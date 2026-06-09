معاينة إيران ضد نيوزيلندا لكأس العالم لكرة القدم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 7 Los Angeles Stadium

ستتنطلق مباراة إيران ضد نيوزيلندا في 16 يونيو 2026 عند الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش و21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15 يونيو).

إيران ضد نيوزيلندا: سياق المباراة

تحمل المباراة الافتتاحية في كاليفورنيا أهمية هائلة لفريقين مصممين على تحقيق بداية قوية في واحدة من أكثر مجموعات البطولة تنافسية. ومع تصاعد التوقعات في الداخل، سيسعى مدرب إيران أمير قلعه نويي إلى إظهار أن تشكيلته الخبيرة والمتمرسة في المعارك قادرة على فرض سلطتها التكتيكية على أكبر مسرح في كرة القدم، بقيادة خط هجومي حاسم يضم مهدي طارمي. ويقف في طريقهم منتخب نيوزيلندا الطموح والمتطور بسرعة بقيادة دارين بازلي، الذي حوّل نهجه الحديث القائم على الاستحواذ فريق أول وايتس إلى تشكيلة واثقة تقنياً قادرة على تحريك الكرة بسلاسة وتمديد الخصوم على الأطراف. وعلى خلفية ملعب لوس أنجلوس المذهل (ملعب سو فاي)، بمرافقه العالمية المتطورة وتصميم مظلته الأيقوني، تعد المواجهة بأن تكون واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

ومع مشاركة خصمين قويين هما بلجيكا ومصر أيضاً في المجموعة السابعة، لا يمكن لأي من الطرفين تحمل التعثر في البداية. ستنظر إيران إلى هذه المباراة على أنها الفرصة المثالية لتعزيز مكانتها كواحدة من قوى آسيا النخبوية واتخاذ خطوة هائلة نحو كسر حاجزها التاريخي أخيراً للوصول إلى الأدوار الإقصائية. أما نيوزيلندا، فتصل متحمسة لإثبات أن جيلها الصاعد المفعم بالشباب يمكنه تحدي عمالقة اللعبة التقليديين باستمرار، ومضاهاة الصلابة الأسطورية لحملتها غير المهزومة عام 2010. ومع سطوع الأضواء في جنوب كاليفورنيا، سيكون من المستحيل تجاهل شدة وضغط افتتاح كأس العالم، حيث من المرجح أن يلعب الانضباط الجماعي، والإدارة الدقيقة للمباراة، والقدرة على التكيف مع التناوب الصارم في البطولة دوراً حاسماً في تحديد من يحقق فوزاً افتتاحياً ثميناً.

اقرأ المزيد: كيفية مشاهدة وبث كأس العالم لكرة القدم 2026 مباشرة

الطريق إلى كأس العالم لكرة القدم 2026

هيمنة إيران القارية المتسقة

حجزت إيران تذكرتها إلى أمريكا الشمالية عبر تقديم مسيرة ثابتة بشكل ملحوظ ومهيمنة خلال دورات التصفيات الآسيوية متعددة المراحل. وبالمنافسة في البيئة شديدة التنافس لمرحلة المجموعات الموسعة في الدور الثالث, تيم ملي فرضت باستمرار سلطتها التكتيكية الخبيرة وعالية الإيقاع على الخصوم الإقليميين لكبح أي فرصة لدراما التأهل.

كان المحفّز الأساسي لمسيرتهم الناجحة عبر القارة هو توازن استثنائي بين الصلابة الدفاعية والمردود الهجومي الحاسم. تحت التوجيه الدقيق لأمير قلعه‌نوي، حوّلت إيران مبارياتهم على أرضهم إلى حصن لا يُخترق، مع إظهار انضباط جماعي مكثّف خلال الرحلات الخارجية الصعبة وعالية الضغط. بقيادة التحركات القاتلة والإنهاء النخبوي لمهدي طارمي في المقدمة، فكّكت إيران بشكل منهجي الكتل الدفاعية، لتضمن حسابياً ظهوراً ثالثاً متتالياً مثيراً للإعجاب في المحفل العالمي مع تبقّي مباريات.

Getty Images

حملة أوقيانوسيا المثالية لنيوزيلندا

بينما اعتمدت إيران على رباطة جأش المخضرمين لاجتياز آسيا، حجز آل وايتس مرورهم إلى البطولة عبر هندسة تدمير مطلق عالي الأوكتان لجولات تصفيات اتحاد أوقيانوسيا. مع تبنّيهم دورهم كقوة إقليمية ثقيلة واضحة تحت قيادة دارين بازلي، لم تترك نيوزيلندا أي هامش للخطأ على الإطلاق إذ تفوقت بشكل منهجي على كل منافس عبر أوقيانوسيا.

