معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: المكسيك ضد كوريا الجنوبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستنطلق مباراة المكسيك ضد جمهورية كوريا في 18 يونيو 2026 عند الساعة 21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19 يونيو 2026 عند الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش.

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المكسيك ضد كوريا الجنوبية: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في خاليسكو تداعيات هائلة إذ يتطلع كلا البلدين إلى انتزاع السيطرة الكاملة على المجموعة الأولى. وبعد انتصارين مثيرين للإعجاب ومتباينين في الجولة الافتتاحية - حيث استفاد المضيفون المشاركون المكسيك من جمهور صاخب على أرضهم لإسقاط جنوب أفريقيا 2-0 ونفذت كوريا الجنوبية عودة رائعة للفوز 2-1 على تشيكيا - تقلص هامش الخطأ في ملعب غوادالاخارا بشكل كبير. يدخل كلا المعسكرين هذه المباراة وهما يعلمان أن الزخم النفسي والتعافي البدني الفوري من تلك الافتتاحيات المكثفة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب المكسيك المخضرم خافيير أغيري أن يضمن إل تري استغلالهم لتقدمهم المبكر في المجموعة. وسيعتمد على فريقه المتوازن عالي الطاقة - الذي أنعشه هدافا المباراة الافتتاحية خوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز - للسيطرة على الاستحواذ، وتسخير أفضلية الأرض الكهربائية، وفرض إيقاع مصمم لإرهاق خطوط الخصم. ويقف في مواجهتهم فريق كوريا الجنوبية المتين هيكلياً والموهوب تقنياً الذي أظهر شخصية هائلة لقلب تأخر مبكر في مباراته الافتتاحية. وبدافع من إلهام هوانغ إن-بيوم والتهديد المستمر لسون هيونغ-مين، يمتلك محاربو تايغوك مخططاً دفاعياً لا يلين وحافة هجومية مرتدة خطيرة تزدهر عندما تُطلب انضباطية نخبوية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

المكسيك 2-0 جنوب أفريقيا

استفاد فريق خافيير أغيري على نحو مثالي من أفضلية الأرض في يوم افتتاح البطولة، مستمدًا الطاقة من جمهور صاخب في ملعب مكسيكو سيتي ليحقق فوزاً حاسماً 2-0 على جنوب أفريقيا. بدد خوليان كينيونيس أي توتر مبكر بتسديدة إل تري إلى المقدمة بعد ثماني دقائق فقط من بداية المباراة. وبينما انهار انضباط جنوب أفريقيا مع بطاقات حمراء مُنحت لسبهيفيلو "يايا" سيثولي وثيمبا زواني، حافظت المكسيك على رباطة جأشها. حسم راؤول خيمينيز النقاط الثلاث بتسديدة متقنة في الدقيقة 66، رغم أن بطاقة حمراء متأخرة للمدافع سيزار مونتيس شوّهت أمسية كانت مثالية بخلاف ذلك.

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كوريا الجنوبية 2-1 جمهورية التشيك

أظهر محاربو التايغوك صلابة هائلة وشخصية في ملعب غوادالاخارا، منفذين عودة رائعة في الشوط الثاني للتغلب على التشيك 2-1. بعد شوط أول حذر، تأخرت كوريا الجنوبية في الدقيقة 58 عندما وجد لاديسلاف كريتشي طريقه إلى الشباك لصالح الأوروبيين. وبدلاً من أن تنخفض رؤوسهم، رد رجال هونغ ميونغ-بو بشكل مثالي. سجل هوانغ إن-بوم هدف التعادل الحاسم في الدقيقة 66، قبل أن يقلب المهاجم البديل أوه هيون-غيو المباراة تماماً رأساً على عقب بهدف فوز درامي في الدقيقة 79 ليضمن ثلاث نقاط افتتاحية ضخمة.

ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

المكسيك (خافيير أغيري): إعادة تنظيم دفاعية & انضباط تكتيكي

لا يحتاج خافيير أغيري إلى تغيير مخطط الضغط العدواني عالي الكثافة الذي فكك جنوب أفريقيا 2-0 في مكسيكو سيتي، لكنه يجب أن يعالج على وجه السرعة مشكلة انضباطية حرجة. على الرغم من السيطرة على المباراة الافتتاحية، تلقى قلب الدفاع سيزار مونتيس بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 91. إقصاؤه المتأخر يعطل خطاً دفاعياً مستقراً ويترك فراغاً هيكلياً هائلاً أمام خط هجوم كوريا الجنوبية السريع.

