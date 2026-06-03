كأس العالم - المجموعة 1 Mexico City Stadium

ستنطلق المباراة بين المكسيك وجنوب أفريقيا في 11 يونيو 2026 عند الساعة 14:00 بتوقيت EST و20:00 بتوقيت GMT.

كيفية مشاهدة المكسيك ضد جنوب أفريقيا باستخدام VPN

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المكسيك ضد جنوب أفريقيا: سياق المباراة

ستفتتح المكسيك وجنوب أفريقيا كأس العالم 2026 في استاد أزتيكا في مدينة مكسيكو. كما لعب هذان المنتخبان المباراة الأولى من كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، أول عرض لكأس العالم يُستضاف على أرض أفريقية، ولا يزال هدف سيمفيوي تشابالالا الافتتاحي أحد أكثر اللحظات أيقونية في تاريخ البطولة ويستحضر دائمًا الكثير من الحنين. بالانتقال سريعًا إلى 2026، سيكون المضيفون المشاركون المكسيك، المصنفة 15 عالميًا من قبل فيفا، حريصين على بدء حملتهم بانتصار ضد منتخب بافانا بافانا المصنف 60 عالميًا.

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من هو مدرب المكسيك ومن هم اللاعبون الأساسيون؟

سيعتمد المدرب خافيير أغيري البالغ من العمر 67 عامًا وذو الخبرة الكبيرة، والذي يخوض الآن فترته الثالثة كمدرب للمكسيك، على الخبرة الواسعة للمهاجم راؤول خيمينيز. لاعب فولهام البالغ من العمر 34 عامًا لديه 125 مباراة دولية مع المكسيك، وهو أكبر عدد لأي لاعب نشط. لا يُتوقع أن يبدأ المراهق المثير من نادي تيخوانا جيلبرتو مورا المباريات بانتظام، لكن صانع الألعاب الموهوب بشكل استثنائي قد يُحدث تأثيرًا هائلًا عند دخوله كبديل.

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كما شغل المدرب أغيري مناصب كمدرب رئيسي لمنتخبي اليابان ومصر، ودرب عدة أندية في المكسيك وإسبانيا، ولا سيما أتلتيكو مدريد، وإسبانيول، ومايوركا، وريال سرقسطة، وليغانيس، ومونتيري. وقد اختار أغيري، الذي كان أيضًا على رأس الجهاز الفني في عرضي 2002 و2010، لاعب الوسط ألفارو فيدالغو المولود في إسبانيا والمهاجم جوليان كينونيس المولود في كولومبيا - وكلاهما نجمان متجنسَان ومن العناصر الأساسية المنتظمة.

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من هو مدرب جنوب أفريقيا ومن هم اللاعبون الأساسيون؟

حقق مدرب جنوب أفريقيا هوغو بروس، البلجيكي البالغ من العمر 74 عامًا، قدرًا كبيرًا من حسن النية لدى مشجعي بافانا بافانا في السنوات الأخيرة، بعدما قاد جنوب أفريقيا إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023، وأنهى البطولة في النهاية ثالثًا، والآن تأهل بهم لأول ظهور لهم في كأس العالم منذ 16 عامًا. بروس ليس غريبًا عن النجاح، إذ فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية مع الكاميرون في 2017 وحصد خمسة ألقاب كبرى مع أندية بلجيكية من الدرجة الأولى خلال مسيرته التدريبية. تتكون تشكيلة بافانا بافانا في الغالب من لاعبين محليين، من بينهم ثمانية من الأبطال المتوجين حديثًا، أورلاندو بايرتس.

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كل شيء يمر عبر مايملودي صنداونز، مايسترو خط الوسط تيبوهو موكوينا. وحوله، سيعتمد مدرب بافانا بافانا هوغو بروس أيضًا على المواهب المبكرة للاعب أورلاندو بايرتس المتألق ريليبوهيلي موفوكينغ البالغ من العمر 21 عامًا. المدافع مبكيزيلي مبوكازي، المقيم في الولايات المتحدة، لا يزال في العشرين فقط لكنه يُنظر إليه بالفعل على أنه قائد بافانا المستقبلي. مهاجم بيرنلي لايل فوستر سيقود الخط الأمامي بضغطه المتواصل، وتحركاته في القنوات، ولعبه الذكي في الربط. كما ترقبوا أولويثو ماخانيا البالغ من العمر 22 عامًا، والمسجل في صفوف فريق فيلادلفيا يونيون من الدوري الأمريكي MLS.

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تشكيلة المكسيك لكأس العالم

حراس المرمى: راؤول رانخيل (غوادالاخارا)، غييرمو أوتشوا (AEL ليماسول)، كارلوس أسيفيدو (سانتوس لاغونا).