كانت السمة المميزة لرحلة تأهل نيوزيلندا هي نهج تقدمي قائم على الاستحواذ مقترناً بسجل دفاعي بخيل بشكل لافت خنق الفرق المنافسة منذ صافرة البداية. وباستخدام إعداد تكتيكي مرن يمدد الدفاعات على الأطراف، لعب الفريق بثقة هيكلية هائلة، ممزوجاً بسلاسة بين المحترفين القادمين من أوروبا وآفاق محلية صاعدة. ومن خلال الحفاظ على تركيز مطلق، وتحويل بيئات المباريات الخارجية الإقليمية الصعبة إلى انتصارات مريحة، وتأمين مقعد تأهل مباشر دون فقدان نقاط، وجّهت نيوزيلندا ضربة مؤكدة لحجز تذكرتها إلى المسرح الرئيسي للمرة الأولى منذ 2010.

أخبار الفريقين إيران ضد نيوزيلندا

أخبار فريق إيران

تيم ملي وصل إلى قاعدة تدريبه في كاليفورنيا وهو يزهو بتشكيلة مستقرة شديدة الخبرة عقب مسيرته عالية الكفاءة عبر دورات تصفيات الاتحاد الآسيوي. لدى المدرب الرئيسي أمير قلعه‌نوي قائمة من 26 لاعباً عالية التحفيز للاختيار منها، مع تركيز أجواء المعسكر الداخلية على كسر حاجزهم التاريخي في دور المجموعات أخيراً. الخبر الأبرز للمنتخب الإيراني هو الحالة البدنية الممتازة لخطه الأمامي النخبوي القائم في أوروبا، وهو ما يأتي كدفعة هائلة لاستمراريتهم التكتيكية على أرض الملعب.

مهدي طارمي ثابت في التشكيلة الأساسية بوصفه نقطة الارتكاز غير القابلة للجدل في الهجوم، ومن المتوقع أن يقود وحدة هجومية خطيرة عالية الإيقاع. خلف المهاجمين المركزيين، سيُعتمد كثيراً على الرؤية الإبداعية والذكاء التمركزي لسامان قدوس لفتح خطوط دفاع الخصم. دفاعياً، سيُرسّخ الثنائي المركزي القوي شجاع خليل زاده وحسين كنعاني زاده خط الدفاع الرباعي، بينما يبدأ الحارس الخبير عليرضا بيرانوند بين القائمين لتوفير حضور قيادي منذ صافرة البداية.

أخبار فريق نيوزيلندا

حطّ فريق آل وايتس في لوس أنجلوس ممتطياً موجة من الثقة الهائلة عقب مسيرته المطلقة الهيمنة، دون هزيمة، عبر تصفيات أوقيانوسيا. وقد أنهى المدرب الرئيسي دارين بازلي قائمة شابة وطموحة من 26 لاعباً تمزج بشكل مثالي بين مواهب أوروبية عالية الإمكانات ونواة محلية موثوقة. وبينما يشير تشكيل القائمة إلى تحول جيلي واضح عن دورات البطولات السابقة، تظل فلسفة بازلي الحديثة القائمة على الاستحواذ متجذرة بعمق عبر كامل مجموعة التدريب.

تتمحور أبرز أخبار الاختيارات حول المهاجم الديناميكي كريس وود، الذي يصل بكامل لياقته لقيادة الفريق وتوفير حضور نخبة في الكرات الهوائية والالتحامات البدنية في المقدمة. ومن المرجح أن يسانده على الأطراف كل من السرعة المتفجرة لإليجاه جاست والإبداع الذي يقدمه سارپريت سينغ ضمن منظومة هجومية مرنة. وفي غرفة المحرك، يُتوقع أن يدفع ليبيراتو كاكاسه لاعب تورينو إلى التقدم أكثر في دور يساري تقدمي لإشعال التحولات، بينما تحمي شراكة دفاعية مركزية منضبطة يقودها ناندو بايناكر حارس المرمى الشاب ماكس كروكومب.

