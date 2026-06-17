معاينة فرنسا ضد العراق لكأس العالم لكرة القدم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 9 لينكولن فاينانشال فيلد

ستنطلق مباراة فرنسا ضد العراق في 22 يونيو 2026 عند الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش و 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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فرنسا ضد العراق: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في منطقة منتصف الأطلسي تداعيات هائلة، إذ يتطلع منتخبا المجموعة الأولى إلى اجتياز ديناميكية مجموعة تتغير بسرعة. بعد يوم الافتتاح، تصاعدت الرهانات في ملعب فيلادلفيا بشكل كبير. تدخل فرنسا أرض الملعب على موجة من الثقة بعد أن غيّرت الإيقاع لتؤمّن فوزًا حاسمًا بنتيجة 3-1 على منتخب السنغال الخطير في نيويورك. وعلى النقيض، يصل العراق إلى الساحل الشرقي تحت ضغط شديد للتعافي من هزيمة قاسية 4-1 على يد إرلينغ هالاند والنرويج في بوسطن. يعلم كلا المعسكرين أن التعديلات النفسية والتعافي البدني من تلك الافتتاحيات المكثفة سيحددان مسار طموحاتهما في أدوار خروج المغلوب.

سيسعى مدرب فرنسا ديدييه ديشان إلى البناء على أداء اشتعل حقًا في الشوط الثاني، معتمداً بشكل كبير على خطه الأمامي المرصع بالنجوم. ومع كيليان مبابي يحطم الأرقام القياسية ومايكل أوليسيه يقلب الموازين على الطرف، يمتلك بطل العالم مرتين محركًا إبداعيًا مرعبًا جاهزًا للهيمنة على الاستحواذ وتمزيق الأشكال الدفاعية المتكتلة. ويقف في مواجهتهم منتخب عراقي يقوده المدرب الأسترالي غراهام أرنولد. وبعد أن رأى عودة فريقه التاريخية إلى كأس العالم تتشوه بسبب أخطاء فردية حاسمة في الثلث الدفاعي، يجب على أرنولد أن يرسخ بسرعة مخططًا تكتيكيًا محكمًا ويعيد إحياء العقلية القتالية الشرسة التي استخدمها فريقه لاجتياز حملة تصفيات شاقة بنجاح.

تُقام هذه المواجهة في ملعب فيلادلفيا المتطور، وستكون اختبارًا آسرًا للتكيفات التكتيكية. لا يستطيع العراق تحمل الانهيارات الهيكلية أو الفجوات السلبية في المناطق المركزية، ما يجعل التواصل المنضبط في كتلة وسطية والتتبع المتقن أولوياته المطلقة. سترى فرنسا هذه المباراة منصة مثالية لترسيخ موقعها في صدارة المجموعة الأولى وتأمين عبور آمن مبكر إلى دور الـ32. وفي الوقت نفسه، فإن أسود بلاد الرافدين سيدخلون أرض الملعب متعطشين لتعطيل المرشحين المفضلين للبطولة، وتسليح المهاجم الهدف أيمن حسين في الهجمات المرتدة، وقلب احتمالات المجموعة بالكامل.

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كيف كان أداء كلا الفريقين في اليوم الأول؟

فرنسا 3-1 السنغال

قام فريق ديدييه ديشان بتغيير الإيقاع في الشوط الثاني ليؤمّن فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-1 على منتخب السنغال الخطير في ملعب نيويورك نيوجيرسي. سيطر الديوك المرصّع بالنجوم على المساحات لكنه اضطر إلى التحلي بالصبر خلال ساعة أولى حذرة. وجاء الاختراق الحاسم أخيرًا في الدقيقة 66 عندما كسر القائد كيليان مبابي حالة الجمود. وعزّزت فرنسا تفوقها في الدقيقة 82 عبر تسديدة هادئة من البديل برادلي باركولا. وبينما قلّصت السنغال الفارق في عمق الوقت بدل الضائع عبر إبراهيم مباي، ردّ مبابي فورًا بهدفه الثاني في الليلة في الدقيقة 96 ليحسم النقاط الثلاث كاملة ويؤكد بداية مثالية لحملتهم.

