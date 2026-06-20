ستُقام مباراة التشيك ضد المكسيك في 25 يونيو 2026 عند 01:00 بتوقيت غرينتش و 24 يونيو 2026 عند 20:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

Getty Images

التشيك ضد المكسيك: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في العاصمة دلالات هائلة إذ يتطلع منتخبا المجموعة الأولى إلى البناء على حملتيهما أو إنقاذهما عقب مواجهات الجولة الثانية شديدة الحدة. فبعد الجولة الثانية من المباريات التي هزّت ديناميكيات المجموعة المبكرة - حيث أكد المضيفون المشاركون المكسيك هيمنتهم الكاملة عبر فوز حاسم 1-0 على كوريا الجنوبية في غوادالاخارا وأُجبرت التشيك بإحباط على اقتسام النقاط في تعادل 1-1 شاق أمام جنوب أفريقيا في أتلانتا - تقلّص هامش الخطأ في ملعب مدينة مكسيكو (إستاديو أزتيكا) بشكل كبير. يتوجه المعسكران إلى هذا الملعب التاريخي وهما يعلمان أن القدرة على التكيف التكتيكي والتجدد البدني السريع بعد تلك المواجهات العنيفة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب المكسيك خافيير أغيري أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي والفعالية الحاسمة بعد أن وضعتهم انتصارات متتالية بشباك نظيفة في موقع السيطرة على المجموعة. سيعتمد أغيري على نقاط الارتكاز الهجومية الديناميكية لديه - المرتكزة على تألق خط الوسط لدى لويس رومو، الذي سجل هدف الفوز الحاسم في الجولة الثانية، ولعب التحولات الخطير لدى جوليان كينيونيس - لفرض الإيقاع، والسيطرة على المناطق المركزية، وفتح دفاع أوروبي منضبط للغاية. ويقف في مواجهتهم منتخب تشيكيا متماسك هيكلياً ويائس يقوده ميروسلاف كوبِك. وبامتلاكه تشكيلة مليئة بمقومات بدنية من الطراز الرفيع، يمتلك التشيك مخططاً عنيداً وحافة مرتدة قاتلة يقودها باتريك شيك و آدم هلوشيك تزدهر عندما تُطلب انضباطية لا تشوبها شائبة.

وبإقامتها في ملعب مدينة مكسيكو المتطور، ستكون هذه المواجهة مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل انهيار دفاعي آخر أثناء التحول، ما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة والتتبع العمودي السريع عنصرين حاسمين. سترى المكسيك هذه المباراة منصة مثالية لترسيخ مكانتها كمتصدرة بلا هزيمة وتأمين صدارة التصنيف لدور الـ32، بينما تدخل التشيك أرض الملعب متحمسة لتسليح روحها الجريئة، واستغلال المساحات التي يتركها الظهيران المتقدمان، وتحقيق نتيجة كاملة بالنقاط لضمان عبور آمن من المجموعة الأولى. ومع بدء تبلور احتمالات المجموعة، ستسيطر جسامة ضمان مكانهما في الأدوار الإقصائية على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

اقرأ المزيد: كيفية المشاهدة والبث المباشر لكأس العالم FIFA 2026

كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

التشيك 1–1 جنوب أفريقيا

عانت تشكيلة ميروسلاف كوبك من إحباط متأخر في ملعب أتلانتا، إذ أجبرتهم ركلة جزاء متأخرة على الاكتفاء بالتعادل 1-1 أمام جنوب أفريقيا. افتتح التشيك المباراة بنية هجومية مكثفة، وكسروا الجمود في الدقيقة السادسة فقط عندما وجد لاعب الوسط ميخال ساديليك الشباك.

دافعت تشيكيا بقوة لمعظم فترات المباراة، محافظة على تقدمها الضئيل عبر الانضباط التكتيكي. ومع ذلك، تصدّع خطهم الدفاعي تحت الضغط في وقت متأخر من الشوط الثاني عندما تلقى لاديسلاف كريتشي إنذارًا. استغلت جنوب أفريقيا الضغط الناتج في الدقيقة 83، حيث نفّذ تيبوهو موكوينا ركلة جزاء بهدوء ليعادل النتيجة. وعلى الرغم من دفعهم بعدد كبير من اللاعبين إلى الأمام في الدقائق الختامية، لم تتمكن تشيكيا من إيجاد هدف الفوز، تاركة إياهم يطاردون بشدة النقاط الكاملة في يوم المباراة الأخير.