مع إيقاف مونتيس، سيتمحور التعديل الأساسي لأغيري حول إعادة هيكلة دفاعه المركزي، ومن المرجح أن يلجأ إلى تغطية احتياطية مثل إدسون ألفاريز للتراجع أعمق أو دمج ثنائي جديد للشراكة مع يوهان فاسكيز. أمام منتخب كوري جنوبي ينتقل بسرعة عمودية شديدة، لا يمكن لخط دفاع المكسيك أن يتحمل الانجذاب إلى مراكز عالية غير محمية. يجب على لاعبي الوسط إيريك ليرا وألفارو فيدالغو الحفاظ على انضباط تموضعي مطلق، لحماية ثنائي قلب الدفاع المُعدّل حديثاً لمنع سون هيونغ-مين ولي كانغ-إن من استغلال الفجوات الهيكلية في الهجمات المرتدة.

كوريا الجنوبية (هونغ ميونغ-بو): دفاع منطقة الجزاء الهوائي & سيطرة مستدامة على خط الوسط

أظهر فريق هونغ ميونغ-بو شخصية هائلة لتحقيق فوز عودة رائع 2-1 ضد التشيك، لكن الجولة الثانية تتطلب تحسناً جذرياً في الدفاع عن الكرات الثابتة والكرات البدنية المرسلة. سيطرت كوريا الجنوبية على فترات طويلة في غوادالاخارا لكنها تأخرت في الدقيقة 58 بسبب سوء التنظيم الهوائي، مما سمح للاديسلاف كريتشي بأن يسدد برأسه بحرية إلى الشباك من رمية تماس طويلة بسيطة.

أمام فريق مكسيكي يزدهر على الإرسالات العرضية الخطيرة - مثل عرضية روبرتو ألفارادو الشيطانية التي مهدت لهدف التأمين لراؤول خيمينيز في الجولة الأولى - لا يمكن لخط دفاع كوريا الجنوبية أن يُظهر تهاوناً دفاعياً. يجب على قلب الدفاع كيم مين-جاي أن يقود منطقة الجزاء بسلطة تامة، مطالباً برقابة مناطقية أكثر إحكاماً من ظهيريْه لإبطال مخطط المكسيك المعتمد بكثافة على العرضيات. علاوة على ذلك، وبدلاً من الاعتماد على تبديلات تكتيكية في الشوط الثاني مثل أوه هيون-غيو لإنقاذهم، يجب على هوانغ إن-بوم وبايك سيونغ-هو ترسيخ سيطرة وسط ميدان قائمة على الإملاء والاحتفاظ منذ صافرة البداية، لامتصاص حدة الموجة العاطفية لجمهور المكسيك.

ما آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

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أخبار فريق المكسيك

التحدي الأساسي أمام خافيير أغيري قبل التوجه إلى غوادالاخارا هو إعادة تشكيل خطه الدفاعي مع إيقاف قلب الدفاع سيزار مونتيس عن هذه المواجهة في الجولة الثانية وتركه فراغًا كبيرًا في عمق الدفاع. ومن المتوقع أن يمنح أغيري دورًا أساسيًا لـ إدسون ألفاريز للتراجع أعمق والشراكة مع يوهان فاسكيز، أو إعادة ترتيب خطه الخلفي للحفاظ على الحضور البدني أمام هجوم آسيوي سريع.

وعلى صعيد أكثر إشراقًا، خرج بقية إل تري من الافتتاحية القوية دون أي مخاوف إصابة جديدة. جوليان كينيونيس و راؤول خيمينيز سيحتفظان بثقة بمكانيهما في الثلث الأخير بعد أن هزّ كلاهما الشباك في الجولة الأولى. ومع ذلك، فإن الأصول الديناميكية على الأطراف مثل روبرتو ألفارادو و سيزار هويرتا يضغطان بقوة من أجل دقائق أكثر لحقن طاقة جديدة في خط أمامي يتطلع إلى حسم التأهل المبكر إلى دور الـ32.

أخبار فريق كوريا الجنوبية

يواجه هونغ ميونغ-بو ورقة طبية وانضباطية أنظف بكثير وهو يجهز فريقه للتحدي المكسيكي. بعد فوزهم الدرامي 2-1 بالعودة على تشيكيا، خرج محاربو تايغوك دون أي قلق جديد بشأن الإصابات أو الإيقافات، ما يمنح المدرب رفاهية اختيار قائمة مكتملة الجاهزية.

