معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: العراق ضد النرويج: كل ما تحتاج إلى معرفته

العراق ضد النرويج ستنطلق في 16 يونيو 2026 عند 22:00 بتوقيت غرينتش و18:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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العراق ضد النرويج: سياق المباراة

تحمل المباراة في ماساتشوستس أهمية كبيرة لفريقين مصممين على تحقيق بداية قوية في واحدة من أكثر مجموعات البطولة تنافسية. ومع تزايد التوقعات في الداخل، سيسعى مدرب العراق غراهام أرنولد إلى إظهار أن تشكيلته المنظمة والمجتهدة بشكل عبثي يمكنها مفاجأة العالم على أكبر مسرح لكرة القدم، بالاعتماد على هوية جماعية منضبطة والتهديد الطلسماني للمهاجم أيمن حسين. ويقف في طريقهم منتخب النرويج شديد الانفجار والمتفوق بدنيًا بقيادة ستوله سولباكن، الذي يتمحور نظامه التكتيكي حول إطلاق القوة النارية العالمية لإيرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد لتفكيك الخصوم بشكل منهجي. وعلى خلفية ملعب بوسطن المثير للإعجاب (ملعب جيليت)، بمرافقه العالمية وأجواء البطولة الحماسية، تعد المواجهة بأن تكون واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

ومع منافسين أقوياء هما فرنسا والسنغال يتنافسان أيضًا في المجموعة I، لا يمكن لأي من الطرفين تحمل التعثر منذ البداية. سيرى العراق هذه المباراة كفرصة مثالية لإثبات تطوره التكتيكي تحت قيادة مدربه الأسترالي المخضرم، ساعيًا لتحقيق نتيجة تاريخية لأمة مهووسة بكرة القدم تعود إلى النهائيات العالمية للمرة الأولى منذ 1986. أما النرويج، فتصل متحمسة لتعظيم إمكانات جيلها الذهبي، ومتلهفة لإطلاق بيان مذهل عند عودتها إلى مسرح كأس العالم للمرة الأولى منذ 1998. ومع سطوع الأضواء بقوة في فوكسبره، سيكون من المستحيل تجاهل شدة وضغط افتتاح كأس العالم، حيث من المرجح أن يلعب التنظيم الدفاعي، وإدارة المباراة الدقيقة، والقدرة على تقليل الأخطاء دورًا حاسمًا في تحديد من يحقق فوزًا افتتاحيًا ثمينًا.

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الطريق إلى كأس العالم 2026 FIFA

ماراثون العراق الشاق إلى المسرح الكبير

كانت رحلة العراق إلى البطولة اختبارًا مطلقًا للتحمل، إذ تطلبت حملة تصفيات قياسية من 21 مباراة - الأطول لأي دولة على الطريق إلى أمريكا الشمالية. الـ أسود بلاد الرافدين انطلقوا في البداية بقوة مطلقة، مكتسحين مجموعتهم في الدور الثاني بستة انتصارات متتالية قبل اجتياز دورة الدور الثالث شديدة التنافس والتوتر.

فرضت نهاية متقاربة على العراق الدخول في المراحل النهائية عالية المخاطر من مشوار الاتحاد الآسيوي، لتتوج بفوز درامي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين على الإمارات العربية المتحدة في الملحق القاري. وجاءت العقبة الأخيرة في بطولة الملحق بين الاتحادات في مونتيري، حيث واجه العراق بوليفيا. وبقيادة المهاجم الملهم أيمن حسين وركلة جزاء درامية متأخرة حاسمة للمباراة نفذها لاعب الوسط أمير العماري، ضمن العراق فوزاً مثيراً 2-1 ليحصد آخر بطاقة متبقية إلى كأس العالم، منهياً غياباً مؤلماً دام 40 عاماً عن المحفل العالمي.

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استعراض قاري مثالي للنرويج

بينما نجا العراق من ماراثون متعدد المراحل، هندست النرويج حملة تأهل اتسمت بالهيمنة المطلقة التي لا تلين. وبالتنقل عبر مجموعة الاتحاد الأوروبي الأولى التي قد تكون صعبة وتضم عمالقة أوروبا إيطاليا، بنى الفريق الإسكندنافي آلة لا تُقهر عالية الوتيرة تركت منافسي المجموعة محبطين تماماً.

