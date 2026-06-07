كأس العالم - المجموعة 4 بي سي بليس

ستنطلق مباراة أستراليا ضد تركيا في 14 يونيو 2026 عند الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش و 00:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كيفية مشاهدة أستراليا ضد تركيا باستخدام VPN

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أستراليا ضد تركيا: سياق المباراة

لا يمكن أن تكون ضربة البداية الافتتاحية في فانكوفر أكثر أهمية لفريقين متحمسين لترسيخ موطئ قدمهما في مجموعة شديدة التنافس. يجب على مدرب أستراليا توني بوبوفيتش أن يثبت أن نظامه المتماسك والبدني قادر على تقديم الأداء على الساحة العالمية تحت وطأة توقعات البطولة. ويواجهون منتخب تركيا العنيد والمتمرّس في المعارك بقيادة فينتشنزو مونتيلا - التكتيكي الذي صاغ بعناية نجوم الهلال إلى وحدة هجومية موهوبة تقنيًا وعالية الإيقاع. ومع اللعب أمام جمهور صاخب ممتلئ عن آخره في ملعب BC Place المتطور، فإن هذه المواجهة تحمل كل مقومات أن تصبح كلاسيكية فورية في كأس العالم.

ومع انتظار الولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة للبطولة، على مقربة إلى جانب منتخب باراغواي الصلب دفاعيًا في المجموعة الرابعة، فإن أي تعثر في اليوم الأول قد يكون كارثيًا. بالنسبة لأستراليا، تمثل هذه فرصة لتأكيد حضورها العالمي المستمر، ودمج موجة من سبعة عشر لاعبًا يشاركون لأول مرة في البطولة، وفرض انضباطها الهيكلي على المسرح الكبير. أما بالنسبة لتركيا، فهي الذروة العاطفية لجيل رائع يتطلع إلى ختم سلطته على البطولة العالمية. ومع تسليط الأضواء على أرض الملعب، سيحوّل الضغط الهائل لافتتاح كأس العالم هذا الملعب إلى قدر ضغط، حيث ستحدد القدرة على التحمل التكتيكي والهيمنة الهوائية بشكل كبير من سيغادر حاملاً ثلاث نقاط ثمينة.

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الطريق إلى كأس العالم لكرة القدم 2026

مسار أستراليا إلى أمريكا الشمالية

اتسمت رحلة أستراليا إلى ظهورها السادس على التوالي في كأس العالم بتنفيذ سريري خلال المراحل المبكرة، تلاه دراما عالية المخاطر في الجولات النهائية. اجتاز منتخب السوكيروز الدور الثاني من التصفيات الآسيوية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسهولة، مهيمنًا على مجموعة ضمت لبنان وفلسطين وبنغلادش عبر تسجيل ستة انتصارات متتالية دون أن يستقبل أي هدف.

تم اختبار خط الأساس الحقيقي لصلابتهم خلال حملة الدور الثالث الموسعة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وبعد التحولات الهيكلية داخل الطاقم الفني التي شهدت تولي توني بوبوفيتش زمام الإدارة، كان على الفريق أن يتكيف بسرعة مع شكل منضبط شديد الصرامة. وجاءت المحطة الحاسمة لحملتهم بصورة درامية خلال مواجهة ضخمة ضد المنافسين القاريين اليابان في بيرث. وأمام ضغط تكتيكي مكثف، ظل الأستراليون ثابتين تمامًا، محققين فوزًا حاسمًا عندما سجل الظهير أزيز بيهيتش هدف الفوز المتأخر الرائع لوقف سلسلة امتدت لعقد من الزمن دون انتصار أمام الساموراي الأزرق. هذا الفوز المدوّي فتح طريقهم حسابيًا، مؤمّنًا مباشرة تذاكر طائرتهم المبكرة إلى كندا.

دراما ملحق تركيا

وعلى النقيض تمامًا، بلغ الهلال-النجوم نهائيات كأس العالم 2026 عبر قهر الضغط المرهق للأعصاب في الملحق الأوروبي. بعد إنهاء التصفيات في المركز الثاني خلف إسبانيا المتألقة في مجموعة التصفيات الأوروبية (يويفا) E - وهي حملة تعثرت بشدة بسبب هزيمة قاسية على أرضهم بنتيجة 6-0 أمام الإيبيريين - دُفعت تركيا إلى البيئة القاسية لملحق يويفا بنظام الإقصاء من مباراة واحدة.

أصبحت رحلتهم في الملحق فصلًا أسطوريًا في تاريخ كرة القدم التركية الحديثة، منهية غيابًا مؤلمًا عن البطولة دام 24 عامًا يعود إلى إنهائهم التاريخي في المركز الثالث عام 2002. وتحت قيادة فينتشنزو مونتيلا، تجاوز الأتراك أولًا منتخب رومانيا العنيد بفوز حاسم 1-0 في نصف نهائي الملحق.