الملفات التعريفية للمدربين & الفلسفات التكتيكية

أمير قلعه‌نويي (إيران)

(C)Getty Images

بصفته شخصية شديدة الخبرة وتحظى باحترام عميق في كرة القدم الآسيوية، يجلب أمير قلعه‌نويي براغماتية بنيوية، ورباطة جأش المخضرمين، وانضباطاً جماعياً شرساً إلى المنتخب الإيراني. ومع توليه زمام الأمور لفترته الثانية على المقعد الدولي الساخن، نجح قلعه‌نويي في إدارة انتقال جيلي سلس مع الحفاظ على Team Melli’s المكانة التاريخية كقوة قارية لا تلين. وقد نال إشادة واسعة لأسلوبه المباشر في التواصل، وتحسينه للمنظومة الدفاعية، وقدرته على تعظيم الكيمياء القاتلة لنجومه الهجوميين القادمين من أوروبا.

تكتيكياً، يفضّل قلعه‌نويي نهجاً متوازناً وعالي التنظيم يتخذ عادة شكل 4-2-3-1 صارمة أو نظام 4-3-3 وظيفي. وتعطي فلسفته الأولوية للصلابة الدفاعية والضغط المركزي المكثف، ما يجبر الخصوم على التوجه إلى الأطراف حيث يمكن لقلبي دفاعه ذوي البنية الجسدية القوية أن يفرضا السيطرة. وبمجرد تأمين الاستحواذ، يرفض قلعه‌نويي دورات التمرير الأفقية السلبية؛ وبدلاً من ذلك، يطالب بتوزيع عمودي مباشر وفوري لشق الدفاعات في التحول. وسيكون تحديه التكتيكي الأساسي في لوس أنجلوس هو ضمان أن يحافظ خطه الدفاعي المخضرم على مستويات تركيزه العالية أمام خصم شاب عالي الطاقة، وتجنب الهفوات الدفاعية التي قد تعرّض رباعيه الخلفي لضغط مستمر.

دارين بازلي (نيوزيلندا)

Getty Images

لقد رسّخ دارين بازلي نفسه بقوة بوصفه مهندس حقبة حديثة ومتطلعة إلى الأمام لكرة القدم النيوزيلندية، موجهاً آل وايتس بنجاح للعودة إلى المسرح العالمي. وقد عزّز التكتيكي المولود في إنجلترا إيماناً جماعياً هائلاً وثقة فنية عبر تشكيلة سريعة البروز، محققاً إشادة واسعة لنقله المنتخب الوطني بعيداً عن أسلوب تاريخي مباشر وتطبيقه مخططاً جريئاً وتقدمياً مبنياً على الاحتفاظ بالكرة.

يتبنى بازلي بالكامل فلسفة قائمة على الاستحواذ وسلسة، وعادةً ما يعتمد على 4-3-3 غير متماثلة أو خطة 3-4-3 ديناميكية مصممة لفرض إيقاع المباراة. ترتكز هويته التكتيكية على البناء النظيف من الخلف، مستفيدًا من الأظهرة المعكوسة ولاعبي الوسط المركزيين التقدميين لصناعة تفوق عددي في الثلث الأوسط. يطالب بازلي بهدوء تقني مطلق، مكلّفًا جناحيه بتوسيع الملعب لخلق ممرات تمرير للمنطلقين المتأخرين. سيكون هدفه الأساسي في هذه الافتتاحية عالية المخاطر هو تعطيل الكتلة المتوسطة البدنية لإيران، والحفاظ على التوازن البنيوي أثناء التحولات الدفاعية، واستغلال الحضور الهوائي النخبوي لمهاجميه ذوي المكانة الرمزية لاستغلال أي هشاشة في منطقة جزاء الخصم.

قوائم كأس العالم المكونة من 26 لاعبًا

قائمة إيران في كأس العالم

حراس المرمى: Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Payam Niazmand

المدافعون: Danial Eiri, Ehsan Hajsafi, Saleh Hardani, Hossein Kanaanizadegan, Shojae Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Omid Noorafkan, Ramin Rezaeian

لاعبو الوسط: Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghayedi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi, Mehdi Torabi, Aria Yousefi

المهاجمون: Ali Alipour, Dennis Eckert, Amirhossein Hosseinzadeh, Shahriyar Moghanlou, Mehdi Taremi

قائمة نيوزيلندا في كأس العالم

حراس المرمى: Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud

المدافعون: Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman

لاعبو الوسط: Lachlan Bayliss, Joe Bell, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Alex Rufer, Marko Stamenić, Sarpreet Singh, Ryan Thomas

