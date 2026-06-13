معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: البرازيل ضد المغرب: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستنطلق مباراة البرازيل ضد المغرب في 13 يونيو 2026 عند الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش و18:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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البرازيل ضد المغرب: سياق المباراة

لا يمكن أن تكون ضربة البداية الافتتاحية في إيست راذرفورد أكثر أهمية لفريقين متحمسين لترسيخ موطئ قدمهما في مجموعة شديدة التنافس. وتحت ضغط داخلي مكثف، يجب على مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي أن يثبت أن نظامه المباشر القائم على مهاجمة المساحات قادر على تقديم الأداء على الساحة العالمية تحت وطأة التوقعات التاريخية. ويواجهون منتخب المغرب العنيد والمتمرّس في المعارك، الذي يديره المبتكر التكتيكي المعين حديثًا محمد وهبي - الذي يتولى قيادة جيل لامع يسعى لتكرار أو تجاوز مسيرتهم التاريخية إلى نصف النهائي قبل أربع سنوات. وباللعب أمام جمهور عالمي صاخب في ملعب نيويورك نيوجيرسي المتطور، تمتلك هذه المواجهة كل مقومات أن تصبح كلاسيكية فورية في كأس العالم.

ومع انتظار عمالقة البطولة اسكتلندا في الأفق إلى جانب منتخب هايتي شديد الحيوية في المجموعة الثالثة، قد يثبت أي تعثر في اليوم الأول للمباراة أنه كارثي. بالنسبة للبرازيل، تمثل هذه فرصة لتأكيد تفوقهم الكروي، وتجاوز صعوبات التأهل الأخيرة، وإبراز تطورهم التقني النخبوي تحت قيادة أول مدرب أجنبي لهم منذ عقود. أما بالنسبة للمغرب، فهو الاختبار الحاسم لعصر جديد، بالانتقال من إطار دفاعي محبوب إلى محرك تكتيكي غير مقيّد جاهز لمواجهة الأفضل في العالم. ومع تسليط الأضواء على عشب نيوجيرسي، سيحوّل الضغط الهائل لمباراة الافتتاح هذا الملعب إلى قدر ضغط، حيث ستُملي القدرة على التحمل التكتيكي وتفكيك المساحات بشكل كبير من سيغادر حاملاً ثلاث نقاط ثمينة.

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الطريق إلى كأس العالم FIFA 2026

مسار البرازيل إلى أمريكا الشمالية

لم تكن رحلة البرازيل إلى كأس العالم 2026 سلسة على الإطلاق، إذ خاضت دورة تأهيلية مضطربة للغاية في تصفيات كونميبول انتهت في النهاية إلى إحداث تحول إداري ضخم. تعثرت السيليساو في البداية خلال الجولات الأولى من التصفيات في أمريكا الجنوبية، وتعرضت لانتكاسات تاريخية بما في ذلك هزيمة مؤلمة 4-1 أمام الغريم الأرجنتين تحت الإدارة السابقة، ما جعلها تتراجع في الترتيب.

وجاءت نقطة التحول مع التعيين الضخم للمدرب الإيطالي الأسطوري كارلو أنشيلوتي. ومع تكليفه بتهدئة الأوضاع وتحويل البراعة الفردية الخام إلى جماعية منظمة، تولى أنشيلوتي قيادة فريق كان يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة. وفي النهاية استقرت البرازيل في حملتها، وأظهرت ما يكفي من الصلابة التكتيكية وأنهت النتائج اللازمة في نوافذ التأهل الأخيرة لعام 2025 لتثبت احتلالها للمركز الخامس. وبضمان العبور التلقائي إلى أمريكا الشمالية، ضمن أبطال العالم خمس مرات بقاء سجلهم المثالي في حضور كل كأس عالم على الإطلاق دون انقطاع، ممهدين الطريق لقصة فداء كبرى تحت أضواء نيوجيرسي.

درس المغرب المتقن في التأهل

على النقيض التام، حجز أسود الأطلس مكانهم في نسخة 2026 من الحدث الأبرز عبر تنفيذ مسيرة مثالية ومهيمنة خلال التصفيات الأفريقية. وبناءً على الزخم النفسي الهائل الناتج عن إنهائهم الأسطوري في المركز الرابع في قطر 2022، حوّل المغرب حملة التأهل في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى بيان تفوق قاري خالص.

