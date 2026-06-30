فرنسا ضد السويد: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة فرنسا ضد السويد في 30 يونيو 2026 عند 21:00 بتوقيت غرينتش و 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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المرشحون الأوفر حظاً من العيار الثقيل يلتقون بفرق أقل حظاً غير مستقرة في مرحلة خروج المغلوب

يفتتح منتخب فرنسا، الفائز باللقب مرتين، مشواره في مرحلة خروج المغلوب على ملعب نيويورك نيوجيرسي الشهير ساعياً لتكرار مسيراته العميقة في البطولات خلال الدورات الأخيرة. ديدييه ديشان، الذي أكد أنه سيتنحى في نهاية هذه البطولة، يقود منتخباً فرنسياً مثالياً اكتسح مرحلة المجموعات بسهولة.

ويواجهون منتخب السويد بقيادة غراهام بوتر الذي تأهل بصعوبة إلى دور الـ32 كأحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث. وبينما تمتلك فرنسا أفضلية تاريخية مهيمنة، فإن طبيعة خروج المغلوب من مباراة واحدة تعني أن السويديين سيسعون إلى تعطيل السيناريو.

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أزاحت فرنسا جميع المنافسين جانباً في المجموعة I، متغلبة على السنغال والعراق والنرويج بأقل قدر من العناء. وتوّجت حملتها في المجموعة بفوز شامل 4-1 على النرويج، لتؤكد حصيلة كاملة من تسع نقاط مع تسجيل 10 أهداف واستقبال هدفين فقط. وأبرزت ثلاثية عثمان ديمبيلي الرائعة في مباراتهم الأخيرة في المجموعة أن فرنسا تمتلك عمقاً هجومياً مرعباً يتجاوز النجم كيلين مبابي.

كان طريق السويد أكثر اضطراباً بشكل ملحوظ. فقد شقوا طريقهم بصعوبة عبر مرحلة المجموعات بأربع نقاط، مرتدين بعد هزيمة ثقيلة 5-1 أمام هولندا عبر الفوز على تونس والتعادل 1-1 مع اليابان في مباراتهم الأخيرة. وأنهى رجال بوتر مرحلة المجموعات وقد سجلوا سبعة واستقبلوا سبعة، ما يترك أسئلة جدية معلقة حول قدراتهم الدفاعية قبل مواجهة خط هجوم فرنسي متألق.

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مشكلات الدفاع المركزي تلوح كبيرة لكلا المدربين

من المرجح أن تحدد اختيارات العناصر في الخط الخلفي ديناميكية هذه المواجهة. أُريح قلب دفاع فرنسا ويليام ساليبا أمام النرويج بسبب مشكلة مستمرة في الظهر، لكن من المتوقع أن يلعب مدافع أرسنال رغم الألم لتأمين مكانه الأساسي.

تواجه السويد معضلات هيكلية أكبر بكثير. فقد خرج قلب الدفاع إيساك هين من الحسابات بسبب الإصابة، ما يجبر بوتر على إعادة ترتيب خطه الخلفي. ومن المتوقع أن يتراجع فيكتور ليندلوف من خط الوسط إلى قلب الدفاع لتغطية الفجوة، بينما من المنتظر أن يحل موهبة توتنهام المراهقة لوكاس بيرغفال محله في غرفة محرك خط الوسط.

التفوق العددي مقابل سرعة التحول السريع لحسم مجريات المباراة

تعتمد الخطة التكتيكية لفرنسا على جودتهم الفردية المذهلة وتنوعهم الهجومي. يفضل ديشان محوراً مزدوجاً منضبطاً للغاية مكوناً من أوريلين تشواميني وأدريان رابيو للتحكم في الإيقاع، مما يسمح لصانعي اللعب المتقدمين مثل مايكل أوليسيه وديزيريه دويه بخلق تفوق عددي في أنصاف المساحات وصناعة فرص العزل لمبابي على الطرف.

سلاح السويد الأساسي لمكافحة ذلك سيكون التحولات المباشرة والعمودية. أنتوني إيلانغا، القادم لتوه من تسديدة بعيدة المدى ضد اليابان، يوفر سرعة هائلة إلى جانب ألكسندر إيساك وفيكتور غيوكيريس لدفع خط دفاع فرنسا العالي إلى الخلف خلال الهجمات المرتدة.

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الهياكل المستقرة تواجه الاختبار النهائي

ستسعى فرنسا إلى إعادة ترسيخ خطها الخلفي الأساسي لحماية مايك ماينان، مع علمها بأن الهفوات في تتبع الاستحواذ قد تركتها أحيانًا تبدو سلبية بدون الكرة.

السويد، على العكس، تواجه المهمة الشاقة المتمثلة في الحفاظ على شباك نظيفة مع تشكيل دفاعي مُعدّل. سيحتاج أوليفر زيتيرستروم إلى السيطرة على منطقة الجزاء الخاصة به بلا عيوب، مع الاعتماد على تتبع محكم من الظهيرين لمنع ديمبيلي وأوليز من شق ممرات مفتوحة إلى داخل منطقة الجزاء.

