كأس العالم - المجموعة 7 Los Angeles Stadium

ستنطلق مباراة إيران ضد نيوزيلندا في 16 يونيو 2026 عند الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش و21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15 يونيو).

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إيران ضد نيوزيلندا: سياق المباراة

تحمل المباراة الافتتاحية في كاليفورنيا أهمية هائلة لفريقين مصممين على تحقيق بداية قوية في واحدة من أكثر مجموعات البطولة تنافسية. ومع تصاعد التوقعات في الداخل، سيسعى مدرب إيران أمير قلعه‌نوي إلى إظهار أن تشكيلته الخبيرة والمتمرسة في المعارك قادرة على فرض سلطتها التكتيكية على أكبر مسرح في كرة القدم، بقيادة خط هجومي حاسم يضم مهدي طارمي. ويقف في طريقهم منتخب نيوزيلندا الطموح والمتطور بسرعة بقيادة دارين بازلي، الذي حوّل نهجه الحديث القائم على الاستحواذ فريق All Whites إلى تشكيلة واثقة تقنياً قادرة على تحريك الكرة بسلاسة وتمديد الخصوم على الأطراف. وعلى خلفية ملعب لوس أنجلوس المذهل (ملعب SoFi)، بمرافقه العالمية المتطورة وتصميم مظلته الأيقوني، تعد المواجهة بأن تكون واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

ومع مشاركة خصمين قويين هما بلجيكا ومصر أيضاً في المجموعة G، لا يستطيع أي من الطرفين تحمل التعثر منذ البداية. ستنظر إيران إلى هذه المباراة باعتبارها الفرصة المثالية لتعزيز مكانتها كواحدة من قوى آسيا النخبوية واتخاذ خطوة هائلة نحو كسر حاجزها التاريخي أخيراً للوصول إلى الأدوار الإقصائية. أما نيوزيلندا، فتصل متحمسة لإثبات أن جيلها الصاعد الممزوج بالشباب قادر على تحدي عمالقة اللعبة التقليديين باستمرار، ومضاهاة الصلابة الأسطورية لحملتها غير المهزومة في 2010. ومع سطوع الأضواء في جنوب كاليفورنيا، سيكون من المستحيل تجاهل شدة وضغط افتتاح كأس العالم، حيث من المرجح أن يلعب الانضباط الجماعي، وإدارة المباراة الدقيقة، والقدرة على التكيف مع التدوير الصارم في البطولة دوراً حاسماً في تحديد من يحقق فوزاً افتتاحياً ثميناً.

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الطريق إلى كأس العالم FIFA 2026

هيمنة إيران القارية المتسقة

حجزت إيران تذكرتها إلى أمريكا الشمالية عبر تقديم مسيرة ثابتة بشكل ملحوظ ومهيمنة عبر دورات التصفيات الآسيوية متعددة المراحل. وبالمنافسة في البيئة شديدة التنافس لمرحلة المجموعات الموسعة في الدور الثالث, تيم ملي فرضت باستمرار سلطتها التكتيكية الخبيرة وعالية الإيقاع على الخصوم الإقليميين لقمع أي فرصة لدراما التأهل.

كان المحفز الأساسي لمسيرتهم الناجحة عبر القارة توازناً استثنائياً بين الصلابة الدفاعية والإنتاج الهجومي الحاسم. وتحت التوجيه الدقيق لأمير قلعه‌نوي، حوّلت إيران مباريات أرضها إلى حصن لا يُخترق مع إظهار انضباط جماعي مكثف خلال الرحلات الخارجية الصعبة وعالية الضغط. وبقيادة التحركات القاتلة والإنهاء النخبوي لمهدي طارمي في المقدمة، فككت إيران بشكل منهجي الكتل الدفاعية، لتضمن حسابياً ظهوراً ثالثاً على التوالي في الاستعراض العالمي مع تبقي مباريات.

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رحلة نيوزيلندا المثالية في أوقيانوسيا

بينما اعتمدت إيران على رباطة جأش المخضرمين لاجتياز آسيا، حجز فريق All Whites عبوره إلى البطولة عبر هندسة اكتساح مطلق وعالي الأوكتان لجولات تصفيات اتحاد أوقيانوسيا. وباعتناق دورهم كعمالقة إقليميين واضحين تحت قيادة دارين بازلي، لم تترك نيوزيلندا أي هامش للخطأ على الإطلاق إذ تفوقت بشكل منهجي على كل منافس عبر أوقيانوسيا.

