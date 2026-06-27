معاينة جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان لكأس العالم FIFA 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المجموعة 11 مرسيدس بنز

ستنطلق مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان في 27 يونيو 2026 عند 23:30 بتوقيت غرينتش و 18:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في جورجيا تداعيات هائلة إذ يسعى منتخبا المجموعة K بشكل يائس لإنقاذ حملتيهما بعد مواجهات الجولة الثانية شديدة الحدة والمحبطة. وبعد جولة ثانية من المباريات اختبرت كلا الفريقين بشدة - حيث تلقت جمهورية الكونغو الديمقراطية هزيمة ضيقة بنتيجة 1–0 أمام متصدري المجموعة كولومبيا وتعرضت أوزبكستان لخسارة قاسية 5–0 على يد البرتغال - فقد اختفى هامش الخطأ تمامًا في ملعب أتلانتا (ملعب مرسيدس-بنز) . ويتجه المعسكران إلى الجنوب الشرقي وهما يعلمان أن القدرة على التكيف التكتيكي والتجدد النفسي السريع من تلك الهزائم المرهقة سيحددان بالكامل بقاء طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب جمهورية الكونغو الديمقراطية سيباستيان ديسابر أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي مع تحسين فعاليتهم الحاسمة في الثلث الأخير بشكل جذري، مستفيدًا من انضباطهم التكتيكي لترسيخ السيطرة على شريان حياة حاسم في البطولة. وسيعتمد ديسابر على نقاط الارتكاز الهجومية الديناميكية الأساسية لديه والتفوق البدني في التحولات لفرض الإيقاع، والسيطرة على المناطق المركزية، وفتح خط دفاع آسيوي هش. ويقف في مواجهتهم منتخب أوزبكستان المتضرر هيكليًا لكنه يائس بقيادة فابيو كانافارو. ومكلفًا بإعادة صلابة فريقه الدفاعية بسرعة، يمتلك ذئاب كانافارو البيضاء مخططًا عنيدًا وميزة في الهجمات المرتدة يجب الآن تنفيذها بانضباط لا تشوبه شائبة تحت أقصى ضغط للإقصاء.

تُقام هذه المواجهة في ملعب أتلانتا المتطور، وستكون مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية عالية المخاطر. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل انهيار دفاعي آخر في التحول، مما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة والتتبع العمودي السريع عنصرين حاسمين. سترى جمهورية الكونغو الديمقراطية هذه المباراة منصة مثالية لتحقيق فوزها الأول في البطولة، معتمدة على نقطتها الوحيدة من الجولة الأولى لدفعها إلى دور الـ32. وفي الوقت نفسه، تدخل أوزبكستان أرض الملعب متحمسة لإعادة كتابة سرد انهيارها في الجولة الثانية بالكامل، مسلحة بروحها الجريئة لتحقيق نتيجة حيوية بأقصى عدد من النقاط وتجاوز منافسيها. ومع وصول احتمالات المجموعة إلى نقطة الغليان، ستسيطر جسامة ضمان البقاء في كأس العالم على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

كولومبيا 1–0 جمهورية الكونغو الديمقراطية

عانت كتيبة ديسابر من إحباط دفاعي في ملعب غوادالاخارا، إذ أجبرتهم تسديدة وحيدة في الشوط الثاني من أميركا الجنوبية على تلقي هزيمة صعبة بنتيجة 1–0. وبهدف البناء على زخمهم في الجولة الافتتاحية، دخلت الفهود المباراة بحثًا عن سلطة بنيوية ونجحت في إغلاق المناطق العميقة بخط دفاعي صارم مكوّن من خمسة لاعبين طوال جزء كبير من المواجهة.

اعتمد شكل جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل كبير على عمود فقري بدني قوي - بقيادة شانسل مبيمبا وأكسل توانزيبي - لخنق مسارات التحول بالكامل، وإبقاء كولومبيا تحت السيطرة لمدة 75 دقيقة. ومع ذلك، تصدّع تنظيمهم البنيوي أخيرًا تحت ضغط متواصل عندما كسر الظهير دانيال مونيوز التعادل بهدف حاسم في الدقيقة 76. وعلى الرغم من دفعهم بأعداد إلى الأمام وتغيير أنماطهم الهجومية في المراحل الختامية عبر تبديلات متأخرة، لم تتمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من فك تكتل كولومبي عنيد، ليخرجوا بلا شيء في الجولة الثانية.