Getty Images

المكسيك 1–0 كوريا الجنوبية

قدّم المضيفون المشاركون عرضًا منضبطًا للغاية ومهيمنًا في ملعب غوادالاخارا، محافظين على شباك نظيفة لتجاوز كوريا الجنوبية بفوز حاسم 1-0. فرض رجال خافيير أغيري سيطرة كاملة على إيقاع الاستحواذ في وقت مبكر، رغم أن شوطًا أول شديد التنافس ترك الفريقين متعادلين عند الاستراحة.

جاء الاختراق الحاسم مبكرًا في الشوط الثاني. في الدقيقة 50، وجد لاعب الوسط لويس رومو مساحة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة سريرية، هدفًا عاديًا، أشعل حماس الجماهير المحلية. ومن هناك، تولّت التنظيمات الهيكلية الصارمة للمكسيك زمام الأمور، معادِلة تمامًا تهديدات النجوم مثل سون هيونغ-مين ومقيّدة مسارات التحول لدى كوريا الجنوبية. نجح المخطط الدفاعي الخالي من العيوب لأغيري في إغلاق الدقائق المتبقية لتأمين النقاط الثلاث كاملة، مُحكمًا مكانهم في صدارة المجموعة الأولى.

ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

المكسيك (خافيير أغيري)

لا يحتاج خافيير أغيري إلى التخلي عن المخطط الهجومي الشجاع عالي الإيقاع الذي سمح لـ إل تري بأن يحقق انتصارين متتاليين بشباك نظيفة، بما في ذلك فوز سريري 1-0 على كوريا الجنوبية في غوادالاخارا. تُثبت الحركة العمودية، والتناوبات الحادة على الأطراف، والتميز في التحولات التي يقودها لاعبون مثل لويس رومو أن المكسيك تمتلك صندوق الأدوات التكتيكي اللازم للسيطرة على المباريات على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على أغيري أن يضمن أن فريقه يحافظ على تركيز دفاعي كامل ضد الفرق التي تحاصر الاستحواذ بكفاءة. في مبارياتهم السابقة، تركت خطة المكسيك القياسية 4-1-2-3 أحيانًا جيوبًا شاسعة من المساحات مكشوفة عندما اندفع الظهيران المهاجمان بعمق إلى الثلث الأخير. أمام فريق تشيكيا المبني على إرث بدني مهيب، سيكون فقدان الكرة بسهولة أثناء الانتقال قاتلًا. يجب أن يركز التعديل الأساسي لأغيري على محور الارتكاز الدفاعي الوحيد لديه - وتحديدًا المطالبة بوعي تموضعي صارم من إيريك ليرا لخنق أنصاف المساحات المركزية ومنع مهاجمي المرتدات الأوروبيين من عزل قلبي دفاعه.

تشيكيا (ميروسلاف كوبك)

لا يحتاج ميروسلاف كوبك إلى تفكيك القالب البراغماتي بالكامل الذي شهد لفريقه أن يفرض إيقاعه على فترات كبيرة من مباراتهم ضد جنوب أفريقيا قبل أن تفرض ركلة جزاء متأخرة تعادلًا 1-1. يبقى الإطار الدفاعي الأساسي والحضور البدني في غرفة المحرك أصولًا موثوقة، لكن يوم المباراة الثالث يتطلب إعادة معايرة هجومية حادة في كيفية تحكم الفريق بالكرة وتقدمها.

أمام الضغط العالي العدواني للمكسيك، فإن البقاء أفقيًا بالكامل أو تدوير الاستحواذ ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق غير قابل للاستدامة ومسارات هجومية متوقعة. يجب أن يركز التعديل التكتيكي لكوبيك على غرفة محركاته، موجّهًا قادة خط الوسط المخضرمين مثل توماش سوتشيك إلى نقل الكرة إلى الأمام بسرعة عمودية أكبر بكثير عند استعادة الاستحواذ. عندما تتقدم تشيكيا، يجب عليهم استغلال القنوات الجانبية التي يتركها ظهيرا المكسيك المتقدمان شاغرة بشكل عدواني. سيكون استخدام الانطلاقات المتداخلة المتفجرة والمباشرة لأظهرة الجناح الديناميكية لتمديد خط الدفاع المكسيكي أمرًا حاسمًا لتفكيك شكلهم المتماسك. هذا التوسع العرضي بالغ الأهمية لتحرير مساحات الجيوب عالية القيمة لكي يستغلها المهاجم المحوري النخبوي باتريك شيك، مما يمنع الهجوم من الاختناق تمامًا وسط الازدحام المركزي.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

أخبار فريق تشيكيا

التحدي الأساسي لميروسلاف كوبيك قبل دخول ملعب مكسيكو سيتي التاريخي هو معالجة التركيز الدفاعي لفريقه مع إدارة العبء البدني لنجومه البارزين. ولحسن حظ التشيك، خرجوا من تعادلهم عالي الوتيرة 1-1 أمام جنوب أفريقيا دون أي مخاوف إصابة جديدة أو قلق من الإيقافات، مما يترك لكوبيك مجموعة تنافسية للغاية للاختيار منها.

