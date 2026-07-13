إنجلترا ضد الأرجنتين: تفاصيل المباراة

كأس العالم - نصف النهائي مرسيدس بنز

ستنطلق مباراة إنجلترا ضد الأرجنتين في 15 يوليو 2026 عند الساعة 19:00 بتوقيت GMT و15:00 بتوقيت EST.

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خصمان قديمان يجددان منافسة أسطورية شرسة على أكبر مسرح لنصف النهائي

إحدى أكثر المنافسات الدولية في كرة القدم عراقةً واشتعالاً تستعد للاشتعال بعد توقف دام 20 عاماً، إذ تتصادم إنجلترا والأرجنتين في ملعب أتلانتا من أجل مكان في نهائي كأس العالم. قاد توماس توخيل منتخب الأسود الثلاثة إلى مسافة قريبة جداً من أول عرض عالمي لهم منذ ستة عقود، مُشكِّلاً فريقاً صلباً وجد مراراً طريقة لتجاوز الشدائد.

ويقف في طريقهم أبطال العالم الحاليون، بقيادة ليونيل سكالوني. يحمل لا ألبيسيليستي سجلاً تاريخياً مثالياً بنسبة نجاح 100% عند بلوغ مرحلة نصف النهائي في هذه البطولة، ما يجعلهم عقبات هائلة. ومع وجود مقعد لمواجهة فرنسا أو إسبانيا في نهائي إيست رذرفورد على المحك، يعد هذا الصدام عالي المخاطر بإضافة فصل أسطوري آخر إلى سردية تحددها أسماء أيقونية ودراما تاريخية.

كيف وصل الأسود الثلاثة ولا ألبيسيليستي إلى هنا

كانت رحلة إنجلترا في الأدوار الإقصائية اختباراً لقوة الشخصية والاستجابة الهجومية. بعد تصدر المجموعة L وتجاوز جمهورية الكونغو الديمقراطية بصعوبة، أسكت رجال توخيل أصحاب الضيافة المشاركين المكسيك في مواجهة مثيرة انتهت 3-2 في دور الـ16 على ملعب الأزتيكا. وحملوا تلك الروح القتالية إلى ربع نهائي قاسٍ في ميامي ضد النرويج؛ ورغم التأخر، قادهم ثنائي ساحر في الوقت الإضافي من جود بيلينغهام إلى فوز 3-2، مثبتين سلسلة تهديف من أربع مباريات بتسجيل هدفين على الأقل في كل مباراة.

كان دفاع الأرجنتين عن اللقب في الآونة الأخيرة أشبه بأفعوانية مطلقة من الدراما التي ترفع النبض. بعد اكتساح مجموعتهم، حقق فريق سكالوني عودة تاريخية 3-2 ضد مصر قبل أن يُدفع إلى أقصى حد أمام تكتل سويسرا المنضبط في ربع النهائي. ومع التعادل طوال 120 دقيقة، أنهى هدف إعجازي خاطف في الوقت الإضافي من خوليان ألفاريز أخيراً السويسريين بعشرة لاعبين بفوز 3-1، موسعاً سلسلة الأرجنتين الخالية من الهزائم في كأس العالم إلى 12 مباراة منذ 2022.

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أزمات الظهير الأيمن وسباق الحذاء الذهبي المثير يرسخان الخيارات

يتأثر الاختيار التكتيكي لكلا المدربين بشكل كبير كبير بتوفر الدفاع العالق وسباق مشتعل على المجد الفردي. تستمر معضلة الظهير الأيمن لدى إنجلترا؛ لا يزال جاريل كوانساه موقوفاً، ومع كون ريس جيمس كثير الإصابات من غير المرجح جداً المجازفة به منذ البداية، يجب على إزري كونسا أو جيد سبينس التدخل لتثبيت الجهة ضد زيادة مرعبة على الجانب الأيسر.

تدخل الأرجنتين المواجهة في حالة بدنية ممتازة، ما يترك سكالوني أمام صداع اختيار يحسد عليه في الثلث الأخير بينما يقرر ما إذا كان سيبدأ بآلفاريز النشيط أو لاوتارو مارتينيز إلى جانب قائده الملهم. تُعد المباراة ساحة مواجهة مباشرة للحذاء الذهبي للبطولة، حيث يقود ليونيل ميسي الخط برصيد ثمانية أهداف، ويطارده عن كثب كل من هاري كين وجود بيلينغهام، اللذين يأتيان خلفه مباشرة بستة أهداف لكل منهما.