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البرتغال 5–0 أوزبكستان

عانى رجال كانافارو من فترة بعد ظهر قاسية ومهينة في ملعب هيوستن، إذ منحهم عرض عالمي المستوى من القوة الأوروبية البرتغال هزيمة ثقيلة بنتيجة 5–0. كافحت الذئاب البيضاء للتأقلم مع الإيقاع المكثف على الفور تقريبًا، إذ انهار مخططهم الدفاعي بعد ست دقائق فقط من بداية اللقاء عندما وجد الأيقونة العالمية كريستيانو رونالدو الشباك.

واجه الشكل التكتيكي لأوزبكستان معركة شاقة عندما ضاعف نونو مينديش تقدم البرتغال في الدقيقة 17، تلاه هدف ثانٍ حاسم من رونالدو قبل الاستراحة مباشرة (39′) ليجعل المباراة بعيدة المنال. حاول كانافارو تغيير عناصره بين الشوطين، بإشراك أكمل موزغوفوي وخوجياكبار أليجونوف لتثبيت غرفة المحرك، لكن هدفًا عكسيًا مؤلمًا في الدقيقة 60 سجله حارس المرمى عبدوفوحيد نيماتوف زاد من تراجع صمودهم. وضعت تسديدة متأخرة في الدقيقة 87 من رافائيل لياو علامة التعجب الأخيرة على عرض برتغالي مهيمن، ما أجبر أوزبكستان على التوجه إلى يوم المباراة الأخير وهي بحاجة إلى إعادة ضبط نفسية هائلة.

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ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

جمهورية الكونغو الديمقراطية (سيباستيان ديسابر)

لا يحتاج ديسابر إلى التخلي عن المخطط الانتقالي المنظم عالي الإيقاع الذي سمح للفهود بإحباط خصوم من النخبة في وقت سابق من البطولة. إن الحركة العمودية، والتناوبات الحادة على الأطراف، والانضباط الدفاعي الذي يقوده خط دفاع بمستوى الدوري الإنجليزي الممتاز يثبت أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تمتلك صندوق الأدوات التكتيكي اللازم للمنافسة على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على ديسابر أن يضمن أن فريقه يضخ قدرًا أكبر بكثير من الفاعلية الحاسمة في الثلث الأخير. في مباراتهم السابقة، عانى الشكل الهجومي البراغماتي منخفض الأحداث لجمهورية الكونغو الديمقراطية من توليد فرص مركزية منتظمة، ما ترك المهاجمين الخطرين معزولين وأدى في النهاية إلى هزيمة صعبة بنتيجة 1–0 أمام كولومبيا. أمام منتخب أوزبكي يحاول إعادة بناء ثقته الدفاعية، سيكون التقدم البطيء بالكرة قاتلًا. يجب أن يركز التعديل الأساسي لديسابر على غرفة محرك خط الوسط - وتحديدًا المطالبة بإعادة تدوير عمودية أسرع ودعم إبداعي من خطوطه المركزية لإمداد مهاجمين متفجرين مثل يوان ويسا وسيدريك باكامبو بفاعلية قبل أن يتمكن الخصم من تشكيل تكتله الدفاعي.

أوزبكستان (فابيو كانافارو)

لا يحتاج كانافارو إلى تفكيك القالب المتماسك القائم على الدفاع أولاً بالكامل، والذي دفع تاريخياً الذئاب البيضاء إلى أول ظهور لها على الإطلاق في كأس العالم. يبقى الإطار الدفاعي الأساسي والحضور البدني في غرفة المحرك أصولاً موثوقة، لكن الجولة الثالثة تتطلب إعادة معايرة دفاعية فورية وجذرية عقب هزيمة قاسية بنتيجة 5–0 على يد البرتغال.

أمام تهديد التحولات المباشرة والرياضية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن الإبقاء على خط دفاع مفكك أو سهل العزل سيؤدي إلى استغلال سريع. يجب أن يركز التعديل التكتيكي لكانافارو على استعادة صلابته الدفاعية المميزة على الطريقة الإيطالية، مع توجيه ركائز الدفاع المركزية مثل عبد القادر خوسانوف لتنظيم كتلة منخفضة أكثر إحكاماً وتواصلاً. عند استعادة الاستحواذ، يجب على أوزبكستان الانتقال إلى الأمام بسرعة عمودية واضحة بدلاً من تدوير الاستحواذ أفقياً في مناطق خطرة. سيكون استخدام تمريرات خروج مباشرة لتجاوز الضغط العكسي الكونغولي وتوسيع الملعب على الأطراف أمراً حاسماً لتغذية الثنائي الأمامي إلدور شومورودوف وعبوسبيك فايزولايف، ومنع الهجوم من الاختناق تماماً وسط الازدحام في العمق.