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التشكيلة المتوقعة لفرنسا XI ضد السويد

ماينان؛ كوندي، أوباميكانو، ساليبا، هيرنانديز؛ تشواميني، رابيو، أوليز، ديمبيلي، دويه؛ مبابي

التشكيلة المتوقعة للسويد XI ضد فرنسا

زيتيرستروم؛ لاغربييلكه، ليندلوف، غودموندسون؛ برناردسون، بيرغفال، أياري، سترود؛ إيلانغا، غيوكيريس، إيساك

قائمة فرنسا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: مايك ماينان، روبن ريسر، بريس سامبا

المدافعون: لوكاس دين، مالو غوستو، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، إبراهيم كوناتي، جول كوندي، ماكسنس لاكروا، ويليام ساليبا، دايو أوباميكانو

لاعبو الوسط: نغولو كانتي، مانو كوني، أدريان رابيو، أوريليان تشواميني، وارن زاير-إيمري

المهاجمون: ماغنيس أكليوش، برادلي باركولا، ريان شرقي، عثمان ديمبيلي، ديزير دويه، جان-فيليب ماتيتا، كيليان مبابي، مايكل أوليز، ماركوس تورام

قائمة السويد المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: فيكتور يوهانسون، غوستاف لاغربييلكه، كريستوفر نوردفيلدت، جاكوب زيتيرستروم

المدافعون: هيالمار إكدال، غابرييل غودموندسون، إيساك هين، فيكتور ليندلوف، إريك سميث، كارل ستارفيلت، دانيال سفينسون

لاعبو الوسط: ياسين أياري، لوكاس بيرغفال، يسبر كارلستروم، بنجامين نيغرين، كين سيما، إليوت سترود، ماتياس سفانبرغ، بيسفورت زينيلي

المهاجمون: طه علي، ألكسندر برناردسون، أنتوني إيلانغا، فيكتور غيوكيريس، ألكسندر إيساك، غوستاف نيلسون

أخبار الفريق والقوائم

لا توجد إصابات أو إيقافات مُبلّغ عنها لدى ديدييه ديشان قبل المباراة، ولم يتم إصدار تشكيلة محتملة مؤكدة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى ضربة البداية مع اتضاح صورة الفريق.

بالنسبة للسويد، يفتقد غراهام بوتر المدافع إيساك هين، المُدرج على أنه مصاب. لم يتم الإبلاغ عن أي إيقافات، ولم يتم تأكيد تشكيلة محتملة في هذه المرحلة. ستتم إضافة المزيد من أخبار الفريق عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات 4 إيزاك هين

المستوى

تصل فرنسا وهي في مستوى رائع، بعدما فازت في أربع من آخر خمس مباريات وخسرت واحدة فقط. جاءت تلك الهزيمة في مباراة ودية قبل البطولة ضد ساحل العاج، ولم يخسر فريق ديشان منذ ذلك الحين. في دور المجموعات بكأس العالم، فازوا على السنغال 3-1، والعراق 3-0، والنرويج 4-1، مسجلين عشرة أهداف عبر تلك المباريات الثلاث ومستقبلين هدفين فقط. وكان الفوز على النرويج، الذي تحقق بفضل ثلاثية ديمبيلي، الأكثر حسماً من بين المباريات الثلاث.

سجل السويد الأخير أكثر تبايناً عبر آخر خمس مباريات. حققوا فوزاً واحداً، وتعادلوا مرتين، وخسروا مرتين، مع نتائج تُظهر نطاقاً واسعاً من الأداء. كان فوزهم 5-1 على تونس مقنعاً، لكن خسارة 5-1 أمام هولندا في نفس دور المجموعات أبرزت الفجوة بين السويد ونخبة البطولة. كان التعادل 1-1 مع اليابان في مباراتهم الأخيرة بدور المجموعات كافياً ليتأهلوا كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث. عبر آخر خمس مباريات، سجلت السويد عشرة أهداف واستقبلت عشرة.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين هذين الفريقين في نوفمبر 2020، عندما فازت فرنسا 4-2 على أرضها في دوري الأمم الأوروبية A. فازت السويد في مباراة الإياب في وقت سابق من العام نفسه، متغلبة على فرنسا 1-0 في ستوكهولم. عبر آخر خمس مواجهات، تمتلك فرنسا السجل الأقوى، إذ فازت ثلاث مرات مقابل فوز واحد للسويد، مع فوز فرنسي إضافي في مباراة ودية عام 2014. كما التقى الفريقان مرتين في تصفيات كأس العالم في 2016 و2017، حيث فاز كل فريق على أرضه.

الترتيب

أنهت فرنسا المجموعة الأولى في الصدارة، بينما تأهلت السويد من المجموعة السادسة في المركز الثالث.