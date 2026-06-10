معاينة فرنسا ضد السنغال في كأس العالم لكرة القدم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 9 New York/New Jersey Stadium

تنطلق مباراة فرنسا ضد السنغال في 16 يونيو 2026 عند الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش.

فرنسا ضد السنغال: لمّ شمل ساخر

تفتتح فرنسا وصيفة 2022 مشوارها في كأس العالم 2026 في 16 يونيو ضد السنغال. إنها إعادة لمواجهة ذلك اللقاء الأيقوني في 2002، حيث زأرت أسود التيرانغا لتحقيق فوز مفاجئ، صادمة العالم بهزيمة حاملي اللقب آنذاك. هذه المرة، من المتوقع أن يكون الديوك هناك وحولها مرة أخرى، مع ميداليتين ذهبية وفضية في النسختين الأخيرتين.

من هو مدرب فرنسا وأبرز اللاعبين؟

هناك نجوم في كل مكان تنظر إليه في هذه المجموعة الفرنسية. العمق بصراحة ليس مشكلة أبداً لأبطال 1998 و2018.

فقط أوليفييه جيرو (57) سجل أكثر من 56 هدفاً لكيليان مبابي مع فرنسا، ومن المتوقع أن يقود مهاجم ريال مدريد منتخب بلاده رغم المعاناة الأخيرة مع إصابة في الفخذ. كما نعلم جميعاً، سجل مبابي الذي لا يُقهر ثلاثية في نهائي 2022 ضد الأرجنتين. قد يكون الآن الوقت المناسب لعثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان لتسجيل هدفه الأول في هذه البطولة. شارك اللاعب السابق لبرشلونة في كأسَي عالم. بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا وتسجيله 35 مرة في الموسم، سينضم ديمبيلي إلى زميليه في النادي ديزير دويه وبرادلي باركولا، ومايكل أوليسيه لاعب بايرن، ورايان شرقي لاعب مانشستر سيتي في هجوم يبدو مخيفاً. ومن المتوقع أن يقود ويليام ساليبا لاعب أرسنال خط دفاع رباعي موهوب. إن عمق تشكيلة ديدييه ديشان السخيف لدرجة أنه لا يوجد مكان لصانع ألعاب ريال مدريد إدواردو كامافينغا في المجموعة.

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من هو مدرب السنغال وأبرز اللاعبين؟

الثلاثي المقيم في السعودية ساديو ماني، وكاليدو كوليبالي، وإدوارد ميندي هم العمود الفقري الخبير لمنتخب سنغالي صلب. المهاجم السابق لليفربول ماني، الذي يُعد على الأرجح اللاعب الأكثر أيقونية في تاريخ الأمة، سيكون تعويذتهم مرة أخرى. سيرتدي ميندي القفازات، وسيقود زميله السابق في تشيلسي كوليبالي خط الدفاع الرباعي. كما ترقبوا لاعب وسط توتنهام بابي سار ومهاجم بايرن ميونيخ نيكولاس جاكسون؛ لقد كان معاراً هناك من تشيلسي.

تولى المدرب الحالي بابي ثياو المسؤولية خلفاً للمدرب المخضرم أليو سيسيه في ديسمبر 2024 وقاد الفريق إلى مجد كأس الأمم الأفريقية 2025، رغم أن أسود التيرانغا تنازلوا عن المباراة بسبب احتجاج بالانسحاب، ما منح المغرب رسمياً فوزاً اعتبارياً 3-0.

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قائمة فرنسا المكونة من 26 لاعباً لكأس العالم

حراس المرمى: مايك ماينان (إيه سي ميلان)، روبن ريسر (لانس)، برايس سامبا (رين).

المدافعون: لوكاس دين (أستون فيلا)، مالو غوستو (تشيلسي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، ثيو هيرنانديز (الهلال)، إبراهيم كوناتي (ليفربول)، ماكسنس لاكروا (كريستال بالاس)، جول كوندي (برشلونة)، ويليام ساليبا (أرسنال)، دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ).

لاعبو الوسط: N'Golo Kante (فنربخشة)، Manu Kone (روما)، Adrien Rabiot (إيه سي ميلان)، Aurelien Tchouameni (ريال مدريد)، Warren Zaire-Emery (باريس سان جيرمان).

المهاجمون: Maghnes Akliouche (موناكو)، Bradley Barcola (باريس سان جيرمان)، Rayan Cherki (مان سيتي)، Ousmane Dembele (باريس سان جيرمان)، Desire Doue (باريس سان جيرمان)، Michael Olise (بايرن ميونخ)، Kylian Mbappe (ريال مدريد)، Jean-Philippe Mateta (كريستال بالاس)، Marcus Thuram (إنتر ميلان).