تحت إشراف وليد الركراكي، شقّ المغرب طريقه بلا رحمة في المجموعة E، جامعًا سجلًا بلا شائبة من ثمانية انتصارات من ثماني مباريات. لقد أطاحوا بالمنافسين بمزيج متوازن من الأمان الدفاعي البنيوي والكفاءة المدمرة على الأطراف. وعلى الرغم من أن الركراكي اتخذ القرار الصادم بالتنحي في مارس 2026 للسماح بالتطور الطبيعي للفريق، فقد ترك وراءه كتيبة نخبوية بلا قيود. ورث المدرب المعين حديثًا محمد وهبي محركًا هادرًا حلق إلى البطولة دون خوف مطلقًا من عمالقة العالم، مختومًا تذكرتهم مبكرًا حسابيًا بوصفهم أقوى تشكيلة في أفريقيا.

أخبار الفريق: البرازيل ضد المغرب

أخبار فريق البرازيل

أنهى المدرب الرئيسي كارلو أنشيلوتي قائمة مكونة من 26 لاعبًا مرصعة بالنجوم تتمحور بشكل كبير حول نواة قاتلة من أبطال أوروبا. تتمحور نقطة الحديث الرئيسية قبل الافتتاح حول النجم الملهم نيمار جونيور، الذي غيّمت عودته إلى مسرح كأس العالم بعد غياب دولي دام عامين ونصف بسبب وذمة عضلية طفيفة تعرض لها مع سانتوس. وقد أكد أنشيلوتي أن الطاقم الطبي يدير تعافيه بشكل فردي، بما يضمن بقاءه مع الفريق حتى لو تم حمايته للمراحل اللاحقة من البطولة.

ومع إدارة نيمار بعناية، تم تسليم مفاتيح الهجوم بالكامل إلى نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور والجناح المتألق في برشلونة رافينيا. وقد أشاد أنشيلوتي علنًا برافينيا بوصفه أفضل أصول العالم في مهاجمة المساحات العميقة، مشيرًا إلى أنه سيشركه في دور متقدم ومرن في خط الوسط. دفاعيًا، يرتدي ماركينيوس، وصيف دوري أبطال أوروبا، شارة القيادة، بالشراكة مع قلب دفاع أرسنال غابرييل ماغالهايس لتأمين قلب الدفاع.

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أخبار فريق المغرب

يدخل المغرب البطولة تحت الإشراف التكتيكي الجديد لمحمد وهبي، الذي تم تسريعه إلى المقعد الساخن للمنتخب الأول عقب نجاحه المذهل في قيادة منتخب تحت 20 عامًا إلى لقب عالمي في 2025. لا يملك وهبي أي مخاوف إصابة كبيرة بعد فوز ودي ناجح 2-1 على كوسوفو، ما يسمح له بإشراك تشكيلة أساسية من أحد عشر لاعبًا ذوي خبرة ومتزامنين بدرجة عالية مبنية على أسس مألوفة.

قصة اختيار التشكيلة الكبرى هي ضم محميي وهبي المراهقين من منتخب تحت 20 عامًا، عثمان معمّة وياسر الزبيري، رغم أن كليهما متوقع أن يقدما طاقة ديناميكية من على مقاعد البدلاء. لا يزال الظهير الأيمن العالمي لباريس سان جيرمان أشرف حكيمي الركيزة البنيوية غير القابلة للجدل للفريق، ويُعتمد عليه بشكل كبير لتثبيت الكتلة الدفاعية مع قيادة سلاسل الهجوم على الأطراف للمغرب.

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ملفات المدربين & الفلسفات التكتيكية

كارلو أنشيلوتي (البرازيل)

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يُبجَّل باعتباره أحد أعظم المدربين وأكثرهم تتويجًا في تاريخ كرة القدم، يخوض كارلو أنشيلوتي ظهوره الأول المرتقب بشدة في بطولة دولية كأول مدرب أجنبي بارز للبرازيل منذ عقود. يُعدّ التكتيكي الإيطالي خبيرًا في علاقات اللاعبين والمرونة الهيكلية، إذ يبني نظامًا مُصممًا لمنح أقصى قدر من الحرية الإبداعية لمهاجميه مع فرض مسؤولية دفاعية مطلقة.

يستخدم أنشيلوتي خطة 4-2-3-1 متوازنة تتحول إلى سلاح هجومي مرتد عمودي. ويطالب لاعبي وسطه بالنظر إلى الأمام فور استعادة الكرة، متجاوزًا سلاسل الاستحواذ الطويلة من جانب إلى جانب لاستغلال المساحات خلف الخطوط الدفاعية للمنافس. ويتمثل تحديه الأساسي في إيست رذرفورد في ضمان قدرة محور الارتكاز المزدوج في وسطه على حماية الخط الخلفي عندما يتقدم الظهيران ذوا النزعة الهجومية عاليًا في الملعب.