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العراق 1-4 النرويج

تعرّض رجال غراهام أرنولد لهزيمة قاسية بنتيجة 4-1 على يد منتخب النرويج الفتّاك في بوسطن، رغم أنهم انتزعوا جانبًا إيجابيًا تاريخيًا. لقد دُفع أسود بلاد الرافدين إلى التراجع مبكرًا بفعل التنظيم البدني والتكتيكي للأوروبيين، ليتأخروا بهدف من إرلينغ هالاند في الدقيقة 29. وأظهر العراق قلبًا كبيرًا وأعاد التعادل مؤقتًا في الدقيقة 39 عندما قابل المهاجم المحوري أيمن حسين عرضية أمير العماري المغرية ليودعها برأسية قوية كهدف تعادل. لكن خطأً حاسمًا في تمريرة للخلف أتاح لهالاند الانقضاض وإعادة تقدم النرويج قبل الاستراحة مباشرة. وأثّر الإرهاق الدفاعي بشدة في أواخر الشوط الثاني، حيث سجّل ليو أوستيغارد الهدف الثالث بضربة رأس قبل أن يختتم هدف عكسي مؤسف في الدقيقة 96 بداية صعبة في المجموعة الأولى.

ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

فرنسا (ديدييه ديشان): سرعة انتقال الوسط & دعم هجومي على الأطراف

لا يحتاج ديدييه ديشان إلى إعادة صياغة مفرطة لوصفةٍ ضمنت في النهاية فوزًا مريحًا 3-1 على السنغال في نيويورك. لقد أثبتت المرونة التكتيكية التي ظهرت في الشوط الثاني، إلى جانب التنفيذ القاتل من كيليان مبابي وبرادلي باركولا، أن أبطال العالم مرتين قادرون على اجتياح الفرق بمجرد أن يجدوا إيقاعهم.

ومع ذلك، تتطلب الجولة الثانية بداية أكثر حدة بكثير لمنع خصم عنيد من اكتساب الثقة مبكرًا. في الشوط الأول أمام السنغال، بدت فرنسا أحيانًا بطيئة في الاستحواذ، وتكافح لتفكيك كتلة منظمة بسرعة. يجب أن يركز التعديل الأساسي لديشان على غرفة المحرك لديه، لضمان أن خط وسطه يدفع الكرة إلى الأمام بسرعة عمودية أكبر بكثير لشق خطوط العراق قبل أن تستقر. عندما تتقدم فرنسا، يجب أن توفر دعمًا فوريًا على الأطراف لخلق تفوقٍ معزول. بدلًا من ترك مهاجميهم يختنقون في المناطق المركزية، يجب على الأظهرة المتداخلة أن تمد الملعب بقوة لتفكيك خط دفاع العراق وخلق جيوب عالية القيمة ليستغلها مبابي.

العراق (غراهام أرنولد): تماسك الكتلة المنخفضة & بنية الراحة الدفاعية

لا يحتاج غراهام أرنولد إلى أن يرمي بالكامل الهوية القتالية التي أظهرها فريقه خلال لحظات أمام النرويج في بوسطن. لقد أثبت التهديد الهوائي ولعب الاحتفاظ بالكرة للمهاجم المحوري أيمن حسين، إلى جانب الإمداد المتقن من أمير العماري، أن أسود بلاد الرافدين يمتلكون الأدوات الأساسية لمعاقبة الفرق في التحولات.

ومع ذلك، يجب على أرنولد أن يتعامل بلا رحمة مع الانهيارات الدفاعية الكارثية التي كلّفت فريقه في مباراتهم الافتتاحية. أمام النرويج، عانى الفريق بشكل كبير من الأخطاء الفردية والحفاظ على التماسك البنيوي أثناء التحولات الدفاعية، ما ترك جيوبًا شاسعة من المساحات مكشوفة ليستغلها خط أمامي فتاك. أمام منتخب فرنسي مُصمَّم لمعاقبة أي كرة سائبة أو هفوة دفاعية فورًا، فإن فقدان الكرة بسهولة أو سوء إدارة الخط الخلفي سيكون قاتلًا. يجب أن يتمحور التعديل الأساسي لأرنولد حول بنية الاستراحة الدفاعية لديه ودرع خط الوسط. يجب أن تبقى الكتلة المركزية متراصة بشكل لا يصدق، وتتواصل بلا عيوب، وتعتمد على تماسك عميق في منتصف الكتلة لتحييد الكرات إلى أنصاف المساحات قبل أن تتمكن فرنسا من إطلاق أجنحتها من الطراز العالمي.

