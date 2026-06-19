معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: البوسنة والهرسك ضد قطر: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 2 لومن فيلد

ستتنطلق مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر في 24 يونيو 2026 عند 19:00 بتوقيت غرينتش و 14:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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البوسنة والهرسك ضد قطر: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في شمال غرب المحيط الهادئ تداعيات هائلة حيث يتطلع منتخبا المجموعة B إلى التعافي من انتكاسات مدمرة في الجولة الثانية. بعد جولة ثانية قاسية من المباريات هزّت ديناميكيات المجموعة - حيث خضعت البوسنة والهرسك لهزيمة 4-1 أمام سويسرا في لوس أنجلوس وتعرضت قطر لتفكيك تاريخي بنتيجة 6-0 على يد كندا، إحدى الدول المضيفة، في فانكوفر - تقلص هامش الخطأ في ملعب سياتل (لومن فيلد) بشكل كبير. يتجه كلا المعسكرين إلى الساحل وهما يعلمان أن التعافي النفسي وإدارة أزمات الإيقاف الشديدة الناتجة عن تلك المواجهات المكثفة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب البوسنة والهرسك سيرجي بارباريز أن يثبت سريعًا فريقًا انهار تحت ضغط الشوط الثاني أمام منافس أوروبي. سيُجبر بارباريز على تعديل منظومته الدفاعية بعد بطاقة حمراء كارثية في الدقيقة 80 لقلب الدفاع طارق محاريموفيتش، مع الاعتماد بشكل كبير على ما تبقى من الخبرة التكتيكية لسعيد كولاشيناتس والقائد إدين دجيكو لإعادة المعايرة، وفرض الإيقاع، وفتح دفاع الخصم. ويقف في مواجهتهم قطر - التي تواجه أزمة كاملة في اختيار التشكيلة بعد حصولها على بطاقتين حمراوين مباشرتين للمدافع همام أحمد ولاعب الوسط عاصم مادبو في هزيمتها الثقيلة. يمتلك العنابي مخططًا عنيدًا ازدهر عندما حققوا تعادلًا شاقًا 1-1 أمام سويسرا في الجولة الأولى.

ستُقام هذه المواجهة في ملعب سياتل المتطور، وستكون مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية والتشكيلات المؤقتة. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل انهيار دفاعي آخر، مما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة وتتبع التحولات السريعة العناصر الحاسمة. ستنظر قطر إلى هذه المباراة باعتبارها المنصة المثالية لتكفير نفسها وتأكيد مكانتها كمنافس على التأهل للأدوار الإقصائية، بينما تدخل البوسنة أرض الملعب متحمسة لتسليح روحها المخضرمة، والهجمات المرتدة السلسة، والحسم السريري لمعاقبة أي أخطاء هيكلية. ومع بدء تبلور احتمالات المجموعة، ستسيطر جسامة الحفاظ على آمالهم في دور الـ32 على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية الأولى.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

سويسرا 4-1 البوسنة والهرسك

تعرض فريق سيرجي بارباريز لانهيار كبير في الشوط الثاني في لوس أنجلوس، لينتهي به الأمر إلى هزيمة قاسية 4-1 أمام منتخب سويسرا الحاسم. قدم البوسنيون عرضًا دفاعيًا منضبطًا بشكل لا يصدق خلال شوط أول شديد التنافس، ونجحوا في إحباط الهجوم السويسري ومجاراة نظرائهم الأوروبيين خطوة بخطوة ليدخلوا الاستراحة في تعادل سلبي دون أهداف.

ومع ذلك، تبخّرت الصلابة الهيكلية بعد الاستراحة. كسرت سويسرا حالة الجمود في الدقيقة 74 عبر يوهان مانزامبي. أصبح جبل البوسنة مستعصياً على التسلق في الدقيقة 80 عندما مُنح قلب الدفاع طارق محاريموفيتش بطاقة حمراء مباشرة. وعوقب النقص العددي بلا رحمة إذ ضاعف روبين فارغاس التقدم قبل أن يُكمل مانزامبي ثنائيته. وبينما خطف البديل في الشوط الثاني إرمين مهميتش هدفاً تاريخياً للتعزية في الوقت بدل الضائع، وضع غرانيت تشاكا اللمسة الأخيرة على النتيجة بركلة جزاء في الدقيقة 97. الهزيمة الثقيلة تترك بارباريز مع فجوات دفاعية كبيرة لترميمها قبل الجولة الثالثة.