كانت السمة المميزة لرحلة تأهل نيوزيلندا هي نهجًا تصاعديًا قائمًا على الاستحواذ مقترنًا بسجل دفاعي بخيل بشكل لافت خنق الفرق المنافسة منذ صافرة البداية. وباستخدام إعداد تكتيكي مرن يمدد الدفاعات على الأطراف، لعب الفريق بثقة هيكلية هائلة، ممزوجًا بسلاسة بين المحترفين القائمين في أوروبا وآفاق محلية صاعدة. ومن خلال الحفاظ على تركيز مطلق، وتحويل بيئات المباريات الخارجية الإقليمية الصعبة إلى انتصارات مريحة، وتأمين مقعد تأهل مباشر دون فقدان نقاط، حجزت نيوزيلندا تذكرتها إلى المسرح الرئيسي بقوة للمرة الأولى منذ 2010.

أخبار الفريق: إيران ضد نيوزيلندا

أخبار فريق إيران

تيم ملي وصل إلى قاعدة تدريبه في كاليفورنيا وهو يتباهى بتشكيلة شديدة الخبرة ومستقرة بشكل لا يصدق عقب مسيرته عالية الكفاءة عبر دورات التصفيات الآسيوية. لدى المدرب الرئيسي أمير قلعه‌نوي قائمة من 26 لاعبًا شديدة التحفيز للاختيار منها، مع أجواء المعسكر الداخلية مركزة على كسر حاجز دور المجموعات التاريخي أخيرًا. الخبر الأبرز للمنتخب الإيراني هو الحالة البدنية الممتازة لخطه الأمامي النخبوي القائم في أوروبا، وهو ما يأتي كدفعة هائلة لاستمراريته التكتيكية على أرض الملعب.

مهدي طارمي ثابت في التشكيلة الأساسية بوصفه نقطة الارتكاز بلا منازع في الهجوم، ومن المتوقع أن يقود وحدة هجومية خطيرة عالية الإيقاع. خلف المهاجمين المركزيين، سيُعتمد بشكل كبير على الرؤية الإبداعية والذكاء التمركزي لسامان قدوس لفتح خطوط دفاع الخصم. دفاعيًا، سيُرسّخ الثنائي المركزي القوي شجاع خليل‌زاده وحسين كنعاني‌زادگان خط الدفاع الرباعي، بينما يبدأ الحارس الخبير عليرضا بيرانوند بين القائمين لتوفير حضور قيادي منذ صافرة البداية.

أخبار فريق نيوزيلندا

حطّ فريق أول وايتس في لوس أنجلوس على موجة من الثقة الهائلة عقب مسيرته المطلقة الهيمنة دون هزيمة عبر تصفيات أوقيانوسيا. أنهى المدرب الرئيسي دارين بازلي قائمة شابة طموحة من 26 لاعبًا تمزج بشكل مثالي بين آفاق أوروبية عالية الإمكانات ونواة محلية موثوقة. وبينما يشير شكل التشكيلة إلى تحول جيلي واضح عن دورات البطولات السابقة، تظل فلسفة بازلي الحديثة القائمة على الاستحواذ متجذرة بعمق عبر كامل مجموعة التدريب.

تتمحور أبرز أخبار الاختيار حول المهاجم الديناميكي كريس وود، الذي يصل بكامل لياقته لقيادة الفريق وتقديم حضور نخبة في الكرات الهوائية والالتحامات البدنية في المقدمة. ومن المرجح أن يسانده على الأطراف الإيقاع المتفجر لإيلايجا جاست وإبداع ساربريت سينغ ضمن إعداد هجومي مرن. في غرفة المحرك، من المتوقع أن يتقدم ليبيراتو كاكاسه لاعب تورينو إلى دور يساري أكثر تقدمًا لإشعال التحولات، بينما تحمي شراكة دفاعية مركزية منضبطة يقودها ناندو بايناكر الحارس الشاب ماكس كروكومب.

الملفات التعريفية للمدربين & الفلسفات التكتيكية

أمير قلعه‌نوي (إيران)

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يُعدّ أمير قلعه‌نوي شخصيةً ذات خبرة عالية وتحظى باحترام عميق في كرة القدم الآسيوية، إذ يجلب البراغماتية الهيكلية، ورباطة جأش المخضرمين، والانضباط الجماعي الشرس إلى المنتخب الوطني الإيراني. ومع تولّيه زمام الأمور لفترته الثانية في المقعد الدولي الساخن، نجح قلعه‌نوي في إدارة انتقالٍ سلس بين الأجيال مع الحفاظ على مكانة «تيم ملي» التاريخية كقوة قارية صلبة لا تلين. وقد نال إشادة واسعة لأسلوبه المباشر في التواصل، وتحسينه للمنظومة الدفاعية، وقدرته على تعظيم الانسجام القاتل لنجومه الهجوميين المقيمين في أوروبا.

