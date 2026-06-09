معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: السويد ضد تونس: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 6 Monterrey Stadium

ستنطلق مباراة السويد ضد تونس في 15 يونيو 2026 عند الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش و23:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14 يونيو).

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السويد ضد تونس: سياق المباراة

تحمل المباراة في مونتيري أهمية هائلة لفريقين مصممين على تحقيق بداية قوية في واحدة من أكثر مجموعات البطولة تنافسية. ومع تصاعد التوقعات على أرض الوطن، سيسعى مدرب السويد غراهام بوتر إلى إظهار أن نهجه التكتيكي السلس والحديث يمكن أن ينجح على أكبر مسرح في كرة القدم مع خط هجومي حاسم يقوده ألكسندر إيساك وفيكتور غيوكيريس. ويقف في طريقهم منتخب تونس المنضبط والصلب بقيادة صبري لموشي، الذي تجعل هويته الهيكلية البراغماتية نسور قرطاج صعبين للغاية في اختراقهم، معتمدين على أخلاقيات عمل لا تكل لإحباط الخصوم ومعاقبتهم. وعلى خلفية ملعب إستاديو مونتيري (إستاديو بي بي في إيه) المثير للإعجاب، بمرافقه العالمية وخلفيته الجبلية الخلابة، تعد المواجهة بأن تكون واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

ومع منافسين أقوياء هما هولندا واليابان يتنافسان أيضاً في المجموعة السادسة، لا يمكن لأي من الطرفين تحمل التعثر منذ البداية. ستنظر السويد إلى هذه المباراة كفرصة لتعزيز سمعتها بين نخبة العالم، والاقتراب من تكرار قمم مسيرتيها الأيقونيتين في بطولتي 1958 و1994، وإبراز التقدم السريع الذي تحقق تحت قيادة مدربها الإنجليزي الجديد. أما تونس، فتصل متحمسة لإثبات أن هذا الجيل يمكنه أخيراً تحطيم السقف الزجاجي التاريخي والتأهل إلى ما بعد دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها. ومع سطوع الأضواء في المكسيك، سيكون من المستحيل تجاهل شدة وضغط افتتاح كأس العالم، حيث من المرجح أن يلعب الانضباط التكتيكي، وإدارة التشكيلة، والقدرة على التعامل مع حرارة الصيف القاسية في أمريكا الشمالية دوراً حاسماً في تحديد من يحقق فوزاً افتتاحياً ثميناً.

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الطريق إلى كأس العالم FIFA 2026

الهروب الكبير الدرامي للسويد

لم تكن رحلة السويد إلى البطولة أقل من أفعوانية، إذ اختبرت أعصاب مشجعيها إلى أقصى حد. مرحلة أولية كارثية تحت قيادة يون دال توماسون شهدت بلوغولت ينهار إلى قاع مجموعته، محققاً نقطة وحيدة من مبارياته الافتتاحية. وفي محاولة يائسة لإنقاذ الحملة، عيّن الاتحاد غراهام بوتر، الذي قاد السفينة الغارقة إلى شبكة أمان وفرتها نجاحاتهم السابقة في دوري الأمم الأوروبية.

هذا الدخول من الباب الخلفي منح السويد شريان حياة في الملحق القاري عالي المخاطر، حيث دخلوا أخيراً في أجواء المنافسة. وبقيادة خط هجومي كهربائي، فكك فيكتور غيوكيريس أوكرانيا بمفرده بثلاثية مذهلة في افتتاح الملحق. أما العقبة النهائية التي مزقت الأعصاب أمام بولندا فقد شهدت المهاجم الحاسم يسجل مرة أخرى في فوز فوضوي 3-2، مكتملاً مهمة إنقاذ مذهلة ليحجز السويد تذكرتها إلى أمريكا الشمالية بشكل درامي.

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الدرس الدفاعي التاريخي لتونس

بينما اعتمدت السويد على الدراما المتأخرة والقوة النارية المتفجرة، هندس نسور قرطاج حملة تأهل اتسمت بانضباط مطلق لا يلين. وبالتنقل عبر المشهد الغادر والمتطلب بدنياً لتصفيات CAF، بنت تونس حصناً لا يمكن اختراقه ترك المنافسين الإقليميين محبطين تماماً.

كان الأساس الصلب لمسيرتهم التاريخية عبر القارة هو تنظيمًا محكمًا إلى درجة أنه أعاد كتابة سجلات كرة القدم. وتحت توجيه تكتيكي دقيق، أصبحت تونس أول دولة في تاريخ اللعبة تتأهل عبر دورة كاملة من تصفيات كأس العالم دون أن تستقبل هدفًا واحدًا. وبالارتكاز على عمود فقري دفاعي صلب وتحريك الخيوط عبر المنفذ الإبداعي حنبعل المجبري، خنقوا الخصوم أسبوعًا بعد أسبوع. ومن خلال إقران هذا الإغلاق الدفاعي التاريخي بكفاءة سريرية في الهجمات المرتدة، أحكمت تونس قبضتها على صدارة مجموعتها بسهولة، لتضمن مكانها على المسرح الكبير بمخطط مثالي خالٍ من العيوب للكمال الدفاعي.

أخبار الفريق: السويد ضد تونس

أخبار فريق السويد

يمتلك مدرب السويد غراهام بوتر رفاهية الاختيار من بين تشكيلة قوية وعالية الدافعية قوامها 26 لاعبًا بعد مهمة إنقاذ محمومة لكنها ناجحة في نهاية المطاف في الملحق الأوروبي. الأجواء المحيطة بالمعسكر في المكسيك إيجابية للغاية، مع اكتمال التحول التكتيكي تحت قيادة مدربهم الإنجليزي على ما يبدو. أكبر دفعة لـ Blågult هي السلامة البدنية الكاملة لثنائيهم الهجومي المدمر، ما يعني أن أكثر شراكة هجومية مرهوبة في أوروبا جاهزة للإطلاق على المسرح العالمي.

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فيكتور غيوكيريس هو ضمان مطلق لقيادة الخط بعد بطولاته في التأهل، مع توقع أن يشاركه ألكسندر إيساك في خط أمامي ديناميكي عالي الضغط. خلفهما، سيسحب ديان كولوسيفسكي الخيوط الإبداعية في دور صانع اللعب في وسط الهجوم. في الخلف، سيُنظم الحضور الشاهق لفيكتور ليندلوف الدفاع إلى جانب كارل ستارفيلت، بينما يُرجح أن يبدأ صامويل دال لاعب روما في مركز الظهير الأيسر، ما يمنح السويد مظهرًا متوازنًا بشكل لا يصدق في مباراتهم الافتتاحية.

أخبار فريق تونس

حط نسور قرطاج في مونتيري مدعومين بالثقة التاريخية لحملة تأهيل تحدّت أعراف كرة القدم، بعدما شقوا طريقهم بالكامل إلى أمريكا الشمالية دون أن يستقبلوا هدفًا واحدًا. أنهى المدير الفني صبري لموشي قائمة منضبطة ومترابطة قوامها 26 لاعبًا مبنية إلى حد كبير على مزيج من الخبرة التكتيكية الأوروبية والموهبة المحلية النخبوية. وبينما سيفتقد الفريق الحضور المخضرم لوَهبي الخزري بعد اعتزاله الدولي، فإن البنية الدفاعية الصارمة للموشي لا تزال سليمة تمامًا.

القرار التكتيكي الأبرز قبل الافتتاح يدور حول غرفة محرك خط الوسط، حيث تم تثبيت عيسى العيدوني لاعب يونيون برلين وإلياس السخيري لاعب آينتراخت فرانكفورت لتوفير حاجز لا يُخترق أمام رباعي الدفاع. ومن المتوقع أن يتحمل صانع الألعاب الشاب حنبعل المجبري العبء الإبداعي لإمداد إلياس العاشوري في الهجمات المرتدة. بين القائمين، سيسعى الحارس المخضرم بشير بن سعيد إلى تمديد سلسلته الدولية اللافتة من الشباك النظيفة خلف ثنائي دفاعي مركزي صلب مكوّن من منتصر الطالبي وياسين مرياح.

الملفات التعريفية للمدربين & الفلسفات التكتيكية

غراهام بوتر (السويد)

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تكتيكي حديث وذو نزعة فكرية، جلب غراهام بوتر إحساسًا مميزًا بالابتكار والوضوح الفني إلى منتخب سويدي عُرف تاريخيًا بصيغ هيكلية صارمة. وبعد توليه المقعد الساخن على الصعيد الدولي عقب إعادة بناء سمعته في كرة القدم على مستوى الأندية النخبوية، أعاد بوتر إحياء Blågult بالكامل، ونجح في نقل الفريق بعيدًا عن التكتل الدفاعي المنخفض واعتناق أسلوب شجاع واستباقي يعظّم جيل السويد الحالي من المواهب الهجومية ذات المستوى العالمي.

تكتيكيًا، يطبق بوتر فلسفة مرنة قائمة على الاستحواذ تُعطي الأولوية للوعي بالمساحات والتفوق العددي. يفضّل نظامًا مرنًا يبدأ غالبًا بـ 3-4-2-1 أو 4-3-3 غير متماثلة، مستفيدًا من أجنحة معكوسة وقلبي دفاع تقدميين للغاية مرتاحين لحمل الكرة عميقًا إلى نصف ملعب الخصم. يطالب بوتر بهدوء فني مطلق، مكلّفًا فريقه بالبناء من الخلف واستخدام مثلثات تمرير قصيرة ومعقدة لاستدراج الخصوم إلى الضغط. سيكون تحديه التكتيكي الأساسي في مونتيري هو ضمان حفاظ فريقه على التوازن الدفاعي أمام خصم منضبط، وتجنب فقدان الكرة الرخيص في المناطق المركزية الذي قد يعرّض وحدته ذات الضغط العالي لانتقالات سريعة.

صبري لموشي (تونس)

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رسّخ صبري لموشي نفسه بقوة كمهندس نخبة للتنظيم الدفاعي، مثبتًا مكانته في كرة القدم الدولية عبر قيادته لمسيرة تأهل تونس التاريخية القياسية. وقد عزز التكتيكي الدقيق المولود في فرنسا إيمانًا جماعيًا هائلًا وانسجامًا هيكليًا عبر تشكيلته، محققًا إشادة واسعة لبراغماتيته، وتدريباته الدفاعية الصارمة، وقدرته على استخراج أقصى قدر من الكفاءة من لاعبيه تحت سيناريوهات الضغط العالي.

يتبنى لموشي بالكامل نهجًا منظمًا بعمق يضع السلامة أولًا، وعادة ما يعتمد 4-1-4-1 مدمجة أو إعداد 5-3-2 بتكتل منخفض مصمم لخنق المساحات في الثلثين الدفاعي والأوسط. وترتكز هويته التكتيكية على انضباط تموضعي مطلق، وضغط مناطقي عدواني، وأخلاقيات عمل شرسة تدفع الخصوم إلى الأطراف في مناطق واسعة غير مهدِّدة. وبمجرد استعادة الاستحواذ، لا يضيع فريق لموشي وقتًا، مستخدمًا كرات مباشرة عمودية لإطلاق الأجنحة المتفجرة في الهجمة المرتدة. سيكون هدفه الأساسي في هذه المباراة الافتتاحية هو إحباط خط هجوم السويد النخبوي، والحفاظ على شكل دفاعي بلا عيوب، واستغلال فرص الكرات الثابتة لاقتناص نتيجة حاسمة.

قوائم كأس العالم المكونة من 26 لاعبًا

قائمة السويد في كأس العالم

حراس المرمى: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Robin Olsen

المدافعون: Samuel Dahl, Isak Hien, Emil Krafth, Victor Lindelöf, Carl Starfelt, Emil Holm, Ludwig Augustinsson, Linus Wahlqvist

لاعبو الوسط: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Dejan Kulusevski, Hugo Larsson, Sebastian Nanasi, Anton Salétros, Mattias Svanberg, Jens Cajuste

المهاجمون: Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Anthony Elanga, Gustaf Nilsson, Emil Forsberg, Ken Sema, Niclas Eliasson

قائمة تونس في كأس العالم

حراس المرمى: Bechir Ben Saïd, Aymen Dahmen, Mouez Hassen

المدافعون: علي عبدي، ديلان برون، يان فاليري، وجدي كشريدة، منتصر الطالبي، ياسين مرياح، علاء غرام، حمزة الجلاصي، أمين الشرني

لاعبو الوسط: محمد علي بن رمضان، إلياس السخيري، عيسى العيدوني، حنبعل المجبري، حمزة رفيعة، حسام تكّا، فرجاني ساسي، إدريس الميزوني

المهاجمون: إلياس العاشوري، سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني، سيف الله اللطيف، هيثم الجويني، أنس حاج محمد

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أبرز المواجهات بين السويد وتونس

فيكتور غيوكيريس ضد منتصر الطالبي: سيكون هذا تعريفًا لمعركة من العيار الثقيل داخل منطقة الجزاء. غيوكيريس، أخطر هداف في أوروبا من حيث القوة البدنية والذي قاد مهمة إنقاذ السويد في الملحق، يزدهر بالقوة الغاشمة، والانطلاقات المباشرة المتفجرة، وشق القنوات بلا هوادة. سيكون منتصر الطالبي في خط النار تمامًا؛ قلب الدفاع التونسي الصلب، الذي ارتكزت عليه حملة تأهيل تاريخية لم تستقبل هدفًا واحدًا، يجب أن يستخدم انضباطه النخبوي في التمركز، وتوقيته المتقن، وتفوقه الهوائي ليحرم غيوكيريس من شبر واحد من المساحة ليستدير ويسدد.

ألكسندر إيساك ضد التكتل الدفاعي المنخفض لتونس: يدخل إيساك البطولة بوصفه المحرك الإبداعي بلا منازع للسويد ومتنفسها الهجومي الديناميكي. سيبحث عن جيوب من المساحة بين الخطوط، ساعيًا لاستخدام مراوغته العالمية، وخداعه، وتسارعه الحاد لجرّ المدافعين وشق دفاع الخصم. ومع ذلك، فهو يواجه وحدة دفاعية تونسية عالية التناغم وشديدة التنظيم يقودها ياسين مرياح. هل يمكن لأناقة إيساك الفردية ولا يمكن التنبؤ به تكتيكيًا أن تفتح تكتلًا إفريقيًا منخفضًا عنيدًا ومتماسكًا يزدهر على إحباط المهاجمين النخبة؟

ديان كولوسيفسكي ضد إلياس السخيري: ساحة المعركة التكتيكية المطلقة في غرفة المحرك. السخيري هو الدرع الدفاعي الذي لا يكل والعقل التكتيكي لنسور قرطاج، مقدمًا قدرة تحمل هائلة، وأرقام اعتراض نظيفة، ومقاومة ضغط نخبوية. سيُكلَّف كولوسيفسكي بتنظيم إيقاع الهجوم لصالح بلوغولت من دوره المتقدم في خط الوسط، مستفيدًا من انجرافاته المميزة إلى أنصاف المساحات، وانطلاقاته القوية بالكرة، ورؤيته لسحب السخيري من موقعه وإشعال التحولات العمودية للسويد إلى الثلث الأخير.

أخبار الفريقين والقوائم

لم يؤكد غراهام بوتر تشكيلة محتملة للسويد قبل هذه المواجهة، ولم تُدرج أي إصابات أو إيقافات في القائمة قبل افتتاحهم لكأس العالم. كان فريق بوتر يستعد بعناية للبطولة، ومن المتوقع صدور تحديثات إضافية أقرب إلى ضربة البداية.

كما أن مدرب تونس سابري لموشي لديه أيضًا سجل صحي نظيف دون إصابات أو إيقافات مؤكدة تم الإبلاغ عنها في هذه المرحلة. لم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة لنسور قرطاج، وسيتم تحديث أخبار الفريق عند توفرها قبل مواجهة 14 يونيو.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل السويد هذه المباراة بسجل فوزين وتعادل واحد وخسارتين عبر آخر خمس مباريات لها. وكانت نتيجتها الأحدث تعادلاً 2-2 مع اليونان في مباراة ودية في 4 يونيو. وقبل ذلك، خسرت 3-1 أمام النرويج في 1 يونيو. وأظهر فريق بوتر مستوى أفضل في تصفيات كأس العالم، إذ فاز على بولندا 3-2 على أرضه وعلى أوكرانيا 3-1 خارج أرضه في مارس، كما تعادل 1-1 مع سلوفينيا في نوفمبر 2025. وعبر تلك المباريات الخمس، سجلت السويد تسعة أهداف واستقبلت سبعة، مع فوزين متتاليين في التصفيات يمثلان ذروة تلك السلسلة.

كان مستوى تونس الأخير ضعيفًا. وأسفرت آخر خمس مباريات لها عن سجل فوز واحد وتعادل واحد وثلاث خسائر. وجاءت النتيجة الأكثر إضرارًا في 6 يونيو، عندما هزمتها بلجيكا 5-0 في مباراة ودية قبل البطولة. كما خسرت 1-0 أمام النمسا في 1 يونيو وتعادلت 1-1 مع مالي في كأس الأمم الأفريقية في يناير 2026. ويكمل الصورة تعادل 0-0 مع كندا في أبريل وفوز 1-0 على هايتي في مارس. وسجلت تونس هدفين فقط عبر تلك المباريات الخمس واستقبلت ثمانية.

سجل المواجهات المباشرة

السويد المباراة الأخيرة تونس 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار تونس 1 - 0 السويد 0 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

جاء اللقاء الوحيد بين هذين الفريقين في مجموعة البيانات المتاحة في 12 فبراير 2003، عندما فازت تونس على السويد 1-0 في مباراة ودية، مع إدراج تونس بوصفها الفريق المضيف. ولا توجد سوى مباراة واحدة مسجلة بين البلدين للاعتماد عليها، ما يعني أن مواجهة المجموعة السادسة يوم الأحد في مونتيري تمثل لقاءً نادرًا بين فريقين لا يملكان تاريخًا حديثًا يُذكر ضد بعضهما البعض.

الترتيب

في المجموعة السادسة، تحتل السويد حاليًا المركز الثالث وتونس المركز الرابع في جدول الترتيب المبكر قبل الجولة الافتتاحية من المباريات.