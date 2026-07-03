باراغواي ضد فرنسا: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المراحل الإقصائية لينكولن فاينانشال فيلد

ستنطلق مباراة باراغواي ضد فرنسا في 4 يوليو 2026 عند الساعة 21:00 بتوقيت GMT و17:00 بتوقيت EST.

اقرأ المزيد: ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026: كيليان مبابي يعادل ليونيل ميسي بينما يظل إرلينغ هالاند في قلب المنافسة

Getty Images

مرشحو البطولة يواجهون قاهري العمالقة المتفلتين في لمّ شمل تاريخي في الأدوار الإقصائية

مواجهة آسرة في دور الـ16 تتصدر المشهد في ملعب فيلادلفيا حيث يلتقي فريقان بمسارين متناقضين تماماً إلى الأدوار الإقصائية المتقدمة. يقود ديدييه ديشان منتخب فرنسا المهيمن بشكل مدمر الذي يدخل المباراة كمرشح قوي للبطولة، ساعياً لتمديد سلسلة مستواه الحاسم عبر مسار أمريكا الشمالية.

ويواجهون منتخب باراغواي الصلب تحت قيادة غوستافو ألفارو الذي خطف انتباه العالم بإقصاء ألمانيا، الفائزة أربع مرات، في دور الـ32. وبينما تمتلك فرنسا مجموعة من عمق هجومي نخبة، فإن ذكرى معركتهم التاريخية في دور الـ16 عام 1998 - حيث احتاجت ليه بلو إلى هدف ذهبي درامي في الدقيقة 114 من لوران بلان لكسر لا ألبيرروخا - تثبت أن أبناء أمريكا الجنوبية سيستمتعون بدور المرشحين غير المستقرين.

كيف وصل لا ألبيرروخا وليه بلو إلى هنا

Getty Images

تكتب باراغواي أشهر فصل في تاريخها الكروي الحديث عبر انتزاع مفاجأة هائلة ضد ألمانيا في الدور السابق. بعد هدف افتتاحي في الوقت الأصلي من موهبة ستراسبورغ خوليو إنسيسو، أظهر رجال ألفارو صلابة دفاعية مذهلة ليدفعوا العمالقة الأوروبيين حتى ركلات الترجيح الدرامية، حيث برز حارس المرمى أورلاندو غيل كبطل مطلق ليحسم تأهلاً خيالياً.

استمتعت فرنسا حتى الآن بمسيرة خالية تماماً من العيوب ومتفلتة عبر البطولة. فكك فريق ديشان بسهولة العراق والنرويج في دور المجموعات قبل ترجمة ذلك الزخم إلى فوز مهيمن 3-0 على السويد في دور الـ32. وبامتلاكهم خطاً أمامياً كهربائياً أطاح بكل فريق في طريقهم، يصل الفرنسيون إلى فيلادلفيا وهم يبدون مستعدين لفرض سلطتهم على مسار ربع النهائي.

عودات مهمة وعمق هجومي مرعب لترسيخ الخطوط

يحصل الإعداد التكتيكي لهذه المواجهة على دفعة هائلة لدى الجانب الجنوب أمريكي. صانع ألعاب برايتون دييغو غوميز متاح رسمياً للاختيار بعد قضاء إيقاف مباراة واحدة ضد ألمانيا ومن المتوقع أن يعود فوراً إلى غرفة محرك خط الوسط المركزي للشراكة مع أندريس كوباس. وفي الخلف، سيحافظ خوسيه كانالي على دوره الأساسي إلى جانب المدافع المخضرم غوستافو غوميز لتشكيل درع دفاعي صلب.

Getty Images

تقدم فرنسا شهادة صحية نظيفة مع كون مهاجم إنتر ماركوس تورام الوحيد الذي يعاني من مشكلة طفيفة في ربلة الساق. يقود القائد كيليان مبابي خط الهجوم بينما يطارد جداول الهدافين التاريخية للبطولة، محاطًا بالإبداع المذهل لمايكل أوليسيه في دور الرقم 10. سجل أوليسيه خمس تمريرات حاسمة في البطولة، ويبتعد بواحدة فقط عن معادلة الرقم القياسي التاريخي لبيليه لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في بطولة واحدة في كأس العالم.

