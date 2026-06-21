معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: اليابان ضد السويد: كل ما تحتاج إلى معرفته

اليابان ضد السويد: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المجموعة 6 إيه تي آند تي

ستنطلق مباراة اليابان ضد السويد في 25 يونيو 2026 عند 23:00 بتوقيت غرينتش و 18:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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اليابان ضد السويد: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في تكساس تداعيات هائلة إذ يتطلع منتخبا المجموعة السادسة إلى البناء على حملتيهما أو إنقاذهما عقب مواجهات الجولة الثانية شديدة الحدة. بعد الجولة الثانية من المباريات التي قلبت ديناميكيات المجموعة المبكرة - مع فرض الساموراي الأزرق هيمنة كاملة عبر فوز سريري 4-0 على تونس في مونتيري وإجبار السويد بشكل محبط على استيعاب هزيمة ثقيلة 5-1 أمام هولندا في هيوستن - تقلص هامش الخطأ في ملعب دالاس (ملعب AT&T) بشكل كبير. يتوجه المعسكران إلى أرلينغتون وهما يعلمان أن القدرة على التكيف التكتيكي والتجدد البدني السريع بعد تلك المواجهات المكثفة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب اليابان هاجيمي مورياسو أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي والفعالية السريرية بعد أداء مهيمن بأربعة أهداف وضعهم بقوة في السيطرة على مصير تأهلهم. سيعتمد مورياسو على نقاط ارتكاز هجومية ديناميكية - مدعومة بلاعبي وسط نخبة من الناحية الفنية وخيارات إبداعية على الأطراف - لفرض الإيقاع، والسيطرة على المناطق المركزية، وفتح خط دفاع أوروبي منضبط للغاية. ويقف في مواجهتهم منتخب سويدي متماسك هيكلياً ويائس يقوده غراهام بوتر. وبامتلاكه تشكيلة مليئة بمؤهلات بدنية من الطراز الأول، يمتلك البلاغولت مخططاً عنيداً وحافة مرتدة قاتلة يقودها ألكسندر إيساك و ديان كولوسيفسكي تزدهر عندما تُطلب انضباطية لا تشوبها شائبة.

ستُقام هذه المواجهة في ملعب دالاس المتطور، وستكون مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل انهيار دفاعي آخر أثناء التحول، ما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة والتتبع العمودي السريع عنصرين حاسمين. سترى اليابان هذه المباراة منصة مثالية لترسيخ مكانتها كمتصدرة دون هزيمة، بينما تدخل السويد أرض الملعب متحمسة لتسليح روحها الجريئة، واستغلال المساحات التي يتركها الظهيران المتقدمان، وتحقيق نتيجة حاسمة بأقصى عدد من النقاط لضمان عبور آمن من المجموعة السادسة. ومع بدء تبلور احتمالات المجموعة، ستسيطر جسامة ضمان مكانهما في الأدوار الإقصائية على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

السويد 1–5 هولندا

عانت تشكيلة غراهام بوتر من إحباط عميق وانهيار هيكلي في ملعب هيوستن في تكساس، حيث أجبرهم أداء دفاعي بلا أنياب على استيعاب هزيمة ثقيلة بنتيجة 5-1 أمام منتخب هولندا الحاسم. وبحثًا عن بناء الزخم في المجموعة، بدأ البلاغولت المباراة بضعف دفاعي وعانى من توليد زخم منتظم أمام آلة رونالد كومان الهجومية القاسية.

تصدّع الخط الدفاعي مبكرًا عندما سجل برايان بروبي هدفين في الدقيقتين 5 و17 ليمنح الهولنديين سيطرة كاملة. وبينما أشعل أنتوني إيلانغا الأمل لفترة وجيزة عبر استغلال تسلسل انتقالي لتقليص الفارق بهدف في الدقيقة 59، انهار الانضباط الهيكلي تمامًا. وسدد كودي غاكبو بقوة ثنائية سريعة رائعة في الشوط الثاني، وأضاف كريسينسيو سومرفيل هدفًا متأخرًا في الدقيقة 89 لزيادة الملح على الجراح. ولزيادة الأمور سوءًا، فاض الإحباط التكتيكي حيث تلقى غابرييل غودموندسون وياسين أياري ولوكاس بيرغفال جميعًا إنذارات، ليترك السويد بثلاث نقاط ويطاردون بشدة إعادة ضبط دفاعية.