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ما آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

أخبار منتخب فرنسا

التحدي الأساسي لديدييه ديشان قبل التوجه إلى ملعب فيلادلفيا هو الحفاظ على التركيز الذهني مع التعامل مع الأعباء البدنية لتشكيلته المرصعة بالنجوم. ولحسن حظ الديوك، فقد خرجوا من فوزهم الافتتاحي 3-1 على السنغال بتشكيلة تتمتع بصحة مذهلة، ما يترك ديشان مع وفرة من الخيارات عبر جميع الخطوط.

القائد كيليان مبابي ثابت في التشكيلة الأساسية بعد أن سجّل ثنائية رائعة حسمت المباراة في الجولة الأولى ليضع نفسه على أعتاب معادلة الرقم القياسي التاريخي لفرنسا في التسجيل. المعضلة الأساسية في الاختيار تكمن في كيفية موازنة ديشان لعمق هجومه الهائل. وبعد أن شاهد جناح باريس سان جيرمان برادلي باركولا يدخل من مقاعد البدلاء ليسجل هدفًا حاسمًا متأخرًا ضد السنغال، هناك ضغط كبير لمنحه مكانًا أساسيًا على الطرف. قد يضخ ذلك طاقة عمودية فورية إلى جانب مايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونيخ، مع السماح لستائر خط الوسط العميقة مثل أوريلين تشواميني و أدريان رابيو بالراحة أو إدارة دقائق لعبهما قبل مراحل خروج المغلوب.

أخبار منتخب العراق

يواجه غراهام أرنولد لغزًا نفسيًا ودفاعيًا أكثر تعقيدًا وهو يجهز فريقه لمواجهة عمالقة المجموعة الأولى. أكبر نقطة حديث تحيط بـ أسود الرافدين هي معالجة الإرهاق الدفاعي والهفوات الفردية التي حكمت عليهم في وقت متأخر في خسارتهم الافتتاحية 4-1 أمام النرويج.

دفاعيًا، سيبحث أرنولد عن تماسك أفضل بكثير من ثنائي قلب الدفاع زيد تحسين و علي هاشم لإعادة بناء خط خلفي يجب أن يبقى محكمًا تمامًا أمام كيليان مبابي. الظهيران حسين علي و ميرخاس دوسكي سيُختبر معدل عملهما الدفاعي إلى أقصى حد أمام أجنحة فرنسا الطائرة. بين القائمين، سيكون الحارس المخضرم جلال حسن متلهفًا لحماية أفضل من دفاعه بعد مباراة افتتاحية صعبة.

تبقى نقطة الارتكاز التي لا جدال فيها في منظومة العراق هي المهاجم العملاق أيمن حسين، الذي وسم بثقة مباراته الأولى في البطولة بهدف تعادل قوي في الشوط الأول ضد النرويجيين. سيُرسّي تمامًا خط المقدمة إلى جانب علي الحمادي، بينما سيكون لاعبو الوسط المبدعون أمير العماري، الذي قدّم التمريرة الحاسمة المتقنة في الجولة الأولى، والتهديدات على الأطراف مثل علي جاسم و إبراهيم بايش حاسمين في توفير الاحتفاظ النخبوي بالكرة المطلوب لتخفيف الضغط عن الخط الخلفي.

