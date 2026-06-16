معاينة تونس ضد اليابان في كأس العالم لكرة القدم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 6 بي بي في إيه

ستُقام مباراة تونس ضد اليابان في 20 يونيو 2026 عند الساعة 23:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و21 يونيو 2026 عند الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش.

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تونس ضد اليابان: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في شمال شرق المكسيك تداعيات هائلة، إذ يتطلع كلا المنتخبين إلى الانفصال عن ترتيب المجموعة السادسة الضيق للغاية. وبعد يوم افتتاحي حذر وعالي المخاطر، تقلص هامش الخطأ في ملعب مونتيري (إستاديو بي بي في إيه) بشكل كبير. ويتوجه المعسكران إلى نويفو ليون وهما يعلمان أن الزخم النفسي والتعافي البدني الفوري من تلك الافتتاحيات المرهقة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب تونس أن يستقر سريعًا على تشكيلة تعتمد على الصلابة الدفاعية والبنية. وسيعتمد على نواته المنضبطة والمجربة في المعارك لإعادة المعايرة، وسد مناطق التحول المركزية، وتعطيل إيقاعات الاستحواذ التقنية لدى خصومهم. ويقف في مواجهتهم منتخب ياباني شديد الإبداع والديناميكية يقوده هاجيمي مورياسو. وبعد أن أظهروا بالفعل تفوقهم التقني وقدرتهم على التكيف التكتيكي على الساحة العالمية، يمتلك الساموراي الأزرق مخططًا لا يلين قائمًا على تمرير سلس عالي الإيقاع وحافة ضغط خطيرة تزدهر عندما تكون الدقة النخبوية في الثلث الأخير مطلوبة.

تُقام هذه المواجهة في ملعب مونتيري المتطور في غوادالوبي، وتعد بأن تكون مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الطرفين تحمل انهيار دفاعي في مناطق التحول المركزية، ما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة والسرعة العمودية السريعة عنصرين حاسمين. سترى تونس هذه المباراة منصة مثالية لإبراز تنظيمها التكتيكي واستغلال فرص الكرات الثابتة، بينما تدخل اليابان أرض الملعب متحمسة لتسليح لعبها المتفجر على الأجنحة ومعاقبة أي ثغرات دفاعية شمال أفريقية. ومع بدء تبلور احتمالات المجموعة، ستسيطر جسامة ضمان المرور الآمن خارج المجموعة السادسة على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية الأولى.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

السويد 5-1 تونس

عانت تونس بداية قاسية وصعبة في مشوارها بكأس العالم، بخسارتها 5-1 أمام منتخب السويد الحاسم في ملعب مونتيري. واجه الشمال أفريقيون صعوبة في ترسيخ أي موطئ قدم دفاعي حقيقي في وقت مبكر، إذ تجاوزت الحركة السريعة والبدنية لخط هجوم السويد مرارًا كتلتهم المنخفضة. ورغم أن تونس أظهرت لمحة قصيرة من القتال التكتيكي في الشوط الثاني، فإن انضباطها البنيوي تلاشى تحت ضغط لا يلين. ويتجهون إلى الجولة الثانية وهم في قاع المجموعة السادسة، بحاجة إلى حل نقاط الضعف الدفاعية الكبرى لإبقاء أحلام التأهل حية.

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هولندا 2-2 اليابان

أظهر رجال هاجيمي موريياسو مرونة تكتيكية هائلة وصلابة ليحققوا تعادلاً درامياً 2-2 أمام منتخب هولندا القوي في دالاس. الـ الساموراي الأزرق جارى الهولنديين نداً لند في مواجهة عالية الإيقاع، مستخدماً تفوقه الفني وقطع الانتقال السلسة لتهديد عمالقة أوروبا باستمرار. ورغم اضطرارهم لامتصاص ضغط كبير في وقت متأخر من المباراة، فإن شكل اليابان العنيد في الهجمات المرتدة وتعافيها الذهني المنضبط ضمنا تقاسم الغنائم، ما وفر لهم منصة نفسية ضخمة قبل صدامهم في مونتيري.

ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

تونس (إدارة مؤقتة): إدارة الأزمة وإعادة بناء العمود الفقري الدفاعي

اتخذ الاتحاد التونسي لكرة القدم إجراءً قاسياً وتاريخياً بعد مباراة واحدة فقط في حملتهم، بإنهاء العلاقة مع المدرب الرئيسي صبري لموشي عقب الهزيمة الافتتاحية الكارثية 5-1 أمام السويد. في واحدة من أسرع إقالات المدربين في تاريخ كأس العالم الحديث، يجب على الجهاز الفني المؤقت أن يركز فوراً على احتواء الضرر النفسي والاستقرار البنيوي لإبقاء بطولة تونس على قيد الحياة.

أمام غرفة محركات يابانية متفوقة فنياً وسريعة التمرير بدت حادة بشكل لا يصدق أمام الهولنديين، فإن أي تكرار للأخطاء الفردية والتتبع السلبي من الجولة الأولى سيكون قاتلاً. يجب أن يتمحور التعديل التكتيكي الفوري للمدرب المؤقت حول التراجع إلى كتلة منخفضة متماسكة بعمق لإصلاح عمود فقري دفاعي مكسور. لا يمكن لمرتكزي الوسط إلياس السخيري وحنبعل المجبري تحمل ترك فجوات بين الخطوط؛ يجب أن يلعبا بأقصى درجات الانضباط لتضييق المساحات، وحماية قلبي الدفاع، وتتبع انطلاقات لاعبي الوسط المتأخرة. علاوة على ذلك، عندما تفوز تونس بالكرة، يجب أن تكون بنية الانتقال مباشرة للغاية. بدلاً من محاولة بناء لعب بطيء يدعو ضغط اليابان العكسي المكثف، يجب على نسور قرطاج السعي لإطلاق كرات طولية عمودية سريعة بسرعة لتخفيف الضغط عن خطهم الخلفي.

اليابان (هاجيمي موريياسو): الدقة في الثلث الأخير والعرض المستدام

لا يحتاج هاجيمي موريياسو إلى إعادة صياغة المخطط الانتقالي شديد السيولة وكثيف الاستحواذ الذي حصد تعادلاً مثيراً 2-2 أمام هولندا في دالاس، لكنه يجب أن يعالج دقة الثلث الأخير اللازمة لاختراق خصم جريح بعمق. رغم مجاراة الهولنديين نداً لند عبر تركيبات سريعة، يجب على اليابان أن تضمن ألا تصبح معتمدة بشكل مفرط على الأنماط المركزية عند مواجهة كتلة منخفضة.

أمام القوقعة الدفاعية لتونس - التي ستتعزز بشكل كبير عقب عرض الرعب الدفاعي في الجولة الأولى - ستكون المساحات المركزية مكتظة بشدة. من المرجح أن يركز التعديل الأساسي لموريياسو على زيادات التفوق على الأطراف. بدلاً من السماح للاعبي الوسط بالانجذاب إلى هياكل حلقات استحواذ بطيئة ودائرية في الثلث الأوسط، يجب على الساموراي الأزرقتحريك الكرة بسرعة عمودية أعلى بكثير. سيكون توظيف الإيقاع المتفجر والمباشر للأصول الجانبية مثل تاكيفوسا كوبو وكاورو ميتوما لتمديد خط تونس الخلفي بقوة أمراً حاسماً لخلق تمريرات مرتدة عالية القيمة، وتجاوز الفخاخ المركزية بالكامل.

ما آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

أخبار منتخب تونس

لإبقاء حملتهم على قيد الحياة، يجب على الجهاز الفني التعامل مع تحول نفسي سريع مع الاعتماد بشكل كبير على ركائزهم التكتيكية الأساسية.