اليابان 4–0 تونس

قدّم رجال هاجيمي موريياسو عرضًا منضبطًا للغاية ومهيمنًا في ملعب مونتيري، محافظين على شباك نظيفة بلا عيوب ليتجاوزوا تونس بسهولة بفوز حاسم 4-0. سيطر عمالقة آسيا بالكامل على إيقاعات الاستحواذ مبكرًا، مخنقين تمامًا الكتلة شمال الأفريقية بسرعة عمودية مباشرة.

وصل الاختراق الحاسم تقريبًا على الفور. في الدقيقة الرابعة فقط، وجد لاعب الوسط دايتشي كامادا مساحة لافتتاح التسجيل. وضاعف المهاجم الحاسم أياسي أويدا التقدم في الدقيقة 31، محددًا الإيقاع تمامًا قبل الاستراحة. ومن هناك، تولّت التنظيم الهيكلي الصارم لليابان السيطرة بالكامل؛ حيث وضع جونيا إيتو الهدف الثالث في الدقيقة 69 قبل أن يُكمل أويدا عرضه المذهل بإطلاق هدف حاسم اعتيادي في الدقيقة 83. أغلق مخطط موريياسو الخالي من العيوب الدقائق المتبقية بنجاح لتقييد انتقالات تونس وتأمين النقاط الثلاث كاملة، واضعًا اليابان في موقع مهيمن في المجموعة F.

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ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

اليابان (هاجيمي موريياسو)

لا يحتاج هاجيمي موريياسو إلى التخلي عن المخطط الهجومي الشجاع عالي الإيقاع الذي سمح للساموراي بلو بتحقيق فوز مهيمن، بما في ذلك فوز حاسم 4-0 على تونس في مونتيري. إن الحركة العمودية، والتناوبات الحادة على الأطراف، والتميز في التحولات المدفوع بقطع وسط ميدان سلسة مثل دايتشي كامادا وأياسي أويدا يثبت أن اليابان تمتلك صندوق الأدوات التكتيكي اللازم للسيطرة على المباريات على المسرح العالمي.

ومع ذلك، يجب على موريياسو التأكد من أن فريقه يحافظ على تركيز دفاعي كامل ضد الفرق التي تحاصر الاستحواذ بكفاءة. في مبارياتهم السابقة، ترك الشكل الهجومي العدواني لليابان أحيانًا جيوبًا واسعة من المساحة مكشوفة عندما دفع الظهيران بعمق إلى الثلث الأخير. أمام منتخب السويد المبني على إرث بدني ورياضي مهيب، سيكون فقدان الكرة بثمن بخس أثناء الانتقال قاتلًا. يجب أن يركز التعديل الأساسي لموريياسو على محور وسطه الدفاعي - وتحديدًا المطالبة بوعي تموضعي صارم من لاعبي الارتكاز في وسطه لخنق أنصاف المساحات المركزية ومنع مهاجمي المرتدات الأوروبيين من عزل قلبي دفاعه.

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السويد (غراهام بوتر)

لا يحتاج غراهام بوتر إلى تفكيك القالب البراغماتي بالكامل الذي شهد فريقه يفرض إيقاعه على مساحات كبيرة من اللعب قبل أن تفرض آلة هجومية لا ترحم هزيمة ثقيلة بنتيجة 5-1 أمام هولندا في هيوستن. يظل الإطار الدفاعي الأساسي والحضور البدني في غرفة المحرك أصولاً موثوقة، لكن الجولة الثالثة تتطلب إعادة معايرة هجومية حادة في كيفية تحكم الفريق بالكرة وتقدمها.

أمام الكتلة العالية العدوانية لليابان، فإن البقاء أفقيًا بالكامل أو تدوير الاستحواذ ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق غير قابل للاستدامة ومسارات هجومية متوقعة. يجب أن يركز التعديل التكتيكي لبوتر على غرفة محركه، مع توجيه قادة خط الوسط المخضرمين إلى نقل الكرة إلى الأمام بسرعة عمودية أكبر بكثير عند استعادة الاستحواذ. عندما تتقدم السويد، يجب عليها استغلال القنوات الواسعة التي تتركها الأظهرة اليابانية المتقدمة شاغرة بشكل عدواني. سيكون استخدام الانطلاقات المتفجرة والمباشرة المتداخلة للأظهرة الجناحية الديناميكية لتمديد الخط الدفاعي الياباني أمرًا حاسمًا لتفكيك شكلهم المتماسك. هذا التوسع العرضي بالغ الأهمية لتحرير مساحات الجيوب عالية القيمة لكي يستغلها النجم ألكسندر إيساك، ومنع الهجوم من الاختناق تمامًا في الازدحام المركزي.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