ما آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

أخبار فريق جمهورية الكونغو الديمقراطية

يمتلك ديسابر تشكيلة مكتملة الجاهزية ومتاحة للاختيار منها بينما يسعى الفهود للارتداد بعد خسارتهم الضيقة 1–0 أمام كولومبيا. استخدمت جمهورية الكونغو الديمقراطية خطة 5-3-2 شديدة الحماية في الجولة الثانية، بقيادة الحارس ليونيل مباسي عقب عرضه الفردي المذهل في المرمى. يبقى خط الدفاع القوي المكوّن من خمسة لاعبين سليماً بالكامل وجاهزاً للاختيار، بقيادة المدافعين المركزيين صامويل كابوادي، وأكسل توانزيبي، والقائد شانسل مبيمبا، إلى جانب الظهيرين آرثر ماسواكو على اليسار وآرون وان-بيساكا على اليمين.

في غرفة محرك خط الوسط، فإن الثلاثي التشغيلي إيدو كاييمبي، وصامويل موتوسامي، ونغال'اييل موكاو جميعهم بعيدون عن قيود الانضباط ومتاحون بالكامل لفرض الإيقاع البدني. في المقدمة، من المقرر أن يقود الشراكة الهجومية الديناميكية يوآن ويسا وسيدريك باكامبو الخط مرة أخرى، مع اعتماد ديسابر بشكل كبير على سرعتهما لفتح الدفاع الأوزبكي.

أخبار فريق أوزبكستان

كما يمتلك كانافارو تشكيلة متاحة بالكامل دون غيابات بسبب الإيقاف بينما تسعى الذئاب البيضاء إلى إعادة ضبط نفسية ضخمة عقب خسارتها الثقيلة أمام البرتغال. اصطفّت أوزبكستان بنظام 3-4-3 واسع في الجولة الثانية. رغم مباراة صعبة، يبقى الحارس عبد الوهاب نيماتوف الخيار الأساسي بين القائمين، محمياً بثلاثي دفاعي مركزي مكوّن من رستم أشورماتوف، وأسَدبك عبد اللهيف، وعبد القادر خوسانوف.

عبر خط الوسط المكوّن من أربعة لاعبين، يوفر شيرزود نصر اللهيف وبهروز كريموف تغطية تشغيلية على الأطراف، بينما يتحكم أوتابك شوكوروف وأوديلجون هامروبيكوف في محور العمق المركزي. يحمل هامروبيكوف بطاقة صفراء من الجولة السابقة ويجب أن يتوخى الحذر لتجنب عقوبات تراكم البطاقات في البطولة مستقبلاً. يبقى الخط الأمامي خطيراً وبكامل الجاهزية، مع تكليف المنافذ الإبداعية على الأطراف عبوسبيك فايزولايف وعزيزبيك غانييف بتوليد الخدمة للمهاجم المركزي الطلسماني إلدور شومورودوف.

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أبرز المواجهات في مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان

يوآن ويسا ضد عبد القادر خوسانوف

بعد أن صعد ليصبح نقطة ارتكاز خطيرة في منظومة ديزابري الانتقالية، لا يزال ويسا رأس حربة عالي الطاقة وواثقًا للغاية في خط هجوم جمهورية الكونغو الديمقراطية. لقد عمل بسلاسة على القناة اليسرى لقيادة الزخم الإبداعي ضد كولومبيا، محاولًا كسر الخطوط بسرعته المتفجرة. ولتفكيك الشكل الدفاعي لأوزبكستان، سيكون دور ويسا بالغ الأهمية؛ إذ يجب أن يستخدم حركته العمودية الذكية، ومهارته الحادة في المراوغة، ومعدل عمله الدؤوب لتمديد قلوب الدفاع لدى الخصم، وسحب المراقبين خارج مواقعهم، وفتح قنوات حيوية في الثلث الأخير للتهديدات المركزية مثل سيدريك باكامبو لاستغلالها.