تكتيكياً، يفضّل قلعه‌نوي نهجاً متوازناً وعالي التنظيم يتشكّل عادةً في 4-2-3-1 صارمة أو نظام 4-3-3 عملي. وتُعطي فلسفته الأولوية للصلابة الدفاعية والضغط المركزي المكثف، ما يجبر الخصوم على التوجّه إلى الأطراف حيث يمكن لقلبي دفاعه ذوي البنية الجسدية القوية أن يفرضا السيطرة. وبمجرد تأمين الاستحواذ، يرفض قلعه‌نوي دورات التمرير الأفقية السلبية؛ وبدلاً من ذلك، يطالب بتوزيع عمودي مباشر وفوري لشقّ الدفاعات في التحولات. وسيكون تحدّيه التكتيكي الأساسي في لوس أنجلِس ضمان أن يحافظ خطه الدفاعي المخضرم على مستويات تركيزه العالية أمام خصم شاب عالي الطاقة، وتجنّب الهفوات الدفاعية التي قد تكشف رباعيه الخلفي لضغطٍ متواصل.

دارين بازلي (نيوزيلندا)

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رسّخ دارين بازلي نفسه بقوة بوصفه مهندس حقبة حديثة ومتطلعة إلى الأمام لكرة القدم النيوزيلندية، بعدما قاد «الأول وايتس» بنجاح للعودة إلى المسرح العالمي. وقد عزّز التكتيكي المولود في إنجلترا إيماناً جماعياً هائلاً وثقةً فنية عبر تشكيلة سريعة الصعود، ونال إشادة واسعة لنقله المنتخب الوطني بعيداً عن أسلوبٍ مباشر تاريخياً وتطبيقه مخططاً جريئاً وتقدمياً قائماً على الاحتفاظ بالكرة.

يتبنّى بازلي بالكامل فلسفةً مرنة قائمة على الاستحواذ، وعادةً ما يعتمد 4-3-3 غير متماثلة أو 3-4-3 ديناميكية صُممت لفرض إيقاع المباراة. وترتكز هويته التكتيكية على البناء النظيف من الخلف، مستفيداً من الأظهرة المعكوسة ولاعبي الوسط المركزيين التقدميين لصناعة تفوّقات عددية في الثلث الأوسط. ويطالب بازلي بهدوءٍ فني مطلق، مكلّفاً جناحيه بتوسيع الملعب لخلق ممرات تمرير للمنطلقين المتأخرين. وسيكون هدفه الأساسي في هذه الافتتاحية عالية المخاطر تعطيل كتلة إيران المتوسطة البدنية، والحفاظ على التوازن الهيكلي أثناء التحولات الدفاعية، واستغلال الحضور الهوائي النخبوي لمهاجميه ذوي الدور المحوري لاستثمار أي هشاشة في منطقة جزاء الخصم.

قوائم كأس العالم المكوّنة من 26 لاعباً

قائمة إيران في كأس العالم

حراس المرمى: عليرضا بيرانوند، سيد حسين حسيني، بيام نيازمند

المدافعون: دانيال إيري، إحسان حاج‌صفي، صالح حرداني، حسين كنعاني‌زادغان، شجاع خليل‌زاده، ميلاد محمدي، علي نعمتي، أميد نورافكان، رامين رضائيان

لاعبو الوسط: روزبه تششمي، سعيد عزت‌اللهي، مهدي قيدي، سامان قدوس، محمد قرباني، عليرضا جهانبخش، محمد محبي، مهدي ترابي، آريا يوسفي

المهاجمون: علي عليبور، دينيس إيكرت، أميرحسين حسين‌زاده، شهريار مغانلو، مهدي طارمي

تشكيلة نيوزيلندا لكأس العالم

حراس المرمى: Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud

المدافعون: Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman

لاعبو الوسط: Lachlan Bayliss, Joe Bell, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Alex Rufer, Marko Stamenić, Sarpreet Singh, Ryan Thomas

المهاجمون: Kosta Barbarouses, Jesse Randall, Ben Waine, Chris Wood

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أبرز المواجهات في مباراة إيران ضد نيوزيلندا

مهدي طارمي ضد ناندو بايناكر: سيكون هذا تعريفًا لمعركة من العيار الثقيل داخل منطقة الجزاء. طارمي، هداف إيران العالمي المستوى وذو الذكاء العميق الذي قاد تيم ملي حملة التأهل، يزدهر بالحركة الذكية، واللعب البدني لحجز الكرة، وجذب المدافعين خارج مواقعهم. سيكون ناندو بايناكر في خط النار تمامًا؛ يجب على قلب الدفاع النيوزيلندي الصلب أن يستخدم سرعته النخبوية في الاستعادة، ووعيه التمركزي، وحضوره الهوائي لحرمان طارمي من أي شبر من المساحة للهبوط، والدوران، والتسديد داخل منطقة الجزاء.

