معاينة المغرب ضد هايتي لكأس العالم لكرة القدم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 3 مرسيدس بنز

ستنطلق مباراة المغرب ضد هايتي في 24 يونيو 2026 عند الساعة 18:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و22:00 بتوقيت غرينتش.

معاينة المباراة

يمكن للمغرب حسم التأهل حتى مع الهزيمة هنا، شريطة أن تهزم البرازيل اسكتلندا في مواجهة الجولة الثالثة الأخرى. بدا شمال أفريقيا متماسكين لكن دون إبهار، إذ فرضوا التعادل 1-1 على البرازيليين ثم فازوا بصعوبة على اسكتلندا 1-0 بفضل هدف مبكر من مهاجم PSV إسماعيل صيباري، الذي كان أيضاً ضمن المسجلين ضد البرازيل. ستنتهي مغامرة هايتي بعد هذه المباراة، لكن يا لها من مغامرة تاريخية كانت، ظهورهم الأول في الحدث الأبرز منذ 1974. لا يملك ترتيباً أقل في تصنيف الفيفا من ترتيب هايتي البالغ 83 سوى نيوزيلندا. لقد قدموا أداءً رائعاً على المسرح الكبير، بلسمٌ كانت البلاد المضطربة في أمسّ الحاجة إليه.

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أبرز لاعبي المغرب والمدرب

يدخل المغرب البطولة تحت قيادة تكتيكية جديدة لمحمد وهبي، الذي تم تسريعه إلى المقعد الأول للفريق الأول عقب نجاحه المذهل في قيادة منتخب تحت 20 عاماً إلى لقب عالمي في 2025. لا يواجه وهبي أي مخاوف كبيرة بشأن الإصابات بعد فوز ودي ناجح 2-1 على كوسوفو، ما يتيح له إشراك تشكيلة أساسية ذات خبرة عالية وتناسق كبير مبنية على أسس مألوفة.

قصة اختيار القائمة الأبرز هي ضم محميي وهبي المراهقين من منتخب تحت 20 عاماً، عثمان معما وياسر زابيري، رغم أن كليهما متوقع أن يقدما طاقة ديناميكية من على دكة البدلاء. لا يزال الظهير الأيمن العالمي لباريس سان جيرمان أشرف حكيمي الركيزة الهيكلية التي لا جدال فيها للفريق، ويُعتمد عليه كثيراً لتثبيت الكتلة الدفاعية مع دفع سلاسل هجوم المغرب عبر الأطراف.

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أبرز لاعبي هايتي والمدرب

أبرز لاعبي هايتي هم جوني بلاسيد، ركيزتهم الدفاعية المخضرمة؛ ومحرك الوسط جان-ريكنر بيلغارد كان أحد القلائل الذين برزوا في وولفرهامبتون الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ونجم سندرلاند ويلسون إيسيدور، الذي يُعد تهديدهم الهجومي الرئيسي بفضل سرعته وتحركاته وجودته الفنية. كما يجدر الانتباه إلى الجناح روبن بروفيدنس البالغ 24 عاماً والمولود في فرنسا، لاعب يمتلك لمسة فنية وقدرة في المواجهات الفردية، تدرج في باريس سان جيرمان وروما قبل أن يستقر في هولندا. منذ توليه المنصب في يونيو 2024، أشرف مدرب هايتي سيباستيان ميغني على نهضة كروية لافتة. لم تطأ قدم ميغني البلاد قط بسبب الاضطرابات السياسية العميقة، لكنه تمكن من غرس مشاعر الوحدة والإيمان والانضباط في فريقه.

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التشكيلة المتوقعة للمغرب

بونو؛ حكيمي، ديوب، رياض، مزراوي؛ بوعادي، العيناوي؛ دياز، أوناحي، الخنوس؛ صيباري.

التشكيلة المتوقعة لهايتي

بلاسيد؛ أركوس، دوفيرن، آدي، ديلكروى، إكسبيريانس؛ كاسيمير، جاك، بيلغارد، بروفيدنس؛ بييرو.

