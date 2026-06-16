كأس العالم - المجموعة 3 لينكولن فاينانشال فيلد

ستنطلق مباراة البرازيل ضد هايتي في 19 يونيو 2026 عند الساعة 20:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

سياق مباراة البرازيل ضد هايتي

هايتي المتواضعة، المصنفة 82 عالمياً، تواجه قوة البرازيل، الفائزة خمس مرات. كانت هايتي خاسرة بفارق ضئيل 1-0 في مواجهتها الافتتاحية ضد اسكتلندا، بينما تعبت البرازيل كثيراً لتصل إلى تعادل 1-1 مع منتخب مغربي مثير للإعجاب. وكان عليها أيضاً أن تشكر أليسون لاعب ليفربول على تصديه المزدوج المتأخر، الذي حافظ على نقطة للسيليساو. لدى كارلو أنشيلوتي الكثير من العمل بعد ذلك الأداء الذي شهد كشف المغرب مراراً عن مواطن الضعف في فريقه المتقدم في السن.

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أبرز لاعبي البرازيل والمدرب

أنهى المدرب الرئيسي كارلو أنشيلوتي قائمة من 26 لاعباً مليئة بالنجوم تتمحور بشكل كبير حول نواة قاتلة من أبطال أوروبا. تتمحور نقطة الحديث الرئيسية قبل الافتتاح حول النجم نيمار جونيور، الذي غيّمت عودته إلى مسرح كأس العالم بعد غياب دولي دام عامين ونصف بسبب وذمة عضلية طفيفة تعرض لها مع سانتوس. أكد أنشيلوتي أن الطاقم الطبي يدير تعافيه بشكل فردي، لضمان بقائه مع الفريق حتى لو تمت حمايته للمراحل اللاحقة من البطولة.

ومع إدارة نيمار بعناية، تم تسليم مفاتيح الهجوم بالكامل إلى نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور والجناح المتألق رافينيا لاعب برشلونة. وقد أشاد أنشيلوتي علناً برافينيا باعتباره أفضل أصول العالم في مهاجمة المساحات العميقة، مشيراً إلى أنه سيشركه في دور متقدم ومرن في خط الوسط. دفاعياً، يرتدي ماركينيوس، وصيف دوري أبطال أوروبا، شارة القيادة، ويشكل ثنائياً مع قلب دفاع أرسنال غابرييل ماغالهايس لتأمين الدفاع المركزي.

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أبرز لاعبي هايتي والمدرب

أبرز لاعبي هايتي هم جوني بلاسيد، دعامة دفاعية مخضرمة؛ ومحرك خط الوسط جان-ريكنر بيلغارد الذي كان أحد القلائل البارزين في فريق وولفرهامبتون الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ونجم سندرلاند ويلسون إيسيدور، الذي يمثل تهديدهم الهجومي الرئيسي بسرعته وحركته وجودته الفنية. كما ترقبوا الجناح روبن بروفيدنس البالغ من العمر 24 عاماً والمولود في فرنسا، وهو لاعب يتمتع بالمهارة والقدرة في المواجهات الفردية، تدرج في باريس سان جيرمان وروما قبل أن يستقر في هولندا. منذ توليه المنصب في يونيو 2024، أشرف مدرب هايتي سيباستيان ميغنيه على نهضة كروية لافتة. لم تطأ قدم ميغنيه البلاد قط بسبب الاضطرابات السياسية العميقة، لكنه تمكن من غرس مشاعر الوحدة والإيمان والانضباط في فريقه.

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قائمة البرازيل المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أليسون (ليفربول)، إديرسون (فنربخشة)، ويفرتون (غريميو).

المدافعون: أليكس ساندرو، دانيلو، ليو بيريرا (فلامنغو)، بريمر (يوفنتوس)، إيبانيز (الأهلي)، إديرسون (أتالانتا)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، غابرييل (أرسنال)، دوغلاس سانتوس (زينيت سانت بطرسبرغ).

لاعبو الوسط: برونو غيمارايش (نيوكاسل)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، دانيلو سانتوس (بوتافوغو)، فابينيو (الاتحاد)، لوكاس باكيتا (فلامنغو).

المهاجمون: إندريك (ليون)، غابرييل مارتينيلي (أرسنال)، إيغور تياغو (برينتفورد)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، رافينيا (برشلونة)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، لويز هنريكي (زينيت سانت بطرسبرغ)، نيمار (سانتوس)، رايان (بورنموث).

