معاينة المباراة الودية بين الولايات المتحدة وبيرو: كل ما تحتاج إلى معرفته

المباريات الودية - الجولة 1 26 سبتمبر 2026 - 16:30

تنطلق مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد بيرو يوم 26 سبتمبر 2026 في الساعة 16:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:30 بتوقيت غرينتش.

بوتشيتينو يراهن على اللاعبين الشبان

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة تجريبية تضم 13 لاعبًا لم يسبق لهم اللعب دوليًا، بمتوسط أعمار يقل عن 23 عامًا. ويستحق كافان سوليفان، موهبة فيلادلفيا يونيون البالغ من العمر 16 عامًا، المتابعة بعد أن ساهم في 12 هدفًا خلال 26 مباراة في MLS في 2026. ولتحقيق التوازن، يوفر النجمان المخضرمان تايلر آدامز وأنتوني روبنسون الخبرة المطلوبة بشدة. ويحصل كريستيان بوليسيتش وفولارين بالوجون على راحة خلال هذه السلسلة من المباريات ضد بيرو وتشيلي والمكسيك وكندا.

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بيرو تسعى لإعادة البناء بعد دورة مخيبة للآمال

يمر منتخب بيرو بمرحلة إعادة بناء بعد فشله في التأهل إلى كأس العالم عن منطقة الكونميبول. وسيكون المخضرمون البيروفيون بيدرو جاييسي، ويوشيمار يوتون، والمهاجم جيانلوكا لابادولا، من ركائز الفريق. كما يعتمد الفريق بشكل كبير على إريك نورييجا، لاعب غريميو، في مركز الارتكاز، وعلى ظهيري الجنب ماركوس لوبيز (إف سي كوبنهاغن) وأوليفر سونه (بيرنلي).

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التشكيل المتوقع للولايات المتحدة الأمريكية

فريس؛ فريمان، تراستي، ريتشاردز، روبنسون؛ آدامز، بيرهالتر؛ ديست، تيلمان، رينا؛ داونز.

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