المهاجمون: Kosta Barbarouses, Jesse Randall, Ben Waine, Chris Wood

Getty Images

أبرز المواجهات الرئيسية بين إيران ونيوزيلندا

مهدي طارمي ضد ناندو بايناكر: سيكون هذا تعريفًا لمعركة ثقيلة الوزن داخل منطقة الجزاء. طارمي، هداف إيران العالمي والذكي بعمق الذي قاد Team Melli’s حملة التأهل، يزدهر بالحركة الذكية، واللعب البدني لحجز الكرة، وجذب المدافعين خارج مواقعهم. سيكون ناندو بايناكر في مرمى النيران تمامًا؛ يجب على قلب الدفاع النيوزيلندي الصلب أن يستخدم سرعته النخبوية في الاستعادة، ووعيه التمركزي، وحضوره الهوائي لحرمان طارمي من أي شبر من المساحة للهبوط، والدوران، والتسديد داخل منطقة الجزاء.

كريس وود ضد دفاع إيران المركزي البدني: يدخل وود البطولة بوصفه القائد التميمة بلا منازع لنيوزيلندا ومنفذها الهجومي الأساسي. سيبحث عن الإمداد الهوائي والالتحامات البدنية داخل منطقة الجزاء، ساعياً لاستخدام قوته النخبوية وإنهاءه السريري للتنمر على مدافعي الخصم وتحويل العرضيات العميقة. ومع ذلك، فهو يواجه قلباً دفاعياً إيرانياً عالي التناغم وشديد العدوانية يقوده حسين كنعاني زاده وشجاع خليل زاده. هل يمكن لقوة وود البدنية الخام وحضوره المخضرم أن يفتحا خطاً خلفياً آسيوياً عنيداً ومتماسكاً يزدهر بخنق المهاجمين التقليديين من نوع رأس الحربة؟

سامان قدوس ضد ماركو ستامينيتش: ساحة المعركة التكتيكية المطلقة في غرفة المحرك. ستامينيتش هو الدرع الدفاعي الذي لا يكل ومخرج التمرير التقدمي لـ"الأول وايتس"، جالباً طاقة هائلة، ومؤشرات اعتراض نظيفة، ومقاومة عالية للضغط لتثبيت نظام نيوزيلندا السلس. سيُكلَّف قدوس بتنظيم إيقاع الهجوم لـ تيم ملي من دوره الإبداعي في خط الوسط، مستفيداً من انزياحاته الجانبية الحادة، ورؤيته العمودية، وتركيباته السريعة لسحب ستامينيتش خارج موقعه وإشعال تحولات إيران إلى الثلث الأخير.

أخبار الفريقين والقوائم

لم يؤكد مدرب إيران أمير قلعه نوي تشكيلة أساسية محتملة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات في القائمة. ستُضاف التحديثات أقرب إلى ضربة البداية مع توفر أخبار الفريق.

وبالمثل، لم يُسمِّ مدرب نيوزيلندا دارين بازلي بعد تشكيلة متوقعة، مع عدم إدراج أي مخاوف بشأن الإصابات أو الإيقافات في هذه المرحلة. سيتم تأكيد مزيد من معلومات القائمة في الفترة التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فازت إيران بثلاث مباريات وخسرت اثنتين من آخر خمس مباريات لها. كانت آخر مشاركة لها فوزاً ودياً 2-0 على مالي في 4 يونيو، كما فازت على غامبيا 3-1 وسحقت كوستاريكا 5-0 في تلك السلسلة. جاءت هزيمتاها الوحيدتان أمام نيجيريا، التي تفوقت عليها 2-1، وتعادل سلبي سُجِّل كخسارة أمام أوزبكستان في نوفمبر 2025. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت إيران 10 أهداف واستقبلت ثلاثة.

فازت نيوزيلندا بمباراة واحدة وخسرت أربعًا من آخر خمس مباريات لها. جاء فوزها الوحيد ضد تشيلي، بانتصار 4-1 في مارس 2026، لكن النتائج منذ ذلك الحين كانت سيئة. خسرت 1-0 أمام إنجلترا في 6 يونيو، وتعرضت للهزيمة 4-0 أمام هايتي في 3 يونيو، كما تلقت هزائم أمام فنلندا (0-2) والإكوادور (0-2). استقبل فريق أول وايتس 9 أهداف خلال آخر أربع مباريات.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات المواجهات المباشرة لآخر خمس مواجهات بين إيران ونيوزيلندا. ستتم إضافة سياق تاريخي إضافي عندما تصبح المعلومات متاحة.

الترتيب

في المجموعة G من كأس العالم لكرة القدم 2026، تحتل إيران حاليًا المركز الثالث وتحتل نيوزيلندا المركز الرابع في جدول الترتيب.