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كندا 6-0 قطر

عانى العنّاب من أمسية كابوسية تاريخية بحق في فانكوفر، إذ انهاروا تماماً تحت ضغط مكثف ليتلقوا هزيمة مدمرة بنتيجة 6-0 على يد المضيفين المشاركين كندا. واجهت قطر معركة شاقة مبكراً عندما افتتح سايل لارين التسجيل في الدقيقة 16، تلاه بعد قليل إنهاء سريري من جوناثان ديفيد.

تلاشى أي أمل في عودة تكتيكية في الدقيقة 33 عندما طُرد المدافع همام أحمد ببطاقة حمراء مباشرة. سجل ديفيد مجدداً قبل نهاية الشوط الأول بقليل، وانحدرت المباراة إلى فوضى مطلقة في بداية الشوط الثاني عندما تلقى لاعب الوسط عاصم ماديبو البطاقة الحمراء الثانية لقطر في الدقيقة 53. وبعد أن تقلصوا إلى تسعة لاعبين، تم اجتياح التكتل الدفاعي المنخفض للعنّاب بالكامل. سدد ناثان ساليبا الكرة في الشباك مسجلاً الرابع، وأضاف هدف عكسي غير موفق من محمد مناعي إلى البؤس، وأكمل ديفيد ثلاثيته التاريخية في عمق الوقت بدل الضائع. يتعين على قطر الآن تحقيق تعافٍ نفسي غير مسبوق قبل رحلتهم إلى سياتل.

ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين إجراؤها؟

البوسنة والهرسك (سيرجي بارباريز)

لا يحتاج سيرجي بارباريز إلى التخلي عن الأساس الهيكلي الشجاع الذي سمح لفريقه بإحباط المضيفين كندا تاريخياً خلال تعادلهم الافتتاحي 1-1. لقد أثبتت الحركة العمودية، والصلابة الجماعية، والقيادة المخضرمة المتجذرة داخل التشكيلة أن البوسنة والهرسك تمتلك أدوات خط الأساس اللازمة للقتال من أجل النقاط على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على بارباريز إصلاح الهفوات الدفاعية والانهيار في الشوط الثاني بلا رحمة، اللذين شهدا استسلام فريقه بالكامل بعد الاستراحة أمام سويسرا. وتتفاقم المهمة بشكل كبير بسبب بطاقة حمراء مباشرة كارثية في الدقيقة 80 لقلب الدفاع طارق محاريموفيتش. يجب أن يركز التعديل التكتيكي الأساسي لبارباريز على إعادة هيكلة خطه الدفاعي بالكامل، مع ضمان أن تبني شراكة قلبي الدفاع المؤقتة انسجاماً فورياً مع سيد كولاشيناتس. يجب أن يوفر محور الوسط درعاً دفاعياً أكثر تماسكاً بكثير، مع تتبع التحولات العمودية السريعة وإغلاق المساحات الجانبية لمنع خط هجوم قطر من كشف خط دفاع تم تغييره حديثاً.

قطر (خولين لوبيتيغي)

لا يحتاج خولين لوبيتيغي إلى تفكيك المخطط البراغماتي الصلب بالكامل الذي شهد إحباط فريقه تاريخياً لفريق سويسرا عالي التصنيف ليحصد تعادلاً 1-1 في الجولة الأولى. يبقى ذلك التنظيم الهيكلي المتماسك أصلهم الأكثر موثوقية عندما يُنفذ على نحو مثالي، لكن مباراتهم الأخيرة في المجموعة تتطلب إصلاحاً تكتيكياً ضخماً عقب كارثة الانضباط المطلقة أمام كندا.

في مواجهة أزمة اختيار غير مسبوقة بعد منح بطاقات حمراء مباشرة للمدافع همام أحمد ولاعب الوسط عاصم مادبو، فإن البقاء أفقيًا بالكامل أو اللعب بأدوار تمركزية قياسية سيدعو إلى كارثة فورية. يجب أن يركز التعديل الأساسي للوبتيغي على تحقيق الاستقرار لتشكيلة منقوصة بشدة باستخدام كتلة دفاعية منخفضة فائقة التراص. ومع حرمانها من مكونات محورية في غرفة المحرك والدفاع، يجب على قطر التراجع إلى قوقعة دفاعية ضيقة فائقة الانضباط لخنق المسارات المركزية. وعند الفوز بالاستحواذ، يجب عليهم تجاوز الضغط العكسي البوسني بسرعة عمودية فورية، مع الاعتماد بالكامل على تهديد العزل الفردي والسرعة المباشرة لأكرم عفيف لتعظيم فرص التحول النادرة قبل أن يُخنق الهجوم.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