قائمة المغرب المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: ياسين بونو (الهلال)، منير المحمدي (نهضة بركان)، أحمد تكناوتي (القوات المسلحة الملكية)

المدافعون: نصير مزراوي (مانشستر يونايتد)، أنس صلاح الدين (بي إس في آيندهوفن)، يوسف بلاماري (الأهلي)، شادي رياض (كريستال بالاس)، عيسى ديوب (وست هام يونايتد)، رضوان هلهال (كي في ميخلين)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، زكريا الواحدي (جينك)، مروان سعدان (الفتح)

لاعبو الوسط: سمير المرابط (ستراسبورغ)، أيوب بوعدي (ليل)، نيل العيناوي (روما)، سفيان أمرابط (ريال بيتيس)، عز الدين أوناحي (جيرونا)، بلال الخنوس (شتوتغارت)، إسماعيل صيباري (بي إس في آيندهوفن)

المهاجمون: شمس الدين طالبي (سندرلاند)، سفيان رحيمي (العين)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس)، إبراهيم دياز (ريال مدريد)، ياسين جسيمة (ستراسبورغ)، أيوب أمايموني-إشغوياب (آينتراخت فرانكفورت)، أمين سباي (أنجيه)

المنسحبون: نايف أكرد (مارسيليا)، عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس).

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قائمة هايتي المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: جوني بلاسيد (باستيا)، ألكسندر بيير (سوشو)، جوسويه دوفيرجيه (إف سي كوزموس كوبلنز).

المدافعون: كارلينس أركوس (أنجيه)، ويلغوينس بوغوين (زولته فاريغم)، ديوك لاكروا (كولورادو سبرينغز)، مارتن إكسبيريانس (نانسي)، جان-كيفن دوفيرن (كا آ آ خنت)، ريكاردو آدي (إل دي يو كيتو)، هانيس ديلكروا (لوغانو)، كيتو ثيرمونسي (يونغ بويز برن).

لاعبو الوسط: ليفرتون بيير (فيزيلا)، كارل-فريد سانثي (إل باسو لوكوموتيف)، جان-جاك دانلي (فيلادلفيا يونيون)، جان-ريكنر بيلغارد (وولفز)، بيير وودينسكي (فيوليت)، دومينيك سيمون (تاتران بريشوف).

المهاجمون: لويشيوس ديدسون (دالاس)، روبن بروفيدنس (ألميري سيتي)، جوسويه كاسيمير (أوكسير)، ديريك إتيان (تورونتو)، ويلسون إيسيدور (سندرلاند)، دوكنس نازون (استقلال)، فرانتزدي بيرو (تشايكور ريزيسبور)، ياسين فورتشن (فيزيلا)، ليني جوزيف (فيرينتسفاروش).

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أخبار الفريقين والتشكيلات

يدير المغرب محمد وهبي. لا توجد حالياً إصابات أو إيقافات مؤكدة متاحة لهذه المباراة، ولم يتم إصدار تشكيلة محتملة في هذه المرحلة. ستتم إضافة المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

تقود هايتي المدرب سيباستيان ميغن. وكما هو الحال مع المغرب، لم يتم تأكيد أي تفاصيل عن الإصابات أو الإيقافات ولم يتم نشر التشكيلة المتوقعة بعد. ستتبع التحديثات حال توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

يصل المغرب إلى أتلانتا بسجل حديث قوي: ثلاثة انتصارات وتعادلان من آخر خمس مباريات، دون أي هزائم. وكانت نتيجتهم الأخيرة تعادلاً 1-1 مع البرازيل في افتتاح كأس العالم يوم 13 يونيو، وهي نقطة شاقة تم تأمينها عبر الصلابة الدفاعية. وقبل ذلك، تعادلوا 1-1 مع النرويج في مباراة ودية، ثم حققوا انتصارات بنتيجة 4-0 على مدغشقر، و5-0 على بوروندي، و2-1 على باراغواي. عبر تلك المباريات الخمس، سجل المغرب 14 هدفاً واستقبل هدفين فقط.

تحكي نتائج هايتي الخمس الأخيرة قصة أكثر تبايناً. كانت مباراتهم الأخيرة هزيمة 1-0 أمام اسكتلندا في افتتاح كأس العالم يوم 14 يونيو. وقبل ذلك، خسروا 2-1 أمام بيرو في مباراة ودية قبل أن يهزموا نيوزيلندا 4-0 — وهي نتيجتهم الأبرز عبر المباريات الخمس. تعادل 1-1 مع آيسلندا وهزيمة 0-1 أمام تونس يكملان التسلسل، ما يمنح فريق ميغن فوزاً واحداً وتعادلاً واحداً وثلاث هزائم من آخر خمس مباريات.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات مواجهات مباشرة بين المغرب وهايتي في مجموعة البيانات الحالية. لم يتم تقديم سجلات تاريخية رسمية لهذه المواجهة، ولا توجد أي لقاءات سابقة بين الفريقين مسجلة هنا.

الترتيب

في المجموعة الثالثة، يحتل المغرب حالياً المركز الثاني وهايتي المركز الثالث بعد الجولة الافتتاحية من المباريات.