أبرز المواجهات في مباراة فرنسا ضد العراق

كيليان مبابي ضد زيد تحسين

بعد أن غيّر تمامًا إيقاع المباراة الافتتاحية وأعاد كتابة التاريخ بتسجيله ثنائية رائعة في الشوط الثاني ضد السنغال، لا يزال كيليان مبابي النقطة المحورية المرعبة في خط هجوم ديدييه ديشان. وبينما كان على فرنسا أن تتحلّى بالصبر خلال ساعة أولى حذرة وبطيئة في نيويورك، فإن مبابي عندما ينطلق بكامل حريته يمنح الزُرق السرعة العمودية النخبوية والتنفيذ الحاسم اللازمين لتحطيم الكتل المتراصة. ومن خلال تحركاته المدمّرة في قنواته الهجومية، سيسعى إلى الانجراف إلى مساحات الجيوب، وتثبيت المدافعين، واستغلال أي انهيار تموضعي بلا رحمة.

المكلّف بإيقافه هو قلب الدفاع زيد تحسين، الذي يواجه اختبارًا هائلًا للانضباط البنيوي. وقد بدا خط دفاع العراق هشًا أمام التحركات النخبوية والضغط المباشر خلال هزيمتهم 4-1 أمام النرويج، إذ عانوا كثيرًا من أخطاء مكلفة وإرهاق دفاعي متأخر. على تحسين أن يحافظ على تركيز مطلق وتواصل بلا عيوب في المناطق المركزية. لا يمكنه أن يسمح بخسارة الكرة بسهولة أو أن يُسحب خارج موقعه بفعل تحركات مبابي الخادعة، لأن ذلك سيكشف الفجوات المركزية الخطيرة التي يستغلها طاقم الدعم النخبوي لفرنسا بفعالية سريرية.

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مايكل أوليسيه ضد ميرخاس دوسكي

شرارة الإبداع ذات المستوى العالمي في الجولة الأولى، مايكل أوليسيه قاد بالكامل اختراق فرنسا الهجومي، ففتح كتلة سنغالية صلبة بتمريرة حاسمة رائعة شقّت الدفاع لافتتاحية مبابي. أمام العراق، سيكون هدفه الأساسي تجاوز ضغط منتصف الكتلة الأولي وإطلاق التحولات السريعة من أنصاف المساحات الواسعة. إذا مُنح أوليسيه الوقت والمساحة ليدور ويواجه المدافعين في الثلث الأخير، فإن مدى تمريراته النخبوية وحركته الحادة سيواصلان زعزعة توازن الكتلة الدفاعية للمنافس.

الساعي لتعطيل ذلك الإيقاع الإبداعي السلس هو ظهير العراق الأيسر ميرخاس دوسكي. وبينما أظهر العراق قلبًا كبيرًا ليعادل النتيجة في الشوط الأول أمام النرويج، فقد قضوا فترات طويلة من الشوط الثاني محاصرين عميقًا داخل أراضيهم بسبب نقص التقييد على الأطراف. على دوسكي أن يدير تموضعه الدفاعي أثناء الاستراحة بأقصى درجات الحذر، موازنًا بين رغبته في دعم الهجمات المرتدة على الطرف وبين الضرورة المطلقة لتتبّع زوايا قطع أوليسيه إلى الداخل. سيكون تضييق ممرات التمرير تلك مبكرًا أمرًا حاسمًا لضمان ألا تقوم الزُرق بتثبيت الاستحواذ بالكامل وخنق وسط ملعب العراق.

كيف تبدو احتمالات المجموعة الأولى؟

بعد الجولة الافتتاحية من المباريات، أرست المجموعة الأولى انقسامًا فوريًا. تتصدّر النرويج القمة بثلاث نقاط وفارق أهداف +3 بعد فوزها السهل 4-1 على العراق، بينما تلاحقها فرنسا عن كثب بثلاث نقاط وفارق أهداف +2 بعد فوزها 3-1 على السنغال. تُعد مباراة الجولة الثانية هذه في ملعب فيلادلفيا نقطة ارتكاز رياضية حيوية لسيناريوهات التأهل قبل الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت فرنسا

إن فوزًا لمنتخب ديدييه ديشان سيقذف الديوك إلى حد أقصى يبلغ ست نقاط، ما يحجز لهم تذكرة مبكرة إلى دور الـ32 أو يضعهم على حافة التأهل تمامًا اعتمادًا على نتيجة مباراة النرويج ضد السنغال الجارية بالتزامن. إذا تجنبت النرويج الهزيمة في الوقت نفسه أمام السنغال، فستكون فرنسا مضمونة رياضيًا إنهاء المجموعة ضمن المركزين الأولين مع مباراة إضافية. والأهم، أنه سيمنحهم رفاهية إراحة الأساسيين الحيويين في يوم المباراة الأخير ضد النرويج، بينما يُجمِّد العراق تمامًا عند صفر نقاط ويضعه تحت ضغط هائل لمطاردة فوز كبير على السنغال لمجرد الاحتفاظ بآمال التقدم كأفضل منتخب يحتل المركز الثالث.