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أخبار منتخب البوسنة والهرسك

التحدي الأساسي لسيرجي بارباريز قبل التوجه إلى شمال غرب المحيط الهادئ هو إعادة بناء عموده الفقري الدفاعي بالكامل مع إدارة التعافي النفسي لمجموعته. بعد هزيمة قاسية 4-1 في الجولة الثانية أمام سويسرا في لوس أنجلوس، فإن أكبر نقطة حديث تحيط بالتشكيلة هي شاغر حرج في الخلف. قلب الدفاع تاريك موهاريموفيتش غير متاح تمامًا للاختيار بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

ستسعى البوسنة إلى موازنة دفاعها ضمن إطارها المعتاد. في غياب موهاريموفيتش القسري، يجب على القائد المخضرم سعاد كولاشيناتس وشريك قلب الدفاع نيكولا كاتيتش تحمل مسؤولية هيكلية هائلة لتحقيق الاستقرار لخط الدفاع الذي يحمي الحارس نيكولا فاسيلج. من المتوقع أن يحافظ الظهير الأيمن أمار ديديتش على موقعه رغم حصوله على إنذار أمام السويسريين. في غرفة المحرك، بنجامين طاهيروفيتش و إيفان شونجيتش سيسعيان للاحتفاظ بأدوارهما الأساسية لجلب تركيز بدني إلى الثلث الأوسط.

في المقدمة، سيحتفظ القائد الأيقوني إدين دجيكو بثقة بمكانه لقيادة الخط. دجيكو، الذي تم استبداله بعد وقت قصير من بطاقة صفراء في الجولة الثانية، سيشكل نقطة الارتكاز في الهجوم إلى جانب إرمدين ديميروفيتش والجناح الشاب كريم ألايبيغوفيتش. ومع ذلك، فإن هداف الجولة الثانية إرمين مهميتش يضغط بقوة من أجل دور أكبر بعد أن ثبت أن هدفه المتأخر كبديل كان نقطة مضيئة نادرة.

أخبار منتخب قطر

يواجه يولن لوبتيغي لغزًا تكتيكيًا ولوجستيًا أكثر تعقيدًا وهو يجهز فريقه لسيناريو لا بد فيه من الفوز. أبرز نقطة حديث تحيط بالعنابي هي أزمة اختيار غير مسبوقة عقب خسارتهم الفوضوية 6-0 أمام كندا، إحدى الدول المضيفة، والتي أسفرت عن تداعيات إيقاف مزدوجة مدمرة. ستكون قطر مستنزفة تمامًا عبر العمود الفقري، مع غياب المدافع الأساسي همام أحمد ومحور الوسط عاصم مادبو بعد حصولهما كلاهما على بطاقات حمراء مباشرة.

سيتطلب الأساس الهيكلي المؤقت الذي وضعه لوبيتيغي تحولًا تكتيكيًا مكثفًا. دفاعيًا، سيشكل قلبا الدفاع شانسيل مبيمبا و سيكو كابوادي الجدار الأساسي الذي يحاول امتصاص الضغط البدني البوسني. سيحتاج ظهير الجناح الأيسر آرثر ماسواكو، الذي قدم أداءً نخبوياً مع مساهمة حاسمة في هدف في وقت سابق من البطولة، إلى فرض انضباط كبير على نزعاته الهجومية إلى جانب ظهير الجناح الأيمن آرون وان-بيساكا لحماية حارس المرمى ليونيل مباسي من أن يُكشف تمامًا.

تكمن المعضلة الأساسية في ملء درع الارتكاز الدفاعي الشاغر الذي تركه ماديو. يجب على لاعبي الوسط صامويل موتوسامي، إيدو كايمبي، و نغال'ايل موكاو رفع معدل عملهم العمودي والتتبع الدفاعي لمنع البوسنة من فرض الإيقاع. في المقدمة، يقع عبء تسجيل الأهداف بالكامل على عاتق يوان ويسا والمهاجم المخضرم سيدريك باكامبو، مع اعتماد لوبيتيغي على هذا الخط الأمامي لحقن سرعة عالية وتعظيم فرص التحول النادرة في الهجمات المرتدة.