المكلّف بإيقافه هو قلب الدفاع خوسانوف، وهو ركيزة دفاعية حيوية في خط كانافارو الخلفي. قاد خوسانوف الجانب الأيمن من الكتلة المركزية خلال ظهور أوزبكستان السابق، محاولًا تماسك الخط الخلفي الثلاثي تحت ضغط هائل لا يلين ضد البرتغال. وبينما عانى الهيكل الدفاعي الأوزبكي من انهيار قاسٍ في الجولة الثانية، يمتلك خوسانوف سمات بدنية من الطراز الأول وهيمنة هوائية لمواجهة المهاجمين النخبة. يجب أن يحافظ على تركيز مطلق وتواصل بلا عيوب في المناطق المركزية إلى جانب رستم أشورماتوف وأسَدبك عبد اللهيف، مع ضمان استخدام تمركزه لتحييد انطلاقات ويسا القطرية الحادة ومنع جمهورية الكونغو الديمقراطية من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

صامويل موتوسامي ضد أوتابك شوكوروف

القلب النابض المطلق والمحرك الديناميكي لوسط ميدان الكونغو، موتوسامي مكلّف بفرض إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط الخصم لصالح الفهود. لقد لعب في قلب الوسط خلال معركتهم الشديدة في الجولة الثانية ضد كولومبيا، متقدمًا للأمام لتوفير شرارة بدنية حيوية ودافعًا لتغطية فريقه الدفاعية. أمام أوزبكستان، سيكون هدفه الأساسي إيجاد المساحة بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتموين الانطلاقات الواسعة المتفجرة لظهيري الجناح. إذا مُنح موتوسامي الوقت والمساحة ليدور ويواجه الكتلة الدفاعية، فإن رؤيته ستخلّ بسهولة بتوازن خصم يبحث عن الاستقرار البنيوي.

الساعي لتعطيل ذلك الإيقاع الإبداعي السلس هو لاعب وسط أوزبكستان الأبرزشوكوروف. لقد ارتكز في غرفة المحركات في الجولة الثانية، محاولًا توفير حماية تكتيكية خلال ظهور بالغ الصعوبة ضد البرتغال. سيُختبر عمله الدفاعي دون كرة وانضباطه الانتقالي إلى أقصى حد في ملعب أتلانتا. يجب على شوكوروف أن يدير تمركزه بقوة إلى جانب شريكه المركزي أوديلجون هامروبيكوف لِضغط المساحة المركزية، والضغط على محفزات بناء لعب موتوسامي، وحماية خطه الخلفي الثلاثي لضمان ألا يهيمن الأفارقة بالكامل على الثلث الأوسط ويثبتوا أوزبكستان داخل قوقعة دفاعية غير قابلة للاستدامة.

كيف تبدو احتمالات المجموعة K؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، أرست المجموعة K هيكلًا شديد السيولة والتنافسية. تحتل كولومبيا الصدارة بأريحية برصيد ست نقاط وفارق أهداف +3 ، بعدما وضعت نفسها في موقع قوي للأدوار الإقصائية عقب فوز سريري بنتيجة 1–0 على جمهورية الكونغو الديمقراطية.

يترك هذا البرتغال في المركز الثاني بأربع نقاط وفارق أهداف +5 ، متأخرًا بفارق ضئيل عن المتصدرين بعد حصد نقطة والسيطرة على أيام مبارياتهم. تحتل جمهورية الكونغو الديمقراطية المركز الثالث بنقطة واحدة وفارق أهداف −1 بعد تعادلها في يوم الافتتاح وهزيمتها الضيقة اللاحقة. وفي الوقت نفسه، تظل أوزبكستان راسية في قاع الجدول دون نقاط وبفارق أهداف −7 بعد خسارتين متتاليتين. تشكل مباراة الجولة الثالثة المقبلة في ملعب أتلانتا نقطة ارتكاز رياضية مطلقة لكلا البلدين بينما يقاتلان لتأمين التأهل التلقائي أو إنقاذ سيناريوهات البطاقة البرية قبل الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت جمهورية الكونغو الديمقراطية

فوز فريق ديسابر سيقذف الفهود إلى أربع نقاط، واضعًا إياهم فورًا في موقع مثالي للمنافسة على التأهل التلقائي إلى دور الـ32. اعتمادًا على النتيجة المتزامنة لمباراة كولومبيا ضد البرتغال، فإن فوزًا كونغوليًا مقترنًا بهزيمة برتغالية ثقيلة قد يتيح لهم نظريًا الانزلاق إلى مركز وصيف المجموعة بفارق الأهداف. وعلى العكس، فإن الفوز سيُبقي أوزبكستان عند صفر نقاط، مقصيًا تمامًا الفريق الآسيوي من المنافسة. إذا تجنبت البرتغال خسارة ثقيلة، فإن حصيلة جمهورية الكونغو الديمقراطية البالغة أربع نقاط ستبقيهم محبوسين في المركز الثالث، مُسقِطة مصيرهم في أيدي تصنيفات البطاقة البرية، حيث إن مجموع أربع نقاط تاريخيًا يوفر هامش أمان شديد الثبات للتأهل.