أخبار فريق اليابان

التحدي الأساسي لهاجيمي موريياسو قبل التوجه إلى ملعب دالاس المتطور هو معالجة كفاءة الثلث الأخير لدى فريقه مع إدارة العبء البدني لنجومه البارزين. ولحسن حظ الساموراي بلو، فقد خرجوا من فوزهم عالي الوتيرة 4-0 على تونس دون أي مخاوف إصابة جديدة أو قضايا إيقاف، مما يترك لموريياسو مجموعة تنافسية للغاية للاختيار منها.

ستبني اليابان حول إطارها التكتيكي المؤكد 3-4-3. سيحافظ حارس المرمى زيون سوزوكي على مكانه بين القائمين، باحثًا عن استمرار الحماية الصارمة من خطه الخلفي. سيواصل قلبا الدفاع هيروكي إيتو و تاكيهيرو تومياسو شراكتهما الدفاعية إلى جانب كو إيتاكورا في الثلاثي الخلفي.

يبقى توزيع خط الوسط كما هو من المباراة السابقة لتحقيق توازن في التغطية الدفاعية. كيتو ناكامورا و ريتسو دوان سيتوليان مسؤوليات الظهير الجناحي على الأطراف، بينما دايتشي كامادا و آو تاناكا يقودان غرفة المحرك المركزية لضمان الاستقرار الانتقالي والإيقاع الفني.

تظل النقطة المحورية التي لا جدال فيها لتهديد اليابان الهجومي هي خطها الأمامي السلس. بطل ثنائية الجولة الثانية أياسي أويدا سيقود الخط بثقة، محاطًا بـ كوتا سانو على الجناح الأيسر و جونيا إيتو على الجناح الأيمن، الذي يحتفظ بمكانه بعد افتتاح رصيده من الأهداف في البطولة.

أخبار فريق السويد

يواجه غراهام بوتر لغز اختيار أكثر تعقيدًا بكثير وهو يجهز فريقه للارتداد في المجموعة F. أكبر نقطة حديث تحيط بـ بلوغولت هي إدارة العبء البدني الهائل والزخم النفسي من مباراتهم السابقة، التي تطلبت مجهودًا شاقًا وكشفت عيوبًا هيكلية يجب ترقيعها بسرعة.

سيدور الأساس الهيكلي الجوهري للسويد حول تشكيل 3-5-2 مرن. دفاعيًا، سيقوم قلبا الدفاع فيكتور ليندلوف و غوستاف لاغربييلكه بترسيخ الخط المركزي إلى جانب إيساك هين في الثلاثي الخلفي، بينما يتطلع حارس المرمى كريستوفر نوردفيلت إلى أداء ارتدادي ضخم لترسيخ سيطرته على منطقة الجزاء.

ستسعى وحدة خط الوسط إلى التحكم في الإيقاع وإصلاح إيقاعات الاستحواذ. يسبر كارلستروم سيثبت محور الارتكاز الدفاعي، محاطًا بـ بنيامين نيغرين و ألكسندر برنهادسون في المراكز الأوسع. وفي الوقت نفسه، يجب على ظهيري الجناح غابرييل غودموندسون و ياسين أياري توخي الحذر على الأطراف بعد أن حصل كلاهما على بطاقات صفراء خلال انتكاسة الجولة الثانية.

في المقدمة، تم تثبيت خط الهجوم لنوبة مكثفة. ألكسندر إيساك سيشارك فيكتور غيوكيريس لقيادة القنوات الهجومية المركزية، موفرين الشرارة البدنية والانتقالية الأساسية في الثلث الأخير اللازمة لمعاقبة اليابان في الهجمات المرتدة. يقف أنتوني إيلانغا جاهزًا لتقديم طاقة انفجارية من على مقاعد البدلاء للمساعدة في قلب الموازين لصالح الإسكندنافيين.

