المكسيك ضد إنجلترا: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة المكسيك ضد إنجلترا في 6 يوليو 2026 عند 02:00 بتوقيت GMT و22:00 بتوقيت EST (5 يوليو).

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الأسود الثلاثة يتسلقون إيفرستهم النهائي في حصن كرة القدم الأسطوري

مواجهة ضخمة بحق تتصدر المشهد في دور الـ16 حيث يستضيف شريكا تنظيم البطولة المكسيك إنجلترا على الارتفاع الأيقوني لمدينة مكسيكو. يقود خافيير أغيري منتخب إل تري المثالي الذي يركب موجة هائلة من النشوة الوطنية، مصمماً على استغلال حصنهم المنزلي الأسطوري لانتزاع بطاقة تاريخية إلى ربع النهائي.

ويقف في طريقهم منتخب إنجلترا الصلب تحت قيادة توماس توخيل. نجا الأسود الثلاثة من فزع مرعب في الدور السابق، معتمدين على سحر متأخر في البطولة للتأهل. ومع ذلك، فإن الصعود إلى ارتفاع 2,200 متر فوق مستوى سطح البحر لمواجهة دولة مضيفة لا تلين يمثل الاختبار النهائي للياقة إنجلترا البدنية وانضباطها التكتيكي تحت حرارة لاهبة في ليلة إقصائية صيفية.

كيف وصل إل تري والأسود الثلاثة إلى هنا

استمتعت المكسيك حتى الآن بمسيرة مثالية تماماً ومحطمة للأرقام القياسية في البطولة. بعد اكتساح مرحلة المجموعات بانتصارات متتالية على جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتشيكيا، ترجم رجال أغيري ذلك الزخم إلى فوز مهيمن 2-0 على الإكوادور في دور الـ32 بفضل هدفي الشوط الأول من خوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز. والأهم أن إل تري لم يستقبلوا أي هدف عبر أربع مباريات في البطولة، منهين جفافاً مؤلماً دام 40 عاماً في الأدوار الإقصائية بأسلوب رائع.

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كان طريق إنجلترا إلى دور الـ16 أكثر اضطراباً ودرامية بشكل ملحوظ. بعد اجتياز المجموعة L، دُفع الأسود الثلاثة إلى أقصى الحدود من قبل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية المتحمس في دور الـ32. وبعد التأخر بهدف افتتاحي لبرايان سيبينغا في الدقيقة السابعة، عانى رجال توخيل كثيراً قبل أن يكمل القائد هاري كين ثنائية متأخرة مذهلة - معادلاً في الدقيقة 75 ومسجلاً هدف الفوز في الدقيقة 86 - ليؤمن فوزاً شاقاً 2-1 بعد عودة قوية ويرفع رصيده في البطولة إلى خمسة أهداف.

اختبارات اللياقة على الارتفاعات العالية وشكوك الإصابات الرئيسية تثبت الاختيارات

يدور التحضير التكتيكي لهذه المواجهة الثقيلة بشكل كبير حول تحديثات طبية حاسمة في كلا المعسكرين. تتركز مخاوف إنجلترا حول محور خط الوسط ديكلان رايس، الذي عانى من شد في أوتار الركبة بعد أن شغل مركز الظهير الأيمن ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية. ورغم أن رايس شارك في تدريبات خفيفة، فإنه لا يزال محل شك بسيط. ومما يزيد من تعقيد معضلات توخيل الهيكلية، فإن ريس جيمس لاعب تشيلسي وجاريل كوانساه لاعب باير ليفركوزن يعانيان من مشاكل أكثر حدة في أوتار الركبة والكاحل، ما يجعلهما محل شك كبير.

يدخل المكسيك المواجهة في حالة بدنية أكثر استقرارًا بكثير، متسلحًا بتقرير صحي نظيف عبر كتلتهم الأساسية من اللاعبين الأساسيين. يواجه أغيري معضلة تكتيكية محببة في قنوات وسط الملعب الهجومي بشأن دمج الموهبة المراهقة جيلبرتو مورا، الذي يمكن الدفع به لحقن طاقة عمودية مباشرة ضد خط دفاع إنجليزي مرهق.

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مصائد الارتفاع بالضغط العالي مقابل الحفاظ على الاستحواذ لحسم الشروط

ستتركز المعركة الاستراتيجية بالكامل على التحمل الفسيولوجي والتحكم المكاني. يعتمد مخطط المكسيك على منظومة ضغط لا هوادة فيها وعالية الشدة مصممة لحبس الفرق الزائرة في نصف ملعبها، وتسريع تأثيرات هواء الارتفاع الرقيق. سيقود كينيونيس وخيمينيز هذا الضغط، ساعيين لقطع مسارات التمرير وإطلاق زيادات عددية سريعة في الثلث الأخير.

يجب أن تعطي الاستراتيجية المضادة لتوخيل الأولوية للحفاظ الفعال على الاستحواذ. مع العلم أن مطاردة الكرة على ارتفاع 2,200 متر قاتلة، ستسعى إنجلترا إلى إبطاء الإيقاع والسيطرة على وسط الملعب عبر جود بيلينغهام. سيهدف الأسود الثلاثة إلى امتصاص موجات المكسيك العاطفية الأولية قبل استغلال المساحات خلف ظهيري المكسيك في الهجمة المرتدة لإمداد كين الحاسم.

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هياكل مستقرة تواجه الاختبار النهائي

تواجه المكسيك الاختبار النهائي لسجلها الدفاعي المثالي أمام حاسم مباريات فردي من النخبة في هاري كين، الذي أثبت أنه يحتاج فقط إلى نصف فرصة لتغيير مباراة إقصائية.