محمد أوهبي (المغرب)

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بدخوله دائرة الضوء على مستوى الكبار قبل ثلاثة أشهر فقط من البطولة، يجلب محمد أوهبي سمعةً في إجراء تعديلات تكتيكية جريئة واستشرافية ودمج الشباب. وبعد أن كان العقل المدبر وراء لقب عالمي تاريخي على مستوى الشباب، يفضّل المدرب البالغ من العمر 49 عامًا والمولود في بلجيكا اللعب بأسلوب حيوي قائم على الاستحواذ يركز بشكل كبير على زيادة العدد على الأطراف.

ومع احترام الهوية الدفاعية المتكتلة ذات الكتلة المنخفضة التي جعلت المغرب مشهورًا في 2022، قام أوهبي تدريجيًا بتطبيق مخطط هجومي أكثر عمودية. ويفضل استخدام خط وسط ثلاثي عالي اللياقة للضغط بقوة على الكرات الثانية قبل الاستفادة من التمريرات السريعة بين ظهيريْه وأجنحته المقلوبة لاختراق خطوط الخصم، مقدمًا مظهرًا أكثر اتساعًا من سلفه.

قوائم كأس العالم المكونة من 26 لاعبًا

قائمة البرازيل في كأس العالم

حراس المرمى: أليسون، إيدرسون، ويفرتون

المدافعون: أليكس ساندرو، بريمر، دانيلو، دوغلاس سانتوس، غابرييل ماغالهايس، روجر إيبانيز، ليو بيريرا، ماركينيوس، ويسلي

لاعبو الوسط: برونو غيمارايش، كاسيميرو، دانيلو سانتوس، فابينيو، لوكاس باكيتا

المهاجمون: إندريك، غابرييل مارتينيلي، إيغور تياغو، لويز هنريكي، ماتيوس كونيا، نيمار جونيور، رافينيا، رايان، فينيسيوس جونيور

قائمة المغرب في كأس العالم

حراس المرمى: ياسين بونو، منير الكجوي، أحمد رضا التكناوتي

المدافعون: نصير مزراوي، أنس صلاح الدين، يوسف بلاماري، أشرف حكيمي، زكريا الواحدي، نايف أكرد، شادي رياض، رضوان هلهال، عيسى ديوب

لاعبو الوسط: سمير المرابط، أيوب بوعدي، نيل العيناوي، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، إسماعيل صيباري

المهاجمون: عبد الصمد الزلزولي، شمس الدين طالبي، سفيان رحيمي، أيوب الكعبي، إبراهيم دياز، جسيمة ياسين، أيوب أمايموني

أبرز المواجهات المفتاحية بين البرازيل والمغرب

فينيسيوس جونيور ضد أشرف حكيمي: مواجهة عالمية المستوى بحق، جذابة على الرواق. يصل فينيسيوس جونيور وهو يتطلع إلى تأكيد مكانته كمرشح للكرة الذهبية، مستخدماً سرعته القاتلة في المراوغة لعزل المدافعين في مواقف 1 ضد 1. وسيجد نفسه مباشرة أمام أشرف حكيمي، أحد قلة من الأظهرة في كرة القدم العالمية الذين يمتلكون سرعة ارتداد خام، وقوة بدنية، وذكاءً تكتيكياً لمجاراة البرازيلي خطوة بخطوة. أيّ اللاعبَين يفوز بهذا الصراع المتفجر سيغيّر المشهد بالكامل في المجموعة C.

رافينيا ضد كتلة وسط المغرب المركزية: مع توجيه أنشيلوتي لرافينيا صراحةً للعمل قريباً من الخط الدفاعي لاستغلال المساحات العمودية، يقع عبء الاحتواء مباشرة على مرتكزات وسط المغرب. وسيُكلَّف سفيان أمرابط بمراقبة تحركات رافينيا الذكية نحو العمق، لضمان ألا يتمكن نجم برشلونة من استلام الكرة بسلاسة وهو في وضعية نصف التفاف لتمريرها إلى عدّائي البرازيل المتداخلين.

غابرييل ماغالهايس ضد يوسف النصيري: معركة شاقة هوائية وبدنية داخل منطقة الجزاء. النصيري مهاجم محطة لا يكلّ ويزدهر في مهاجمة العرضيات وزعزعة قلوب الدفاع بمعدل عمله المكثف. على غابرييل لاعب أرسنال أن يستخدم تمركزه النخبوي وقوته البدنية للهيمنة على منطقته الدفاعية، وحرمان المغرب من فرص واضحة من الكرات الثابتة والعرضيات.

أخبار الفريقين والتشكيلات

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى





سجل المواجهات المباشرة

البرازيل المباراة الأخيرة المغرب 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار المغرب 2 - 1 البرازيل 1 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1





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