كأس العالم - المجموعة 12 إيه تي آند تي

ستنطلق مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في 17 يونيو 2026 عند الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش و16:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

Getty Images

إنجلترا ضد كرواتيا: سياق المباراة

تحمل المباراة في تكساس أهمية هائلة لفريقين مصممين على تحقيق بداية قوية في واحدة من أكثر مجموعات البطولة تنافسية. ومع تصاعد التوقعات على أرض الوطن، سيسعى مدرب إنجلترا توماس توخيل إلى إظهار أن نهجه التكتيكي السلس والهجومي يمكن أن ينجح على أكبر مسرح في كرة القدم، وهو يقود وحدة شديدة التنظيم لا تعرف الكلل ومتعطشة لترك بصمة في سعيها نحو النجاح العالمي. ويقف في طريقهم منتخب كرواتيا المنضبط والصلب بقيادةزلاتكو داليتش، الذي تجعل هويته الهيكلية البراغماتية ورباطة جأشه التقنية القاتلة منهم فريقاً بالغ الصعوبة في اختراقه، معتمدين على أخلاقيات عمل جماعية لا تكل وذكاء المخضرمين لإحباط ومعاقبة عمالقة العالم. وعلى خلفية ملعب دالاس (ملعب AT&T)، بمرافقه عالمية المستوى وجمهور البطولة المتحمس، تعد المواجهة بأن تكون واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

ومع منافسين أقوياء هما غانا وبنما يتنافسان أيضاً في المجموعة L، لا يستطيع أي من الطرفين تحمل التعثر منذ البداية. سترى إنجلترا هذه المباراة فرصة مثالية لتعزيز سمعتها المتصاعدة بين نخبة العالم، والاقتراب من تكرار أو تجاوز قمم مسيرتها التاريخية في بطولة 1966، وإبراز التقدم التكتيكي الهائل الذي تحقق تحت قيادة مديرها صاحب الرؤية. أما كرواتيا، فتصل وهي متحمسة لإثبات أن هذا الجيل يمكنه مرة أخرى تحطيم سقوف التوقعات، مستفيدة من الحرية النفسية وخبرة البطولات التي بُنيت خلال اعتلاء منصات التتويج الأيقونية في الآونة الأخيرة. ومع سطوع الأضواء في أرلينغتون، سيكون من المستحيل تجاهل شدة وضغط افتتاح كأس العالم، مع ترجيح أن يلعب الضغط العكسي الجماعي، والإدارة الدقيقة للتشكيلة، والتنفيذ الحاسم في الثلث الأخير دوراً حاسماً في تحديد من يحقق فوزاً افتتاحياً ثميناً.

اقرأ المزيد: كيفية المشاهدة والبث المباشر لكأس العالم FIFA 2026

الطريق إلى كأس العالم FIFA 2026

مسيرة إنجلترا الحاسمة في التصفيات

ضمن الأسود الثلاثة تذكرتهم إلى أمريكا الشمالية بإكمال رحلة سلسة بشكل ملحوظ ودون هزيمة عبر دورات التصفيات التابعة لليويفا. وبدلاً من الانجرار إلى دراما الملحقات التي تمزق الأعصاب، حوّلت إنجلترا بثقة المجموعة K إلى عرض للتحكم التكتيكي وعمق التشكيلة الساحق.

كان الأساس الصلب لمسيرتهم الناجحة عبر أوروبا مزيجًا مدمّرًا من سلاسل هجومية سريرية وبنية دفاعية منضبطة للغاية. تحت التوجيه الأولي لإعداد الاتحاد الإنجليزي الانتقالي قبل تعيين توماس توخيل، فرضت إنجلترا إيقاعًا لا يُضاهى، مفككةً بشكل منهجي المنافسين الإقليميين بانتصارات خارج الأرض حاسمة، بما في ذلك تدمير وحشي بنتيجة 5-0 لصربيا في بلغراد. ومن خلال فقدان عدد قليل جدًا من النقاط طوال الدورة بأكملها وحسم المركز الأول بسلطة مطلقة، ضمن الفريق بسهولة الدخول المباشر إلى النهائيات، مما أتاح للأمة التركيز بالكامل على صقل مخططهم التكتيكي للمنصة الرئيسية.

Getty Images

مسيرة كرواتيا المستمرة في البطولة

بينما اعتمدت إنجلترا على الكفاءة السريرية لاكتساح مجموعتها، حجز الفاتريني مكانهم في النهائيات عبر حملة تصفيات اتسمت بالصلابة التكتيكية، ورباطة جأش المخضرمين، ونضج هائل في مرحلة المجموعات. وبينما كانت تشق طريقها في مشهد أوروبي تنافسي، استخدمت كرواتيا إرثها البطولي الذي لا يُضاهى للتعامل مع اللحظات عالية الضغط وكبح أي مخاوف محتملة بشأن التأهل.