كان الأساس في مسيرتهم التاريخية إلى أمريكا الشمالية سجلاً مثالياً بلا شائبة تحت الإرشاد الدقيق لستوله سولباكن. اجتاحت النرويج مجموعتها كاملة في التصفيات بثمانية انتصارات مثالية من ثماني مباريات، منهيةً المشوار براحة في صدارة الترتيب بأقصى رصيد 24 نقطة. وقد غذّت هذه السلسلة المدمرة جبهة هجومية عالمية متفجرة؛ إذ أرعب إرلينغ هالاند دفاعات الخصوم تماماً، مسجلاً 16 هدفاً مذهلة عبر الدورة، بما في ذلك حصيلة قاسية من خمسة أهداف ضد مولدوفا. وبدعم من الرؤية الإبداعية النخبوية لمارتن أوديغارد، أغلقت النرويج التأهل التلقائي بسهولة، عائدةً إلى المسرح الكبير للمرة الأولى منذ 1998 مع مخطط من الكمال الهجومي.

أخبار فريق العراق ضد النرويج

أخبار فريق العراق

وصل أسود بلاد الرافدين إلى بوسطن مدعومين بثقة هائلة من ماراثون تأهل مرهق لكنه ظافر تُوّج بفوز في ملحق بين الاتحادات. وقد أنهى المدرب الرئيسي غراهام أرنولد قائمة متماسكة بشكل لافت وقوية التحمل من 26 لاعباً تم بناؤها من مزيج ذكي من الخبرة التكتيكية في الخارج والموهبة المحلية عالية الدافعية. وبينما يواجه الفريق توقعات هائلة من الوطن، يظل نظام أرنولد الدفاعي المنظم موحداً بالكامل قبل صافرة البداية.

النقطة المحورية المطلقة في منظومة العراق هي هداف الأهداف صاحب الخبرة الكبيرة أيمن حسين، الذي سيقود الخط على الأرجح بحضوره البدني وحركته القاتلة داخل المنطقة. ومن المرجح أن يحظى بدعم كبير من الجناح المبدع علي جاسم على الطرف، بينما يتولى صانع الإيقاع في الوسط أمير العماري المسؤولية الرئيسية عن تثبيت غرفة المحرك وتنظيم إيقاعات التحول. دفاعياً، من المتوقع أن ينظم ريبين سولاكا صاحب الخبرة خط الدفاع إلى جانب زيد تحسين، موفراً درعاً أساسياً أمام القائد العائد وحارس المرمى الأساسي جلال حسن.

أخبار فريق النرويج

وصلت النرويج إلى ماساتشوستس وهي تحمل رفاهية الاختيار من بين تشكيلة قوية، عالية الدافعية، وشديدة الانفجار مكوّنة من 26 لاعباً بعد حملة تأهل مثالية خالية من العيوب في أوروبا. الأجواء حول المعسكر إيجابية للغاية، مع عمل الفلسفة الهيكلية تحت قيادة المدرب الرئيسي Ståle Solbakken بأقصى طاقة ممكنة. أكبر دفعة للجانب الشمالي هي تقرير صحي نظيف تماماً لعمودهم الفقري من الطراز العالمي، ما يعني أن أكثر الأصول الهجومية تدميراً في أوروبا جاهزة بالكامل لإطلاقها على المسرح العالمي.

Erling Haaland هو ضمان مطلق لقيادة خط الهجوم بوصفه أخطر هداف في البطولة، مع توقع أن يشاركه أو يتمركز إلى جانبه Alexander Sørloth في خط أمامي شديد الالتحام، عالي الضغط. مباشرة خلفهما، سيتولى Martin Ødegaard لاعب Arsenal دوره بوصفه المحفّز الإبداعي بلا منازع، محركاً الخيوط من قطاع خط الوسط المتقدم. في غرفة المحرك، سيقدم Sander Berge الدرع الدفاعي الذي لا يكل، بينما ينسق ثنائي دفاعي مركزي صلب مكوّن من Leo Østigård وKristoffer Ajer خط الدفاع لحماية حارس المرمى المخضرم Ørjan Nyland.

الملفات التعريفية للمدربين & الفلسفات التكتيكية

Graham Arnold (العراق)

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قائد شديد التنافسية، منظم، وعالي التحفيز، قام Graham Arnold بحقن الانضباط التكتيكي والاستقرار الدفاعي في منتخب عراقي عُرف تاريخياً بالموهبة الخام لكن بتنسيق غير ثابت. بعد دخوله دائرة الضوء الدولية عقب بناء إرث هائل مع بلده الأصلي أستراليا، وحّد Arnold بالكامل أسود الرافدين، ونجح في تطبيق ثقافة الفريق أولاً وهندسة مخطط هيكلي شديد الصمود يعظّم أخلاقيات العمل المذهلة والحضور البدني للتشكيلة.