تبادلات كهربائية على الأطراف مقابل كتل منخفضة منضبطة لحسم الشروط

ستركز المعركة الاستراتيجية بشكل كبير على حرمان المساحات في مواجهة التميز الفردي. تحب فرنسا توسيع الملعب، مستخدمة السرعة المدمرة لعثمان ديمبيلي وبرادلي باركولا على الأطراف لتثبيت الأظهرة في العمق وفتح قنوات تمرير العزل لمبابي داخل منطقة الجزاء.

سيتمحور مخطط باراغواي حول كتلة دفاعية فائقة الانضباط مصممة لخنق المساحات في القنوات المركزية. سيسعى ألفارو إلى ازدحام خط الوسط لتعطيل توزيع أوريلين تشواميني وأدريان رابيو، بهدف نقل الكرة بسرعة إلى الأطراف إلى ميغيل ألميرون وإنسيسو لضرب فرنسا في الهجمة المرتدة.

اقرأ المزيد: كيفية الحصول على تذاكر باراغواي ضد فرنسا: أسعار كأس العالم، معلومات مباراة دور الـ16، المبيعات في اللحظة الأخيرة & المزيد

هياكل مستقرة تواجه الاختبار النهائي

تواجه باراغواي المهمة الشاقة بالحفاظ على شباك نظيفة أمام خط هجومي كهربائي سجل هدفين أو أكثر في 16 من آخر 17 مباراة دولية.

يجب على فرنسا إظهار تركيز مطلق خلال مراحل التحول، مع ضمان ألا يسمحوا للسيطرة المبكرة بأن تولد السلبية أمام فريق باراغواي أثبت أنه حاسم تمامًا عند تحويل الأفعال الدفاعية إلى زخم هجومي مفاجئ.

التشكيلة المتوقعة لباراغواي XI ضد فرنسا

Gill; Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, D. Gomez; Almiron, Avalos, Enciso

Getty Images

التشكيلة المتوقعة لفرنسا XI ضد باراغواي

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe

إحصائيات باراغواي ضد فرنسا الرئيسية

تأهلت باراغواي من مواجهة إقصائية للمرة الثانية. وكان نجاحها السابق الوحيد في خمس محاولات قبل انتصارها على ألمانيا أيضًا عبر الفوز بركلات الترجيح ضد اليابان في دور الـ16 لعام 2010، عقب تعادل 0-0..

كان هدف خوليو إنسيسو ضد ألمانيا أول هدف لباراغواي على الإطلاق في مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم، بعدما فشلت في التسجيل في مبارياتها الخمس السابقة.

كانت آخر مباراة لفرنسا في كأس العالم ضد فريق من أمريكا الجنوبية هي خسارتها بركلات الترجيح أمام الأرجنتين في نهائي 2022. وقبل ذلك، لم تُهزم أمام فريق من اتحاد كونميبول في الوقت الأصلي أو عبر ركلات الترجيح منذ خسارتها 2-1 أمام الأرجنتين في دور المجموعات عام 1978.

فازت فرنسا بمبارياتها الأربع الأولى في حملة بكأس العالم للمرة الثانية فقط بعدما فعلت ذلك سابقًا في 1998. ثم تعادلت 0-0 مع إيطاليا في ربع النهائي بعد تلك السلسلة وتأهلت إلى نصف النهائي عبر ركلات الترجيح.

أصبحت فرنسا أول فريق في تاريخ كأس العالم يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في خمس مباريات متتالية.

كانت مواجهة السويد هي المرة السابعة التي يسجل فيها كيليان مبابي هدفين أو أكثر في مباراة بكأس العالم FIFA – أكثر من أي لاعب آخر.