قد تبني تشيكيا حول إطارها التكتيكي الراسخ 3-4-3. قد يحتفظ حارس المرمى ماتيي كوفاتش بمكانه بين القائمين، باحثًا عن حماية أفضل بكثير من خطه الخلفي. من المتوقع أن يواصل قلبي الدفاع توماش هوليش و روبن هراناتش شراكتهما إلى جانب لاديسلاف كريتشي، الذي يجب أن يتوخى الحذر في الثلاثي الخلفي بعد حصوله على بطاقة صفراء في الجولة الثانية.

يبقى توزيع خط الوسط كما كان في المباراة السابقة لتحقيق توازن في التغطية الدفاعية. فلاديمير كوفال و ميخال ساديليك سيتوليان مسؤوليات ظهير الجناح على الأطراف، بينما فلاديمير داريدا و لوكاش تشيرف يقودان غرفة المحركات المركزية لضمان الاستقرار في التحولات.

تبقى النقطة المحورية التي لا جدال فيها لتهديد تشيكيا الهجومي هي خطهم الأمامي السلس. المهاجم المحوري النخبوي باتريك شيك سيقود الخط بثقة، يسانده آدم هلوجيك على الجناح الأيمن و أليكس سويكا على الجناح الأيسر، الذي يحتفظ بمكانه بعد أن قدم التمريرة الحاسمة الحيوية لهدف ساديليك في الجولة الثانية.

أخبار فريق المكسيك

يواجه خافيير أغيري لغز اختيار أكثر راحة لكنه لا يقل تعقيدًا وهو يجهز فريقه لحسم صدارة المجموعة الأولى. أكبر نقطة حديث تحيط بـ إل تري هي إدارة العبء البدني الهائل والزخم النفسي الناتج عن تعادلهم الافتتاحي الشاق 1-1 ثم فوزهم اللاحق 1-0 بشباك نظيفة على كوريا الجنوبية، والذي تطلب مناوبة ضغط مرهقة وعالية الشدة منذ الصافرة الأولى أمام جمهور منزلي متحمس.

سيدور الأساس الهيكلي الجوهري للمكسيك حول خطة 4-1-2-3 عالية الانضباط وسلسة. دفاعيًا، سيُرسّخ قلبا الدفاع يوهان فاسكيز و إدسون ألفاريز الخط المركزي للحفاظ على سجلهم المثالي في البطولة المتمثل في عدم استقبال أي أهداف. سيحتاج الظهيران خيسوس غاياردو و خورخي سانشيز إلى ضبط نزعاتهما للتقدم المتداخل بانضباط شديد لضمان ألا يمسك بهما جناحا تشيكيا الطائران مكشوفين في التحول، بينما حارس المرمى راؤول رانخيليتطلع إلى استمرار الحماية الصارمة لتعزيز سيطرته على منطقة الجزاء.

تكمن معضلة الاختيار الأساسية لأغيري في ضبط غرفة المحرك لديه بدقة للتعامل مع الضغط العكسي البدني الهائل لتشيكيا. سيقود ثلاثي الوسط الفائز بمباراة الجولة الثانية لويس رومو، مدعومًا بقوة من إريك ليرا في محور الارتكاز الدفاعي. في الأمام، خط الهجوم محسوم لوردية مكثفة؛ سانتياغو خيمينيز قد يبدأ لقيادة القنوات المركزية، مدعومًا بقوة من خوليان كينيونيس على الجناح الأيسر وبالسرعة المباشرة للغاية لـ روبرتو ألفارادو على الجناح الأيمن، موفرًا الشرارة الانتقالية الأساسية في الثلث الأخير اللازمة لمعاقبة تشيكيا في المرتدات.