تكتيكياً، يطبق Arnold فلسفة براغماتية صلبة دفاعياً تعطي الأولوية للتقارب الجماعي والانتقال العمودي الفوري. يفضل شكلاً منظماً للغاية 4-2-3-1 أو 4-3-3 وظيفياً، معتمداً على لاعبي وسط مركزيين شديدي الانضباط لحماية خط الدفاع وقطع مسارات التمرير. تحت قيادته، يتجنب العراق التعقيدات المفرطة عالية المخاطر في الاستحواذ، مطالباً بتوزيع واضح وسريع إلى القنوات الجانبية واستخدام الحضور البدني الشاهق للمهاجم الرمزي Aymen Hussein للاحتفاظ بالكرة. تحديه التكتيكي الأساسي في بوسطن سيكون ضمان أن يحافظ بلوكه الدفاعي على أعلى درجات التركيز ضد خصوم هجوميّين من الطراز العالمي، وتقليل الأخطاء الفردية في الثلث الدفاعي مع البقاء حاسماً في الهجمة المرتدة.

Ståle Solbakken (النرويج)

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لقد رسخ Ståle Solbakken نفسه بقوة بوصفه التكتيكي الذي فتح أخيراً الجيل الذهبي الحديث للنرويج، منهياً عقوداً من الغياب عن البطولات بحملة تأهل مهيمنة ومتفجرة. المدرب النرويجي الدقيق عزز إيماناً جماعياً هائلاً وتماسكاً هجومياً عبر تشكيلته، محققاً إشادة واسعة بقدرته على المزج بسلاسة بين البنية الدفاعية الصارمة وتسلسلات هجومية شديدة الإبداع ومدمرة.

يتبنى سولباكن بالكامل خطة 4-3-3 هجومية بضغط عالٍ مصممة لخنق لعب بناء الهجمة لدى الخصم والسيطرة على المباريات عبر التفوق البدني والفني. ترتكز هويته التكتيكية على انضباط تموضعي مطلق عبر الخط الخلفي المكوّن من أربعة لاعبين، مدعومًا بمحور وسط لا يكلّ يتيح لصانع ألعابه المتقدم، مارتن أوديغارد، حرية إبداعية كاملة لقيادة الإيقاع في الثلث الأخير. بمجرد تأمين الاستحواذ أو افتكاكه في مناطق متقدمة، لا يضيع فريق سولباكن أي وقت، مستخدمًا كرات مباشرة وعمودية لإمداد قوة الانطلاق المرعبة ذات المستوى العالمي لإيرلينغ هالاند فورًا. سيكون هدفه الأساسي في هذه الافتتاحية عالية المخاطر هو تفكيك الكتلة المتوسطة العنيدة للعراق بسرعة، والحفاظ على خط دفاع متقدم لخنق الهجمات المرتدة، واستخدام زيادات بدنية لا هوادة فيها لضمان نتيجة افتتاحية حاسمة.

قوائم كأس العالم المكوّنة من 26 لاعبًا

قائمة العراق في كأس العالم

حراس المرمى: أحمد باسل، جلال حسن، فهد طالب

المدافعون: حسين علي، أكام هاشم، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، مصطفى سعدون، ريبين سولاكا، زيد تحسين، فرانس بوتروس، مناف يونس

لاعبو الوسط: يوسف أمين، إبراهيم بايش، أحمد قاسم، زيدان إقبال، أمير العماري، علي جاسم، كيفن يعقوب، أيـمار شير، زيد إسماعيل

المهاجمون: علي الحمادي، مهند علي، علي يوسف، أيمن حسين، ماركو فرجي

قائمة النرويج في كأس العالم

حراس المرمى: أوريان نيلاند، إيغيل سيلفيك، ساندر تانغفيك

المدافعون: كريستوفر آير، جوليان رايرسون، ليو أوستيغارد، ديفيد مولر وولف، ماركوس هولمغرين بيدرسن، توربيورن هيغيم، فريدريك بيوركان، هنريك فالتشنر، سوندري لانغاس

لاعبو الوسط: مارتن أوديغارد، ساندر بيرغه، باتريك بيرغ، كريستيان تورستفيدت، مورتن ثورسبي، ثيلو آسغارد، أندرياس شيلديروب، ينس بيتر هاوغه، فريدريك أورسنيس

المهاجمون: إيرلينغ هالاند، ألكسندر سورلوث، يورغن ستراند لارسن، أوسكار بوب، أنطونيو نوسا

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أبرز المواجهات في مباراة العراق ضد النرويج

أيمن حسين ضد ليو أوستيغارد: سيكون هذا تعريفًا لمعركة وزن ثقيل داخل منطقة الجزاء. حسين، الهداف البدني والرمزي لـأسود الرافدين الذي قادت أهدافه ماراثون تأهل العراق التاريخي متعدد المراحل، يزدهر بالقوة الغاشمة، والتفوق الهوائي الاستثنائي، والتمركز الحاد داخل منطقة الجزاء. سيكون ليو أوستيغارد في مرمى النيران تمامًا؛ إذ يجب على قلب الدفاع النرويجي العدواني والصلب أن يستخدم توقيته النخبوي، وقوته البدنية، وقدراته الهوائية لمجاراة حسين في الهواء وحرمانه من شبر واحد من المساحة ليثبت اللعب أو يسدد على المرمى.

