معاينة المباراة الودية بين نيوكاسل يونايتد وباير ليفركوزن: كل ما تحتاج إلى معرفته

نيوكاسل يونايتد ضد باير ليفركوزن: تفاصيل المباراة

وديات الأندية - الجولة 1 15 أغسطس 2026 - 10:00

تنطلق مباراة نيوكاسل يونايتد وباير ليفركوزن يوم 15 أغسطس 2026 في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش (10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي).

معاينة المباراة

يستضيف نيوكاسل يونايتد نظيره باير ليفركوزن، أحد كبار البوندسليغا، على ملعب سانت جيمس بارك في مباراة ودية بارزة ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، بينما يضع الفريقان اللمسات الأخيرة على تحضيراتهما للموسم المقبل.

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سياق المباراة والمواجهات المباشرة الأخيرة

يدخل الفريقان هذه المواجهة الصيفية وهما يحملان تاريخًا تنافسيًا حديثًا، بعدما تعادلا بنتيجة 2-2 في مباراة ممتعة على ملعب باي أرينا خلال دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في ديسمبر 2025. وشهد ذلك اللقاء تحولات سريعة، وضغطًا متواصلًا، وكرة هجومية عالية الإيقاع من الجانبين. ويمنح تجدد المواجهة في تاينسايد كلا المدربين معيارًا مهمًا لقياس الجاهزية التكتيكية أمام منافس أوروبي مألوف.

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مشوار نيوكاسل يونايتد في فترة الإعداد

بدأت تحضيرات نيوكاسل الصيفية تحت قيادة ماتياس يايسله بشكل إيجابي في منتصف يوليو، بفوز 3-0 على دارلينغتون، ثم تعادل 1-1 خارج أرضه أمام غيتسهيد. وواجه نيوكاسل انتكاسة خلال رحلته في أواخر يوليو إلى أشتون غيت بخسارة 4-1 أمام بريستول سيتي، لكنه رد بقوة في 8 أغسطس بانتصار لافت 2-1 خارج أرضه على فالنسيا ممثل الدوري الإسباني. وقبل دخول عطلة نهاية الأسبوع، بعد مواجهة في منتصف الأسبوع أمام إيفرتون، يتطلع نيوكاسل إلى صقل تشكيله أمام جماهيره.

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مشوار باير ليفركوزن في فترة الإعداد

يدخل باير ليفركوزن المباراة بعد سلسلة قوية في فترة الإعداد عبر ألمانيا وأوروبا تحت قيادة كارليس مارتينيز نوفيل. واستهل الفريق الألماني برنامجه الصيفي بصورة مهيمنة باكتساحه سبورتفروينده باومبرغ 7-0 وكيكرز أوفنباخ 3-1. وحافظ على زخمه الهجومي خلال أواخر يوليو وبداية أغسطس بفوز 4-0 على كيه آر سي جينك، وانتصار 3-0 على روت فايس إيسن، وفوز شاق 2-1 على إشبيلية. وبعد رحلة في منتصف الأسبوع لمواجهة نوتنغهام فورست، يسعى ليفركوزن إلى إنهاء جولته الإنجليزية بعرض قوي آخر قبل افتتاح موسمه التنافسي في كأس ألمانيا.

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أخبار الفريقين والقوائم

يدخل نيوكاسل المباراة من دون توافر أي بيانات مؤكدة في هذه المرحلة بشأن الإصابات أو الإيقافات. وغادر أنتوني إيلانغا الملعب على محفة خلال الفوز الودي في فترة الإعداد على فالنسيا بعد تدخل قوي، ولا تزال مشاركته غير مؤكدة. كما عاد لويس هال إلى بلاده من المعسكر التدريبي في إسبانيا، بعدما أشار النادي إلى مشكلة بدنية طفيفة، رغم أن وضعه أثار تكهنات انتقال مرتبطة بمانشستر يونايتد. ولم يتم تأكيد التشكيلة الأساسية المتوقعة، وستُضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لم يعلن ليفركوزن رسميًا أخبار الفريق قبل المباراة. ولا توجد أي إصابات أو إيقافات مدرجة، كما لم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. وسيتم نشر مزيد من المعلومات الخاصة بالقائمة عند توافرها.

الحالة الفنية

حقق نيوكاسل نتائج متباينة في آخر خمس مباريات، إذ فاز في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر اثنتين. وكان آخر نتائجه الفوز 2-1 على فالنسيا في مباراة ودية يوم 8 أغسطس، وهي المباراة التي طغى عليها حادث إيلانغا. كما تعرض لخسارة 4-1 أمام بريستول سيتي في أواخر يوليو، وتعادل 1-1 مع غيتسهيد. أما آخر ظهور تنافسي له فكان خسارة 2-0 أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو. وخلال المباريات الخمس، سجل نيوكاسل ثمانية أهداف واستقبل سبعة.

يعيش ليفركوزن حالة رائعة، بعدما فاز في جميع مبارياته الخمس خلال فترة الإعداد. وتغلب على إشبيلية 2-1 يوم 8 أغسطس، وكان قد سجل في وقت سابق فوزًا 4-0 على جينك واكتساحًا 7-0 لسبورتفروينده باومبرغ. وسجل الفريق الألماني 15 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، واستقبل هدفًا واحدًا فقط، مع حفاظه على نظافة شباكه في ثلاث مباريات.

سجل المواجهات المباشرة

أحدث مواجهة بين الناديين جاءت في دوري أبطال أوروبا يوم 10 ديسمبر 2025، حين تعادل باير ليفركوزن ونيوكاسل 2-2 على ملعب باي أرينا. أما المواجهتان الأخريان المسجلتان فقط في مجموعة البيانات، فكانتا في دوري أبطال أوروبا 2002-03، حين فاز نيوكاسل في المباراتين: 3-1 على ملعب سانت جيمس بارك يوم 26 فبراير، و3-1 خارج أرضه أمام ليفركوزن يوم 18 فبراير. وعبر المواجهات الثلاث المدرجة كلها، فاز نيوكاسل مرتين وتعادل مرة واحدة، من دون أن يحقق أي من الطرفين الفوز على الآخر في أحدث لقاء بينهما.