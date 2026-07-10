معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: الأرجنتين ضد سويسرا: كل ما تحتاج إلى معرفته

الأرجنتين ضد سويسرا: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة الأرجنتين ضد سويسرا في 12 يوليو 2026 عند 01:00 بتوقيت GMT و21:00 بتوقيت EST (11 يوليو).

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حامل اللقب يطارد مقعد المربع الذهبي أمام كتلة سويسرية صلبة

تتصدر رواية داود ضد جالوت الآسرة المشهد في ربع النهائي، حيث يواجه بطل العالم الحالي الأرجنتين منتخب سويسرا المنضبط في ملعب كانساس سيتي. يقود ليونيل سكالوني فريق لا ألبيسيليستي المخضرم الذي يواصل إظهار صلابة هائلة، مستخرجًا أقصى ما لديه من احتياطاته الفنية والنفسية للحفاظ على دفاع درامي لا يلين عن اللقب.

ويقف في طريقهم منتخب سويسرا شديد البراغماتية تحت قيادة مراد ياكين. يصل السويسريون إلى ميزوري دون أن يخسروا أو حتى يتأخروا في أي لحظة طوال مشوارهم في كأس العالم، بما في ذلك التصفيات. وبينما تحمل الأرجنتين عبئًا هائلًا من التوقعات للاحتفاظ بالمجد العالمي، فإن طبيعة ربع النهائي بنظام الإقصاء المباشر تعني أن سويسرا ستستمتع بفرصة تدبير مفاجأة تاريخية وحجز أول مقعد لها على الإطلاق في نصف النهائي.

كيف وصل لا ألبيسيليستي والروسوكروتشياتي إلى هنا

اتسم طريق الأرجنتين إلى الثمانية الأخيرة بدراما متأخرة ترفع النبض. بعد اكتساح المجموعة J بحصيلة كاملة من تسع نقاط، نجا رجال سكالوني من مخاوف متتالية في الأدوار الإقصائية. في مواجهة مجنونة في دور الـ16 ضد مصر، كانت الأرجنتين متأخرة 2-0 مع تبقي 11 دقيقة فقط من الوقت الأصلي قبل إطلاق عودة مذهلة. أهداف كريستيان روميرو، وليونيل ميسي الذي استعاد بريقه، ورأسية في الوقت الإضافي من إنزو فرنانديز أكملت فوزًا أسطوريًا 3-2، موسعةً سلسلة عدم الخسارة في كأس العالم إلى 11 مباراة منذ 2022.

بنت سويسرا نجاحها على أساس من الصلابة الدفاعية المطلقة والمرونة في البطولات. بعد تصدرها المجموعة B متقدمة على كندا إحدى الدول المضيفة، قدم رجال ياكين فوزًا احترافيًا 2-0 على الجزائر في دور الـ32. وتبعوا ذلك بتنفيذ درس متقن في حرمان المساحات ضد كولومبيا في دور الـ16، حيث أبقوا عمالقة أمريكا الجنوبية دون أهداف طوال 120 دقيقة قبل أن يُظهروا أعصابًا فولاذية للتأهل عبر ركلات الترجيح في مواجهة درامية.

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مخاوف كبيرة بشأن اللياقة وتشكيلات خط الوسط الاستراتيجية ترسخ الاختيارات

يدور التحضير التكتيكي لهذه المواجهة العابرة للقارات بشكل كبير حول قلق إصابة ضخم في المعسكر الأوروبي. النجم السويسري الصاعد يوهان مانزامبي، الذي اجتاح البطولة بثلاثة أهداف، يواجه سباقاً مع الزمن للتعافي من إصابة في الركبة أجبرته على الغياب عن دور الـ16. أردون جاشاري لاعب ميلان على أهبة الاستعداد ليحلّ بديلاً مرة أخرى، مُشكّلاً غرفة محركات فائقة الخبرة وذات نزعة دفاعية إلى جانب ريمو فرويلر والقائد غرانيت تشاكا. ميشيل إيبيشر ولوكا ياكيز لا يزالان خارج الحسابات، ويتدربان بشكل فردي.

تدخل الأرجنتين ربع النهائي وهي تمتلك قائمة من 26 لاعباً بصحة كاملة وجاهزية تامة. يواجه سكالوني معضلة اختيار مغرية في الثلث الأخير، وهو يوازن بين الدفع بالركض الدؤوب لخوليان ألفاريز أو الحضور البدني للاوتارو مارتينيز إلى جانب قائده الأسطوري. وتستمر معركة ثانوية في مركز الظهير الأيسر، حيث يقاتل المخضرم نيكولاس تاغليافيكو فاكوندو ميدينا على الدور الأساسي لعزل ثنائي قلب الدفاع.

قنوات زيادة العدد في العمق مقابل كتل وسطية منضبطة لحسم الشروط

ستُخاض مباراة الشطرنج التكتيكية في كانساس سيتي بالكامل في وسط الملعب. يعتمد مخطط الأرجنتين على تحكم تموضعي مطلق وتناوب سلس في أنصاف المساحات. سيسعى أليكسيس ماك أليستر ورودريغو دي بول إلى التلاعب باستمرار بممرات التمرير لتزويد ليونيل ميسي. يدخل المايسترو البالغ من العمر 39 عاماً المواجهة وهو يتصدر سباق الحذاء الذهبي بثمانية أهداف، ويعمل كصانع ألعاب متأخر قادر على تفكيك الخطوط العنيدة بجودة تقنية فريدة.

