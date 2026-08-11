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وديات الأندية
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معاينة المباراة الودية بين نيوكاسل يونايتد وباير ليفركوزن: كل ما تحتاج إلى معرفته

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نيوكاسل يونايتد ضد باير ليفركوزن
نيوكاسل يونايتد
باير ليفركوزن
وديات الأندية

معاينة شاملة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد باير ليفركوزن في مباراة ودية ضمن التحضيرات للموسم الجديد. نتحدث عن التكتيك وأخبار الفريقين والمزيد قبل هذه المواجهة على ملعب سانت جيمس بارك.

نيوكاسل يونايتد ضد باير ليفركوزن: تفاصيل المباراة

تنطلق مباراة نيوكاسل يونايتد وباير ليفركوزن يوم 15 أغسطس 2026 في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش (10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي).

معاينة المباراة

يستضيف نيوكاسل يونايتد نظيره باير ليفركوزن، أحد كبار البوندسليغا، على ملعب سانت جيمس بارك في مباراة ودية بارزة ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، بينما يضع الفريقان اللمسات الأخيرة على تحضيراتهما للموسم المقبل.

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سياق المباراة والمواجهات المباشرة الأخيرة

يدخل الفريقان هذه المواجهة الصيفية وهما يحملان تاريخًا تنافسيًا حديثًا، بعدما تعادلا بنتيجة 2-2 في مباراة ممتعة على ملعب باي أرينا خلال دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في ديسمبر 2025. وشهد ذلك اللقاء تحولات سريعة، وضغطًا متواصلًا، وكرة هجومية عالية الإيقاع من الجانبين. ويمنح تجدد المواجهة في تاينسايد كلا المدربين معيارًا مهمًا لقياس الجاهزية التكتيكية أمام منافس أوروبي مألوف.

Bayer 04 Leverkusen v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images

مشوار نيوكاسل يونايتد في فترة الإعداد

بدأت تحضيرات نيوكاسل الصيفية تحت قيادة ماتياس يايسله بشكل إيجابي في منتصف يوليو، بفوز 3-0 على دارلينغتون، ثم تعادل 1-1 خارج أرضه أمام غيتسهيد. وواجه نيوكاسل انتكاسة خلال رحلته في أواخر يوليو إلى أشتون غيت بخسارة 4-1 أمام بريستول سيتي، لكنه رد بقوة في 8 أغسطس بانتصار لافت 2-1 خارج أرضه على فالنسيا ممثل الدوري الإسباني. وقبل دخول عطلة نهاية الأسبوع، بعد مواجهة في منتصف الأسبوع أمام إيفرتون، يتطلع نيوكاسل إلى صقل تشكيله أمام جماهيره.

Valencia CF v Newcastle United: Trofeu TaronjaGetty Images

مشوار باير ليفركوزن في فترة الإعداد

يدخل باير ليفركوزن المباراة بعد سلسلة قوية في فترة الإعداد عبر ألمانيا وأوروبا تحت قيادة كارليس مارتينيز نوفيل. واستهل الفريق الألماني برنامجه الصيفي بصورة مهيمنة باكتساحه سبورتفروينده باومبرغ 7-0 وكيكرز أوفنباخ 3-1. وحافظ على زخمه الهجومي خلال أواخر يوليو وبداية أغسطس بفوز 4-0 على كيه آر سي جينك، وانتصار 3-0 على روت فايس إيسن، وفوز شاق 2-1 على إشبيلية. وبعد رحلة في منتصف الأسبوع لمواجهة نوتنغهام فورست، يسعى ليفركوزن إلى إنهاء جولته الإنجليزية بعرض قوي آخر قبل افتتاح موسمه التنافسي في كأس ألمانيا.

Bayer 04 Leverkusen v Sevilla FC - Pre-Season FriendlyGetty Images

أخبار الفريقين والقوائم

يدخل نيوكاسل المباراة من دون توافر أي بيانات مؤكدة في هذه المرحلة بشأن الإصابات أو الإيقافات. وغادر أنتوني إيلانغا الملعب على محفة خلال الفوز الودي في فترة الإعداد على فالنسيا بعد تدخل قوي، ولا تزال مشاركته غير مؤكدة. كما عاد لويس هال إلى بلاده من المعسكر التدريبي في إسبانيا، بعدما أشار النادي إلى مشكلة بدنية طفيفة، رغم أن وضعه أثار تكهنات انتقال مرتبطة بمانشستر يونايتد. ولم يتم تأكيد التشكيلة الأساسية المتوقعة، وستُضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لم يعلن ليفركوزن رسميًا أخبار الفريق قبل المباراة. ولا توجد أي إصابات أو إيقافات مدرجة، كما لم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. وسيتم نشر مزيد من المعلومات الخاصة بالقائمة عند توافرها.

الحالة الفنية

نيوكاسل

نيوكاسل - المستوى

فولهام
خ2-0
DAR
ف3-0
GAT
ت1-1
BRC
خ4-1
فالنسيا
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ليفركوزن

ليفركوزن - المستوى

SPB
ف0-7
OFC
ف1-3
جينك
ف4-0
ESN
ف3-0
إشبيلية
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
19/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

حقق نيوكاسل نتائج متباينة في آخر خمس مباريات، إذ فاز في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر اثنتين. وكان آخر نتائجه الفوز 2-1 على فالنسيا في مباراة ودية يوم 8 أغسطس، وهي المباراة التي طغى عليها حادث إيلانغا. كما تعرض لخسارة 4-1 أمام بريستول سيتي في أواخر يوليو، وتعادل 1-1 مع غيتسهيد. أما آخر ظهور تنافسي له فكان خسارة 2-0 أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو. وخلال المباريات الخمس، سجل نيوكاسل ثمانية أهداف واستقبل سبعة.

يعيش ليفركوزن حالة رائعة، بعدما فاز في جميع مبارياته الخمس خلال فترة الإعداد. وتغلب على إشبيلية 2-1 يوم 8 أغسطس، وكان قد سجل في وقت سابق فوزًا 4-0 على جينك واكتساحًا 7-0 لسبورتفروينده باومبرغ. وسجل الفريق الألماني 15 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، واستقبل هدفًا واحدًا فقط، مع حفاظه على نظافة شباكه في ثلاث مباريات.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

نيوكاسل يونايتدتعادلباير ليفركوزن
2
1
0
دوري أبطال أوروبا
باير ليفركوزن badge
باير ليفركوزن
ليفركوزن
2
نيوكاسل يونايتد badge
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل يونايتد badge
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
3
باير ليفركوزن badge
باير ليفركوزن
ليفركوزن
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
باير ليفركوزن badge
باير ليفركوزن
ليفركوزن
1
نيوكاسل يونايتد badge
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
3
انتهت
8الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/3
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/3

أحدث مواجهة بين الناديين جاءت في دوري أبطال أوروبا يوم 10 ديسمبر 2025، حين تعادل باير ليفركوزن ونيوكاسل 2-2 على ملعب باي أرينا. أما المواجهتان الأخريان المسجلتان فقط في مجموعة البيانات، فكانتا في دوري أبطال أوروبا 2002-03، حين فاز نيوكاسل في المباراتين: 3-1 على ملعب سانت جيمس بارك يوم 26 فبراير، و3-1 خارج أرضه أمام ليفركوزن يوم 18 فبراير. وعبر المواجهات الثلاث المدرجة كلها، فاز نيوكاسل مرتين وتعادل مرة واحدة، من دون أن يحقق أي من الطرفين الفوز على الآخر في أحدث لقاء بينهما.

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