وبعد أيام فقط في 31 مارس 2026، وضعتهم العقبة النهائية أمام منتخب كوسوفو شديد الدافعية في أجواء عدائية في بريشتينا. ومع إظهار نضج تكتيكي هائل تحت ضغط شديد، وجدت تركيا اختراقها في الدقيقة 53 عندما سمحت سلسلة حادة شارك فيها النجم الشاب كينان يلدز وأوركون كوكجو للجناح كريم أكتوركوغلو بتحويل الكرة إلى الشباك. وصمد القلب الفني طوال النصف ساعة المتبقية ليؤمن انتصارًا تاريخيًا 1-0، مطلقًا احتفالات جنونية مع أعلام عملاقة أمام الدعم المسافر بينما ختمت تركيا رسميًا عودتها إلى المسرح العالمي النهائي لكرة القدم.

أخبار فريق أستراليا ضد تركيا

أخبار فريق أستراليا

أعلن مدرب أستراليا توني بوبوفيتش قائمة جريئة انتقالية من 26 لاعبًا للبطولة النهائية، تمزج بين قيادة المخضرمين التاريخية وموجة ضخمة من المواهب الجديدة. واللافت أن 17 عضوًا من التشكيلة المختارة تم استدعاؤهم إلى كأس العالم FIFA للمرة الأولى على الإطلاق. وبينما أدخل بوبوفيتش منافسة شديدة على التشكيلة، من المقرر أن تقود شخصيات أسطورية غرفة الملابس؛ إذ يستعد القائد مات رايان والمهاجم المخضرم ماثيو ليكي لمعادلة الرقم القياسي الوطني بالظهور في كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، إلى جانب ركائز متعددة البطولات أزيز بيهيتش وجاكسون إيرفاين.

تتمحور أكثر أخبار الاختيار لفتًا للانتباه حول الخيارات الهجومية النهائية. اختار بوبوفيتش المخاطرة بإدراج مهاجمين اثنين لم يسبق لهما اللعب دوليًا على الإطلاق - كريستيان فولباتو وتيتي ينغي لاعب ماتشيدا زيلفيا - مانحًا السوكيروز أوراقًا غير متوقعة لنشرها من مقاعد البدلاء. ومن المتوقع أن يوفر الموهوب الشاب المتفجر نيستوري إيرانكوندا سرعة خاطفة على الأطراف، بينما يثبت جاكسون إيرفاين غرفة محرك خط الوسط. دفاعيًا، سيقود قلب الدفاع العملاق هاري سوتار خطًا خلفيًا بدنيًا إلى جانب النجم الصاعد أليساندرو سيركاتي.

IMAGO

أخبار فريق تركيا

يصل الهلال والنجوم إلى فانكوفر متباهين بجيل نخبة من المواهب راسخٍ بعمق نجح في اجتياز ضغط الأدوار الإقصائية الأوروبية لكسر جفافٍ دام 24 عامًا عن البطولات. أنهى المدير الفني فينتشنزو مونتيلا اختياراته مع تقارير صحية سليمة عقب معسكراتهم التدريبية الأخيرة، منفذًا تسعة استبعادات نهائية من قائمته المؤقتة لتشكيل قائمة بطولة من 26 لاعبًا عالية التقنية وعالية الإيقاع.

يدور جوهر منظومة مونتيلا بلا منازع حول براعة جيلية في خط الوسط ولمسة إبداعية. يتصدر الموهوب البالغ من العمر 21 عامًا أردا غولر والناشئ كينان يلدز مجموعة وسط هجومي فتاكة، مكلفة بفتح المساحات خلف دفاعات الخصوم. يرتدي المايسترو هاكان تشالهان أوغلو شارة القيادة ويملي الإيقاع من العمق، وإلى جانبه معدل العمل الدفاعي لفيردي قاديوغلو وخبرة زكي تشيليك. ومن المرجح أن تقع مهام الهجوم على عاتق كريم أكتوركوغلو، الذي سجل هدف الفوز التاريخي في الملحق ضد كوسوفو، رغم أن المهاجم القوي دينيز غول يظل مرشحًا قويًا لقيادة الهجوم.

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الملفات التعريفية للمدربين & الفلسفات التكتيكية

توني بوبوفيتش (أستراليا)

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بصفته شخصية مهيبة وأسطورية في تاريخ كرة القدم الأسترالية، فإن توني بوبوفيتش منقوش إلى الأبد في الفولكلور الدولي بوصفه قلب الدفاع الصلب الذي كان جزءًا حيويًا من الجيل الذهبي للـسوكيروز في كأس العالم 2006. قوبل تعيينه في مقعد تدريب المنتخب الوطني في منتصف الدورة في أواخر 2024 بموجة هائلة من التوقعات، إذ كُلّف بتحديث نهج الفريق مع الحفاظ على صلابته التنافسية التقليدية.