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ستتمحور استراتيجية سويسرا حول تقييد هيكلي مطلق وهجمات مرتدة عمودية سريعة. ومع معرفة ميل الأرجنتين لترك خطها الخلفي مكشوفاً خلال فترات الهجوم المستمر، سيسعى تشاكا وفرويلر إلى إقامة كتلة متراصة منخفضة إلى متوسطة لقطع مسارات التمرير المركزية. ومن هناك، سيهدف السويسريون إلى الانطلاق مباشرة إلى القنوات الجانبية، مستفيدين من سرعة دان ندوي وروبن فارغاس لاستغلال المساحات التي يتركها الظهيران الأرجنتينيان المتقدمان وإمداد بريل إمبولو.

هياكل مستقرة تواجه الاختبار النهائي

تواجه الأرجنتين الاختبار النهائي للصبر أمام جدار دفاعي سويسري صلب لم يستقبل هدفاً بعد في كرة القدم الإقصائية وأدار إيقاعات البطولة بفعالية.

تواجه سويسرا المهمة الشاقة المتمثلة في احتواء هجوم أرجنتيني تاريخياً شديد الفاعلية سجل هدفين على الأقل في 11 مباراة متتالية في كأس العالم. يعتمد النجاح بالكامل على منع خطوطهم الدفاعية لميسي من الحصول على نصف ياردة حول حافة منطقة الجزاء.

التشكيلة المتوقعة للأرجنتين XI ضد سويسرا

E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, La. Martinez

التشكيلة المتوقعة لسويسرا XI ضد الأرجنتين

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas

حقائق وأرقام الأرجنتين ضد سويسرا

لم تهزم سويسرا الأرجنتين قط في أي مسابقة لكرة القدم. تفوقت الأرجنتين على سويسرا بنتيجة 15-3 عبر مواجهاتهما التاريخية.

تخوض سويسرا أول ربع نهائي لكأس العالم منذ 72 عامًا، بعدما بلغت هذه المرحلة آخر مرة بصفتها الدولة المضيفة في 1954.

يتصدر ليونيل ميسي سباق الحذاء الذهبي لبطولة 2026 برصيد 8 أهداف. وقد سجل في ست مباريات دولية تنافسية متتالية.

دخلت سويسرا ربع النهائي بعد شباك نظيفة متتالية، متجاوزة كولومبيا بركلات الترجيح (4-3) بعد تعادل 0-0 في دور الـ16.

تأهلت الأرجنتين إلى هذه المرحلة بعد أن كانت متأخرة أمام مصر 2-0، مسجلة ثلاثة أهداف بعد الدقيقة 78 لتؤمن فوزًا دراماتيكيًا 3-2.

قائمة الأرجنتين المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Marseille), Emiliano Martinez (Aston Villa).

المدافعون: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

لاعبو الوسط: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

المهاجمون: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan)

قائمة سويسرا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

المدافعون: Manuel Akanji (Inter Milan), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

لاعبو الوسط: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben Vargas (both Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

المهاجمون: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

أخبار الفريق والتشكيلات

يقود الأرجنتين ليونيل سكالوني، رغم أنه لا تتوفر حالياً أي معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات لربع النهائي. تدخل سويسرا المباراة بقيادة مراد ياكين دون تأكيد للتشكيلة المتوقعة في هذه المرحلة. ستتم إضافة المزيد من تحديثات أخبار الفريقين لكلا الطرفين قبل انطلاق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تصل الأرجنتين إلى كانساس سيتي بخمسة انتصارات من خمس مباريات في كأس العالم، مسجلة 12 هدفاً ومستقبلة خمسة أهداف خلال تلك السلسلة. كانت نتيجتهم الأخيرة فوزاً بعودة 3-2 على مصر في 7 يوليو، بعد أن كانوا قد تغلبوا أيضاً على كابو فيردي 3-2 في دور الـ16. في وقت سابق من البطولة، هزموا الأردن 3-1، والنمسا 2-0، والجزائر 3-0، مُظهرين إنتاجاً هجومياً ثابتاً طوال دور المجموعات وما بعده.

حققت سويسرا أربعة انتصارات وتعادلاً واحداً في آخر خمس مباريات لها، ولم تستقبل سوى هدفين خلال ذلك. كانت نتيجتهم الأخيرة تعادلاً 0-0 مع كولومبيا في 7 يوليو، مع تأهل السويسريين عبر ركلات الترجيح. قبل ذلك، فازوا على الجزائر 2-0 وكندا 2-1، وكانت نقاطهم الوحيدة المهدرة في تعادل 1-1 أمام قطر في بداية دور المجموعات. هزموا البوسنة والهرسك 4-1 في أكثر عروضهم إقناعاً في البطولة.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين هذين الطرفين في كأس العالم 2014 في 1 يوليو، عندما تفوقت الأرجنتين على سويسرا 1-0 في دور الـ16 في مباراة امتدت إلى وقت إضافي. قبل ذلك، التقى المنتخبان في مباراة ودية في فبراير 2012، وفازت الأرجنتين 3-1 في سويسرا. وانتهت مواجهتهما الأخرى الوحيدة المسجلة في هذه البيانات بالتعادل 1-1، وكانت أيضاً مباراة ودية أُقيمت في سويسرا في يونيو 2007. عبر المباريات الثلاث المسجلة، تمتلك الأرجنتين انتصارين مقابل لا شيء لسويسرا، مع تعادل واحد.

الترتيب

أنهت سويسرا المجموعة B في صدارة كأس العالم 2026، بينما فازت الأرجنتين بالمجموعة J لتتقدم إلى الأدوار الإقصائية كمتصدرة للمجموعة.