سيتولى القائد إلياس السخيري مرة أخرى المسؤولية الهائلة لتنظيم غرفة محرك خط الوسط، وسيكون عبؤه الدفاعي ضخماً بينما يحاول تثبيت بنية دفاعية متصدعة. ينصبّ التركيز الرئيسي للإثارة في وسط الملعب والثلث الأخير، حيث يُتوقع أن يقوم الفريق بإعادة خلط الأوراق لإدخال مزيد من الصلابة الدفاعية وسرعة التحول. لاعب الوسط أنيس بن سليمان و حنبعل المجبري يضغطان بقوة لفرض شكل تكتيكي أكثر إحكاماً، بينما تتنافس قطع إبداعية على الأطراف مثل إلياس العاشوري والموهوب الشابإسماعيل الغربي على أدوار أساسية لتقديم منافذ هجوم مرتد أكثر حدة لتخفيف الضغط عن الخط الخلفي.

أخبار فريق اليابان

يواجه هاجيمي موريياسو لغز اختيار أكثر إيجابية بكثير بينما يجهز فريقه للبناء على تعادلهم الافتتاحي الدرامي 2-2 ضد هولندا. لقد خرج الساموراي الأزرق من معركتهم عالية الإيقاع في دالاس بزخم كبير، وبما أن موريياسو اضطر لترك أصول مصابة مهمة مثل كاورو ميتوما خارج قائمة البطولة النهائية بالكامل، فإن تركيزه يبقى حصراً على تعظيم الخيارات المتاحة لديه.

محرك خط الوسط آو تاناكا سيتحمل مسؤولية هائلة في ارتكاز وسطGOAL brings you everything you need to know about Tunisia vs Japan at the 2026 FIFA World Cup. الملعب، ومن المرجح أن يقترن مع كايشو سانو لتشكيل محور مزدوج عالي الطاقة ومقاوم للضغط. تكمن المرونة التكتيكية الحقيقية في الثلث الهجومي؛ مع دايتشي كامادا المثبت في دور إبداعي بعد تسجيله هدف التعادل الدرامي في الدقيقة 88 ضد الهولنديين، فإن أسلحة الأطراف الديناميكية مثل تاكيفوسا كوبو و ريتسو دوان مهيأة لتمديد الملعب. في المقدمة، قد يقوم موريياسو بتدوير خياراته في مركز المهاجم الصريح لإرهاق الخطوط الشمالية الأفريقية، مع أياسي أويدا و دايزن مايدا يضغطان بقوة لحقن طاقة ضغط لا هوادة فيها وسرعة عمودية منذ صافرة البداية.

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المواجهات الرئيسية بين تونس واليابان

عمر الركيك ضد أياسي أويدا

على الرغم من تفكك النظام الدفاعي لتونس في خسارة 5-1 أمام السويد، برز قلب الدفاع عمر الركيك كنقطة مضيئة نادرة بعد أن أودع برأسية قوية في الشوط الأول من عرضية حنبعل المجبري. لمنح نسور قرطاج فرصة للقتال في ملعب مونتيري، يجب على الركيك أن يضع ذلك الزخم الهجومي خلفه ويركز بالكامل على تثبيت خط دفاع مكسور، مع الحفاظ على وعي مكاني لا تشوبه شائبة لتجنب انهيارات التواصل المكلفة التي ابتليت بها مباراتهم الافتتاحية.

المكلف باختباره هو مهاجم فينورد أياسي أويدا، نقطة الارتكاز الخطرة في خط هجوم هاجيمي موريياسو. وبينما أظهرت اليابان شخصية مذهلة لتعود مرتين من التأخر وتؤمن تعادلاً 2-2 ضد هولندا، سيرغب أويدا في إحداث تأثير أكثر حدة في اللعب المفتوح بعد مباراة افتتاحية حذرة في دالاس. يتفوق أويدا في تثبيت المدافعين البدنيين وخلق مساحة للعدائين الثانويين الديناميكيين؛ يجب على الركيك الحفاظ على تركيز مطلق وانضباط هيكلي صارم في المناطق المركزية لمنع المهاجم الياباني من الاستدارة وتمرير الكرة إلى الأجنحة المتأخرة في الوصول.