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قائمة هايتي المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: جوني بلاسيد (باستيا)، ألكسندر بيير (سوشو)، جوسوي دوفيرجيه (إف سي كوزموس كوبلنز).

المدافعون: كارلينس أركوس (أنجيه)، ويلغوينس باوغواين (زولته فاريغم)، ديوك لاكروا (كولورادو سبرينغز)، مارتن إكسبيريانس (نانسي)، جان-كيفن دوفيرن (كا آ آ خنت)، ريكاردو أدي (إل دي يو كيتو)، هانيس ديلكروا (لوغانو)، كيتو ثيرمونسي (يونغ بويز برن).

لاعبو الوسط: ليفرتون بيير (فيزيلا)، كارل-فريد سانثي (إل باسو لوكوموتيف)، جان-جاك دانلي (فيلادلفيا يونيون)، جان-ريكنر بيلغارد (وولفز)، بيير وودينسكي (فيوليت)، دومينيك سيمون (تاتران بريشوف).

المهاجمون: لويشيوس ديدسون (دالاس)، روبن بروفيدنس (ألميري سيتي)، جوسوي كاسيمير (أوكسير)، ديريك إتيان (تورونتو)، ويلسون إيسيدور (سندرلاند)، دوكنس نازون (استقلال)، فرانتزدي بييرو (تشايكور ريزسبور)، ياسين فورتشن (فيزيلا)، ليني جوزيف (فيرينتسفاروش).

أخبار الفريق والتشكيلات

لم يؤكد كارلو أنشيلوتي تشكيلة محتملة للبرازيل قبل هذه المباراة، ولم تُدرج أي إصابات أو إيقافات رسميًا. القلق الأكبر يدور حول نيمار، الذي يتعامل مع إصابة عضلية وهو معرض بشكل كبير لخطر الغياب عن دور المجموعات بالكامل. من المتوقع صدور تحديثات حول جاهزيته أقرب إلى ضربة البداية.

بالنسبة لهايتي، لم يؤكد سيباستيان ميغني أيضًا التشكيلة الأساسية، ولا تتوفر حاليًا أي بيانات عن الإصابات أو الإيقافات. ستُضاف معلومات إضافية عن القائمة عند تأكيدها قبل المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل البرازيل هذه المباراة بسجل حديث مختلط يتمثل في فوزين وتعادل واحد وخسارة واحدة عبر آخر خمس مباريات لها. وكانت نتيجتها الأخيرة هي التعادل 1-1 مع المغرب في افتتاح مشوارها بكأس العالم في 13 يونيو. وقبل ذلك، فازت على مصر 2-1 وسحقت بنما 6-2 في مباريات ودية قبل البطولة. وجاءت هزيمتها الوحيدة في هذه السلسلة أمام فرنسا، التي تفوقت عليها 2-1 في مارس. وعبر تلك المباريات الخمس، سجلت البرازيل 13 هدفًا واستقبلت ستة.

فازت هايتي بمباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات لها. وانتهت مباراتها الأخيرة بخسارة 1-0 أمام اسكتلندا في افتتاح دور المجموعات بكأس العالم في 14 يونيو. كما خسرت أمام بيرو 2-1 في مباراة ودية، رغم أنها حققت فوزًا مقنعًا 4-0 على نيوزيلندا في وقت سابق من يونيو. ويكمل تعادل أمام آيسلندا وخسارة أمام تونس سجلها الأخير، لتصبح حصيلتها فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم.

سجل المواجهات المباشرة

البرازيل آخر مباراتان هايتي 2 انتصاران 0 تعادل 0 انتصار البرازيل 7 - 1 هايتي

هايتي 0 - 6 البرازيل 13 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 1/2

التقى المنتخبان مرتين في التاريخ المسجل، وقد هيمنت البرازيل على المواجهتين. وجاءت المواجهة الأحدث في كوبا أمريكا في 8 يونيو 2016، حيث فازت البرازيل بنتيجة 7-1. وقبل ذلك، انتهت مباراة ودية في أغسطس 2004 بنتيجة 6-0 لصالح البرازيل. وعبر هاتين المباراتين، سجلت البرازيل 13 هدفًا واستقبلت هدفًا واحدًا فقط.

الترتيب

في المجموعة الثالثة من كأس العالم لكرة القدم 2026، يحتل كل من البرازيل وهايتي حاليًا المركز الثالث في الترتيب قبل الجولة الثانية.