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طريق فرنسا إلى كأس العالم

أبحرت فرنسا بسلاسة عبر حملتها الأوروبية للتصفيات، لتضمن بطاقة مباشرة بتصدرها مجموعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) D في أواخر عام 2025.

تشكيلة السنغال المكونة من 26 لاعباً لكأس العالم

حراس المرمى: Edouard Mendy (الأهلي)، Yehvann Diouf (نيس)، Mory Diaw (لو هافر).

المدافعون: Krepin Diatta (موناكو)، Antoine Mendy (نيس)، Abdoulaye Seck (مكابي حيفا)، Kalidou Koulibaly (الهلال)، Moussa Niakhate (ليون)، Mamadou Sarr (تشيلسي)، El-Hadji Malick Diouf (وست هام يونايتد)، Ismail Jakobs (غلطة سراي).

لاعبو الوسط: Idrissa Gueye (إيفرتون)، Habib Diarra (سندرلاند)، Pape Matar Sarr (توتنهام)، Pape Gueye (فياريال)، Lamine Camara (موناكو)، Pathe Ciss (رايو فاليكانو)، Bara Ndiaye (بايرن ميونخ).

المهاجمون: Sadio Mane (النصر)، Bamba Dieng (لوريان)، Iliman Ndiaye (إيفرتون)، Nicolas Jackson (بايرن ميونخ)، Assane Diao (كومو)، Ibrahim Mbaye (باريس سان جيرمان)، Cherif Ndiaye (سامسون سبور)، Ismaila Sarr (كريستال بالاس).

طريق السنغال إلى كأس العالم

أنهت السنغال التصفيات دون هزيمة في صدارة المجموعة B لضمان مقعدها المباشر في كأس العالم 2026. وفي مواجهة منافسة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، استقبلت السنغال ثلاثة أهداف فقط في 10 مباريات.

أخبار الفريق والتشكيلات

لا يملك مدرب فرنسا ديدييه ديشان تشكيلاً محتملاً مؤكداً متاحاً لهذه المباراة، ولم تُدرج أي إصابات أو إيقافات في البيانات الحالية. ستُضاف التحديثات أقرب إلى ضربة البداية مع اتضاح صورة التشكيلة.

وبالمثل، فإن مدرب السنغال باب ثياو لا يملك أخباراً مؤكدة عن الفريق في هذه المرحلة. لم يتم تقديم أي بيانات عن الإصابات أو الإيقافات أو التشكيلة المتوقعة (XI). تحقق مرة أخرى للحصول على أحدث المعلومات مع اقتراب المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فازت فرنسا في أربع من آخر خمس مباريات لها. وكانت أحدث مباراة لها فوزًا بنتيجة 3-1 على أيرلندا الشمالية في 8 يونيو، وكان أوليز اللاعب الأبرز. وقبل ذلك جاءت خسارة بنتيجة 2-1 أمام ساحل العاج في 4 يونيو، وهي خسارتهم الوحيدة في هذه السلسلة. كما فازوا على كولومبيا 3-1 والبرازيل 2-1 في مباراتين وديتين متتاليتين في مارس. عبر المباريات الخمس، سجلت فرنسا 10 أهداف واستقبلت خمسة.

فاز السنغال في ثلاث من آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث نتيجة له خسارة بنتيجة 3-2 أمام الولايات المتحدة في 31 مايو. وقبل ذلك، فازوا على غامبيا 3-1 وبيرو 2-0 في مارس. وجاءت خسارتاهما الأخريان في كأس الأمم الأفريقية، بما في ذلك خسارة 3-0 أمام المغرب في يناير. سجل السنغال تسعة أهداف واستقبل سبعة عبر تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

فرنسا المباراة الأخيرة السنغال 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار فرنسا 0 - 1 السنغال 0 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

التقى هذان المنتخبان مرة واحدة في مجموعة البيانات المقدمة. في كأس العالم 2002 في 31 مايو، فاز السنغال على فرنسا 1-0 في ما يُعد واحدة من أشهر مفاجآت البطولة. تلك النتيجة، في دور المجموعات، ساهمت في خروج فرنسا المبكر من بطولة دخلوها بصفتهم حاملي اللقب.

الترتيب

في المجموعة الأولى، تدخل فرنسا المباراة في المركز الأول، بينما يحتل السنغال حاليًا المركز الرابع.