معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: الأرجنتين ضد النمسا: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 10 إيه تي آند تي

ستنطلق مباراة الأرجنتين ضد النمسا في 22 يونيو 2026، الساعة 13:00 بتوقيت EST و17:00 بتوقيت GMT.

سياق المباراة ورؤى يوم الافتتاح

كانت الأرجنتين فائزة بسهولة 3-0 على الجزائر بفضل ثلاثية مذهلة من ليونيل ميسي، الذي احتفل بمشاركته رقم 200 بأناقة. أما النمسا، فقد خرجت في النهاية منتصرة 3-1 على الأردن في مباراة ممتعة أُقيمت في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو. كان ماركو أرناوتوفيتش، الهدّاف وصاحب أكبر عدد من المشاركات في تاريخ النمسا، بديلاً في الشوط الثاني. وجعل اللاعب السابق لستوك النتيجة آمنة بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

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أبرز لاعبي الأرجنتين والمدرب

ليونيل سكالوني، الذي قاد لا ألبيسيليستي إلى مجد كأس العالم في 2022، يهدف إلى أن يصبح أول مدرب يفوز بها على التوالي منذ فيتوريو بوتسو في 1938، الذي حقق هذا الإنجاز المذهل مع إيطاليا.

مع 27 مشاركة، يحمل ميسي الرقم القياسي الحالي لأكبر عدد من مباريات كأس العالم لأي لاعب - وينضم إلى مهاجم البرتغال كريستيانو رونالدو، 41 عاماً، باعتبارهما اللاعبين الذكور الوحيدين اللذين شاركا في النسخة السادسة من أكبر عرض كروي. هناك نكهة إنجليزية قوية في التشكيلة مع لاعب وسط ليفربول أليكسيس ماك أليستر، ولاعب وسط تشيلسي إنزو فرنانديز، وحارس أستون فيلا إيمي مارتينيز، ومدافع سبيرز كريستيان روميرو ومدافع مان يونايتد ليساندرو مارتينيز جميعهم تم اختيارهم. في المقدمة، يمتلك الأبطال قوة نارية فتاكة على هيئة جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز لاعب إنتر للعمل أمام ميسي، الذي يجلس حالياً على 200 مشاركة مع أرجنتينه المحبوبة.

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أبرز لاعبي النمسا والمدرب

داس تيم وصلوا إلى قاعدتهم في كاليفورنيا وهم يتباهون بتشكيلة قوية ومتحمسة بشكل لا يصدق من 26 لاعباً تم اختيارهم بعد انتصارهم الدرامي في التأهل المباشر على البوسنة والهرسك. إن الاندماج التكتيكي تحت قيادة المدرب الرئيسي رالف رانغنيك يسير بأقصى كفاءة ممكنة، مما يخلق أجواءً موحدة وإيجابية للغاية داخل المعسكر. وأهم دفعة هيكلية للنمسا هي السلامة الصحية الكاملة عبر عمودهم الفقري المخضرم، ما يعني أن هويتهم التكتيكية عالية الكثافة جاهزة تماماً لإطلاقها في يوم المباراة الافتتاحي.

الأيقونة الوطنية ديفيد ألابا في كامل لياقته ومُلتزم بتنظيم الخط الخلفي، مرتكزاً الدفاع إلى جانب كيفن دانسو ذي البنية الجسدية القوية. في غرفة المحرك، ستوفر الصناعة الدؤوبة لكونراد لايمر ومارسيل سابيتزر ستاراً نشطاً عالي الضغط مصمماً للهيمنة على التحولات. خلف الخط الأمامي، سيحرك الشرارة الإبداعية كريستوف باومغارتنر الخيوط، بينما تمنح المواهب الشابة المثيرة بول وانر وكارني تشوكويميكا رانغنيك خيارات نخبوية وديناميكية لحقن عدم القدرة على التنبؤ وفتح كتل الخصوم العنيدة.

جلب المدرب رالف رانغنيك إحساسًا جذريًا بالهوية التكتيكية وطاقة متفجرة إلى منتخب النمسا الوطني المتعطش للاعتراف العالمي. وبعد دخوله الساحة الدولية عقب عقود من تشكيل هياكل أندية النخبة الأوروبية، أعاد رانغنيك هندسة داس تيم بالكامل، محولًا إياهم بعيدًا عن السلبية التاريخية ومطبقًا أسلوبًا جريئًا فائق الاستباقية يتطلب كثافة لاهثة.

تكتيكيًا، يطبق رانغنيك فلسفة صارمة عالية الأوكتان تتمحور حول خنق فوري موجه نحو الكرة وانتقالات عمودية خاطفة السرعة. وهو يفضل بشدة خطة 4-2-2-2 الصارمة أو شكل 4-3-3 العدواني.