Getty Images

أبرز المواجهات في مباراة جمهورية التشيك ضد المكسيك

باتريك شيك ضد سيزار مونتيس

بعد أن قاد الخط كنقطة ارتكاز خطيرة في هجوم ميروسلاف كوبِك، لا يزال باتريك شيك رأس الحربة عالي الطاقة والواثق لثلاثي هجوم تشيكيا. عمل شيك بسلاسة في المقدمة لقيادة الخط ضد جنوب أفريقيا. ولتفكيك الشكل الدفاعي الفني ذي الخبرة للمكسيك والحافظ للشباك النظيفة، سيكون دور شيك بالغ الأهمية؛ إذ يجب أن يستخدم سرعته العمودية المتفجرة، وبراعته الهوائية، ومعدل عمله الدؤوب لتمديد قلوب دفاع الخصم، وسحب المراقبين خارج مواقعهم، وفتح قنوات حيوية في الثلث الأخير لتهديدات الأطراف مثل آدم هلوجيك وأليكس سويكا لاستغلالها.

المكلّف بإيقافه هو قلب الدفاع سيزار مونتيس، ركيزة الدفاع التي لا جدال فيها في خط خلفي خافيير أغيري. قاد مونتيس الكتلة المركزية خلال مواجهات المكسيك الافتتاحية، مساعدًا إل تري على تحقيق شباك نظيفة متتالية بما في ذلك فوز 1-0 على كوريا الجنوبية. وبينما صمد الهيكل الدفاعي للمكسيك بشكل لافت، سيواجهون مستوى مختلفًا من الضغط المباشر والبدني ضد خصم أوروبي. يجب على مونتيس الحفاظ على تركيز مطلق وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية، مع ضمان استخدام تمركزه النخبوي لتحييد انطلاقات شيك المركزية الحادة ومنع تشيكيا من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

لويس رومو ضد ميخال ساديليك

نبض الفريق المكسيكي المطلق ومحركه الإبداعي المتألق، لاعب الوسط لويس رومو مكلّف بفرض إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط الخصم لصالح إل تري. عمل رومو ببراعة في قلب الوسط ضد كوريا الجنوبية، متقدمًا إلى منطقة الجزاء ليسجل الهدف الحاسم السريري الذي حسم المباراة. ضد تشيكيا، سيكون هدفه الأساسي إيجاد المساحة بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتموين الانطلاقات الجانبية المتفجرة للجناحين خوليان كينيونيس وأورييل أنتونـا. إذا مُنح رومو الوقت والمساحة للاستدارة ومواجهة الخط الخلفي، فإن رؤيته النخبوية ستخلخل بسهولة الكتلة الدفاعية لتشيكيا.

يتطلع إلى تعطيل ذلك الإيقاع الإبداعي السلس لاعب الوسط البارز في تشيكيا ميخال ساديليك. ارتكز ساديليك على القنوات الواسعة في يوم المباراة 2، مُظهراً حدته السريرية بتسجيله الهدف الافتتاحي ضد جنوب أفريقيا. ومع ذلك، فإن عمله الدفاعي دون الكرة وانضباطه في التحولات سيُوضعان تحت الاختبار النهائي في ملعب مدينة مكسيكو. يجب على ساديليك أن يدير تمركزه بقوة إلى جانب الشريكين في العمق فلاديمير داريدا ولوكاش تشيرف لخنق المساحة المركزية، والضغط على محفزات بناء اللعب لدى رومو، وحماية ثلاثي الدفاع الخلفي لديه لضمان ألا يهيمن المضيفون المشاركون بالكامل على الثلث الأوسط ويثبتوا تشيكيا داخل قوقعة دفاعية غير قابلة للاستدامة.

كيف تبدو احتمالات المجموعة A؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، أرست المجموعة A انفصالاً فورياً وواضحاً. يتصدر المضيفون المشاركون المكسيك المركز الأول براحة بست نقاط وفارق أهداف +3 ، بعد أن ضمنوا رسمياً مكاناً في دور الـ32 كمتصدري المجموعة عقب فوز شاق 1-0 على كوريا الجنوبية. تلي كوريا الجنوبية في المركز الثاني بثلاث نقاط وفارق أهداف 0 .