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أبرز المواجهات في مباراة اليابان ضد السويد

أياسي أويدا ضد إيساك هين

بعد أن قاد الخط كنقطة ارتكاز خطيرة لهجوم هاجيمي موريياسو، يظل أياسي أويدا رأس حربة عالي الطاقة وواثقًا للغاية في ثلاثي هجوم اليابان. عمل أويدا بسلاسة في المقدمة لقيادة الخط ضد تونس. ولتفكيك الشكل الدفاعي القوي بدنيًا للسويد، سيكون دور أويدا بالغ الأهمية؛ يجب أن يستخدم تحركاته الذكية، وبراعته الانفجارية في الإنهاء، ومعدل عمله المستمر لتمديد قلوب دفاع الخصم، وسحب المراقبين خارج مواقعهم، وفتح قنوات حيوية في الثلث الأخير لتهديدات الأطراف مثل كوتا سانو وجونيا إيتو لاستغلالها.

المكلف بإيقافه هو قلب الدفاع إيساك هين، وهو ركيزة دفاعية حيوية في خط غراهام بوتر الخلفي. قاد هين الكتلة المركزية خلال ظهور السويد السابق، محاولًا الحفاظ على تماسك الثلاثي الخلفي تحت ضغط هائل ضد هولندا. وبينما مرّ الهيكل الدفاعي للسويد بلحظات صعبة، يمتلك هين سمات بدنية من الطراز الأول لمواجهة قلوب الهجوم النخبة. يجب أن يحافظ على تركيز مطلق وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية إلى جانب فيكتور ليندلوف وغوستاف لاغربييلكه، مع ضمان استخدام تمركزه لتحييد انطلاقات أويدا المركزية الحادة ومنع اليابان من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

دايتشي كامادا ضد يسبر كارلستروم

القلب النابض المطلق والمحرك الديناميكي لوسط الميدان الياباني في الجولة الثانية، يُكلَّف دايتشي كامادا بفرض إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط الخصم لصالح الساموراي الأزرق. عمل كامادا ببراعة في قلب خط الوسط ضد تونس، منطلقًا للأمام لتقديم شرارة إبداعية حيوية وتسجيل اسمه في قائمة الهدافين. ضد السويد، سيكون هدفه الأساسي هو إيجاد المساحة بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتمويل الانطلاقات الواسعة الانفجارية لكيتو ناكامورا وريتسو دوان. إذا سُمح لكامادا بالوقت والمساحة للاستدارة ومواجهة الخط الخلفي، فإن رؤيته ستخلخل بسهولة الكتلة الدفاعية للسويد.

يتطلع إلى تعطيل ذلك الإيقاع الإبداعي السلس لاعبُ الوسط السويدي البارز يسبر كارلستروم. لقد ارتكز عليه قلبُ غرفة المحركات في الجولة الثانية، محاولًا توفير حماية تكتيكية خلال مواجهة صعبة أمام هولندا. سيُوضع عمله الدفاعي دون كرة وانضباطه في التحولات تحت الاختبار النهائي في ملعب دالاس. يجب على كارلستروم أن يدير تمركزه بقوة إلى جانب الشريكين في العمق بنيامين نيغرين وألكسندر برنهادسون لخنق المساحة المركزية، والضغط على محفزات بناء اللعب لدى كامادا، وحماية ثلاثيّه الخلفي لضمان ألا يهيمن اليابانيون بالكامل على الثلث الأوسط ويثبتوا السويد داخل قوقعة دفاعية غير قابلة للاستدامة.

كيف تبدو احتمالات المجموعة F؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، أرست المجموعة F بنية شديدة السيولة والتنافسية. تحتل هولندا الصدارة بأريحية بأربع نقاط وفارق أهداف +4 ، متساويةً في النقاط مع اليابان (+4 فارق أهداف) بعد أن حقق الساموراي الأزرق فوزًا سريريًا 4-0 على تونس.

يترك هذا السويد في المركز الثالث بثلاث نقاط وفارق أهداف محايد تمامًا (0) بعد هزيمتهم الثقيلة 5-1 في هيوستن، بينما تبقى تونس راسية في قاع الجدول بلا نقاط. تُعد مباراة الجولة الثالثة المقبلة في ملعب دالاس نقطة ارتكاز رياضية مطلقة للسويد وهم يقاتلون لإنقاذ سيناريوهات تأهلهم قبل الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت السويد

فوز تاريخي لفريق غراهام بوتر سيقذف السويديين إلى ست نقاط، مؤمّنًا فورًا التأهل التلقائي إلى دور الـ32. اعتمادًا على النتيجة المتزامنة لمباراة هولندا ضد تونس، قد يرفع الفوز السويد إلى إنهاء ضمن المركزين الأولين، مُلغيًا تمامًا أي اعتماد على سيناريوهات البطاقة الجامحة. وعلى النقيض، ستُجمِّد هذه النتيجة اليابان عند أربع نقاط، ما يجبر الساموراي الأزرق على القلق بشأن النتيجة الموازية أو الأمل في التأهل كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث بالبطاقات الجامحة.