أكبر معضلة اختيار لكوريا الجنوبية تكمن في الخط الأمامي بعد أن قلب البديل أوه هيون-غيو المباراة رأسًا على عقب بهدفه الحاسم في الدقيقة 79 في غوادالاخارا. وهو يضغط بنشاط من أجل مكان أساسي لتوفير نقطة ارتكاز بدنية في المقدمة. وفي الوقت نفسه، خرج القائد سون هيونغ-مين ولاعب الوسط لي كانغ-إن من الافتتاحية الشاقة عالية الوتيرة دون أي أذى وسيكونان حاسمين في قيادة لعب التحولات السريعة المطلوبة لمعاقبة الشكل الدفاعي المعاد هيكلته للمكسيك.

أهم المواجهات في مباراة المكسيك ضد كوريا الجنوبية

راؤول خيمينيز ضد كيم مين-جاي

بعد تسجيله رأسية متقنة عند القائم البعيد ضد جنوب أفريقيا، يظل راؤول خيمينيز نقطة الارتكاز العاطفية والتكتيكية في خط هجوم خافيير أغيري. يعتمد شكل المكسيك 4-3-3 المتقدم بشكل كبير على قدرة خيمينيز العالمية على اللعب وظهره للمرمى، وتثبيت قلوب الدفاع، والربط مع الأجنحة المتداخلة مثل روبرتو ألفارادو وجوليان كينيونيس. ولكسر دفاع آسيوي منضبط للغاية، سيحتاج خيمينيز إلى استخدام خبرته الهائلة لخلق مساحة داخل منطقة جزاء مكتظة بشدة.

المكلف بإيقافه هو قلب الدفاع كيم مين-جاي، الصخرة الدفاعية في خط كوريا الجنوبية الخلفي. وبينما أظهرت كوريا الجنوبية صمودًا هائلًا لتحقيق فوز 2-1 بالعودة ضد تشيكيا، أظهر دفاعهم ثغرة صارخة عند التعامل مع العرضيات الهوائية والكرات الثابتة، حيث سمحوا بشكل مشهور للاديسلاف كرييتشي برأسية حرة من رمية تماس طويلة. سيحتاج كيم إلى قيادة منطقته بسلطة مطلقة، مع ضمان فوزه بالمعركة الهوائية البدنية ضد خيمينيز وتنظيم ظهيريْه لمنع المكسيك من استغلال هفوات كوريا الجنوبية في تغطية العرضيات.

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لي كانغ-إن ضد إريك ليرا

باعتباره المحفّز الإبداعي الأساسي لكوريا الجنوبية على نطاق واسع وبين السطور، كان لي كانغ-إن عنصرًا حاسمًا في قيادة العودة في الشوط الثاني في غوادالاخارا. وبفضل براعته التقنية الاستثنائية ورؤيته، سيسعى لي إلى استغلال أي فجوات تمركزية تتركها خلفها خطوط دفاع مكسيكية متقدمة. وسيكون هدفه الأساسي إطلاق هجمات مرتدة سريعة وعمودية، مُغذّيًا انطلاقات التحول الخاطفة لسون هيونغ-مين وأوه هيون-غيو.

ومن يسعى إلى تعطيل خط الإمداد الإبداعي ذلك هو إيريك ليرا، محور وسط المكسيك وهدّامها الدفاعي. ومع إيقاف قلب الدفاع سيزار مونتيس، تصبح "الأعمال القذرة" التي يقوم بها ليرا أمام دفاع مكسيكي مُعاد هيكلته بالغة الأهمية على نحو مطلق. يجب على ليرا الحفاظ على انضباط تمركزي لا تشوبه شائبة، والضغط بقوة على محفزات تمرير لي، ومراقبة عدّائي الوسط المتأخرين لضمان ألا يتعرض المضيفون المشاركون للانكشاف في مناطق التحول المركزي.

كيف تبدو احتمالات المجموعة A؟

مع تحقيق كلا الفريقين انتصارات ضخمة في يوم المباراة الافتتاحي، بدأت المجموعة A بالفعل تتشكل لتكون مواجهة مباشرة على المركز الأول. تتصدر المكسيك حاليًا المجموعة بفارق الأهداف (+2) بعد فوزها 2-0 على جنوب أفريقيا، بينما تأتي كوريا الجنوبية خلفها مباشرة بثلاث نقاط بعد عودة مثيرة 2-1 ضد تشيكيا. تُعد مباراة يوم 2 هذه في غوادالاخارا نقطة التحول القصوى، إذ إن الفوز لأي من البلدين سيضمن العبور المبكر إلى الأدوار الإقصائية.

