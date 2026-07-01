معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: البرتغال ضد كرواتيا: كل ما تحتاج إلى معرفته

البرتغال ضد كرواتيا: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المراحل الإقصائية بي إم أو فيلد

ستنطلق مباراة البرتغال ضد كرواتيا في 2 يوليو 2026 عند الساعة 23:00 بتوقيت GMT و19:00 بتوقيت EST.

Getty images

عمالقة أوروبا يتصادمون في مواجهة إقصائية ضخمة في أمريكا الشمالية

يتواجه اثنان من أبرز أقطاب كرة القدم الأوروبية الحديثة في ملعب تورونتو، وكل منهما يسعى لإثبات أحقيته كمنافس حقيقي على مشوار عميق في البطولة. يقود روبرتو مارتينيز منتخبًا برتغاليًا موهوبًا يدخل الأدوار الإقصائية محمّلًا بتوقعات هائلة، مصممًا على إيجاد اللمسة الحاسمة بعد مرحلة مجموعات شديدة التنافس.

ويواجهون منتخب كرواتيا القوي تحت قيادة زلاتكو داليتش، وهي مجموعة مجرّبة في البطولات ومعروفة بصلابة جيلها الذهبي الأسطورية في كرة القدم الإقصائية. وبينما تملك البرتغال عمقًا استثنائيًا عبر الملعب، فإن طبيعة الإقصاء من مباراة واحدة في دور الـ32 تعني أن الكروات الأذكياء سيسعون للسيطرة على الإيقاع ونسج مفاجأة كلاسيكية أخرى في البطولة.

كيف وصل A Seleção وVatreni إلى هنا

شقّت البرتغال طريقها عبر المجموعة K شديدة التنافس لتحسم تأهلها بخمس نقاط. أظهر فريق مارتينيز مرونة تكتيكية كبيرة لينهي دون هزيمة، محققًا فوزًا مهمًا إلى جانب تعادلين شاقين، بما في ذلك مواجهة ضيقة أمام متصدري المجموعة كولومبيا. بتسجيله ستة أهداف واستقباله هدفًا واحدًا فقط، أثبتت Seleção أن تنظيمها الدفاعي لا يزال قويًا للغاية تحت ضغط البطولة.

تأهلت كرواتيا من المجموعة L بعد أن حصدت المركز الثاني بست نقاط. تعافى Vatreni جيدًا من انتكاسة في مشوارهم بالمجموعة، معتمدين على خبرتهم الواسعة في البطولات لتحقيق فوزين حاسمين من مبارياتهم الثلاث. وبعد أن سجلوا خمسة أهداف واستقبلوا خمسة، أظهر رجال داليتش كفاءة هجومية مرعبة، لكنهم سيدركون أنهم يجب أن يشدّدوا الأمور بنيويًا في الخط الخلفي.

اقرأ المزيد: كيفية مشاهدة وبث كأس العالم FIFA 2026 مباشرة

Getty Images

سحرة خط الوسط وقادة الدفاع لارتكاز الخطوط

ستُملى قصة هذه المواجهة حتمًا بمعركة بين جيلين في وسط الملعب. ستعتمد كرواتيا على قائدها الأيقوني لوكا مودريتش إلى جانب ماتيو كوفاتشيتش لفرض الإيقاع، وإبطاء اللعب، والاحتفاظ بالكرة تحت الضغط. دفاعيًا، تقع مسؤولية إيقاف خط هجوم برتغالي متألق على عاتق يوشكو غفارديول، الذي كان رائعًا في تحويل التحركات الدفاعية إلى انتقالات اندفاعية إلى الأمام.

وترد البرتغال بغرفة محركات في الوسط محمّلة بملف تقني نخبة. من المتوقع أن يوفر فيتينيا وجواو نيفيش الانضباط التكتيكي والتوزيع لتجاوز كتلة ضغط كرواتيا. في الخلف، سيقود روبن دياز الدفاع، ضامنًا بقاء البرتغال متماسكة ومحميّة ضد تحركات الهجمات المرتدة الذكية.

زيادة الحمل على الأطراف مقابل كتل مركزية منضبطة لحسم الشروط

تكتيكياً، ستسعى البرتغال إلى توسيع الملعب واستغلال المساحات على الأطراف. يفضّل مارتينيز الاستفادة من السرعة الخاطفة وقدرات 1 ضد 1 المعزولة لدى رافائيل لياو على الجناح، مع الدمج مع الأظهرة المتقدمة لتكوين زيادات خطيرة وتغذية القنوات المركزية.

سيعتمد مخطط كرواتيا بشكل كبير على حرمان المساحات والانتقال الفعّال. ومع معرفة رغبة البرتغال في فرض إيقاع اللعب، من المرجح أن يعتمد فريق داليتش كتلة وسطية مدمجة لقطع مسارات التمرير إلى صانعي اللعب المتقدمين، مع السعي للانطلاق للأمام بسرعة عبر أندري كراماريتش لاصطياد خط دفاع البرتغال مكشوفاً.

هياكل مستقرة تواجه الاختبار النهائي

يجب على البرتغال إظهار تركيز مطلق خلال مراحل فقدان الاستحواذ، مع العلم أن أي تتبع دفاعي سلبي سيُعاقَب بلا رحمة من قبل خط وسط كرواتيا المخضرم.