حنبعل المجبري ضد آو تاناكا

الشرارة العاطفية ومركز الإبداع في وسط ميدان تونس، قدّم حنبعل المجبري شريان حياة حيوياً ضد السويد بتمريرة حاسمة ماكرة ومتقنة قبل الاستراحة مباشرة. أمام اليابان، سيتضاعف عبؤه التكتيكي بشكل كبير. يجب على حنبعل أن يوازن بين غرائزه الهجومية الطبيعية وبين التتبع الدفاعي المكثف، بالعودة إلى العمق لخنق مساحات التحول المركزية ومنع وسط ميدان اليابان السلس من ربط تركيبات تمرير قصيرة عالية الإيقاع.

الساعي لفرض ذلك الإيقاع هو آو تاناكا، الذي يتحمل مسؤولية هائلة في قاعدة غرفة محركات اليابان عقب الانسحاب بسبب الإصابة للقائد المخضرم واتارو إندو. إلى جانب كايشو سانو، كان تاناكا مؤثراً في مساعدة الساموراي الأزرق على مجاراة الهولنديين ندّاً لندّ في التحولات. إذا مُنح تاناكا الوقت والمساحة ليرتكز في الثلث الأوسط وفق إيقاعه الخاص، فسوف يشق خطوط تونس بسهولة بفضل توزيعه النخبوي ويطلق تهديدات طرفية انفجارية مثل تاكيفوسا كوبو وريتسو دوان لكشف خط دفاع شمال أفريقي هش.

كيف تبدو احتمالات المجموعة السادسة؟

بعد الجولة الافتتاحية من المباريات، رسّخت المجموعة السادسة ديناميكية مستقطبة، ما يجعل الجولة الثانية قدراً مطلقاً من الضغط لكلا الطرفين. تدخل تونس هذه المباراة في مونتيري وهي راسية في قاع المجموعة بلا نقاط (-4 فارق أهداف) بعد هزيمة قاسية 5-1 أمام السويد. في المقابل، تجلس اليابان في وضع أكثر استقراراً، حاملة نقطة واحدة (0 فارق أهداف) بعد تعادلها المثير والصلب 2-2 مع هولندا.

ومع مواجهة السويد وهولندا على الطرف الآخر من جدول الترتيب، فإن هذا اللقاء وجهاً لوجه هو نقطة الارتكاز الحاسمة لسيناريوهات البلدين الحسابية قبل مباريات المجموعة الأخيرة.

إذا فازت اليابان

فوزٌ لرجال هاجيمي موريياسو سيقذف الساموراي الأزرق إلى أربع نقاط، واضعاً إياهم على حافة التأهل إلى دور الـ32. اعتماداً على نتيجة مباراة السويد ضد هولندا، قد يضع الفوز اليابان في موقع مثالي لمنافسة صدارة المجموعة السادسة. والأهم، أنه سيمنحهم رفاهية الاكتفاء بتعادل في الجولة الأخيرة أمام السويد لضمان العبور الآمن، بينما يجمّد تونس تماماً عند صفر نقاط ويدفع الشمال أفارقة إلى حافة الإقصاء الحسابي.

إذا فازت تونس

إذا ما حجب رجال صبري لموشي الضجيج وضمنوا النقاط الثلاث كاملة، فسيعيد ذلك ضبط آمالهم في البطولة بالكامل ويفتح المجموعة على مصراعيها. الانتقال إلى ثلاث نقاط سيعيد تونس مباشرة إلى سباق التأهل، مانحاً إياهم منصة نفسية ضخمة قبل مواجهة حاسمة في اليوم الأخير ضد هولندا. وعلى النقيض، سيجمّد هذا السيناريو اليابان عند نقطة واحدة، مُسقطاً إياهم تحت تونس ومجبراً الساموراي الأزرق على خوض مباراة أخيرة عالية الضغط لا بد من الفوز فيها أمام عمالقة المجموعة السويد لمجرد امتلاك فرصة للتقدم.