يترك هذا كلاً من تشيكيا (−1 فارق أهداف) وجنوب أفريقيا (−2 فارق أهداف) متجمدتين في القاع بنقطة واحدة لكل منهما بعد تعادلهما الدرامي 1-1 في أتلانتا. تُعد مباراة يوم المباراة 3 المقبلة في ملعب مدينة مكسيكو نقطة ارتكاز رياضية مطلقة لتشيكيا بينما يقاتلون لإنقاذ سيناريوهات تأهلهم قبل الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت تشيكيا

فوز تاريخي لفريق ميروسلاف كوبيك سيقذف التشيك إلى أربع نقاط، ويفتح فوراً سباق المقعد التلقائي المتبقي على مصراعيه. اعتماداً على النتيجة المتزامنة لمباراة كوريا الجنوبية ضد جنوب أفريقيا، قد يرفع الفوز تشيكيا إلى المركز الثاني إذا تجنبت جنوب أفريقيا الهزيمة أو إذا حقق التشيك نتيجة غير متوازنة لتجاوز الكوريين بفارق الأهداف. والأهم، أن الوصول إلى أربع نقاط سيمنحهم هامش أمان قوي للغاية للتأهل كأحد أفضل ثمانية أصحاب المركز الثالث ببطاقات جامحة، حتى لو فازت كوريا الجنوبية في مباراتها الموازية.

إذا فازت المكسيك

إذا ضمن رجال خافيير أغيري النقاط الثلاث كاملة، فسيُكمل ذلك حملة مثالية في دور المجموعات للمضيفين المشاركين ويترك تشيكيا في وضع بالغ الخطورة. الانتقال إلى تسع نقاط سيسمح للمكسيك بدخول دور الـ32 بأقصى زخم نفسي. وعلى النقيض، سيحبس هذا السيناريو تشيكيا عند نقطة واحدة، ما يؤدي إلى الإقصاء التلقائي من البطولة ويمنعهم من الوصول إلى الحد الأدنى اللازم المطلوب لمنافسة مقاعد البطاقات الجامحة للمركز الثالث.

سيناريو التعادل

نقطة أخرى مقسومة في العاصمة ستترك تشيكيا عالقة عند نقطتين، ما يمزق بشدة طموحاتهم الواقعية في الأدوار الإقصائية. بينما يمنع التعادل الإقصاء الرياضي الفوري قبل انتهاء المباراة الموازية، فإنه يقلص هوامش أمان التأهل لديهم إلى حافة رفيعة للغاية. في هذه الحالة، سيعتمد بقاء تشيكيا في البطولة بالكامل على تعرض جنوب أفريقيا لهزيمة بفارق عدة أهداف أمام كوريا الجنوبية، بينما يترك التشيك للاعتماد على نتائج غير متوازنة مواتية للغاية عبر المجموعات الإحدى عشرة الأخرى فقط للحصول على فرصة أساسية للمرور عبر تصنيفات البطاقات الجامحة.

أخبار الفريقين & القوائم

لا يملك مدرب تشيكيا الرئيسي ميروسلاف كوبك أي معلومات مؤكدة مدرجة بشأن الإصابات أو الإيقافات قبل هذه المباراة، ولم يتم تقديم تشكيلة محتملة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى ضربة البداية.

كما لا يملك مدرب المكسيك خافيير أغيري أي أخبار مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات متاحة في هذه المرحلة، ولم يتم تأكيد تشكيلة محتملة. سيتم تقديم المزيد من أخبار الفريق عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل تشيكيا هذه المباراة بعد أن فازت في ثلاث من آخر خمس مباريات لها، وكانت آخر مشاركة لها خسارة 2-1 في كأس العالم أمام كوريا الجنوبية في 12 يونيو. وقبل ذلك، فازت على كوسوفو 2-1 وغواتيمالا 3-1 في مباريات ودية قبل البطولة. وجاء التعادلان في هذه السلسلة أمام الدنمارك وأيرلندا في تصفيات كأس العالم، وانتهت كلتاهما 2-2. عبر المباريات الخمس، سجلت 10 أهداف واستقبلت سبعة.

تصل المكسيك مع أربعة انتصارات من آخر خمس مباريات لها. وكانت أحدث نتيجة لها فوزًا 2-0 في كأس العالم على جنوب أفريقيا في 11 يونيو، كما فازت 3-1 على غواتيمالا في مباراة ودية في 5 يونيو. وجاءت النقاط الوحيدة التي فقدتها في هذه الفترة في تعادل 2-2 أمام الدنمارك في تصفيات كأس العالم في مارس. سجل إل تري 10 أهداف واستقبل ستة عبر تلك المباريات الخمس، مع انتصارين متتاليين في آخر مباراتين.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر أي بيانات مواجهات مباشرة بين تشيكيا والمكسيك في سجلات المباريات المقدمة. وقد التقت الدولتان في سياق دور المجموعات لكأس العالم 2026، حيث هزمت كوريا الجنوبية تشيكيا 2-1 في 11 يونيو وفازت المكسيك على جنوب أفريقيا 2-0 في يوم المباراة نفسه، لكن لا توجد أي مواجهات مباشرة سابقة مسجلة هنا.