إذا فازت اليابان

إذا ضمن رجال هاجيمي مورياسو النقاط الثلاث كاملة، فسيُكمل ذلك حملة دور مجموعات بلا هزيمة لعمالقة آسيا ويترك السويد في وضع شديد الهشاشة. الانتقال إلى سبع نقاط نبوئية سيسمح لليابان بدخول دور الـ32 بزخم نفسي أقصى كمتصدرين للمجموعة أو وصيفين. وعلى النقيض، سيحبس هذا السيناريو السويد عند ثلاث نقاط، مُسقطًا مصيرهم بالكامل في أيدي تصنيفات البطاقة الجامحة للمركز الثالث، حيث إن حصيلة ثلاث نقاط مع فارق أهداف سلبي تجعل البقاء شديد التقلب.

سيناريو التعادل

تقاسم نقطة أخرى في تكساس سيترك اليابان مرتاحة عند خمس نقاط وعابرة بأمان إلى الأدوار الإقصائية. بالنسبة للسويد، الانتقال إلى أربع نقاط سيُبقيهم محبوسين في المركز الثالث إذا تجنبت هولندا هزيمة كبيرة أمام تونس. بينما يمنع التعادل الإقصاء الرياضي الفوري قبل انتهاء المباراة الموازية، فإن إنهاء المجموعة في المركز الثالث بأربع نقاط وفارق أهداف محايد تمامًا (0) يوفر تاريخيًا وسادة أمان قوية على نحو استثنائي لتأمين بطاقة جامحة إلى دور الـ32 بأريحية.

أخبار الفريقين & القوائم

يدرب اليابان هاجيمي مورياسو، رغم أنه لا توجد حاليًا أي إصابات أو إيقافات مؤكدة مُدرجة في بيانات التشكيلة المتاحة. لم يتم إصدار أي تشكيلة أساسية محتملة في هذه المرحلة. ستتم إضافة المزيد من التحديثات قبل انطلاق المباراة.

تدخل السويد المباراة تحت قيادة غراهام بوتر، مع عدم توفر أي معلومات مؤكدة حاليًا بشأن الإصابات أو الإيقافات. لم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة (XI) قبل المواجهة. من المتوقع صدور تحديثات التشكيلة قبل المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

حققت اليابان أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات لها. وكانت نتيجتها الأحدث تعادلًا 2-2 مع هولندا في افتتاح مشوارها بكأس العالم في 14 يونيو، وهي مباراة عادت فيها من التأخر مرتين. وقبل ذلك، فاز فريق مورياسو على آيسلندا 1-0 في 31 مايو، وتغلب على إنجلترا 1-0 في مباراة ودية في مارس على ملعب ويمبلي، وفاز 1-0 على اسكتلندا في نفس النافذة الدولية. ويُكمل الفوز 3-0 على بوليفيا في نوفمبر 2025 سلسلة المباريات الخمس. سجلت اليابان سبعة أهداف واستقبلت هدفين عبر تلك المواجهات.

تصل السويد بثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة من آخر خمس مباريات لها. وكانت نتيجتها الأحدث فوزًا كبيرًا 5-1 على تونس في كأس العالم في 15 يونيو. وقبل ذلك، تعادلت 2-2 مع اليونان في مباراة ودية يوم 4 يونيو وخسرت 3-1 أمام النرويج في 1 يونيو. كما فازت السويد 3-2 على بولندا و3-1 خارج أرضها على أوكرانيا في مباريات تصفيات كأس العالم (يويفا) في مارس. وقد سجلت 14 هدفًا واستقبلت سبعة أهداف عبر تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

اليابان المباراة الأخيرة السويد 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار اليابان 1 - 1 السويد 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1

انتهى اللقاء الوحيد المسجل بين هذين المنتخبين بالتعادل 1-1 في مباراة ودية يوم 25 مايو 2002. وقد لُعبت تلك المباراة وكانت اليابان الفريق المضيف. ومع وجود مباراة واحدة فقط في مجموعة البيانات، لا يمكن استخلاص نمط أوسع من سجل المواجهات المباشرة.

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