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قائمة الأرجنتين المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: خوان موسو (أتلتيكو مدريد)، خيرونيمو رولي (مارسيليا)، إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

المدافعون: ماركوس سينيزي (بورنموث)، نيكولاس تاغليافيكو (ليون)، غونزالو مونتييل (ريفر بليت)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، كريستيان روميرو (توتنهام)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا)، فاكوندو ميدينا (مارسيليا)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد).

لاعبو الوسط: لياندرو باريديس (ريفر بليت)، رودريغو دي بول (إنتر ميامي)، فالنتين باركو (ستراسبورغ)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، إيزيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، إنزو فرنانديز (تشيلسي).

المهاجمون: جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، نيكولاس غونزاليس (أتلتيكو مدريد)، تياغو ألمادا (أتلتيكو مدريد)، جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، نيكو باز (كومو)، خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

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قائمة النمسا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: باتريك بنتز (بروندبي)، ألكسندر شلاغر (آر بي سالزبورغ)، فلوريان فيغيلي (فيكتوريا بلزن)

المدافعون: ديفيد أفينغروبر (إلتشي)، ديفيد ألابا (ريال مدريد)، كيفن دانسو (توتنهام)، ماركو فريدل (فيردر بريمن)، فيليب لينهارت (فرايبورغ)، فيلييب موني (ماينتس)، شتيفان بوش (ماينتس)، ألكسندر براس (هوفنهايم)، مايكل سفوبودا (فينيزيا)

لاعبو الوسط: كريستوف باومغارتنر (آر بي لايبزيغ)، كارني تشوكويميكا (بوروسيا دورتموند)، فلوريان غريليتش (براغا)، كونراد لايمر (بايرن ميونيخ)، مارسيل سابيتزر (بوروسيا دورتموند)، زافير شلاغر (آر بي لايبزيغ)، رومانو شميد (فيردر بريمن)، أليساندرو شوبف (RZ Pellets WAC)، نيكولاس زيفالد (آر بي لايبزيغ)، بول فانر (بي إس في آيندهوفن)، باتريك فيمر (فولفسبورغ)

المهاجمون: ماركو أرناوتوفيتش (ريد ستار بلغراد)، مايكل غريغوريتش (أوغسبورغ)، ساسا كالايجديتش (LASK).

أخبار الفريق & القوائم

يدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني. لا توجد إصابات أو إيقافات مدرجة في بيانات التشكيلة المتاحة، ولم يتم تأكيد التشكيلة الأساسية المحتملة في هذه المرحلة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى صافرة البداية.

يدرب النمسا رالف رانغنيك. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات قبل المباراة، ولم يتم إصدار التشكيلة المتوقعة (XI) في هذه المرحلة. ستتبع أخبار إضافية عن الفريق مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل الأرجنتين هذه المباراة بعد تحقيق خمسة انتصارات في آخر خمس مباريات لها عبر جميع المسابقات. كانت آخر مباراة لها فوزًا وديًا بنتيجة 3-0 على آيسلندا في 10 يونيو 2026، بعد فوز 2-0 على هندوراس قبل ذلك بثلاثة أيام. في وقت سابق من العام، قدمت الألبيسيليستي فوزًا مهيمنًا بنتيجة 5-0 على زامبيا في مارس وتفوقت بصعوبة على موريتانيا 2-1. كما تتضمن سلسلتها فوزًا 2-0 خارج الأرض على أنغولا في نوفمبر 2025. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت الأرجنتين 12 هدفًا واستقبلت هدفًا واحدًا.

تصل النمسا بأربعة انتصارات وتعادل واحد من آخر خمس مباريات لها. كانت نتيجتها الأخيرة فوزًا وديًا بنتيجة 1-0 على تونس في 1 يونيو 2026. كما فازت على كوريا الجنوبية 1-0 في مارس وقدمت عرضها الأكثر لفتًا للانتباه بفوز 5-1 على غانا. النقاط الوحيدة التي أُهدرت عبر المباريات الخمس جاءت في تعادل 1-1 مع البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي، وهي نتيجة ضمنت مع ذلك مكانها في البطولة. سجلت النمسا تسعة أهداف واستقبلت ثلاثة عبر تلك السلسلة.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد مواجهات سابقة بين الأرجنتين والنمسا مسجلة في بيانات المواجهات المباشرة المتاحة. ستكون المباراة في ملعب AT&T في أرلينغتون أول مواجهة بين هاتين الدولتين.

الترتيب

في المجموعة J، تحتل الأرجنتين حاليًا المركز الثاني وتحتل النمسا المركز الثالث قبل هذه المباراة.