كريس وود ضد دفاع إيران المركزي البدني: يدخل وود البطولة بوصفه القائد التميمة بلا منازع لنيوزيلندا ومنفذها الهجومي الأساسي. سيبحث عن كرات هوائية وخوض التحامات بدنية داخل المنطقة، ساعيًا لاستخدام قوته النخبوية وإنهاءه الحاسم للتغلب على مدافعي الخصم وتحويل العرضيات العميقة. ومع ذلك، فهو يواجه قلبًا دفاعيًا إيرانيًا عالي التناغم وشديد العدوانية يقوده حسين كنعاني زادگان وشجاع خليل زاده. هل يمكن لقوة وود البدنية الخام وحضوره المخضرم أن يفتحا خطًا خلفيًا آسيويًا عنيدًا ومتماسكًا يزدهر بخنق المهاجمين التقليديين من نوع رأس الحربة؟

سامان قدوس ضد ماركو ستامينيتش: ساحة المعركة التكتيكية النهائية في غرفة المحرك. ستامينيتش هو الدرع الدفاعي الذي لا يكل ومخرج التمرير التقدمي لـ All Whites، جالبًا طاقة هائلة، ومؤشرات اعتراض نظيفة، ومقاومة عالية للضغط لتثبيت نظام نيوزيلندا السلس. سيُكلَّف قدوس بتنظيم إيقاع الهجوم لـ تيم ملي من دوره الإبداعي في خط الوسط، مستفيدًا من انزياحاته الجانبية الحادة، ورؤيته العمودية، وتوليفاته السريعة لسحب ستامينيتش خارج موقعه وإشعال انتقالات إيران إلى الثلث الأخير.

أخبار الفريق والتشكيلات

لم يؤكد مدرب إيران أمير قلعه نويي تشكيلة أساسية محتملة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات في التشكيلة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى ضربة البداية مع توفر أخبار الفريق.

لم يُسمِّ مدرب نيوزيلندا دارين بازلي بالمثل بعدُ تشكيلة متوقعة من 11 لاعبًا، مع عدم إدراج أي مخاوف تتعلق بالإصابة أو الإيقاف في هذه المرحلة. سيتم تأكيد مزيد من معلومات التشكيلة في الفترة التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فازت إيران في ثلاث مباريات وخسرت اثنتين من آخر خمس مباريات لها. كانت آخر مباراة لها فوزًا وديًا بنتيجة 2-0 على مالي في 4 يونيو، كما فازت على غامبيا 3-1 وسحقت كوستاريكا 5-0 في تلك السلسلة. جاءت هزيمتاها الوحيدتان أمام نيجيريا، التي تفوقت عليها 2-1، وتعادل سلبي تم تسجيله كخسارة أمام أوزبكستان في نوفمبر 2025. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت إيران 10 أهداف واستقبلت ثلاثة.

فازت نيوزيلندا في مباراة واحدة وخسرت أربعًا من آخر خمس مباريات لها. جاء فوزها الوحيد أمام تشيلي، بانتصار 4-1 في مارس 2026، لكن النتائج منذ ذلك الحين كانت سيئة. خسرت 1-0 أمام إنجلترا في 6 يونيو، وتعرضت للهزيمة 4-0 أمام هايتي في 3 يونيو، كما تلقت هزائم أمام فنلندا (0-2) والإكوادور (0-2). استقبل فريق أول وايتس 9 أهداف عبر آخر أربع مباريات له.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات المواجهات المباشرة للاجتماعات الخمس السابقة بين إيران ونيوزيلندا. ستتم إضافة سياق تاريخي إضافي عندما تصبح المعلومات متاحة.

الترتيب

في المجموعة السابعة من كأس العالم لكرة القدم 2026، تحتل إيران حاليًا المركز الثالث وتحتل نيوزيلندا المركز الرابع في جدول الترتيب.