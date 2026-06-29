معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: المكسيك ضد الإكوادور: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستنطلق مباراة المكسيك ضد الإكوادور في 30 يونيو 2026 عند الساعة 21:00 بتوقيت EST، وعند الساعة 02:00 في الساعات الأولى من 1 يوليو إذا كنت تستخدم توقيت GMT.

المكسيك تستضيف الإكوادور في مواجهة نارية ضمن دور الـ32 من كأس العالم

يعود المضيفون المشاركون المكسيك إلى ملعب أزتيكا الأيقوني في مكسيكو سيتي، على أن يواجه الفائزون إما إنجلترا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية في دور الـ16. أي مجموعة من المشجعين ستحتفل عند صافرة النهاية؟

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المكسيك شبه المثالية ستكون صعبة الاختراق

فاز فريق خافيير أغيري بجميع مباريات المجموعة الثلاث دون أن يستقبل هدفاً ويدخل هذه المواجهة بسلسلة من ستة انتصارات متتالية. كانت هزيمتهم الأخيرة هي المباراة النهائية لعام 2025. منذ ذلك الحين، فازوا بتسع مباريات وتعادلوا في اثنتين. في تلك العينة من المباريات، لم يستقبلوا سوى هدفين. سيود إل تري بشدة أن يعادل، أو يتفوق على، بلوغ ربع النهائي في 1970 و1986 عندما استضافوا أعظم حدث كروي في العالم. في الواقع، هم أول دولة على الإطلاق تستضيفه ثلاث مرات. قد يُغرى أغيري بإشراك جيلبرتو مورا البالغ من العمر 17 عاماً، الذي صنع التاريخ ضد التشيكيا كأصغر لاعب مكسيكي يبدأ مباراة في كأس العالم على الإطلاق. ومع ذلك، من الأرجح أن نجم تيخوانا الموهوب سيشارك من على مقاعد البدلاء.

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الإكوادور تدخل من الباب الخلفي

استغرق منتخب الإكوادور بقيادة سيباستيان بيكاسيسي بعض الوقت للانطلاق في المجموعات، حيث فشل في التسجيل في كل من مواجهتيه الأوليين. لكن بشكل حاسم، عاد من التأخر ليصعق ألمانيا في المباراة الأخيرة بالمجموعة، متأهلاً إلى هذه المرحلة باعتباره رابع أفضل صاحب مركز ثالث. أنهى ذلك الفوز سلسلة قاحلة من تسع مباريات دون انتصار أمام المنتخبات الأوروبية. انتهت مباراة الإقصاء الوحيدة السابقة للإكوادور في كأس العالم بهزيمة 1-0 أمام إنجلترا في 2006. هذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ الإكوادور التي يتقدمون فيها إلى ما بعد دور المجموعات، لذا إذا كانوا يبحثون عن بطل، فقد يكون نيلسون أنغولو ذلك الرجل. لاعب سندرلاند البالغ من العمر 23 عاماً سجل في ثلاث من آخر ست مشاركات له مع منتخب بلاده.

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التشكيلة المتوقعة للمكسيك

Rangel; Sánchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.

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التشكيلة المتوقعة للإكوادور

Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.

إحصاءات رئيسية لمباراة المكسيك ضد الإكوادور

لم تستقبل المكسيك هدفًا من الدقيقة 47 فصاعدًا في أي من آخر 11 مباراة لها.

خسرت المكسيك مباراة واحدة فقط من أصل 12 مباراة في كأس العالم بصفتها الدولة المضيفة (W8, D3).

لم تستقبل الإكوادور هدفين أو أكثر في أي من آخر 26 مباراة لها.

شهدت 13 من آخر 16 مباراة للإكوادور أقل من 2.5 هدفًا إجمالًا.

التقى المنتخبان 28 مرة سابقًا، فازت المكسيك في 17، والإكوادور في أربع، وانتهت سبع مباريات بالتعادل.

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قائمة المكسيك المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

المدافعون: Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moscow), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ).

لاعبو الوسط: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK Athens), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chavez (Dynamo Moscow).

المهاجمون: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Guillermo Martinez (UNAM), Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Milan), Raul Jimenez (Fulham).

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قائمة الإكوادور المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

المدافعون: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris St-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro).

لاعبو الوسط: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate, on loan from Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

المهاجمون: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerp), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

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أخبار الفريق والتشكيلات

يُدار منتخب المكسيك من قبل خافيير أغيري، رغم أنه لا تتوفر حالياً أي معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات الخاصة بـ«إل تري». لم يتم إصدار أي تشكيلة أساسية محتملة في هذه المرحلة. وبالمثل، فإن مدرب الإكوادور سيباستيان بيكاسيسي لا يملك غيابات مؤكدة أو مخاوف انضباطية في البيانات المتاحة. ستتم إضافة تحديثات حول كلا المنتخبين قبل انطلاق المباراة مع تأكيد المعلومات الرسمية.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

سجل المواجهات المباشرة

التقى الفريقان مؤخراً في أكتوبر 2025، وتعادلا 1-1 في مباراة ودية. وقبل ذلك، تعادلا 0-0 في كوبا أمريكا في يوليو 2024. عبر آخر خمس مواجهات، فازت المكسيك في اثنتين، وفازت الإكوادور في واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. فازت المكسيك 3-2 في مباراة ودية عام 2019 وفازت الإكوادور 3-2 في 2021.

الترتيب

أنهت المكسيك المجموعة الأولى في المجموعة A، بينما أنهت الإكوادور مرحلة المجموعات في المركز الثالث في المجموعة E.