أبرز المواجهات في مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر

أكرم عفيف ضد سيد كولاشيناتس

بعد الانهيار الانضباطي لقطر والهزيمة الثقيلة في الجولة الثانية، لا يزال أكرم عفيف بؤرة الإبداع بلا منازع وأخطر عناصر هجوم يولن لوبيتيغي المستنزف بشدة. وبعمله بوعي مكاني من الطراز العالمي وسرعة مباشرة، يُكلَّف عفيف بحمل عبء التحولات بالكامل لصالح العنابي. ولتفكيك الكتلة الدفاعية للبوسنة والهرسك، سيكون دور عفيف بالغ الأهمية؛ إذ يجب أن يستخدم تسارعه العمودي المتفجر ومهاراته الفردية الحادة لجر المدافعين خارج مواقعهم، وتطوير الاستحواذ بسرعة في الهجمة المرتدة، وتمرير الكرة إلى الخيارات المركزية مثل سيدريك باكامبو.

المكلَّف بإيقافه هو سيد كولاشيناتس ذو الخبرة الكبيرة، ركيزة الدفاع في خط بوسنيا الخلفي. ومع عدم توفر قلب الدفاع الشاب طارق محاريموفيتش بالكامل بسبب بطاقة حمراء في الجولة الثانية، يجب على كولاشيناتس تحمل مسؤوليات قيادية هائلة لتثبيت كتلة مركزية أعيد تشكيلها. يجب على كولاشيناتس الحفاظ على تركيز مطلق في التمركز وبدنية عدوانية، مع ضمان استخدام قراءته النخبوية للعبة لإغلاق المساحات الجانبية، وتحيد مسارات عفيف عند القطع إلى الداخل، ومنع قطر من اكتساب أي زخم انتقالي مبكر.

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إدين دجيكو ضد شانسيل مبيمبا

القلب النابض المطلق، والهداف التاريخي، ونقطة المرجع المخضرمة للمنتخب البوسني، القائد إدين دجيكو مُكلَّف بفرض إيقاع الهجوم وفتح خطوط الخصم. يوفر دجيكو نقطة ارتكاز بدنية وتقنية قصوى، مستخدمًا لعبه الأسطوري في الاحتفاظ بالكرة وهيمنته الهوائية لتجاوز الضغط العالي وتنظيم تسلسلات حاسمة في الثلث الأخير. أمام كتلة قطرية سيُطلب منها التمركز بعمق، فإن قدرته على الهبوط إلى مساحات الجيوب، والربط مع عدّائي الوسط القادمين مثل كريم ألاجبغوفيتش، وإنهاء الفرص بلا رحمة داخل منطقة الجزاء ستخل بتوازن الخصم بسهولة.

يتطلع إلى تعطيل ذلك التهديد الأمامي الأسطوري مدافع قطر البارز شانسيل مبيمبا. يُكلَّف مبيمبا بتثبيت قلب خط دفاع لوبيتيغي المؤقت، موفراً حماية تكتيكية حيوية عقب إيقاف شريك الدفاع همام أحمد. سيُوضع انضباط مبيمبا الدفاعي دون الكرة تحت الاختبار النهائي في ملعب سياتل. يجب عليه إدارة تمركزه بعدوانية لتضييق المساحات المركزية، وحرمان دجيكو من الوقت للاستدارة ومواجهة المرمى، وحماية منطقة جزائه لضمان ألا يهيمن البوسنيون بالكامل على الصندوق ويثبتوا قطر داخل قوقعة دفاعية غير قابلة للاستدامة.

كيف تبدو احتمالات المجموعة B؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، أرست المجموعة B جبلاً شديد الانحدار للمنتخبين في المركزين الأخيرين. يتصدر المضيف المشارك كندا جدول الترتيب بأربع نقاط وفارق أهداف +6 ، بينما تتبعها سويسرا عن كثب في المركز الثاني بأربع نقاط وفارق أهداف +3 . وهذا يترك كلاً من البوسنة والهرسك (فارق أهداف −3) وقطر (فارق أهداف −6) عالقتين في قاع الجدول بنقطة واحدة فقط لكل منهما.

تُعد مواجهة الجولة الثالثة المقبلة في ملعب سياتل مفترق طرق رياضياً حتمياً مطلقاً لكلا البلدين وهما يقاتلان بيأس لإبقاء حملاتهما في البطولة على قيد الحياة.