كانت السمة الفارقة في رحلة كرواتيا إلى العرض العالمي هي إدارتهم الاستثنائية للمباريات والاستقرار الفني العميق في خط الوسط. وتحت القيادة الراسخة لزلاتكو داليتش، نجح الفريق في دمج المواهب المحلية الصاعدة إلى جانب نواتهم الأيقونية المخضرمة والمجربة في المعارك. ومن خلال تحويل مبارياتهم على أرضهم إلى حصن لا يلين وإظهار رباطة جأش ملحوظة خلال المهام الخارجية الصعبة والمتطلبة بدنيًا، تفوقت كرواتيا بشكل منهجي على منافسي مجموعتها. وبحسمهم مقعد التأهل المباشر مع تبقي مباريات، أثبتوا مرة أخرى أن مخططهم البنيوي مُهندس على نحو مثالي لأكبر مسرح في الرياضة.

أخبار فريق إنجلترا ضد كرواتيا

أخبار فريق إنجلترا

أقام الأسود الثلاثة معسكرًا في تكساس بقائمة عميقة للغاية ومليئة بالمواهب من 26 لاعبًا مصممة على ترسيخ مؤهلاتهم للبطولة مبكرًا في المنافسة. وتحت الإرشاد البنيوي للمدير الجديد توماس توخيل، يعمل الفريق بتركيز تكتيكي حاد، متكيفًا بسرعة مع متطلباته الدقيقة المصقولة بالبطولات. إن أبرز أصول إنجلترا قبل الافتتاح هو العمق الرائع المتاح في المناطق الهجومية، مما يمنحهم طرقًا متعددة لتغيير نهجهم البنيوي أثناء المباراة.

القائد الملهم هاري كين في كامل جاهزيته وسيقود خط الهجوم، وإلى جانبه السرعة الكهربائية واتخاذ القرار النخبوي لبوكايو ساكا. ومن المقرر أن يتولى جود بيلينغهام مسؤوليات صانع الألعاب المتقدم، منطلقًا للأمام من خط الوسط لربط اللعب. وفي المناطق المركزية الأعمق، سيشترك ديكلان رايس إلى جانب كوبي ماينو لفرض الهيمنة البدنية وفرض الإيقاع، بينما ينسق جون ستونز الخط الدفاعي لضمان بناء منظم من الخلف.

أخبار فريق كرواتيا

وصل فاتريني إلى دالاس وهم يشعّون بهدوئهم الجماعي المميز، معتمدين على إرث نخبة في البطولات جعلهم باستمرار يصمدون أكثر من منافسين أكثر ترشيحًا على الساحة العالمية. لقد ثبّت المدير الفني زلاتكو داليتش تشكيلة من 26 لاعبًا عالية الخبرة ومتزامنة بعمق توازن بين نواتهم الأسطورية المجربة في المعارك وبين ملفات شبابية ديناميكية ورياضية. تظل القوة الأساسية لكرواتيا هي استقرارهم المطلق تحت الضغط، مع عمل نظام داليتش المفضل بثقة نفسية كاملة.

يبقى القلب النابض بلا منازع للفريق هو لوكا مودريتش الخالد، الذي سيتحكم في الإيقاع البنيوي للمباراة إلى جانب ماتيو كوفاتشيتش داخل غرفة محرك خط وسط عالمية مقاومة للضغط. في المقدمة، سيسعى الحضور البدني لبرونو بيتكوفيتش إلى إرباك قلوب الدفاع، ما يخلق جيوبًا من المساحة ليستغلها أندري كراماريتش. دفاعيًا، يتمتع يوشكو غفارديول بلياقة كاملة ليرتكز عليه الخط الخلفي بتمريراته التقدمية وتدخلاته القوية، موفرًا درعًا نخبوياً أمام حارس المرمى الأساسي الموثوق دومينيك ليفاكوفيتش.

الملفات الإدارية & الفلسفات التكتيكية

توماس توخيل (إنجلترا)

Getty Images

استراتيجي نخبة، نخبة في البطولات وسيد الشطرنج عالي المستوى على أرض الملعب، يمنح توماس توخيل إنجلترا أفضلية متطورة للغاية وتوجيهًا حادًا وسريريًا. بدخوله دائرة الضوء الدولية بعد حصد ألقاب قارية مرموقة عبر أكبر أندية أوروبا، يركز التكتيكي الألماني على الكفاءة التكتيكية والسيولة البنيوية. لقد أبعد الأسود الثلاثة عن أنماط الاستحواذ السلبية، مطالبًا بخطة لعب حادة وذكية مصممة للهيمنة على بيئات خروج المغلوب عالية الضغط.