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أقفاص ضغط خط الوسط مقابل إتقان أنصاف المساحات لحسم الشروط

سيتمحور المخطط التكتيكي حول ساحة معركة جيلية آسرة في وسط الملعب. في أول ظهور دولي له على الإطلاق على مستوى الكبار ضد إنجلترا، سيسعى ميسي إلى التراجع عميقًا إلى جيوب من المساحة، محركًا اللعب إلى جانب إنزو فرنانديز وأليكسيس ماك أليستر لتفكيك شكل إنجلترا بشكل منهجي واستغلال المساحة خلف خط دفاع إنجليزي متقدم.

يجب أن تعطي استراتيجية توخيل الأولوية للتقييد البنيوي وتقليل الهفوات الدفاعية. سيُكلَّف ديكلان رايس وكوبي ماينو ببناء قفص ضغط مدمج في خط الوسط لخنق خطوط الإمداد إلى ميسي. ومن هناك، ستسعى إنجلترا إلى الاعتماد بشكل كبير على الفورمة المتقدة لبيلينغهام لدفع التحولات إلى الأمام، مستغلة خط الدفاع الأرجنتيني العالي لتمرير الكرة إلى كين داخل منطقة الجزاء.

الهياكل المستقرة تواجه الاختبار النهائي

تواجه إنجلترا المهمة الشاقة المتمثلة في إحكام خط دفاع تسربت منه الأهداف باستمرار طوال مرحلة الأدوار الإقصائية، مع العلم أن أي رقابة سلبية ستُعاقَب بلا رحمة من هجوم أرجنتيني لا يُقاوَم سجل ثلاثة أهداف في كل من مبارياته الأربع الأخيرة.

تواجه الأرجنتين الاختبار الذهني النهائي المتمثل في كبح وحدة إنجليزية واثقة ترفض أن تُهزم. يعتمد النجاح بالكامل على كريستيان روميرو ولوغان بايلي في إدارة الحركة المكانية لكين ومنع بيلينغهام من الاندفاع دون رقابة إلى منطقة الجزاء.

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التشكيلة المتوقعة لإنجلترا XI ضد الأرجنتين

بيكفورد؛ كونسا، ستونز، غويهي، أوريلي؛ رايس، أندرسون؛ ساكا، بيلينغهام، غوردون؛ كين

التشكيلة المتوقعة للأرجنتين XI ضد إنجلترا

إي. مارتينيز؛ مولينا، روميرو، لي. مارتينيز، تاغليافيكو؛ باريديس؛ دي بول، فرنانديز، ماك أليستر؛ ميسي، ألفاريز

حقائق وأرقام إنجلترا ضد الأرجنتين

سيكون هذا اللقاء السادس بينهما في كأس العالم، مما يجعله واحدًا من أكثر مواجهات البطولة عراقة. تتقدم إنجلترا في المواجهات المباشرة على الساحة العالمية بـ 3 انتصارات مقابل 2 للأرجنتين.

تشمل أشهر مواجهاتهما في كأس العالم فوز إنجلترا المثير للجدل في ربع نهائي 1966، وربع نهائي 1986 الشهير لدييغو مارادونا "يد الله"، والمواجهة الدرامية في دور الـ16 عام 1998.

يدخل أبطال العالم الحاليون نصف النهائي بسلسلة مثالية W-W-W، كونهم الفريق الوحيد في هذه المواجهة الذي لم يفقد أي نقطة حتى الآن. ليونيل ميسي في حالة تاريخية، وهو حاليًا متعادل في صدارة سباق الحذاء الذهبي مع ثمانية أهداف.

بقيادة توماس توخيل، يمتلك منتخب الأسود الثلاثة تسلسلًا ثابتًا W-D-W. وقد أظهروا صلابة هائلة في الأدوار الإقصائية، حيث قاتلوا من الخلف للفوز على النرويج 2-1 في ربع النهائي بفضل أداء استثنائي من جود بيلينغهام. يجلس كل من هاري كين وبيلينغهام خلف ميسي مباشرةً برصيد 6 أهداف لكل منهما في البطولة.

