثات إضافية عن القائمة في الفترة التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فازت أستراليا في مباراة واحدة، وتعادلت في مباراتين، وخسرت مباراتين من آخر خمس مباريات لها. كانت آخر مباراة لها تعادلاً 0-0 مع باراغواي في 26 يونيو، وهو ما ضمن تأهلها إلى الأدوار الإقصائية كوصيفة للمجموعة D. قبل ذلك، تعرضت لهزيمة 2-0 أمام الولايات المتحدة في الجولة الثانية. جاء فوز الـSocceroos الوحيد في سلسلة المباريات الخمس أمام Türkiye، بانتصار 2-0 افتتح مشوارهم في كأس العالم في 14 يونيو. كما تعادلوا 1-1 مع سويسرا وخسروا 1-0 أمام المكسيك في مباريات ودية قبل البطولة، مسجلين أربعة أهداف ومستقبلين أربعة عبر المباريات الخمس.

فازت مصر بمباراة واحدة، وتعادلت في مباراتين، وخسرت مباراتين من آخر خمس مباريات لها. وكانت نتيجتها الأحدث تعادلاً 1-1 مع إيران في 27 يونيو، وهي مباراة تعرض فيها صلاح لإصابة في أوتار الركبة التي تُلقي الآن بظلالها على استعداداتهم. وقبل ذلك، فازوا على نيوزيلندا 3-1 في 22 يونيو — وهو أول فوز لهم على الإطلاق في كأس العالم — وتعادلوا 1-1 مع بلجيكا في افتتاح مشوارهم في البطولة. كما خسرت مصر 2-1 أمام البرازيل وفازت على روسيا 1-0 في مباريات ودية قبل البطولة. سجل الفراعنة خمسة أهداف واستقبلوا أربعة أهداف عبر تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

أستراليا المباراة الأخيرة مصر 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار مصر 3 - 0 أستراليا 0 الأهداف المسجلة 3 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 0/1

التقى المنتخبان مرة واحدة فقط في بيانات المواجهات المباشرة المتاحة. وأقيمت تلك المباراة في 17 نوفمبر 2010، وهي مباراة ودية فازت فيها مصر على أستراليا 3-0. ولا توجد أي مواجهات أخرى بين البلدين مسجلة في مجموعة البيانات.

الترتيب

أنهت أستراليا المجموعة الثانية في المجموعة D، بينما أنهت مصر مشوارها في دور المجموعات في المركز الثاني في المجموعة G.