إيرلينغ هالاند ضد الكتلة الدفاعية للعراق: يدخل هالاند البطولة باعتباره نقطة الارتكاز الهجومية بلا منازع للنرويج وأخطر هداف متفجر في أوروبا بعد أن أرعب الدفاعات بتسجيله 16 هدفًا في دورة التصفيات. سيبحث عن مساحات لاستغلالها داخل منطقة الجزاء وسيختبر الخطوط بتسارعه المباشر المرعب. ومع ذلك، فهو يواجه دفاعًا مركزيًا عراقيًا عالي التناغم وشديد الالتزام يقوده ريبين سولاكا وزيد تحسين. هل يمكن لقوة هالاند البدنية من الطراز العالمي وفعاليته الحاسمة أن تفتح كتلة آسيوية عنيدة ومتماسكة تعتمد على الانضباط الجماعي المطلق لإحباط المهاجمين النخبة؟

مارتن أوديغارد ضد أمير العماري: ساحة المعركة التكتيكية النهائية في غرفة المحرك. أوديغارد هو المحفز الإبداعي من الطراز العالمي والقائد بلا منازع للنرويج، إذ يجلب رؤية تشق الدفاعات، وهدوءًا تقنيًا لا تشوبه شائبة، ومقاومة ضغط نخبوية لتفكيك الخصوم من دوره المتقدم في خط الوسط. سيُكلَّف العماري بتعطيل هذا الإيقاع الهجومي للعراق، مستفيدًا من انضباطه التكتيكي، ومعدل عمله العالي، ومؤشرات اعتراضه النظيفة لمراقبة أوديغارد، وسد ممرات التمرير المركزية الحيوية، وإشعال التحولات الفورية إلى الثلث الأخير.

أخبار الفريق والقوائم

لم يؤكد مدرب العراق غراهام أرنولد تشكيلة محتملة قبل المباراة، ولم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالإصابات أو الإيقافات بالنسبة للقائمة في هذه المرحلة. ستتم إضافة المزيد من التحديثات أقرب إلى ضربة البداية مع اتضاح صورة الفريق.

وبالمثل، لم يعلن مدرب النرويج ستاله سولباكن عن تشكيلة متوقعة من 11 لاعبًا، ولم يتم تأكيد أي مشكلات إصابة أو إيقاف في هذا الوقت. سيتم تقديم التحديثات عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فاز العراق في مباراتين وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له، مع تعادل واحد. وكانت آخر مباراة له تعادلًا 1-1 ضد إسبانيا في 4 يونيو، وهي نتيجة جديرة بالثناء اختتمت استعداداته قبل البطولة. وفي وقت سابق من تلك السلسلة، فاز على بوليفيا 2-1 في تصفيات كأس العالم بين الاتحادات وهزم أندورا 1-0 في مباراة ودية. وجاءت خسارتاه في كأس العرب FIFA في ديسمبر 2025، حيث خسر 1-0 أمام الأردن و2-0 أمام الجزائر.

فازت النرويج في مباراتين، وتعادلت في مباراتين، وخسرت مباراة واحدة من آخر خمس مباريات لها. وكانت نتيجتها الأحدث تعادلاً 1-1 مع المغرب في 7 يونيو، بعد فوز 3-1 على السويد في 1 يونيو. كما تعادلت 0-0 مع سويسرا في مارس وفازت على إيطاليا 4-1 في تصفيات كأس العالم (يويفا) في نوفمبر 2025. وكانت هزيمتها الوحيدة في هذه السلسلة خسارة 2-1 أمام هولندا في مارس. سجلت النرويج 13 هدفًا عبر تلك المباريات الخمس واستقبلت أربعة.

سجل المواجهات المباشرة

لا يوجد لقاء سابق بين العراق والنرويج مسجل في مجموعة البيانات المتاحة. بيانات المواجهات المباشرة لهذه المباراة غير متاحة حاليًا.

الترتيب

في المجموعة الأولى، يحتل العراق حاليًا المركز الثاني وتأتي النرويج ثالثة قبل مباراتهما الافتتاحية.