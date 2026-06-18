ستنطلق مباراة إنجلترا ضد غانا في 23 يونيو 2026 عند 20:00 بتوقيت غرينتش و 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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إنجلترا ضد غانا: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة تداعيات هائلة إذ يتطلع منتخبا المجموعة L إلى البناء على أدائهما الافتتاحي المنتصر. بعد نتائج الجولة الأولى التي تركت الفريقين متعادلين بثلاث نقاط في صدارة الترتيب - حيث حققت إنجلترا فوزاً غزير الأهداف 4-2 على كرواتيا في دالاس وحققت غانا فوزاً درامياً 1-0 على بنما في تورونتو - تقلص هامش الخطأ في ملعب بوسطن (ملعب جيليت) بشكل كبير. يتجه المعسكران إلى فوكسبره وهم يدركون أن القدرة على التكيف التكتيكي والتعافي البدني من تلك الافتتاحيات المكثفة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب إنجلترا توماس توخيل أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي بعد مواجهة مفتوحة على مصراعيها استقبلوا خلالها هدفين من الكروات. سيعتمد توخيل على نقاط الارتكاز الهجومية الديناميكية لديه - المرتكزة على التألق الإبداعي لـ جود بيلينغهام والإنهاء الحاسم للقائد هاري كين - لفرض الإيقاع، والسيطرة على الممرات المركزية، وفتح دفاع إفريقي صلب. ويقف في مواجهتهم منتخب غانا المتماسك هيكلياً وعالي المعنويات بقيادة المخطط المخضرم كارلوس كيروش. وبصنعه التاريخ عبر ظهوره الخامس على التوالي في البطولة، يجلب كيروش منظومة دفاعية منظمة بإتقان نجحت في الحفاظ على شباك نظيفة في مباراتهم الافتتاحية، مانحاً النجوم السوداء مخططاً تكتيكياً عنيداً وأفضلية انتقالية خطيرة قادرة على معاقبة خصوم النخبة.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

إنجلترا 4-2 كرواتيا

كان فريق توماس توخيل طرفاً في أحد أكثر العروض حماساً وإمتاعاً في الجولة الافتتاحية للبطولة، محققاً فوزاً مثيراً 4-2 على كرواتيا في دالاس. قاد القائد هاري كين خط الهجوم بسلطة مطلقة، مفتتحاً التسجيل في الدقيقة 12 بركلة جزاء متقنة قبل أن يسجل هدفه الثاني قبيل الاستراحة.

رفض الكروات الاستسلام بهدوء، مستفيدين من إنهاء حاسم من مارتن باتورينا وبيتر موسا للعودة إلى المباراة ومعادلة النتيجة مرتين. لكن عمق إنجلترا الهجومي طغى في النهاية على الخصم في الشوط الثاني. أعاد جود بيلينغهام التقدم مباشرة بعد الاستراحة بلمسة حادة، قبل أن يضع ماركوس راشفورد النتيجة خارج الشك في الدقيقة 85. ورغم أن المباراة المفتوحة كشفت عن بعض الثغرات الدفاعية التي يتعين على توخيل معالجتها، فإن الأسود الثلاثة اعتلوا صدارة المجموعة L بفارق الأهداف.

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غانا 1-0 بنما

أظهر رجال كارلوس كيروش انضباطًا هيكليًا مذهلًا في تورونتو، حيث قاتلوا خلال معركة مرهقة واستنزافية لاقتناص فوز درامي بنتيجة 1-0 ضد بنما. وكان النجوم السوداء عليهم الاعتماد بشكل كبير على شكلهم الدفاعي خلال شوط أول حذر، مع تألق حارس المرمى لورانس آتي زيغي مبكرًا لحرمان اندفاع بنمي فوري.

بدا أن المباراة متجهة لأن تنتهي بتعادل سلبي دون أهداف تحت مطر كندي ثابت بينما كافح الطرفان لإيجاد حسم سريري في الثلث الأخير. ومع ذلك، أثمرت مثابرة كيروش التكتيكية عوائد هائلة في عمق الوقت بدل الضائع. في الدقيقة 95، دفع عنصر خط الوسط كاليب ييرينكيي الكرة إلى الشباك مسجلًا هدف الفوز المذهل، مما أشعل احتفالات منتشية من دكة الجهاز الفني والجماهير المسافرة على حد سواء. وقد أبقى الاختراق المتأخر غانا على قدم المساواة مع إنجلترا بثلاث نقاط، مانحًا إياهم زخمًا نفسيًا هائلًا قبل الجولة الثانية.

ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

إنجلترا (توماس توخيل): دفاع الراحة في التحولات & تركيز خط الوسط

لا يحتاج توماس توخيل إلى تغيير المخطط الهجومي المتفجر عالي الإيقاع الذي أسفر عن أربعة أهداف ضد كرواتيا في دالاس. لقد أثبت التألق الفردي لجود بيلينغهام وغريزة القائد هاري كين القاتلة أن الأسود الثلاثة يمتلكون القوة النارية الخام لإغراق أشكال الخصوم النخبة.

ومع ذلك، يجب على توخيل أن يسد بلا رحمة الهفوات الدفاعية ونقص السيطرة المركزية التي جعلت فريقه يتنازل عن أفضليته الأولى ويستقبل هدفين قبل نهاية الشوط الأول. في مباراتهم الافتتاحية، بدا خط دفاع إنجلترا هشًا عند مواجهته بانطلاقات عمودية مباشرة، وأحيانًا يفقد شكله عندما يتقدم الظهيران للأمام. أمام منتخب غانا عالي الروح والمُخطط له لكسر الإيقاع بسرعة، سيكون فقدان الكرة بثمن بخس في الثلث الأوسط قاتلًا. يجب أن يركز تعديل توخيل الأساسي على دفاع الراحة في خط الوسط، مع توجيه ديكلان رايس ليرتكز على القنوات المركزية بصرامة، ويضغط مساحات التحول، ويحمي قلبي دفاعه من أن يتم عزلهما في مواقف واسعة مفتوحة.

غانا (كارلوس كيروش): ضغط مضاد عدواني & سرعة الكرة في الثلث الأخير

لا يحتاج كارلوس كيروش إلى تفكيك مخطط دفاعي منضبط بعمق امتص ببسالة ضغط بنما ليسجل فوزًا نظيفًا 1-0 في تورونتو. يبقى الهيكل الدفاعي هو الأصل الأساسي لغانا تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم، لكن الجولة الثانية تتطلب إعادة معايرة حادة في كيفية تقدم النجوم السوداء بالكرة إلى الثلث الأخير.

أمام كتلة إنجليزية يمكن جرّها إلى سباق عالي الأوكتان، فإن البقاء سلبيًا تمامًا أو تحريك الكرة بشكل جانبي أكثر من اللازم في الثلث الأوسط سيجلب ضغطًا غير قابل للاستدامة. يجب أن يركز تعديل كيروش التكتيكي على رفع عدوانية فريقه الهجومية وسرعة التحولات، ومعالجة النقص "الساذج" في عدوانية الشوط الأول الذي أشار إليه في الجولة الأولى. عندما تفرض غانا فقدانًا للكرة، يجب على غرفة المحرك تجاوز الضغط المضاد الأولي لإنجلترا بتمرير عمودي مباشر سريع. سيكون استخدام التحولات الواسعة المتفجرة لاستغلال المساحة الشاغرة التي يتركها تداخل ظهيري إنجلترا أمرًا حاسمًا لاختبار خط توخيل الخلفي وتقديم الخدمة اللازمة لصدمة مرشحي المجموعة.

ما آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

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أخبار فريق إنجلترا

التحدي الأساسي لتوماس توخيل قبل التوجه إلى نيو إنجلاند هو معالجة تركيز فريقه الدفاعي مع إدارة العبء البدني لنجومه البارزين. ولحسن حظ الأسود الثلاثة، فقد خرجوا من فوزهم الافتتاحي عالي الوتيرة 4-2 على كرواتيا من دون أي مخاوف إصابة جديدة أو قلق بشأن الإيقافات، ما يترك لتوخيل تشكيلة كاملة للاختيار منها.