قائمة باراغواي المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: غاتيتو فرنانديز، أورلاندو غيل، غاستون أولفيرا

المدافعون: خوان كاسيريس، غوستافو غوميز، غوستافو فيلاسكيز، فابيان بالبوينا، جونيور ألونسو، عمر ألدرِتي، خوسيه كانالي، أليكساندرو مايدانا

لاعبو الوسط: داميان بوباديلا، أندريس كوباس، دييغو غوميز، ماتياس غالارزا، أليخاندرو روميرو غامارا، برايان أوخيدا، ماوريسيو ماغالهايس، غوستافو كاباييرو

المهاجمون: أليكس آرسه، ميغيل ألميرون، إيسيدرو بيتا، رامون سوسا، غابرييل آفالوس، أنطونيو سانابريا، خوليو إنسيسو

قائمة فرنسا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: مايك ماينان، روبن ريسر، بريس سامبا

المدافعون: لوكاس دين، مالو غوستو، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، إبراهيم كوناتي، ماكسنس لاكروا، جول كوندي، ويليام ساليبا، دايو أوباميكانو

لاعبو الوسط: نغولو كانتي، مانو كوني، أدريان رابيو، أوريليان تشواميني، وارن زاير-إيمري

المهاجمون: ماغنيس أكليوش، برادلي باركولا، ريان شرقي، عثمان ديمبيلي، ديزير دويه، مايكل أوليس، كيليان مبابي، جان-فيليب ماتيتا، ماركوس تورام

أخبار الفريق والتشكيلات

لا توجد لدى غوستافو ألفارو أي مخاوف مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات مدرجة لباراغواي قبل هذه المباراة، ولم يتم إصدار تشكيلة محتملة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى صافرة البداية مع اتضاح صورة التشكيلة.

وبالمثل، لا توجد لدى ديدييه ديشان أي غيابات مؤكدة مدرجة في البيانات الحالية لفرنسا. وقد سمّى المدرب تشكيلة أساسية مستقرة أمام السويد، حيث شارك مبابي وأوليز وديمبيلي وباركولا جميعًا، ولا توجد أي إشارة إلى أن تلك التشكيلة ستتغير بشكل كبير. سيتم عكس أي أخبار لياقة متأخرة هنا قبل صافرة البداية.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل باراغواي هذه المباراة بسجل حديث متباين، حيث فازت في ثلاث من آخر خمس مباريات لها. وكانت نتيجتها الأحدث فوزًا 1-1 على ألمانيا في دور المجموعات بكأس العالم، وهي نتيجة ثبت أنها كافية للتأهل. كما فازت على تركيا 1-0 ونيكاراغوا 4-0، رغم أن الخسارة 4-1 أمام الولايات المتحدة والتعادل السلبي مع أستراليا يُظهران عدم اتساق عبر الحملة. سجل فريق ألفارو ستة أهداف واستقبل خمسة عبر تلك المباريات الخمس.

تصل فرنسا بخمس انتصارات من خمس في سلسلتها الأخيرة. فاز فريق ديشان على السويد 3-0 في دور الـ32، وتبع ذلك دور مجموعات مثالي تضمن انتصارات على النرويج والعراق والسنغال. وكانت نتيجتهم الوحيدة خارج كأس العالم في هذه السلسلة فوزًا وديًا 3-1 على أيرلندا الشمالية. سجلت فرنسا 14 هدفًا واستقبلت هدفين فقط عبر تلك المباريات الخمس، مع شباك نظيفة في مباراتين من أصل خمس.

سجل المواجهات المباشرة

سجل المواجهات المباشرة بين هاتين الدولتين محدود لكنه يميل بقوة لصالح فرنسا. جاءت المواجهة الأحدث في مباراة ودية في يونيو 2017، حيث فازت فرنسا 5-0. وقبل ذلك، انتهت مباراة ودية في يونيو 2014 بنتيجة 1-1، وانتهت مباراة ودية في مايو 2008 بالتعادل السلبي. عبر المواجهات الثلاث المسجلة، فازت فرنسا مرة واحدة وتعادلت مرتين، وسجلت ستة أهداف مقابل هدف واحد لباراغواي.

الترتيب

أنهت باراغواي دور المجموعات في المركز الثالث في المجموعة D قبل التوجه إلى الأدوار الإقصائية، بينما تصدرت فرنسا المجموعة I وتأهلت كمتصدرة للمجموعة.