إذا فاز العراق

إذا نجح رجال غراهام أرنولد في تحقيق مفاجأة مدوية وحصدوا النقاط الثلاث كاملة، فسيُفجِّر ذلك المجموعة الأولى بالكامل. الانتقال إلى ثلاث نقاط سيُنعش فورًا أسود بلاد الرافدين، ويجعلهم على قدم المساواة مع فرنسا ويضعهم مجددًا في قلب المنافسة على التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية. وعلى النقيض، سيُجمِّد هذا السيناريو فرنسا عند ثلاث نقاط. وبحسب كيفية تغيّر فارق الأهداف، فإنه سيجبر بطل العالم مرتين على مواجهة عالية الضغط، وربما إلزامية، ضد النرويج في يوم المباراة الأخير، محولًا ما كان متوقعًا أن يكون مشوارًا مريحًا في المجموعة إلى معركة شرسة تمامًا.

سيناريو التعادل

تقاسم النقاط في بنسلفانيا سيُبقي فرنسا في وضع مريح عند أربع نقاط، محافظًا على مسارها الثابت نحو تأهل آمن. أما بالنسبة للعراق، فسيضمن التعادل أول نقطة حاسمة في البطولة، موقِفًا نزيفه الدفاعي لكنه يضيّق هوامش الأمان بشكل كبير قبل يوم المباراة الأخير. في هذه الحالة، ستدخل فرنسا مواجهتها مع النرويج وهي تعلم أن التعادل على الأرجح كافٍ لانتزاع أحد المركزين الأولين، بينما سيواجه العراق مباراة أخيرة عالية الضغط لا بد من الفوز فيها ضد السنغال للبقاء حيًا في البطولة.

أخبار الفريقين والقوائم

لم يؤكد مدرب فرنسا ديدييه ديشان تشكيلة محتملة قبل هذه المباراة، ولا توجد مخاوف بشأن الإصابات أو الإيقافات مدرجة للقائمة. ستُضاف تحديثات إضافية أقرب إلى ضربة البداية.

وبالمثل، لم يُصدر مدرب العراق غراهام أرنولد تشكيلة متوقعة من 11 لاعبًا، ولم يتم تأكيد أي مشكلات إصابة أو إيقاف في هذه المرحلة. سيتم تقديم التحديثات عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فازت فرنسا في أربع من آخر خمس مباريات لها، وكانت هزيمتها الوحيدة أمام ساحل العاج، بخسارة 2-1 في مباراة ودية في 4 يونيو. وكانت آخر مباراة لها فوزًا 3-1 على أيرلندا الشمالية في 8 يونيو، كما سجلت انتصارات على كولومبيا (3-1) والبرازيل (2-1) في مباريات ودية في مارس. عبر المباريات الخمس، سجلت فرنسا تسعة أهداف واستقبلت أربعة.

أداء العراق الأخير أكثر تباينًا. فقد فاز في مباراتين وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له، مع تعادل واحد. وكانت أحدث نتيجة له هزيمة 2-0 أمام فنزويلا في 10 يونيو، والتي أنهت استعداداته قبل البطولة على نحو صعب. وقبل ذلك، تعادل 1-1 مع إسبانيا في 4 يونيو وفاز على أندورا 1-0 في مباراة ودية في 29 مايو. وفي وقت سابق من السلسلة، فاز العراق 2-1 على بوليفيا في تصفيات كأس العالم بين الاتحادات.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد مواجهات سابقة بين فرنسا والعراق مسجلة في مجموعة البيانات المتاحة. بيانات المواجهات المباشرة لهذه المباراة غير متاحة حاليًا.

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