إذا فازت البوسنة والهرسك

فوز حاسم لفريق سيرجي بارباريز سيرفعهم إلى أربع نقاط، واضعاً إياهم بقوة في المنافسة على حجز تذكرة إلى دور الـ32. اعتماداً على النتيجة المتزامنة لمباراة كندا ضد سويسرا، قد يسمح فوز كبير نظرياً للبوسنة بمنافسة على مقعد التأهل التلقائي ضمن المركزين الأولين إذا ما أمالت نتيجة غير متوازنة فارق الأهداف بشكل كبير لصالحهم. والأهم، أن الوصول إلى أربع نقاط سيمنحهم حجة رياضية قوية للغاية للتأهل كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث عبر البطاقات البرية، بينما يُجمِّد قطر تماماً عند نقطة واحدة ويقصي رجال يولن لوبيتيغي من البطولة.

إذا فازت قطر

إذا ما نجح فريق يولن لوبيتيغي في هندسة عودة دراماتيكية لحصد النقاط الثلاث كاملة، فسيُنعش ذلك حملتهم بالكامل ويدفع العنابيون إلى أربع نقاط. الانتقال إلى أربع نقاط سيمنح قطر سيطرة كاملة على مصيرها في المركز الثالث، مانحاً إياها خط أساس قابلاً للتطبيق للتسلل عبر تصنيفات البطاقات البرية إلى الأدوار الإقصائية. وعلى النقيض، ستُجمِّد هذه النتيجة البوسنة والهرسك عند نقطة واحدة، لتُحكم خروجاً مبكراً لكتيبة بارباريز وتنهي رحلتهم في كأس العالم في دور المجموعات.

سيناريو التعادل

تقاسم النقاط في سياتل سيعني كارثة رياضية لكلا المعسكرين، مُبقياً البوسنة والهرسك وقطر مقيدتين معاً في القاع بنقطتين فقط لكل منهما. لأن حصيلة نقطتين تاريخياً غير مرجح للغاية أن تضمن التأهل عبر إطار البطاقات البرية للمركز الثالث ضمن نظام بطولة 48 فريقاً، فإن التعادل سيحكم فعلياً على كلا البلدين بالإقصاء المتبادل قبل انطلاق دور الـ32.

أخبار الفريقين & القوائم

تُدار البوسنة والهرسك بواسطة سيرجي بارباريز. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات في البيانات المتاحة، ولم يتم إصدار تشكيلة أساسية محتملة في هذه المرحلة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى انطلاق المباراة.

يقود قطر المدير الفني يولين لوبيتيغي. وكما هو الحال مع منافسيهم، لا تتوفر حاليًا أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات لهذه المباراة، ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة (XI). ستتبع أخبار إضافية عن الفريق مع اقتراب المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

لم تحقق البوسنة والهرسك الفوز في أربع من آخر خمس مباريات لها، مسجلة فوزين وثلاثة تعادلات ودون أي هزائم خلال تلك السلسلة بناءً على البيانات المتاحة. كانت آخر مباراة لها تعادلًا 1-1 مع كندا في كأس العالم في 12 يونيو، كما تعادلت 1-1 مع بنما في مباراة ودية في 6 يونيو. في وقت سابق من السلسلة، تعادلت 0-0 مع مقدونيا الشمالية وحققت فوزين على إيطاليا وويلز في تصفيات كأس العالم، وانتهت كلتاهما 1-1 في تلك الليلة لكنهما احتُسبتا انتصارين. سجلت البوسنة أربعة أهداف واستقبلت أربعة أهداف عبر المباريات الخمس.

تُظهر نتائج قطر الخمس الأخيرة تعادلًا واحدًا وهزيمتين وتعادلًا واحدًا في آخر ظهور تنافسي لها. تعادلت 1-1 مع سويسرا في 13 يونيو في افتتاح كأس العالم، بينما انتهت مباراتها السابقة 0-0 ضد السلفادور في مباراة ودية في 6 يونيو. قبل ذلك، خسرت 1-0 أمام أيرلندا وتعرضت للهزيمة 3-0 أمام تونس في كأس العرب FIFA في ديسمبر 2025، بعد أن تعادلت 1-1 مع سوريا في نفس البطولة. سجلت قطر هدفين واستقبلت خمسة أهداف عبر تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

البوسنة المباراة الأخيرة قطر 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار البوسنة والهرسك 1 - 1 قطر 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1

سجل المواجهات المباشرة بين هذين الفريقين محدود للغاية في البيانات المتاحة. اللقاء السابق الوحيد المسجل جاء في مباراة ودية في 10 أغسطس 2010، عندما تعادلت البوسنة والهرسك وقطر 1-1. تلك النتيجة الوحيدة هي المواجهة الوحيدة بين البلدين في التاريخ الحديث، مما يجعل هذه المواجهة في دور المجموعات بكأس العالم لقاءً نادرًا بين الفريقين.

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