إذا فازت المكسيك

فوز ثانٍ على التوالي سيقذف فريق خافيير أغيري إلى ست نقاط، ضامنًا إل تري مقعدًا في دور الـ32 مع مباراة إضافية. وبحسب نتيجة مباراة تشيكيا ضد جنوب أفريقيا، قد يتيح الفوز للمكسيك ضمان الانفراد بصدارة المجموعة A. والأهم من ذلك، أنه سيمنحهم رفاهية إراحة اللاعبين الأساسيين في يوم المباراة الأخير ضد تشيكيا، مع نقل حسابات الضغط العالي بالكامل إلى كوريا الجنوبية لتقاتل على مقاعد التأهل المتبقية.

إذا فازت كوريا الجنوبية

إذا ضمن رجال هونغ ميونغ-بو النقاط الثلاث كاملة، فسيتجاوزون المكسيك ليقفوا وحدهم في صدارة المجموعة A بست نقاط، حاصدين تذكرتهم التاريخية إلى مرحلة خروج المغلوب. الانتقال إلى الحد الأقصى من النقاط يعني أن محاربي التايغوك لن يحتاجوا سوى إلى التعادل ضد جنوب أفريقيا في يوم المباراة الأخير لتثبيت المركز الأول في المجموعة. وعلى العكس، سيترك هذا السيناريو المكسيك عالقة عند ثلاث نقاط، ما يجبرها على مواجهة عالية المخاطر لا بد من الفوز فيها ضد تشيكيا لضمان إنهاء ضمن المركزين الأولين وتجنب الانزلاق إلى كسر التعادل غير المتوقع للمركز الثالث.

سيناريو التعادل

تقاسم النقاط في غوادالاخارا سيُبقي كلا البلدين متلازمين في صدارة الترتيب، رافعًا كليهما إلى أربع نقاط واضعًا إياهما بقوة في موقع التحكم بمصيرهما. يمنع التعادل أي طرف من حصد الصدارة فورًا، لكنه يُبقيهما كليهما في موقع الصدارة للتأهل. ومع التوجه إلى يوم المباراة الأخير، ستحتاج المكسيك فقط إلى التعادل ضد تشيكيا لضمان إنهاء ضمن المركزين الأولين، بينما ستواجه كوريا الجنوبية سيناريو مماثلًا ضد جنوب أفريقيا، تاركةً تحديد التصنيف النهائي ليُحسم بفارق الأهداف.

أخبار الفريقين والقوائم

يقود المكسيك خافيير أغيري في هذه المباراة ضمن المجموعة الأولى. لا تتوفر حاليًا معلومات عن الإصابات أو الإيقافات لـ«إل تري»، ولم يتم تقديم تشكيلة محتملة مؤكدة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى ضربة البداية.

كما لا يملك مدرب كوريا الجنوبية ميونغ-بو هونغ أي أخبار مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات مدرجة في هذه المرحلة، ولم يتم تأكيد أي تشكيلة محتملة. سيتم تقديم المزيد من أخبار الفريق عند توفرها قبل المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تصل المكسيك وهي في مستوى ممتاز، إذ فازت في أربع من آخر خمس مباريات وتعادلت في واحدة. وكانت أحدث نتائجها الفوز 2-0 على جنوب أفريقيا في افتتاح مشوارها بكأس العالم في 11 يونيو، كما حققت فوزًا كبيرًا 5-1 على صربيا في مباراة ودية قبل البطولة في 5 يونيو. وجاءت النقاط الوحيدة التي فقدتها في هذه السلسلة من تعادل 1-1 مع بلجيكا في أبريل. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل «إل تري» 11 هدفًا واستقبل ثلاثة.

فازت كوريا الجنوبية في ثلاث من آخر خمس مباريات، وكانت مباراتها الأخيرة فوزًا 2-1 بعد العودة على جمهورية التشيك في 12 يونيو في افتتاح مشوارها بكأس العالم. كما تغلبت على ترينيداد وتوباغو 5-0 في 31 مايو. وجاءت هزيمتاها في هذه الفترة أمام النمسا التي فازت 1-0، وساحل العاج التي فازت 4-0، وكلتاهما في مباريات ودية في مارس. سجلت كوريا تسعة أهداف واستقبلت ستة عبر المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين هذين المنتخبين في 10 سبتمبر 2025، عندما تعادل الفريقان 2-2 في مباراة ودية. وقبل ذلك، فازت المكسيك 3-2 في مباراة ودية في نوفمبر 2020. وعلى مدار آخر خمس مواجهات، فازت المكسيك في ثلاث، مع تعادل واحد وفوز واحد لكوريا الجنوبية — فوز 2-1 لجمهورية كوريا في كأس العالم 2018 في روسيا. سجلت المكسيك 11 هدفًا عبر هذه المباريات الخمس، بينما سجلت كوريا الجنوبية سبعة.

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