كما أكد التشكيل التكتيكي الأساسي، ستبني إنجلترا حول إطارها المرن 4-2-3-1. سيحتفظ حارس المرمى جوردان بيكفورد بمكانه بين القائمين، باحثًا عن حماية أفضل بكثير من رباعيه الخلفي. سيواصل قلبا الدفاع جون ستونز و إزري كونسا شراكتهما في العمق لسد الثغرات الدفاعية التي كُشفت في دالاس، وبجانبهما ريس جيمس والشاب نيكو أوريلي. وفي غرفة المحرك، سيثبت ديكلان رايس وسط الملعب إلى جانب إليوت أندرسون لضمان الاستقرار في التحولات.

يكمن التشويق الحقيقي في الاختيار في كيفية تنظيم توخيل لخطوطه الإبداعية. مايسترو ريال مدريد جود بيلينغهام محسوم في دور الرقم 10 بعد هدفه المذهل في الجولة الأولى، وبجانبه تهديدان مباشران أنتوني غوردون و نوني مادويكي. في المقدمة، سيقود القائد هاري كين الخط بثقة بعد ثنائيته الحاسمة ضد الكروات. ومع ذلك، فإن البديلين الديناميكيين ماركوس راشفورد و بوكايو ساكا يضغطان بقوة من أجل مكان أساسي بعد أن تعاونا ببراعة من على مقاعد البدلاء لهدف إنجلترا الرابع.

أخبار فريق غانا

يواجه كارلوس كيروش لغزًا أكثر تعقيدًا في الاختيار والتعافي البدني وهو يجهز فريقه للتحدي الإنجليزي الثقيل النهائي. أكبر نقطة حديث تحيط بـ النجوم السوداء هي إدارة وضع حيوي في حراسة المرمى إلى جانب العبء البدني الهائل من فوزهم الشاق، الماطر، 1-0 على بنما.

وفقًا لتخطيط التشكيلة الرسمي، ستدور القاعدة الهيكلية الأساسية لغانا حول خطة منضبطة 4-2-3-1. القلق الأساسي لكيروش يكمن في حراسة المرمى: الحارس الأساسي لورانس آتي زيغي تم استبداله بين الشوطين في الجولة الأولى، والبديل بنجامين أساري تعرض لكدمة متأخرة في الوقت بدل الضائع. يعمل الطاقم الطبي على مدار الساعة لتقييم كلا حارسي المرمى قبل تأكيد من سيبدأ خلف ثنائي قلب الدفاع جيروم أوبوكو و جوناس أدجيتي. الظهيران غيديون منساه و مارفن سينايا مستعدان للاحتفاظ بمكانيهما للتعامل مع تهديدات إنجلترا العريضة المتداخلة.

في خط الوسط، سيحاول إليشا أووسو قيادة وسط الملعب إلى جانب بطل الجولة الأولى كاليب ييرينكيي، الذي يحتفظ بمكانه بثقة بعد اندفاعه للأمام لتسجيل هدف الفوز الدرامي في الدقيقة 95. في الخطوط الهجومية، سيسعى أنطوان سيمينيو للبناء على أدائه كأفضل لاعب في المباراة، مساندًا النجم المخضرم جوردان أيو في المقدمة. وفي الوقت نفسه، يشغل كمال الدين سليمانا وإرنست نواماه القنوات الجانبية، على الرغم من أن المهاجم المباشر براندون توماس-أسانتي يضغط بقوة من أجل البداية بعد أن قدم التمريرة الحاسمة المتأخرة في تورونتو.

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أبرز المواجهات بين إنجلترا وغانا

هاري كين ضد جيروم أوبوكو

بعد أن سجل ثنائية حاسمة في الشوط الأول ضد كرواتيا، يظل القائد هاري كين النقطة المحورية القاتلة ومرتكز الهجوم النخبوي في خط المقدمة لدى توماس توخيل. عمل كين بلا عيوب في الجولة الأولى، مستخدماً ذكاءه العالمي للتراجع إلى العمق، وتنظيم سلاسل إبداعية، ومعاقبة ثغرات دفاع الخصم بلا رحمة داخل منطقة الجزاء. ولتفكيك الشكل الدفاعي المنظم لغانا، سيكون دور كين بالغ الأهمية؛ إذ سيستخدم حضوره البدني ولعبه المتقن في الاحتفاظ بالكرة لتثبيت المدافعين، وخلق مساحات للعدّائين المبدعين القادمين من الوسط، وإنهاء أي فرص عالية القيمة تعبر طريقه.