تواجه كرواتيا الاختبار البدني والفني النهائي لاحتواء هجوم برتغالي متعدد الطبقات. سيعتمد النجاح على تواصل تموضعي بلا أخطاء عبر خطهم الدفاعي لمنع لياو والعدّائين المتقدمين من اختراق منطقة الجزاء.

Getty Images

التشكيلة المتوقعة للبرتغال XI ضد كرواتيا

كوستا؛ كانسيلو، دياز، فيغا، مينديز؛ فيتينيا، جواو نيفيش؛ نيتو، فرنانديز، فيليكس؛ رونالدو

التشكيلة المتوقعة لكرواتيا XI ضد البرتغال

ليفاكوفيتش؛ ستانيسيتش، سوتالو، بونغراتشيتش، غفارديول؛ سوتشيتش، مودريتش، كوفاتشيتش؛ باتورينا، بوديمير، بيريسيتش

اقرأ المزيد: كيفية مشاهدة كأس العالم FIFA 2026 بدقة 4K Ultra HD

قائمة البرتغال المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: ديوغو كوستا، جوزيه سا روي سيلفا، ريكاردو فيلهو

المدافعون: توماس أراوجو، جواو كانسيلو، ديوغو دالوت، روبن دياز، غونسالو إيناسيو، نونو مينديز، ماثيوس نونيس، نيلسون سيميدو، ريناتو فيغا

لاعبو الوسط: صامويل كوستا، برونو فرنانديز، جواو نيفيش، روبن نيفيش، برناردو سيلفا، فيتينيا

المهاجمون: فرانسيسكو كونسيساو، جواو فيليكس، غونسالو غيديش، رافائيل لياو، بيدرو نيتو، غونسالو راموس، كريستيانو رونالدو، فرانسيسكو ترينكاو

قائمة كرواتيا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش، دومينيك كوتارسكي، إيفور باندور

المدافعون: يوشكو غفارديول، دويي كاليتا-كار، يوسيب سوتالو، يوسيب ستانيسيتش، مارين بونغراتشيتش، مارتن إرليتش، لوكا فوشكوفيتش

لاعبو الوسط: لوكا مودريتش، ماتيو كوفاتشيتش، ماريو باشاليتش، نيكولا فلاشيتش، لوكا سوتشيتش مارتن باتورينا، كريستيان ياكيتش، بيتار سوتشيتش، نيكولا مورو، توني فروك

المهاجمون: إيفان بيريسيتش، أندري كراماريتش، أنتي بوديمير، ماركو باشاليتش، بيتار موسا، إيغور ماتانوفيتش

أخبار الفريق والقوائم

روبرتو مارتينيز ليس لديه أي إصابات أو إيقافات مُدرجة للبرتغال قبل هذه المباراة، ولم يتم تأكيد أي تشكيلة محتملة. تضم قائمة البرتغال كريستيانو رونالدو كقائد إلى جانب برونو فرنانديز، وبرناردو سيلفا، وغونçالو راموس، ومن المتوقع أن يعلن مارتينيز تشكيلته الأساسية أقرب إلى انطلاق المباراة.

كرواتيا بقيادة زلاتكو داليتش أيضًا دون أي غيابات مؤكدة في هذه المرحلة، مع عدم إدراج أي إصابات أو إيقافات في بيانات القائمة الحالية. وكما هو الحال مع البرتغال، من المتوقع تأكيد التشكيلة أقرب إلى المباراة، وسيتم تحديث هذا القسم بأحدث المعلومات حال توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل البرتغال هذه المباراة بسجل انتصارين وتعادلين من آخر خمس مباريات لها، مع غياب هزيمة واحدة عن تلك السلسلة. انتهت مباراتهم الأخيرة بالتعادل 0-0 أمام كولومبيا في 27 يونيو، وهي نتيجة أكدت المركز الثاني في المجموعة K. في وقت سابق من دور المجموعات، فازوا على أوزبكستان 5-0، وهو عرضهم الأكثر قوة في البطولة. عبر آخر خمس مباريات، سجلت البرتغال 10 أهداف واستقبلت أربعة، رغم أن مردودها الهجومي كان غير ثابت.

فازت كرواتيا بثلاث من آخر خمس مباريات لها، وخسرت اثنتين. كانت مباراتهم الأخيرة فوزًا 2-1 على غانا في 27 يونيو، حُسم بهدف متأخر. كما فازوا على بنما 1-0 خارج أرضهم في مباراتهم الثانية بدور المجموعات. اللطخة البارزة الوحيدة هي الخسارة 4-2 أمام إنجلترا في مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم، وهي نتيجة وضعتهم تحت ضغط مبكر في المجموعة L.

سجل المواجهات المباشرة

انتهى اللقاء الأحدث بين هذين المنتخبين بالتعادل 1-1، وهو تعادل في دوري الأمم الأوروبية A أُقيم في كرواتيا في 18 نوفمبر 2024. قبل ذلك، فازت البرتغال 2-1 على أرضها في مباراة الإياب بدوري الأمم في سبتمبر 2024. عبر آخر خمس مواجهات، تمتلك البرتغال السجل الأقوى، إذ فازت ثلاث مرات مقابل فوز واحد لكرواتيا، مع تعادل واحد، وتفوقت على منافسيها في عدد الأهداف عبر تلك المباريات بفارق كبير.

الترتيب

أنهى البرتغال في المركز الثاني في المجموعة K، بينما حصدت كرواتيا المركز الثاني في المجموعة L للتأهل إلى دور الـ32.