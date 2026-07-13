كأس العالم - نصف النهائي إيه تي آند تي

ستنطلق مباراة فرنسا ضد إسبانيا في 14 يوليو 2026 عند 15:00 بتوقيت EST و20:00 بتوقيت GMT.

عمالقة أوروبا يتصادمون في نصف نهائي كأس العالم

في نصف نهائي كأس العالم الثالث على التوالي لهم، يتعين على فرنسا، الفائزة باللقب مرتين، تجاوز بطلة أوروبا إسبانيا لبلوغ النهائي الثالث توالياً. إنها مواجهة شهية، ولدينا كل ما تحتاج إلى معرفته قبل صدام الثلاثاء العملاق، مع انتظار الأرجنتين أو إنجلترا لهم في نهائي الأحد.

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كيف وصلت فرنسا وإسبانيا إلى هنا

بدت فرنسا على قدر التوقعات في هذه البطولة مع ستة انتصارات متتالية، ما جعلها تتصدر المجموعة I. ثم أقصى الديوك السويد وباراغواي والمغرب، مسجلة 16 هدفاً في العملية ولم تستقبل أي هدف في مرحلة خروج المغلوب حتى الآن. شهد الفوز 1-0 على باراغواي صمودهم وتحقيق نتيجة عندما لم يكونوا في أفضل حالاتهم، لكن فريق ديدييه ديشان قدم عرضاً مهيمناً أمام منتخب مغرب صلب للغاية، محققاً فوزاً 2-0 رغم إهدار كيليان مبابي لركلة جزاء. عوض رجل ريال مدريد ذلك وأكثر، إذ سجل ثم صنع هدفاً لعثمان ديمبيلي ليرسل بلاده إلى المربع الذهبي. ديشان، الذي يقود فريقه في مباراته الـ26 في كأس العالم هنا، يود أن يودع بأسلوب رائع.

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تعثرَت إسبانيا في مباراتها الافتتاحية بتعادل 0-0 أمام كابو فيردي، لكنها تحسنت أكثر فأكثر مع تقدم البطولة. انتصاران في الأدوار الإقصائية على النمسا (3-0) والبرتغال (1-0) أرسلاها إلى ربع النهائي، حيث استقبلت هدفها الأول في البطولة، لكنها هزمت بلجيكا 2-1 لتحجز هذا الموعد مع فرنسا. إنها المشاركة الثانية فقط لإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم والأولى منذ أن ذهبت حتى النهاية في جنوب أفريقيا عام 2010.

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مبابي لا يزال الرجل الأهم

مع 20 هدفاً في كأس العالم خلال مسيرته، لا يفصل كيليان مبابي البالغ من العمر 27 عاماً سوى هدف واحد عن حصيلة ليونيل ميسي البالغة 21 في البطولة. يمكن لمبابي أن يعادل الرقم هنا، أو حتى ينفرد به، قبل أن يخوض ميسي والأرجنتين معركة مع إنجلترا يوم الأربعاء. سيصر مبابي على أن الألقاب الفردية لا يمكن أن تقارن بالجوائز الجماعية، وسيكون محقاً، لكنها حصيلة مذهلة سيكون مصمماً على البناء عليها بينما يسعى لقيادة فريقه إلى نهائي آخر.

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البديل السوبر ميرينو قد يؤذي فرنسا

أصبح نجم أرسنال ميكيل ميرينو أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدف الفوز في مواجهتين إقصائيتين كبديل بفضل هدفه في الوقت بدل الضائع أمام بلجيكا. سيسعى ميرينو لإحداث تأثير حاسم آخر من على مقاعد البدلاء أمام فرنسا، التي لم يساهم بدلاءها حتى الآن بشكل مباشر في هدف خلال مرحلة خروج المغلوب.

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هل إسبانيا خصم عقدة للديوك؟

منذ بداية روسيا 2018، خسرت إسبانيا مباراة واحدة فقط من أصل 27 مباراة في البطولات الكبرى، ولم تُهزم في آخر 14 مباراة مع الحفاظ على تسع شباك نظيفة. فاز فريق المدرب لويس دي لا فوينتي بسبع من آخر 10 مباريات له ضد فرنسا وسيشعر بالثقة بشأن فرصه. تغلبت لا روخا على ليه بلو 2-1 في نصف نهائي يورو 2024، كما انتصرت أيضًا في إثارة بنتيجة 5-4 في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

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التشكيلة المتوقعة لفرنسا

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

التشكيلة المتوقعة لإسبانيا

Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

فرنسا ضد إسبانيا: حقائق وأرقام

جاء أحد عشر هدفًا من أصل 16 هدفًا لفرنسا في كأس العالم 2026 بعد الاستراحة.

بلغ متوسط فرنسا أكبر عدد من التسديدات على المرمى في المباراة الواحدة بين أي منتخب في كأس العالم 2026 (7.8).

شهدت أربع مباريات فقط من آخر 16 مباراة لإسبانيا تسجيل الفريقين.

سجل لامين يامال ثلاثة أهداف عبر مشاركتيه ضد فرنسا حتى الآن.

لم تخسر إسبانيا أيًا من آخر 36 مباراة لها في 90 دقيقة، منذ مارس 2024 (W26, D10). إذا امتد ذلك المسار اللافت هنا، فستعادل الرقم القياسي التاريخي لإيطاليا البالغ 37 والمسجل في 2021.

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قائمة فرنسا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

المدافعون: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

لاعبو الوسط: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

المهاجمون: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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قائمة إسبانيا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona).

المدافعون: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

لاعبو الوسط: Rodri (Manchester City)، Martin Zubimendi (Arsenal)، Mikel Merino (Arsenal)، Pedri (Barcelona)، Gavi (Barcelona)، Fabian Ruiz (Paris St-Germain)، Alex Baena (Atletico Madrid).

المهاجمون: Yeremy Pino (Crystal Palace)، Víctor Muñoz (Osasuna)، Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)، Ferran Torres (Barcelona)، Lamine Yamal (Barcelona)، Dani Olmo (Barcelona)، Nico Williams (Athletic Bilbao)، Borja Iglesias (Celta Vigo).

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أخبار الفريق والتشكيلات

لم يؤكد مدرب فرنسا ديدييه ديشامب تشكيلة محتملة، ولم تُعلن أي إصابات أو إيقافات رسمية. مصدر القلق الرئيسي بشأن اللياقة قبل المباراة هو Kylian Mbappe، الذي تم سحبه خلال ربع النهائي ضد المغرب بسبب مشكلة في الكاحل. تُظهر لقطات حديثة من معسكر تدريب فرنسا أنه يتحرك بحرية وبمعنويات جيدة، رغم عدم تقديم أي تأكيد رسمي لحالته البدنية. من المتوقع صدور تحديثات إضافية أقرب إلى انطلاق المباراة.

وبالمثل، لم يُصدر مدرب إسبانيا Luis de la Fuente تشكيلة متوقعة من 11 لاعباً، ولم تُدرج أي إصابات أو إيقافات. تبدو التشكيلة متاحة بالكامل، مع Lamine Yamal من بين الذين يُتوقع أن يشاركوا بشكل بارز. ستنعكس هنا أي تغييرات على جاهزية أي من الطرفين مع تأكيد المعلومات.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

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