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قائمة إنجلترا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جيمس ترافورد (مانشستر سيتي)

المدافعون: دان بيرن (نيوكاسل يونايتد)، مارك غويهي (مانشستر سيتي)، ريس جيمس (تشيلسي)، إزري كونسا (أستون فيلا)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل)، نيكو أوريلي (مانشستر سيتي)، جاريل كوانساه (باير ليفركوزن)، جيد سبينس (توتنهام)، جون ستونز (مانشستر سيتي)

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون (نوتنغهام فورست)، جود بيلينغهام (ريال مدريد)، إيبيريتشي إيزي (أرسنال)، جوردان هندرسون (برينتفورد)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، ديكلان رايس (أرسنال)، مورغان روجرز (أستون فيلا)

المهاجمون: أنتوني غوردون (برشلونة)، هاري كين (بايرن ميونخ)، نوني مادويكي (أرسنال)، ماركوس راشفورد (برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد)، بوكايو ساكا (أرسنال)، إيفان توني (الأهلي)، أولي واتكينز (أستون فيلا).

قائمة الأرجنتين المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: خوان موسو (أتلتيكو مدريد)، خيرونيمو رولي (مارسيليا)، إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا).

المدافعون: ماركوس سينيسي (بورنموث)، نيكولاس تاغليافيكو (ليون)، غونزالو مونتييل (ريفر بليت)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، كريستيان روميرو (توتنهام)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا)، فاكوندو ميدينا (مارسيليا)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد).

لاعبو الوسط: لياندرو باريديس (ريفر بليت)، رودريغو دي بول (إنتر ميامي)، فالنتين باركو (ستراسبورغ)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، إيزيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، إنزو فرنانديز (تشيلسي).

المهاجمون: جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، نيكولاس غونزاليس (أتلتيكو مدريد)، تياغو ألمادا (أتلتيكو مدريد)، جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، نيكو باز (كومو)، خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).

أخبار الفريقين & القوائم

لم يؤكد توماس توخيل تشكيلة أساسية محتملة لإنجلترا قبل نصف النهائي، ولم تُدرج أي إصابات أو إيقافات رسميًا من قبل المعسكر. لا يزال جوردان هندرسون محل شك بعد كسر ذراعه خلال الاحتفالات التي أعقبت الفوز في دور الـ16 على المكسيك، رغم أن لاعب الوسط لم يستبعد المشاركة قبل انتهاء البطولة. ستُضاف التحديثات أقرب إلى صافرة البداية مع اتضاح الموقف.

وبالمثل، لم يُسمِّ ليونيل سكالوني بعد تشكيلته المتوقعة للأرجنتين، مع عدم وجود إصابات أو إيقافات مؤكدة في التشكيلة في هذه المرحلة. سيتم نشر المزيد من أخبار الفريق عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تصل إنجلترا إلى أتلانتا بأربعة انتصارات من آخر خمس مباريات، متعادلة فقط أمام غانا في مباراتها الافتتاحية في دور المجموعات. كانت مباراتهم الأخيرة فوزًا شاقًا 2-1 بعد وقت إضافي على النرويج في ربع النهائي، مع ورود تقارير تفيد بأن إيرلينغ هالاند كان يعاني من وعكة مرضية طوال تلك المباراة. في وقت سابق من الأدوار الإقصائية، فازت إنجلترا على المكسيك 3-2 وعلى جمهورية الكونغو الديمقراطية 2-1، مسجلة تسعة أهداف عبر تلك المباريات الخمس بينما استقبلت ثلاثة.

كانت الأرجنتين بلا عيوب عبر آخر خمس مباريات لها، فازت في كل مباراة لتجعلها خمسة من خمسة. فاز فريق سكالوني على سويسرا 3-1 في مباراته الأخيرة، وفي وقت سابق تجاوز بصعوبة مصر 3-2 وكابو فيردي بالنتيجة نفسها. لقد سجلوا 12 هدفًا عبر تلك المباريات الخمس واستقبلوا خمسة، ما يجعلهم الفريق الأكثر حسماً في البطولة قبل نصف النهائي.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين هذين المنتخبين في مباراة ودية في نوفمبر 2005، عندما فازت إنجلترا 3-2. قبل ذلك، فازت إنجلترا على الأرجنتين 1-0 في دور المجموعات لكأس العالم 2002. تُظهر المباريات الثلاث المسجلة من آخر مجموعة بيانات متاحة إنجلترا بانتصارين وتعادل واحد، رغم أن عدة عقود تفصل بين تلك المواجهات.

الترتيب

أنهت الأرجنتين المجموعة J في صدارة هذه البطولة، بينما فازت إنجلترا بالمجموعة L لتتأهل إلى الأدوار الإقصائية.