يطبق توخيل فلسفة مرنة موجهة للاستحواذ تتمحور حول التفوق الموضعي وتسلسلات هجومية خاطفة. غالبًا ما يفضل 3-4-2-1 ديناميكية أو إعداد 4-2-3-1 غير متماثل، مستخدمًا صانعي لعب مقلوبين للتلاعب بالقنوات المركزية بينما تُسند المهام إلى أظهرة جناح رياضيين لتمديد الخصم. يطالب توخيل بدقة تقنية مطلقة، مستفيدًا من تسلسلات بناء قصيرة ومحسوبة لاستدراج خط دفاع الخصم قبل فكّه بكرات عمودية سريعة. سيكون هدفه الرئيسي في دالاس هو موازنة حرية الإبداع لدى فريقه مع الاستقرار الدفاعي، مع ضمان بقاء ثنائي الوسط منضبطًا للحماية من التحولات الحادة.

زلاتكو داليتش (كرواتيا)

Getty Images

المهندس بلا منازع للجيل الذهبي لكرواتيا، يجسد زلاتكو داليتش هدوءًا رصينًا مخضرمًا وإدارة بشرية استثنائية. وهو يمسك بزمام المنتخب الوطني عبر مسيرات متتالية عميقة وصانعة للتاريخ على الساحة العالمية، وقد بنى المدير الخبير أخوّة متماسكة قائمة على الصلابة النفسية والنضج التكتيكي والثقة المطلقة تحت الضغط. يحظى داليتش باحترام كبير لقدراته على تعظيم نواة خط وسطه الأسطورية مع إدخال مواهب دفاعية شابة ونشيطة بسلاسة إلى المجموعة.

ينظم داليتش فريقه حول مخطط 4-3-3 متفوق تقنياً وكثيف الاستحواذ، مصمم للتحكم الكامل في وتيرة وإيقاع المباراة. تعتمد هويته التكتيكية على أنماط مركزية مقاومة للضغط، باستخدام تركيبات قصيرة وحادة لإرهاق الخصوم وفرض أسلوب اللعب من المناطق الخلفية. خارج الاستحواذ، تركز كرواتيا على كتلة وسطية مدمجة، بإغلاق المساحات في الثلث الأوسط والتحول بذكاء لإجبار اللعب على الخروج إلى الأطراف. سيكون تحديه الرئيسي في هذه المباراة الافتتاحية المرموقة هو تعطيل خط هجوم إنجلترا المتفجر، والحفاظ على انضباط هيكلي صارم خلال مراحل التحول، واستغلال إدارة مباراة حاسمة لتوجيه المباراة إلى منطقة مألوفة وأبطأ.

قوائم كأس العالم المكونة من 26 لاعباً

قائمة إنجلترا في كأس العالم

حراس المرمى: دين هندرسون، جوردان بيكفورد، جيمس ترافورد

المدافعون: دان بيرن، مارك غويهي، ريس جيمس، إزري كونسا، تينو ليفرامينتو، نيكو أوريلي، جاريل كوانساه، جيد سبينس، جون ستونز

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون، جود بيلينغهام، إيبيريتشي إيزي، جوردان هندرسون، كوبي ماينو، ديكلان رايس، مورغان روجرز

المهاجمون: أنتوني غوردون، هاري كين، نوني مادويكي، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، إيفان توني، أولي واتكينز

قائمة كرواتيا في كأس العالم

حراس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش، دومينيك كوتارسكي، إيفور باندور

المدافعون: يوشكو غفارديول، دويي كاليتا-كار، يوسيب شوتالو، يوسيب ستانيشيتش، مارين بونغراتشيتش، مارتن إرليتش، لوكا فوشكوفيتش

لاعبو الوسط: لوكا مودريتش، ماتيو كوفاتشيتش، ماريو باشاليتش، نيكولا فلاشيتش، لوكا سوتشيتش، مارتن باتورينا، كريستيان ياكيتش، بيتار سوتشيتش، نيكولا مورو، توني فروك

المهاجمون: إيفان بيريشيتش، أندري كراماريتش، أنتي بوديمير، ماركو باشاليتش، بيتار موسا، إيغور ماتانوفيتش

Getty Images

أهم المواجهات في مباراة إنجلترا ضد كرواتيا

هاري كين ضد يوسيب شوتالو: سيكون هذا تعريفاً لمعركة وزن ثقيل داخل منطقة الجزاء. كين، قائد إنجلترا العالمي الغزير التهديف، الذي قادت قيادته الحاسمة مسارهم غير المهزوم إلى أمريكا الشمالية، يزدهر باللعب الذكي في الاحتفاظ بالكرة، والهبوط العميق في المساحات، والتنفيذ القاتل داخل منطقة الجزاء. سيكون يوسيب شوتالو في خط النار تماماً؛ يجب على قلب الدفاع الكرواتي القوي والحاد أن يستخدم وعيه الموضعي المتقن، وصلابته البدنية، وتوقيته الهوائي لمنع كين من الاستدارة أو تنظيم اللعب لصالح انطلاقات المهاجمين على الأطراف.

