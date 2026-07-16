معاينة فرنسا ضد إنجلترا لكأس العالم FIFA 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - برونز هارد روك

إنها المباراة التي لا يرغب أي لاعب حقًا في أن يكون جزءًا منها عندما تتنافس فرنسا وإنجلترا على مباراة الميدالية البرونزية في كأس العالم.

تنطلق مباراة فرنسا ضد إنجلترا في 18 يوليو 2026 عند 15:00 بتوقيت EST و22:00 بتوقيت GMT.

كيف وصلت الفرق إلى هنا، وما الذي سار على نحو خاطئ؟

كانت لدى فرنسا وإنجلترا كلتاهما خطط واقعية للذهاب حتى النهاية في 2026، لذا فإن مواجهة على المركز الثالث في كأس العالم 2026 ستؤلمهما ومشجعيهما. أبطال 2018 ووصيفو 2022، فرنسا، بدت بالمستوى طوال البطولة، ولا سيما في فوز ربع النهائي المهيمن 2-0 على منتخب المغرب الممتاز، لكنهم تفوق عليهم تمامًا أبطال أوروبا إسبانيا في خسارة مؤلمة 2-0 في نصف النهائي.

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كانت إنجلترا قوية باستمرار في السنوات الأخيرة، محققة خمس مشاركات متتالية في ربع النهائي في البطولات الكبرى. ومع ذلك، فإن السقوط عند عقبة نصف النهائي مرة أخرى سيؤلم الأسود الثلاثة، الذين خسروا نهائي يورو 2024 أمام منتخب إسباني ممتاز. كان ليونيل ميسي حاسمًا للأرجنتين في مواجهة الأربعة الكبار الملحمية يوم الأربعاء، كما يفعل كثيرًا، مقدّمًا تمريرتين حاسمتين متأخرتين لإنزو فرنانديز في الدقيقة 85 وهدف الفوز للاوتارو مارتينيز في الدقيقة 92. كل ذلك، بعد أن منح أنتوني غوردون إنجلترا التقدم في الدقيقة 55. من الصعب التنبؤ بكيف سيصطف كلا المدربين بفرقهم، لكن من المتوقع إجراء تدوير. رجل واحد سيغيب بالتأكيد عن فرنسا هو ويليام ساليبا لاعب أرسنال، الذي خرج مصابًا ضد إسبانيا.

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التشكيلة المتوقعة لفرنسا

ماينان؛ كوندي، أوباميكانو، لاكروا، دين؛ كونيه، رابيو؛ دويه؛ أوليز، باركولا؛ مبابي.

التشكيلة المتوقعة لإنجلترا

بيكفورد؛ كونسا، غويهي، بيرن، أوريلي؛ أندرسون، ماينو؛ مادويكي، روجرز، غوردون؛ كين.

إحصاءات رئيسية

قائد فرنسا كيليان مبابي هو واحد من لاعبين اثنين في التاريخ سجلا سبعة أهداف أو أكثر في بطولتي كأس عالم منفصلتين.

ثلاثة عشر من آخر 16 انتصارًا لفرنسا جاءت بفارق هدفين أو أكثر.

مدرب فرنسا ديدييه ديشان يتولى قيادة مباراة رقم 26 محطمة للأرقام القياسية في النهائيات هنا.

قدم مايكل أوليز لاعب فرنسا خمس تمريرات حاسمة في هذه النهائيات، ويحتاج إلى واحدة فقط لمعادلة الرقم القياسي التاريخي لبيليه البالغ ستًا في نسخة واحدة من كأس العالم

هدف واحد فقط من أصل 14 هدفًا سجلتها إنجلترا في نهائيات هذا العام أحرزه لاعب شارك في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي. كان ذلك أنتوني غوردون، الذي أصبح الآن ضمن قائمة برشلونة.

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قائمة فرنسا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: مايك ماينان (إيه سي ميلان)، روبن ريسر (لانس)، برايس سامبا (رين).

المدافعون: لوكاس ديني (أستون فيلا)، مالو غوستو (تشيلسي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، ثيو هيرنانديز (الهلال)، إبراهيم كوناتي (ليفربول)، ماكسنس لاكروا (كريستال بالاس)، جول كوندي (برشلونة)، ويليام ساليبا (أرسنال)، دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ).

لاعبو الوسط: نغولو كانتي (فنربخشة)، مانو كوني (روما)، أدريان رابيو (إيه سي ميلان)، أوريلين تشواميني (ريال مدريد)، وارن زاير-إيمري (باريس سان جيرمان).

المهاجمون: ماغنيس أكليوش (موناكو)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، ريان شرقي (مان سيتي)، عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، ديزير دويه (باريس سان جيرمان)، مايكل أوليس (بايرن ميونيخ)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، جان-فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، ماركوس تورام (إنتر ميلان).

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قائمة إنجلترا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)

المدافعون: دان بيرن (نيوكاسل يونايتد)، مارك غويهي (مانشستر سيتي)، ريس جيمس (تشيلسي)، إزري كونسا (أستون فيلا)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل)، نيكو أوريلي (مانشستر سيتي)، جاريل كوانساه (باير ليفركوزن)، جيد سبينس (توتنهام)، جون ستونز (مانشستر سيتي)

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون (نوتنغهام فورست)، جود بيلينغهام (ريال مدريد)، إيبيريتشي إيزي (أرسنال)، جوردان هندرسون (برينتفورد)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، ديكلان رايس (أرسنال)، مورغان روجرز (أستون فيلا)

المهاجمون: أنتوني غوردون (برشلونة)، هاري كين (بايرن ميونيخ)، نوني مادويكي (أرسنال)، ماركوس راشفورد (برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد)، بوكايو ساكا (أرسنال)، إيفان توني (الأهلي)، أولي واتكينز (أستون فيلا).

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