تواجه إنجلترا المهمة الشاقة المتمثلة في الحفاظ على التماسك التكتيكي لمدة 90 دقيقة مرهقة. أي سلبية دفاعية أو رقابة رديئة مثل تلك التي شوهدت ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ستُعاقَب بلا رحمة من قبل جمهور محلي معادٍ وخط أمامي حاد لإل تري.

التشكيلة المتوقعة للمكسيك XI ضد إنجلترا

رانخيل؛ سانشيز، مونتيس، فاسكيز، غاياردو؛ رومو، ليرا، مورا؛ ألفارادو، خيمينيز، كينيونيس

التشكيلة المتوقعة لإنجلترا XI ضد المكسيك

بيكفورد؛ سبينس، كونسا، غويهي، أو رايلي؛ رايس، أندرسون؛ ساكا، بيلينغهام، غوردون؛ كين

إحصاءات رئيسية للمكسيك ضد إنجلترا

لعبت المكسيك، الدولة المشاركة في الاستضافة، أربعًا من مباريات البطولة في ملعب أزتيكا الأيقوني ولم تخسر أبدًا مباراة في كأس العالم على هذا الملعب (8 انتصارات، تعادلان).

قد تصبح المكسيك الفريق الثاني فقط في تاريخ كأس العالم الذي يحافظ على شباكه نظيفة في أول خمس مباريات له في نسخة واحدة من البطولة، محاكية مسيرة إيطاليا عام 1990.

سجل قائد إنجلترا هاري كين 5 أهداف حتى الآن في البطولة، مما يجعله الهداف التاريخي لإنجلترا في كأس العالم برصيد إجمالي 13 هدفًا.

يفضل منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل أسلوبًا قائمًا على الاستحواذ الثقيل، بينما تجد مكسيك خافيير أغيري النجاح باللعب بأسلوب أكثر مباشرة وانتقال عالي الشدة.

تدخل إنجلترا هذه المباراة بسلسلة من أربعة انتصارات متتالية ضد المكسيك عبر جميع المسابقات تعود إلى عام 1986.

قائمة المكسيك المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Raúl Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo

المدافعون: Jorge Sanchez, Israel Reyes, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo, Mateo Chavez

لاعبو الوسط: Erik Lira, Orbelin Pineda, Alvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo, Edson Alvarez, Obed Vargas, Gilberto Mora, Luis Chavez

المهاجمون: Cesar Huerta, Alexis Vega, Julian Quinones, Guillermo Martinez, Armando Gonzalez, Santiago Gimenez, Raul Jimenez

قائمة إنجلترا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

المدافعون: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

لاعبو الوسط: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

المهاجمون: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

أخبار الفريق والقوائم

يدرب المكسيك خافيير أغيري في مواجهة دور الـ16 هذه. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات لإل تري قبل المباراة، ولم يتم إصدار تشكيلة محتملة في هذه المرحلة. ستتم إضافة المزيد من التحديثات قبل انطلاق المباراة.

يتولى توماس توخيل قيادة إنجلترا دون توفر أخبار مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات في هذا الوقت. لم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة، رغم أنه من المتوقع ظهور أخبار الفريق في الفترة التي تسبق مباراة يوم الأحد. تحقق مرة أخرى للحصول على أحدث التحديثات.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

وصلت المكسيك إلى دور الـ16 بخمسة انتصارات من آخر خمس مباريات لها في جميع المسابقات. فاز فريق أغيري على الإكوادور 2-0 في آخر ظهور له، وهي مواجهة دور الـ32 على ملعب أزتيكا في 1 يوليو. كما فازوا بجميع مباريات دور المجموعات الأربع، بما في ذلك اكتساح صربيا 5-1 في مباراة ودية قبل البطولة وهزيمة جنوب أفريقيا 3-0 لافتتاح مشوارهم في كأس العالم. سجل إل تري 13 هدفًا عبر تلك المباريات الخمس واستقبل هدفًا واحدًا فقط، في المباراة الودية ضد صربيا.

فازت إنجلترا أيضًا بأربع من آخر خمس مباريات لها، وكانت الهفوة الوحيدة تعادلًا 0-0 ضد غانا في دور المجموعات. كانت نتيجتهم الأخيرة فوزًا 2-1 بعد العودة على جمهورية الكونغو الديمقراطية في 1 يوليو، حيث ثبتت ثنائية كين المتأخرة أنها حاسمة. فاز فريق توخيل على كرواتيا 4-2 في اليوم الأول من المباريات وهزم بنما 2-0، مسجلًا تسعة أهداف عبر المباريات الخمس بينما استقبل ثلاثة.

سجل المواجهات المباشرة

المكسيك آخر مباراتان إنجلترا 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران إنجلترا 3 - 1 المكسيك

إنجلترا 4 - 0 المكسيك 1 الأهداف المسجلة 7 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 1/2

تغطي بيانات المواجهات المباشرة لقاءين، كلاهما مباريات ودية أُقيمت في إنجلترا. كان الأحدث فوز إنجلترا 3-1 في 24 مايو 2010، تلاه انتصار إنجلترا 4-0 في 25 مايو 2001. فازت إنجلترا بالمباراتين بمجموع نتيجة 7-1. تمثل مواجهة دور الـ16 هذه أول لقاء تنافسي بين الفريقين في مجموعة البيانات.

الترتيب

أنهت المكسيك المجموعة A في الصدارة، بينما حصدت إنجلترا المركز الأول في المجموعة L.