المكلف بإيقافه هو قلب الدفاع جيروم أوبوكو، الذي قاد الكتلة المركزية لخط دفاع كارلوس كيروش خلال مواجهتهم الافتتاحية ضد بنما. وبينما صمدت البنية الدفاعية الصارمة لغانا بشكل لافت لتأمين شباك نظيفة بنتيجة 1-0 في تورونتو، فإنهم سيواجهون اختباراً فنياً مختلفاً تماماً وأكثر تعقيداً بكثير أمام تعويذة إنجلترا. يجب على أوبوكو الحفاظ على تركيز مطلق وتواصل بلا أخطاء في المناطق المركزية، مع ضمان استخدام تمركزه النخبوي لتحييد تحركات كين الحادة ومنع قائد إنجلترا من الاستدارة وتمرير الكرات للعدّائين في الثلث الأخير.

جود بيلينغهام ضد كاليب ييرينكيي

القلب النابض المطلق والشرارة الإبداعية الديناميكية للمنتخب الإنجليزي، جود بيلينغهام فرض إيقاع اللعب بالكامل في الجولة الأولى، مختتماً أداءً رائعاً بهدف حاسم في الشوط الثاني لاستعادة تقدم إنجلترا ضد كرواتيا. أمام غانا، سيكون هدفه الأساسي إيجاد مساحات بين الخطوط، وتجاوز ازدحام الوسط بسرعة عمودية عالية، وإطلاق زيادات عددية مركزية سريعة. إذا مُنح بيلينغهام الوقت والمساحة للاستدارة والانطلاق نحو خط الدفاع في الثلث الأوسط، فإن رؤيته وانطلاقاته المباشرة المتفجرة ستخلخل بسهولة الشكل الدفاعي لغانا.

الساعي لتعطيل ذلك الإيقاع الإبداعي السلس هو لاعب وسط غانا الأبرز وبطل الجولة الأولى كاليب ييرينكيي. أثبت ييرينكيي قيمته الهائلة في الافتتاحية بانطلاقه للأمام ليؤمن هدف الفوز الدرامي في الدقيقة 95 ضد بنما. ومع ذلك، فإن عمله الدفاعي دون كرة سيخضع للاختبار النهائي في ملعب بوسطن. يجب على ييرينكيي إدارة تمركزه الدفاعي أثناء الراحة بشكل هجومي لخنق المساحة المركزية، والضغط على محفزات بناء اللعب العميق لدى بيلينغهام، وحماية رباعيه الخلفي لضمان ألا الأسود الثلاثة تسيطر بالكامل على الثلث الأوسط وتحبس غانا داخل قوقعة دفاعية غير قابلة للاستمرار.

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كيف تبدو احتمالات المجموعة L؟

بعد الجولة الافتتاحية من المباريات، رسخت المجموعة L خطاً أمامياً شديد التنافس. تتصدر إنجلترا المركز الأول بثلاث نقاط وفارق أهداف +2 بعد فوزها المثير 4-2 على كرواتيا في دالاس. وتليها غانا عن كثب في المركز الثاني بثلاث نقاط وفارق أهداف +1 بعد أن انتزعت فوزاً درامياً 1-0 على بنما في تورونتو.

يترك هذا كلاً من كرواتيا وبنما في قاع جدول الترتيب دون نقاط. وتُعد مباراة الجولة الثانية هذه على ملعب بوسطن نقطة تحول رياضية مطلقة للمتصدرين اللذين يسعيان لتأمين سيناريوهات التأهل قبل الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت إنجلترا

فإن فوز فريق توماس توخيل سيقذف بـ الأسود الثلاثة إلى ست نقاط، واضعاً إياهم على حافة التأهل التلقائي إلى دور الـ32. وبحسب النتيجة المتزامنة لمباراة كرواتيا ضد بنما، قد يضمن الفوز الإنجليزي رسمياً لهم إنهاء المجموعة ضمن المركزين الأولين مع تبقي مباراة واحدة. والأهم أنه سيمنحهم هامش أمان لا يُقدّر بثمن قبل مواجهتهم الأخيرة في دور المجموعات، بينما سيُبقي فريق كارلوس كيروش متجمداً عند ثلاث نقاط وتحت ضغط هائل لتحقيق نتيجة حاسمة في الجولة الثالثة ضد كرواتيا.