تكتيكيًا، بنى بوبوفيتش هوية متجذرة بعمق في الانضباط التنظيمي العالي، والأشكال الدفاعية الصارمة، والإعداد البدني القوي. يفضل نظام 3-4-2-1 منظمًا مصممًا لخنق المساحات المركزية، معتمدًا على ظهيري جناح منطلقين لتوفير العرض الهجومي ومكلفًا ثنائي وسط بدنيًا للغاية بالسيطرة على الكرات الثانية. سيكون التحدي الأساسي لبوبوفيتش في فانكوفر هو ضمان أن يحافظ فريقه المنضبط هيكليًا على تركيزه الدفاعي طوال 90 دقيقة مع إيجاد لمسة إبداعية لدعم خط هجومي قليل الخبرة.

فينتشنزو مونتيلا (تركيا)

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اسم أيقوني في تاريخ كرة القدم الأوروبية منذ أيامه الأسطورية لاعبًا في إيطاليا، يجلب فينتشنزو مونتيلا قدرًا هائلًا من الرقي التكتيكي وفلسفة سلسة إلى المنطقة الفنية التركية. لقد هندس المدرب الإيطالي ثورة رياضية رائعة منذ توليه المسؤولية في 2023، محققًا توازنًا مثاليًا بين التحفيز العاطفي والسيطرة الهيكلية لإعادة الأمة إلى المسرح العالمي.

يرفض مونتيلا تمامًا الأنظمة الصارمة غير القابلة للتسوية، مفضّلًا إعداد 4-2-3-1 مرنًا قائمًا على تدوير الكرة بإيقاع عالٍ والتمدد الأفقي السريع للملعب. يشجع بنشاط دوائر التمرير بلمسة واحدة والانتقالات السريعة، مستخدمًا كثيرًا خطًا أماميًا مرنًا أو نهج "المهاجم الوهمي" المقلوب لجرّ المدافعين المركزيين المنافسين خارج مواقعهم. سيكون الهدف التكتيكي الأساسي لمونتيلا هو إيجاد التوازن الدفاعي المثالي، وضمان أن نجوم خط وسطه فائقي الإبداع يعودون للخلف بكفاءة لحماية التحولات عندما ينهار اللعب.

قوائم كأس العالم المكوّنة من 26 لاعبًا

قائمة أستراليا في كأس العالم

حراس المرمى: Mathew Ryan, Patrick Beach, Paul Izzo

المدافعون: Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar, Kai Trewin

لاعبو الوسط: Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler

المهاجمون: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mohamed Toure, Nishan Velupillay, Cristian Volpato, Tete Yengi

قائمة تركيا في كأس العالم

حراس المرمى: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

المدافعون: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

لاعبو الوسط: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

المهاجمون: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oguz Aydın, Yunus Akgün

أستراليا ضد تركيا: المواجهات الرئيسية

Harry Souttar vs Deniz Gül: سيكون هذا تعريفًا لمعركة أوزان ثقيلة داخل منطقة الجزاء. غول، مهاجم بورتو المحطة ذو البنية الجسدية المهيبة، يزدهر بفضل الوعي المكاني، والقوة في الالتحامات الهوائية، ولعب الاستلام والاحتفاظ بالكرة على مستوى النخبة. سيكون هاري سوتار تمامًا في خط النار؛ يجب على قلب الدفاع الأسترالي الشاهق أن يستخدم مدى تفوقه في الكرات الهوائية وحضوره البدني لحرمان غول من خدمة نظيفة، خصوصًا في العرضيات العميقة والكرات الثابتة.

Arda Güler vs Australia's defensive block: يدخل غولر البطولة بوصفه أيقونة الإبداع بلا منازع لتركيا وقائدًا شابًا. سيبحث عن جيوب من المساحة في الثلث الأخير لتمرير كرات تشق الدفاع أو لإطلاق تسديداته القاتلة بالقدم اليسرى. ومع ذلك، فهو يواجه وحدة دفاعية أسترالية صلبة تم تدريبها بكثافة على الانضباط الموضعي الصارم بواسطة توني بوبوفيتش. هل يمكن لتألق غولر الفردي أن يفتح كتلة منخفضة عالية التزامن؟

Jackson Irvine vs. Hakan Çalhanoğlu: ساحة المعركة التكتيكية في غرفة المحرك. تشالهان أوغلو هو صانع الألعاب المتأخر المثالي لإنتر ميلان وقائد تركيا، جالبًا مقاومة ضغط نخبوية، ورؤية من الطراز العالمي، وتهديدًا خطيرًا في الكرات الثابتة. سيُكلَّف جاكسون إيرفاين بتعطيل إيقاع تشالهان أوغلو، مستفيدًا من معدل عمله ومحركه البدني للضغط على مايسترو الوسط وإشعال هجمات أستراليا الانتقالية المميزة.

أخبار الفريق والقوائم

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى





سجل المواجهات المباشرة

أستراليا آخر مباراتان تركيا 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران أستراليا 0 - 1 تركيا

أستراليا 1 - 3 تركيا 1 الأهداف المسجلة 4 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/2 سجل كلا الفريقين 1/2





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