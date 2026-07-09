كأس العالم - ربع النهائي هارد روك

ستُقام مباراة النرويج ضد إنجلترا في 11 يوليو 2026 عند 17:00 بتوقيت EST و22:00 بتوقيت GMT.

معاينة ربع نهائي كأس العالم: النرويج ضد إنجلترا

يواجه منتخب النرويج الذي تحسّن كثيرًا فريق الأسود الثلاثة الذي يُشاد به باستمرار من أجل مكان في نصف نهائي كأس العالم. ومع وجود أفضل مهاجمين على الكوكب في العرض، ينبغي أن تكون هذه متعة.

كيف وصلت النرويج وإنجلترا إلى هنا

قدّمت النرويج الترفيه في كأس العالم على عدة مستويات. لقد أنتجت جحافل مشجعيهم طاقة وشغفًا هائلين بهتافاتهم المسكرة واحتفالات التجديف. على أرض الملعب، أسفرت مباريات النرويج الخمس عن 21 هدفًا. جاء أعظم يوم للأمة الإسكندنافية على الساحة الدولية في فوز 2-1 على البرازيل في دور الـ16، بفضل ثنائية أخرى لإيرلينغ هالاند.

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تغلّبت إنجلترا على محنة شديدة في دور الـ16، حيث لعبت أكثر من 40 دقيقة بعشرة لاعبين ضد المكسيك في استاد أزتيكا المكتظ لتفوز 3-2 في مباراة مثيرة. وهذا الآن الظهور الخامس على التوالي في ربع النهائي في البطولات الكبرى للأسود الثلاثة.

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النرويجي المولود في ليدز يسعى لتحطيم أحلام إنجلترا

سيكون ماكينة الأهداف في مان سيتي إيرلينغ هالاند متعطشًا لإضافة المزيد إلى حصيلته البالغة سبعة أهداف في أول كأس عالم له، مدعومًا على النحو الواجب بصانع ألعاب أرسنال مارتن Ødegaard، الذي سيزوّده بمعظم تمريراته. هالاند البالغ من العمر 25 عامًا سجّل 112 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في 132 مشاركة في ما يُعدّ على الأرجح أصعب دوري محلي على الكوكب، بينما لديه أهداف (62) أكثر مما لديه من مباريات دولية (51) بقميص النرويج، مسجلًا بمعدل هدف كل 71 دقيقة. لقد سجّل في آخر 14 مشاركة دولية له، محرزًا 27 مرة في تلك السلسلة. ومع هدف في هذه المباراة، سيصبح هالاند أول أوروبي يسجل في أول خمس مباريات له في كأس العالم منذ غيرد مولر الألماني في 1970. في أربع مشاركات فقط في كأس العالم، سجّل بالفعل سبع مرات.

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هاري كين هو الأمل الرئيسي لإنجلترا

بينما يتجاوز مهاري إنجلترا هاري كين واين روني ليصبح منفردًا في المركز الثاني في قائمة أكثر من شاركوا مع إنجلترا على مر العصور (120) خلف بيتر شيلتون فقط، سيرغب في محو الذكريات المؤلمة لإضاعة ركلة جزاء في ربع نهائي 2022 ضد فرنسا. ومع 85 هدفًا بقميص الأسود الثلاثة، يُعد كين أعظم مهاجم على الكوكب ليس اسمه إيرلينغ هالاند.

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أخبار الفريق

يشكّل الظهير ديفيد مولر وولف مصدر قلق للنرويج بعد أن اضطر للخروج ضد البرازيل. بطاقة جاريل كوانساه الحمراء تستبعده من هذه المباراة مع إنجلترا، بينما تعرّض جوردان هندرسون لإصابة غريبة في المعصم خلال الاحتفالات ضد المكسيك.

التشكيلة المتوقعة للنرويج

نيلاند؛ بيدرسن، آير، هيغيم، مولر وولف؛ Ødegaard، بيرغه، بيرغ؛ سورلوث، هالاند، نوسا.

تشكيلة إنجلترا XI المحتملة

بيكفورد؛ سبينس، غويهي، كونسا، أوريلي؛ رايس، أندرسون؛ مادويكي، بيلينغهام، غوردون؛ كين.

إحصائيات رئيسية لمباراة النرويج ضد إنجلترا

خسرت إنجلترا خمسًا من آخر ست مباريات إقصائية لها في كأس العالم ضد منتخبات أوروبية.

شهدت 11 من آخر 12 مباراة للنرويج تسجيل الفريقين.

أسفرت آخر ست مباريات تنافسية للنرويج عن هدف بعد الدقيقة 85.

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قائمة النرويج المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

المدافعون: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

لاعبو الوسط: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

المهاجمون: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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قائمة إنجلترا المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

المدافعون: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

لاعبو الوسط: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

المهاجمون: Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona on loan from Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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أخبار الفريق والقوائم

لم يؤكد مدرب النرويج ستاله سولباكن تشكيلة أساسية محتملة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات للفريق المضيف قبل ربع النهائي. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى ضربة البداية مع اتضاح صورة التشكيلة.

كما لم يعلن مدرب إنجلترا توماس توخيل بعد عن التشكيلة المتوقعة (XI)، رغم أن الأسود الثلاثة لديهم غياب مؤكد. لن يشارك جوردان هندرسون في أي جزء آخر من البطولة بعد حاجته إلى جراحة بسبب إصابة في المعصم تعرض لها أثناء الاحتفال بالفوز على المكسيك. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات أخرى، وسيتم تقديم المزيد من أخبار الفريق عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

فازت النرويج بأربع من آخر خمس مباريات لها في كأس العالم، وكانت هزيمتها الوحيدة أمام فرنسا، بخسارة 4-1 في دور المجموعات. ثم عادت لتفوز على السنغال 3-2، وتغلبت على ساحل العاج 2-1، ثم أقصت البرازيل 2-1 في دور الـ16. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت النرويج 10 أهداف واستقبلت 10، ما يُظهر فريقًا قادرًا على الإنتاج في كلا الاتجاهين.

فازت إنجلترا بأربع من آخر خمس مباريات لها، وكانت النقاط الوحيدة التي فقدتها في تعادل 0-0 أمام غانا في دور المجموعات. فاز فريق توخيل على كرواتيا 4-2 في افتتاح مشواره بالبطولة، وفاز 2-0 على بنما، وتغلب على جمهورية الكونغو الديمقراطية 2-1، وتفوق بصعوبة على المكسيك 3-2 في دور الـ16. سجلت إنجلترا 11 هدفًا عبر تلك المباريات الخمس بينما استقبلت ستة.

سجل المواجهات المباشرة

النرويج آخر مباراتان إنجلترا 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران إنجلترا 1 - 0 النرويج

النرويج 0 - 1 إنجلترا 0 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/2 سجل كلا الفريقين 0/2

التقى الفريقان مرتين في سجل المواجهات المباشرة المتاح، وفازت إنجلترا في كلتا المباراتين. كانت المواجهة الأحدث مباراة ودية في سبتمبر 2014، فازت بها إنجلترا 1-0. وقبل ذلك، فازت إنجلترا 1-0 خارج أرضها في النرويج في مباراة ودية في مايو 2012. كانت كلتا المواجهتين السابقتين منخفضتي التهديف وحُسمتا بهدف واحد.

الترتيب

أنهت النرويج دور المجموعات في البطولة في المركز الثاني في المجموعة I، بينما تصدرت إنجلترا المجموعة L لتتأهل كمتصدرة للمجموعة إلى الأدوار الإقصائية.