إذا فازت أوزبكستان

إذا ضمن رجال كانافارو النقاط الثلاث كاملة، فسيُكمل ذلك تعافيًا مذهلًا في اليوم الأخير من دور المجموعات للذئاب البيضاء. الانتقال إلى ثلاث نقاط سيسمح لأوزبكستان بتجاوز جمهورية الكونغو الديمقراطية في الترتيب وإنهاء حملتهم في المركز الثالث. وعلى العكس، فإن هذا السيناريو سيحبس جمهورية الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة، مُسقطًا إياهم إلى قاع المجموعة K ومنهيًا رسميًا مشوارهم في كأس العالم. بينما يُبقي الفوز أوزبكستان على قيد الحياة حسابيًا، فإن إنهاء المنافسة في المركز الثالث بثلاث نقاط وفارق أهداف سلبي بشدة يجبرهم على انتظار ختام المجموعات الأخرى، تاركًا آمال بقائهم عبر البطاقة البرية شديدة التقلب.

سيناريو التعادل

تقاسم النقاط في جورجيا سيترك جمهورية الكونغو الديمقراطية عند نقطتين، ما سيضمن لهم إنهاءً في المركز الثالث فوق أوزبكستان لكنه سيتركهم عالقين حسابيًا. بالنسبة لأوزبكستان، فإن الانتقال إلى نقطة واحدة سيقفلهم في خانة القاع، مؤكدًا الإقصاء الفوري إلى جانب المغادرين المبكرين الآخرين في البطولة. بينما يمنع التعادل جمهورية الكونغو الديمقراطية من إنهاءٍ في المركز الأخير، فإن إنهاء المنافسة في المركز الثالث بنقطتين فقط وفارق أهداف −1 غير كافٍ تاريخيًا للمنافسة على بطاقة برية إلى دور الـ32، ما يرسل فعليًا كلا البلدين إلى الديار عند صافرة النهاية.

أخبار الفريق والتشكيلات

لم يؤكد سيباستيان ديسابر تشكيلة محتملة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا توجد حاليًا أي إصابات أو إيقافات مدرجة للفهود. ستُضاف التحديثات أقرب إلى ضربة البداية بينما يستعد الفريق لمباراة لا بد من الفوز بها.

لم يُسمِّ فابيو كانافارو بالمثل بعد تشكيلته الأساسية المتوقعة لأوزبكستان، مع عدم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات في البيانات المتاحة. سيحتاج المدرب الإيطالي إلى إيجاد طريقة لاستخراج المزيد من وحدته الهجومية بعد بداية صعبة للبطولة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فاز منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في مباراتين، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة من آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأحدث تعادلاً 1-1 مع البرتغال في دور المجموعات بكأس العالم في 17 يونيو، وهي نقطة انتُزعت بشق الأنفس أمام أحد المرشحين المفضلين للبطولة. وقبل ذلك، خسر 2-1 أمام تشيلي في مباراة ودية قبل البطولة، رغم أن التعادل السلبي مع الدنمارك والفوز 1-0 على جامايكا في تصفيات كأس العالم أظهرا صلابة دفاعية. ويُكمل الفوز 2-0 على برمودا سلسلة المباريات الخمس. عبر تلك المباريات، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية خمسة أهداف واستقبلت ثلاثة.

يصعب تقييم السجل الأخير لأوزبكستان بثقة. خسر فريق كانافارو ثلاثاً من آخر خمس مباريات له، وكانت الهزيمة 3-1 أمام كولومبيا في 18 يونيو النتيجة الأكثر ضرراً في هذه السلسلة. كما جاءت هزائم أمام هولندا وكندا في مباريات ودية قبل البطولة ضمن تلك الفترة. وقدمت الانتصارات السابقة على فنزويلا والغابون بعض التشجيع، رغم أن جودة المنافسين في تلك المباريات كانت أقل بكثير. سجلت أوزبكستان سبعة أهداف عبر المباريات الخمس بينما استقبلت سبعة.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد مواجهات مباشرة مسجلة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان في مجموعة البيانات المقدمة. ستكون هذه المباراة في أتلانتا يوم 27 يونيو أول مواجهة تنافسية أو موثقة بين البلدين.

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