إذا فازت غانا

إذا حصد رجال كارلوس كيروش النقاط الثلاث كاملة، فسيُفجّر ذلك تسلسل المجموعة بالكامل ويضع النجوم السوداء في موقع الصدارة للفوز بالمجموعة L. الوصول إلى ست نقاط سيضع غانا على عتبة الأدوار الإقصائية، وقد يضمن التأهل اعتماداً على نتيجة المجموعة الأخرى. وعلى العكس، سيُجمّد هذا السيناريو إنجلترا عند ثلاث نقاط، ما يجبرها على مواجهة نهائية عالية المخاطر وبأقصى ضغط في دور المجموعات ضد بنما حيث يصبح تحقيق نتيجة أمراً غير قابل للتفاوض لتجنب الوقوع في حسابات معقدة لبطاقة المركز الثالث.

سيناريو التعادل

نقطة لكل فريق في فوكسبره ستُبقي المنتخبين متلازمين تماماً في صدارة الجدول بأربع نقاط لكل منهما، تاركة الشكل النهائي للمجموعة L ليُحسم في جولة أخيرة درامية. التعادل يُبقي الفريقين دون هزيمة وفي موقع مثالي للتأهل، لكنه يُبقي هوامش الأمان ضيقة. في هذه الحالة، ستدخل إنجلترا مباراتها الأخيرة ضد بنما وهي تعلم أن الفوز على الأرجح يحسم الصدارة، بينما ستواجه غانا سيناريو موازياً ضد كرواتيا، مع إبقاء كلا الفريقين عيناً قريبة على متغيرات فارق الأهداف لتحديد من يتأهل كمتصدر للمجموعة.

أخبار الفريقين والقوائم

لم يؤكد توماس توخيل تشكيلة أساسية محتملة لإنجلترا قبل مواجهة غانا، ولم تُدرج أي إصابات أو إيقافات رسمياً في هذه المرحلة. ومن المتوقع صدور تحديثات أقرب إلى ضربة البداية.

كارلوس كيروش في وضع مماثل بالنسبة لغانا، إذ لا تتوفر حالياً أي تشكيلة مؤكدة أو إصابات أو إيقافات. ستُضاف أخبار الفريقين لكلا الطرفين حال ظهورها في الفترة التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل إنجلترا هذه المباراة بسجل فوز-فوز-خسارة-تعادل-فوز عبر آخر خمس مباريات لها. كانت آخر مشاركة لها فوزًا مريحًا بنتيجة 3-0 على كوستاريكا في 10 يونيو، عقب فوز 1-0 على نيوزيلندا قبل ذلك بأربعة أيام. قبل انتصارات الإعداد تلك، خسرت إنجلترا 1-0 أمام اليابان في مارس وتعادلت 1-1 مع أوروغواي، قبل أن تسجل فوزًا 2-0 خارج أرضها على ألبانيا في تصفيات كأس العالم. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت إنجلترا سبعة أهداف واستقبلت هدفين.

يجعل المستوى الأخير لغانا القراءة صعبة. خسر فريق كيروش أربعًا من آخر خمس مباريات له، وكانت نقطته الوحيدة من تعادل 1-1 مع ويلز في 2 يونيو. هُزموا 2-0 أمام المكسيك، و2-1 أمام ألمانيا، وتعرضوا لهزيمة ثقيلة 5-1 أمام النمسا في مارس. وتختتم خسارة 1-0 أمام جنوب أفريقيا في ديسمبر 2025 سلسلة ستقلق الجهاز الفني قبل مرحلة مجموعات صعبة.

سجل المواجهات المباشرة

إنجلترا المباراة الأخيرة غانا 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار إنجلترا 1 - 1 غانا 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1

سجل المواجهات المباشرة بين إنجلترا وغانا محدود في البيانات المتاحة، مع وجود مواجهة سابقة واحدة فقط مسجلة. تعادل الفريقان 1-1 في مباراة ودية في 29 مارس 2011. تمثل تلك المباراة الوحيدة اللقاء المؤكد الوحيد بين هاتين الدولتين.

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