المدافعون: خورخي سانشيز (باوك)، إسرائيل رييس (كلوب أميركا)، سيزار مونتيس (لوكوموتيف موسكو)، يوهان فاسكيز (جنوى)، خيسوس غاياردو (تولوكا)، ماتيو تشافيز (AZ).

لاعبو الوسط: إريك ليرا (كروز أزول)، أوربيلين بينيدا (AEK أثينا)، ألفارو فيدالغو (ريال بيتيس)، روبرتو ألفارادو، برايان غوتيريز، لويس رومو (غوادالاخارا)، إدسون ألفاريز (وست هام)، أوبيد فارغاس (أتلتيكو مدريد)، غيلبرتو مورا (تيخوانا)، لويس تشافيز (دينامو موسكو).

المهاجمون: سيزار هويرتا (أندرلخت)، أليكسيس فيغا (تولوكا)، خوليان كينونيس (القادسية)، غييرمو مارتينيز (UNAM)، أرماندو غونزاليس (غوادالاخارا)، سانتياغو خيمينيز (إيه سي ميلان)، راؤول خيمينيز (فولهام).

طريق المكسيك إلى كأس العالم

لأن المكسيك واحدة من الدول المضيفة المشاركة لكأس العالم 2026، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، فإن إل تري لم يكن عليه في الواقع أن يتأهل.

تشكيلة جنوب أفريقيا لكأس العالم

حراس المرمى: رونون ويليامز (صنداونز)، ريكاردو غوس (سيويليلي)، سيفو تشاين (أورلاندو بايرتس).

المدافعون: خوليسو موداو (صنداونز)، ثابانغ ماتولودي (بولوكواني)، خولوماني نداماني (صنداونز)، نكوسيناثي سيبيسي (بايرتس)، إيمي أوكون (هانوفر 96)، أوبري موديبّا (صنداونز)، ساموكيلو كابيني (مولده)، برادلي كروس (كايزر تشيفس)، أولويثو ماخانيا (فيلادلفيا يونيون)، كاموغيلو سيبيليبيلي (بايرتس)، مبكيزيلي مبوكازي (شيكاغو فاير).

لاعبو الوسط: تيبوهو موكوينا (صنداونز)، سفيبيلو سيثولي (تونديلا)، ثالينتي مباثا (بايرتس)، جايدن آدامز (صنداونز).

المهاجمون: لايل فوستر (بيرنلي)، ثيمبا زواني، إقرام راينرز، ثابيلو ماسيكو (جميعهم صنداونز)، أوسوين أبوليس، ريليبوهيلي موفوكينغ، إيفيدنس ماكغوبا، تشيبانغ موريمي (جميعهم بايرتس).

طريق بافانا إلى كأس العالم

يُعدّ تأهل بافانا بافانا إلى كأس العالم 2026 إنجازًا هائلًا. لقد تمكنوا من إنهاء التصفيات في المركز الأول في المجموعة C خلال تصفيات CAF (الأفريقية) الشاقة، ليحجزوا تذكرتهم إلى أول بطولة لكأس العالم منذ استضافتها في 2010. لم يحصل على التأهل المباشر سوى الفريق المتصدر من كل مجموعة، وتمكن بافانا بافانا من الصمود أمام أصحاب الثقل نيجيريا، الذين كانوا وصيفي AFCON، ليحجزوا مكانًا في الحدث الأبرز لعام 2026.

أخبار الفريق والتشكيلات

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

سجل المواجهات المباشرة

المكسيك آخر مباراتان جنوب إفريقيا 0 انتصار 1 تعادل 1 انتصار جنوب أفريقيا 1 - 1 المكسيك

جنوب أفريقيا 2 - 1 المكسيك 2 الأهداف المسجلة 3 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/2 سجل كلا الفريقين 2/2

الترتيب

دليل VPN خطوة بخطوة لمشاهدة المكسيك ضد جنوب أفريقيا اليوم

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التنزيل والتثبيت : اشترك في ExpressVPN أو خدمة VPN أخرى موثوقة (اطّلع على دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. الاتصال بخادم : افتح التطبيق وحدد موقع خادم حيث تُعرض المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم في الولايات المتحدة). مسح ذاكرة التخزين المؤقت: أحيانًا يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو حدّث متصفحك لضمان سريان التغيير. بدء البث: اذهب إلى موقع وتطبيق الجهة الناقلة واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

المشاهدة على هاتفك أو الكمبيوتر المحمول جيدة، لكن الرياضات المباشرة مكانها على الشاشة الكبيرة. إليك كيفية جعل الـ VPN يعمل على التلفزيون: