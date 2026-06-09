كأس العالم - المجموعة 8 Miami Stadium

ستنطلق مباراة السعودية ضد أوروغواي في 15 يونيو 2026 عند الساعة 18:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و22:00 بتوقيت غرينتش.

السعودية ضد أوروغواي: سياق المباراة

فجّر السعوديون مفاجأة في يوم الافتتاح من كأس العالم 2022، بفوزهم على الأرجنتين التي تُوّجت لاحقًا باللقب. تمنحهم OPTA فرصة بنسبة 0.05% فقط للفوز بكأس العالم 2026، لكن ذلك لا يعني أن مفاجأة أخرى في مكان ما لاحقًا ليست واردة. لم يكن طريق أوروغواي إلى النهائيات هادئًا على الإطلاق، حيث أنهى منتخب الألبيسيليستي التصفيات في المركز الرابع في تصفيات كونميبول. ماذا يمكن أن نتوقع عندما يلتقي هذان المنتخبان في ميامي؟

من هو مدرب السعودية ومن هم اللاعبون الأساسيون؟

كان القائد المخضرم سالم الدوسري صاحب هدف الفوز في ذلك الانتصار الشهير على الأرجنتين في 2022. ولا يزال الفائز بجائزة أفضل لاعب آسيوي مرتين محور هذا الفريق بفضل جودته الفنية من الجهة اليسرى. سيتولى لاعب وسط القادسية البالغ من العمر 22 عامًا مصعب الجوير قيادة اللعب في قلب خط الوسط. ويُعد الظهير الأيمن لنادي لانس سعود عبد الحميد اللاعب الوحيد في قائمة السعودية الذي يلعب كرة القدم مع ناديه خارج البلاد.

من هو مدرب أوروغواي ومن هم اللاعبون الأساسيون؟

طبّق المدرب مارسيلو بييلسا نظامه المميز 4-3-3 عالي الكثافة، المرتكز على الضغط العدواني. وقد شهد هذا النهج تسجيل أوروغواي 147 استعادة عالية للكرة خلال دورة التصفيات—بزيادة 26 عن أي دولة أخرى في أمريكا الجنوبية.

مع ابتعاد لويس سواريز وإدينسون كافاني عن كرة القدم الدولية، يعتمد نظام بييلسا بشكل كبير على عمالقة خط الوسط. يُعد لاعب ريال مدريد فيدي فالفيردي القطعة الأساسية في اللغز، إلى جانب مانويل أوغارتي لاعب مانشستر يونايتد وصانع ألعاب توتنهام الأنيق رودريغو بينتانكور. وستسعى أوروغواي إلى جعل حياة الخصوم صعبة بفضل الثنائي شديد الخبرة رونالد أراوخو وخوسيه ماريا خيمينيز اللذين يقودان الخط الخلفي المكوّن من أربعة لاعبين.

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قائمة السعودية المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: محمد العويس (العلا)، نواف العقيدي (النصر)، أحمد الكسار (القادسية).

المدافعون: عبدالإله العمري (النصر)، حسن تمبكتي (الهلال)، جهاد ذكري (القادسية)، علي لاجامي (الهلال)، حسن كادش (الاتحاد)، سعود عبد الحميد (لانس، على سبيل الإعارة من روما)، محمد أبو الشامات (القادسية)، علي مجرشي (الأهلي)، متعب الحربي (الهلال)، نواف بوشل (النصر)، سلطان الغنام (النصر).

لاعبو الوسط: محمد كنو (الهلال)، عبدالله الخيبري (النصر)، زياد الجهني (الأهلي)، ناصر الدوسري (الهلال)، مصعب الجوير (القادسية)، علاء الحجي (نيوم)، سالم الدوسري (الهلال)، خالد الغنام (الاتفاق)، أيمن يحيى (النصر).

المهاجمون: فراس البريكان (الأهلي)، صالح الشهري (الاتحاد)، عبدالله الحمدان (النصر).

طريق السعودية إلى كأس العالم

وُضِعت السعودية في المجموعة الثالثة الشاقة إلى جانب قوتين كبيرتين هما اليابان وأستراليا، وأنهت السعودية في المركز الثالث برصيد 13 نقطة (3 انتصارات، 4 تعادلات، 3 خسائر)، لتفوت بفارق ضئيل المركزين الأولين المؤهلين تلقائياً. لعب المهاجم فراس البريكان دوراً حاسماً، إذ أنهى التصفيات كأفضل هداف للفريق بخمسة أهداف. وبعد هبوطها إلى مرحلة مجموعات الملحق، ارتقت السعودية إلى مستوى الحدث في المجموعة الثانية. وبعد فوز حاسم خارج الأرض بنتيجة 3–2 على إندونيسيا، حسمت رسمياً مقعدها في كأس العالم في 14 أكتوبر 2025، بتعادل سلبي درامي أمام العراق في جدة.

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قائمة أوروغواي المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: سيرخيو روشيت (إنترناسيونال)، فرناندو موسليرا (غلطة سراي)، سانتياغو ميلي (جونيور إف سي).

المدافعون: غييرمو فاريلا (فلامنغو)، رونالد أراوخو (برشلونة)، خوسيه ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد)، سانتياغو بوينو (وولفز)، سيباستيان كاسيريس (كلوب أمريكا)، ماتياس أوليفيرا (نابولي)، خواكين بيكيريز (بالميراس)، ماتياس فينيا (فلامنغو).

لاعبو الوسط: مانويل أوغارتي (مانشستر يونايتد)، إميليانو مارتينيز (بالميراس)، رودريغو بنتانكور (توتنهام)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)، أغوستين كانوبيو (فلومينينسي)، خوان مانويل سانابريا (أتلتيكو سان لويس)، جيورجيان دي أراسكايتا (فلامنغو)، نيكولاس دي لا كروز (فلامنغو)، رودريغو زالازار (إس سي براغا)، فاكوندو بيليستري (باناثينايكوس)، ماكسيميليانو أراوخو (سبورتينغ سي بي)، بريان رودريغيز (كلوب أمريكا).

المهاجمون: رودريغو أغويري (كلوب أمريكا)، فيديريكو فينياس (ريال أوفييدو)، داروين نونيز (الهلال).

طريق أوروغواي إلى كأس العالم

بدأت الحملة بانتصارات لافتة على البرازيل وحاملة اللقب الأرجنتين في أواخر 2023. ومع ذلك، فشل الفريق في التسجيل في ثماني مباريات من آخر 12 مباراة في التصفيات، ليحجز بصعوبة المركز الرابع في تصفيات كونميبول.

أخبار الفريق والقوائم

يقود السعودية في هذه البطولة جورجيوس دونيس. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات في صفوف الفريق، ولم يتم إصدار أي تشكيلة أساسية محتملة في هذه المرحلة. ستتم إضافة المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة

يدخل منتخب أوروغواي المباراة تحت قيادة مارسيلو بيلسا، المدرب الذي أعاد تشكيل لا سيليستي إلى فريق عالي الإيقاع ومنضبط تكتيكياً. وكما هو الحال مع السعودية، لا تتوفر حالياً أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات، ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة المكونة من 11 لاعباً. عُد لاحقاً للاطلاع على آخر أخبار القائمة قبل المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تصل السعودية إلى هذه البطولة بسجل حديث مختلط، حيث فازت في مباراتين وخسرت ثلاثًا من آخر خمس مباريات لها. كانت آخر مشاركة لها فوزًا بنتيجة 3-0 على بورتوريكو في 5 يونيو، رغم أن تلك النتيجة جاءت أمام منافس متواضع. قبل ذلك، خسرت 2-1 أمام الإكوادور و2-1 أمام صربيا في مباريات ودية، وتعرضت لهزيمة ثقيلة 4-0 أمام مصر في مارس. ويُكمل تعادل سلبي مع الإمارات في أدوار كأس العرب للفيفا سلسلة من خمس مباريات سجلت خلالها خمسة أهداف واستقبلت تسعة.

يُظهر الأداء الأخير لأوروغواي قصة أكثر استقرارًا. لم يُهزم فريق بيلسا في أربع من آخر خمس مباريات، حيث تعادل 0-0 مع الجزائر و1-1 مع إنجلترا في آخر مباراتين وديتين له. كانت هزيمته الوحيدة في هذه الفترة خسارة 5-1 أمام الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2025، وهي نتيجة تبرز كاستثناء. ويُكمل تعادل سلبي مع المكسيك وفوز 2-1 على أوزبكستان الصورة. عبر خمس مباريات، سجلت أوروغواي ثلاثة أهداف واستقبلت ستة، رغم أن صلابتها الدفاعية قد تحسنت بوضوح في المشاركات الأحدث.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين هذين المنتخبين في كأس العالم لكرة القدم 2018، حيث فازت أوروغواي على السعودية 1-0. قبل ذلك، تعادل المنتخبان 1-1 في مباراة ودية في أكتوبر 2014، مع استضافة السعودية. وانتهت المواجهة الأخرى الوحيدة المسجلة بفوز السعودية 3-2 في مباراة ودية في مارس 2002. عبر ثلاث مواجهات، فازت أوروغواي مرة واحدة، والسعودية مرة واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

الترتيب

في المجموعة H، تحتل السعودية حاليًا المركز الثاني، بينما تحتل أوروغواي المركز الرابع.