سيناريو التعادل

نقطة تعادل أخرى ستنقل اليابان إلى نقطتين وتمنح تونس شريان حياة أول حاسم بنقطة واحدة، تاركةً المجموعة بأكملها لتُحسم في جولة أخيرة فوضوية عالية المخاطر. التعادل يُبقي كلا المنتخبين على قيد الحياة حسابياً، لكنه يقلّص هوامش الأمان لديهما بشدة. في هذه الحالة، ستدخل اليابان مواجهتها مع السويد وهي تعلم أن الفوز مرجّح أن يكون إلزامياً لحسم مركز ضمن أول اثنين يؤهل تلقائياً، بينما ستواجه تونس جبلاً مماثلاً من الضغط العالي وضرورة الفوز أمام هولندا، حيث ستحتاج أيضاً إلى تأرجح كبير في فارق الأهداف لتجنب الاعتماد على كسر التعادل المعقد للمركز الثالث.

أخبار الفريق والتشكيلات

تُدار تونس بواسطة صبري لموشي، رغم عدم توفر أي معلومات مؤكدة حالياً عن الإصابات أو الإيقافات في التشكيلة. لم يتم إصدار أي تشكيلة أساسية محتملة في هذه المرحلة. ستُضاف تحديثات أخرى أقرب إلى صافرة البداية.

تدخل اليابان المباراة تحت قيادة هاجيمي مورياسو، مع عدم إدراج أي إصابات أو إيقافات مؤكدة في البيانات المتاحة. لم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. من المتوقع صدور تحديثات التشكيلة قبل المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تصل تونس وهي في مستوى سيئ، مسجلة فوزاً واحداً وتعادلاً واحداً وثلاث هزائم عبر آخر خمس مباريات. كانت آخر مشاركة لها خسارة 5-1 أمام السويد في افتتاح كأس العالم يوم 15 يونيو. قبل ذلك، هُزمت 5-0 أمام بلجيكا في مباراة ودية يوم 6 يونيو وخسرت 1-0 أمام النمسا يوم 1 يونيو. تعادل سلبي مع كندا وفوز 1-0 على هايتي يمثلان نتيجتيهما الإيجابيتين الوحيدتين في تلك السلسلة. سجلت تونس هدفين فقط بينما استقبلت 11 هدفاً عبر تلك المباريات الخمس.

يُظهر سجل اليابان الأخير أربعة انتصارات وتعادلاً واحداً من آخر خمس مباريات. كانت نتيجتهم الأخيرة تعادلاً 2-2 مع هولندا في افتتاح كأس العالم يوم 14 يونيو. قبل ذلك، فازوا على آيسلندا 1-0 يوم 31 مايو، وتغلبوا على إنجلترا 1-0 في ويمبلي في مارس، وفازوا 1-0 على اسكتلندا في نفس نافذة المباريات الدولية. فوز 3-0 على بوليفيا في نوفمبر 2025 يُكمل سلسلة المباريات الخمس. سجلت اليابان سبعة أهداف واستقبلت هدفين عبر تلك المباريات.

سجل المواجهات المباشرة

انتهى أحدث لقاء بين هذين الفريقين بفوز اليابان 2-0 في مباراة ودية يوم 17 أكتوبر 2023، مع استضافة اليابان. عبر المباريات الأربع المسجلة، تمتلك اليابان أفضلية واضحة، إذ فازت ثلاث مرات مقابل فوز واحد لتونس. جاء ذلك الفوز الوحيد لتونس في مباراة ودية يوم 14 يونيو 2022، عندما هزموا اليابان 3-0 على الأراضي اليابانية. يعود أقدم لقاء في مجموعة البيانات إلى كأس العالم 2002 في 14 يونيو، عندما استضافت تونس اليابان وخسرت 2-0.

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