بوكايو ساكا ضد يوشكو غفارديول: يدخل ساكا البطولة بوصفه محفز إنجلترا الهجومي المتفجر على الطرف، متفاخراً بتسارع مباشر مذهل، وقطع حاد إلى الداخل، وقدرة مراوغة نخبوية واحد ضد واحد. سيبحث عن أي جزء من المساحة لاستغلاله على الجناح لحظة انتقال اللعب إلى الأمام. ومع ذلك، فهو يواجه مدافعاً عالمياً شديد الصلابة في يوشكو غفارديول. هل يمكن لسرعة ساكا الكهربائية وخداعه الفردي أن تجدا طريقة لتجاوز ركيزة دفاعية كرواتية نخبوية مهيمنة بدنياً تتفوق في إغلاق المساحات أمام الأجنحة النخبوية والتقدم لقطع الهجمات؟

جود بيلينغهام ضد ماتيو كوفاتشيتش: ساحة المعركة التكتيكية النهائية في قلب الملعب. كوفاتشيتش مايسترو لا يكلّ ومقاوم للضغط لدى فاتريني، مقدّمًا مؤشرات استثنائية في حمل الكرة، وافتكاكات حادة، ورباطة جأش تحت ضغط هائل لحماية خطه الخلفي. سيُكلَّف بيلينغهام بتعطيل هذا الحاجز الدفاعي وقيادة إيقاع الهجوم لمنتخب الأسود الثلاثة من دوره المتقدم في خط الوسط، مستفيدًا من انطلاقاته القوية والديناميكية بالكرة وتحميلات أنصاف المساحات الذكية لسحب كوفاتشيتش خارج موقعه وإطلاق التحولات العمودية لإنجلترا.

أخبار الفريق والتشكيلات

لم يؤكد توماس توخيل تشكيلة أساسية محتملة لإنجلترا، ولم تُدرج أي إصابات أو إيقافات قبل المباراة. من المتوقع إضافة تحديثات أقرب إلى ضربة البداية مع استمرار استعدادات الفريق في فلوريدا.

كرواتيا بقيادة زلاتكو داليتش هي الأخرى دون أخبار فريق مؤكدة في هذه المرحلة. لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات، ولم يتم إصدار تشكيلة متوقعة من 11 لاعبًا. ستتبع تحديثات إضافية للتشكيلة في الأيام التي تسبق المواجهة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل إنجلترا هذه المباراة بسجل حديث متباين، إذ فازت في ثلاث من آخر خمس مباريات لها عبر جميع المسابقات. كانت آخر مباراة لها فوزًا وديًا 1-0 على نيوزيلندا في 6 يونيو، رغم أنها خسرت 1-0 أمام اليابان في مارس ولم تتمكن سوى من التعادل 1-1 مع أوروغواي في نافذة المباريات الدولية نفسها. وتشمل النتائج السابقة انتصارات على ألبانيا وصربيا في تصفيات كأس العالم، حيث حافظت إنجلترا على شباك نظيفة في مباراتين متتاليتين.

يحكي مستوى كرواتيا قصة مشابهة من عدم الاتساق. فازت في مباراتها الأخيرة 2-1 على سلوفينيا في 7 يونيو، لكنها تعرضت لهزيمة 2-0 أمام بلجيكا قبل ذلك بأيام قليلة في 2 يونيو. كما خسرت 3-1 أمام البرازيل في أبريل. وجاء انتصاراهما قبل هزيمة بلجيكا ضد كولومبيا والجبل الأسود، حيث سجلت كرواتيا ثلاثة أهداف في كل من هذين الفوزين. عبر آخر خمس مباريات، سجل فريق داليتش تسعة أهداف لكنه استقبل سبعة.

سجل المواجهات المباشرة

انتهى أحدث لقاء بين هذين الفريقين بفوز إنجلترا 1-0 في بطولة أمم أوروبا في 13 يونيو 2021. فازت إنجلترا في ثلاث من آخر خمس مواجهات، فيما حققت كرواتيا فوزًا واحدًا وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. جاء فوز كرواتيا الوحيد في تلك السلسلة في نصف نهائي كأس العالم 2018، حيث تغلبت على إنجلترا 2-1 لتصل إلى النهائي. أسفرت المواجهات الخمس عن 14 هدفًا إجمالًا، سجلت إنجلترا منها تسعة، بما في ذلك فوز 5-1 في التصفيات في سبتمبر 2009.

الترتيب

في المجموعة L، تتصدر كرواتيا حاليًا جدول الترتيب متقدمة على إنجلترا، التي تحتل المركز الثاني.