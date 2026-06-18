كأس العالم - المجموعة 11 إن آر جي

ستنطلق مباراة البرتغال ضد أوزبكستان في 23 يونيو 2026 عند الساعة 13:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و17:00 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة ورؤى يوم الافتتاح

تعادل منتخب البرتغال المرشح بقوة بصعوبة 1-1 مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصلب دفاعياً في الجولة الأولى. أصبحت المفاجآت في كأس العالم هذه أمراً معتاداً إلى حد ما، لكن أوزبكستان لم تفجر مفاجأتها الخاصة، إذ خسرت 3-1 أمام منتخب كولومبيا الموهوب، رغم أنها جعلت الأمور تنافسية لفترات طويلة. سيكون كل الضغط على البرتغال ورونالدو ورفاقه قبل هذه المواجهة، وهناك حتى دعوات من المحللين ووسائل الإعلام لإسقاط المهاجم الأيقوني.

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أبرز لاعبي البرتغال ومدربها

قد يشعر المدرب روبرتو مارتينيز أن هذا هو الوقت المناسب للمنتخب الإيبيري لحسم أكبر جائزة في كرة القدم العالمية، نظراً لغنى اللاعبين المتألقين المتاحين لديه. يحمل كريستيانو رونالدو الأيقوني البالغ من العمر 41 عاماً الرقم القياسي للرجال في عدد المشاركات الدولية على مر العصور (228) والأهداف (143). وهو واحد من ستة لاعبين شاركوا في خمس نسخ من كأس العالم، وهذه هي السادسة له.

نجم مانشستر يونايتد برونو فرنانديز قادم لتوه من موسم حطم الأرقام القياسية على المستوى الشخصي بعدما سجل 21 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2025-26، وهو أكبر عدد في التاريخ لموسم واحد. رباعي باريس سان جيرمان نونو مينديز، فيتينيا، جواو نيفيس وغونكالو راموس قادمون لتوهم من الفوز بدوري أبطال أوروبا وسيكونون مليئين بالثقة. إذا لم تفعل البرتغال ذلك في 2026، فمتى ستفعل؟ تعادل 1-1 في يوم الافتتاح مع جمهورية الكونغو الديمقراطية أثار بعض المخاوف.

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أبرز لاعبي أوزبكستان ومدربها

لقد أقام الذئاب البيضاء مقرهم الرئيسي للبطولة في أمريكا الشمالية، مع قائمة مندمجة للغاية ومصممة قبل ظهورهم التاريخي الأول على الساحة العالمية. تحت الإرشاد الحصيف ذي النزعة الدفاعية للمدرب الرئيسي فابيو كانافارو، بلغ الفريق ذروة التنفيذ الفني خلال مبارياته الودية التحضيرية الأخيرة، مؤسساً أجواءً إيجابية وموحدة بشكل لا يصدق. أكبر تطور هيكلي لأوزبكستان هو عمود دفاعي جاهز تماماً، ما يسمح لكانافارو بتطبيق كتلته التكتيكية المفضلة بسلاسة للمواجهة الافتتاحية الضخمة.

النجم الدفاعي الصاعد عبد القادر خوسانوف منخرط بالكامل لقيادة الخط الخلفي، جالباً وعياً تمركزياً نخبوياً إلى جانب المخضرم رستم أشورماتوف. في وسط الملعب، سيحاول معدل العمل الهائل والحماية البدنية لكل من أوتابيك شوكوروف وأوديلجون هامروبيكوف تعطيل أنماط الخصم وتثبيت خط الوسط. في المقدمة، من المؤكد أن القائد المخضرم إلدور شومورودوف سيتصدر الهجوم، مدعوماً باللمسة الإبداعية الهائلة لعبوسبيك فايزولايف وجلال الدين مشاريبوف لتوفير خيارات عمودية ديناميكية في الهجمات المرتدة.

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التشكيلة المتوقعة للبرتغال

التشكيلة المتوقعة لأوزبكستان

قائمة البرتغال المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

المدافعون: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris St-Germain), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomas Araujo (Benfica).

لاعبو الوسط: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves (Paris St-Germain), Vitinha (Paris St-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

المهاجمون: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Joao Felix (Al-Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (Paris St-Germain).

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قائمة أوزبكستان المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftchi).

المدافعون: Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullaev (Dibba), Bekhruz Karimov (Surkhon), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Avazbek Ulmasaliev (AGMK).

لاعبو الوسط: Otabek Shukurov (Baniyas), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Odiljon Hamrobekov (Tractor), Oston Urunov (Persepolis), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Azizjon Ganiev (Al Bataeh), Sherzod Esanov (Bukhara).

المهاجمون: Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir, on loan from Roma), Igor Sergeev (Persepolis), Azizbek Amonov (Bukhara).

أخبار الفريق والقوائم

يدرب البرتغال روبرتو مارتينيز، رغم أنه لا تتوفر حالياً أي معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات لقائمة السيليساو. لم يتم تأكيد أي تشكيلة محتملة قبل المباراة، وستتم إضافة التحديثات أقرب إلى ضربة البداية.

يقود أوزبكستان فابيو كانافارو، ولكن بالمثل، لم يتم تأكيد أي بيانات عن الإصابات أو الإيقافات للذئاب البيضاء في هذه المرحلة. سيتم نشر التشكيلة المتوقعة لهم مع اقتراب المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تصل البرتغال وهي في حالة قوية، بعدما فازت في أربع من آخر خمس مباريات لها. كانت آخر مباراة لها فوزًا بنتيجة 2-1 على نيجيريا في 10 يونيو، كما تغلبت أيضًا على تشيلي 2-1 والولايات المتحدة 2-0 في مباريات ودية سابقة. أوقف تعادل 0-0 مع المكسيك تلك السلسلة، رغم أن نتيجتها الأخرى الوحيدة في هذه الفترة كانت اكتساحًا لأرمينيا 9-1 في تصفيات كأس العالم. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت البرتغال 14 هدفًا واستقبلت ثلاثة.

سجل أوزبكستان الأخير أكثر تباينًا. خسروا آخر مباراتين لهم، بسقوطهم 2-1 أمام هولندا في 8 يونيو و2-0 أمام كندا في 2 يونيو. قبل ذلك، فازوا على فنزويلا والغابون بينما تعادلوا 2-2 مع الصين. عبر آخر خمس مباريات لهم، سجل الذئاب البيضاء ستة أهداف واستقبلوا سبعة، مع فوز واحد في آخر ثلاث مباريات لهم قبل دخول البطولة.

سجل المواجهات المباشرة

البرتغال المباراة الأخيرة أوزباكستان 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار البرتغال 5 - 2 أوزبكستان 5 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

التقت البرتغال وأوزبكستان مرة واحدة فقط في سجل المواجهات المباشرة المتاح. تلك المباراة، التي أُقيمت في 18 سبتمبر 2012، كانت مباراة ودية فازت بها البرتغال 5-2. ومع وجود مواجهة سابقة واحدة فقط مسجلة، فإن السياق التاريخي محدود للاعتماد عليه في لقاء دور المجموعات بكأس العالم هذا.

الترتيب

في المجموعة K، تحتل البرتغال حاليًا المركز الثالث وتحتل أوزبكستان المركز الرابع، وفقًا لأحدث بيانات الترتيب.