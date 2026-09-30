الولايات المتحدة ضد المكسيك: تفاصيل المباراة

المباريات الودية - الجولة 1 3 أكتوبر 2026 - 22:00

تنطلق مباراة الولايات المتحدة والمكسيك يوم 4 أكتوبر 2026 في الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش (3 أكتوبر، 7:00 مساءً بتوقيت MST / 10:00 مساءً بتوقيت EST / 4 أكتوبر، 03:00 بتوقيت BST / 04:00 بتوقيت SAST).

تجدد المنافسة في الصحراء

يستضيف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للرجال غريمه الشرس المكسيك على ملعب State Farm Stadium في مباراة ودية خريفية بارزة. ومع دخول دورة دولية جديدة، يتطلع منتخب الولايات المتحدة بقيادة ماوريسيو بوكيتينو إلى البناء على فترة سبتمبر المثالية واختبار تشكيلته المتطورة أمام أبرز منافسي الكونكاكاف. أما المكسيك بقيادة رافائيل ماركيز، فإن مواجهة الأمريكيين على الأراضي الأمريكية تمنحها فرصة مهمة لاكتساب الزخم وضبط السيطرة التكتيكية تحت حقبة فنية جديدة.

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اندفاعة الأمريكيين في سبتمبر: نجوم شباب يشعلون انتصارين متتاليين

يدخل منتخب الولايات المتحدة ليلة السبت بمعنويات مرتفعة بعدما حقق انتصارين متتاليين خلال فترة سبتمبر الدولية. فبعد الفوز 4-1 على بيرو، حقق فريق بوكيتينو انتصارًا مثيرًا بنتيجة 4-2 على تشيلي في سانت لويس. وسجل المخضرم سيباستيان بيرهالتر والمدافع كريس ريتشاردز، إلى جانب هدفي الموهبتين المراهقتين جوليان هول وماثيس ألبرت البالغ من العمر 17 عامًا، الذي أصبح أصغر هداف في تاريخ منتخب الولايات المتحدة. ومع قيادة جيو رينا، وتايلر آدامز، وسيرجينيو ديست للنواة الشابة المفعمة بالحيوية، يدخل الأمريكيون هذه القمة بثقة كبيرة.

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نافذة ودية بلا هزائم للمكسيك تحت قيادة ماركيز

تتوجه المكسيك إلى أريزونا بعد تجاوز فترة سبتمبر الدولية بثبات. فبعد التعادل 1-1 أمام كولومبيا، انتزع المنتخب المكسيكي تعادلًا آخر بنتيجة 1-1 أمام بيرو على ملعب Red Bull Arena. وبعد التأخر في الشوط الأول، أدرك المدافع فيكتور جوزمان التعادل في الدقيقة 49 ليحافظ على سلسلة اللاهزيمة للمكسيك. واستغل المدرب رافائيل ماركيز هذه الفترة لدمج مواهب ديناميكية مثل جيلبرتو مورا، وألفارو فيدالجو، وسانتياجو خيمينيز، بينما تسعى المكسيك لاستعادة أفضلية التفاخر في هذا الصراع.

مواجهة على ملعب State Farm Stadium: انتقال شبابي سريع ضد السيطرة على الوسط

تجلب مباريات الولايات المتحدة والمكسيك دائمًا أجواءً مشتعلة وتنافسًا محتدمًا. وسيعتمد منتخب الولايات المتحدة على التحولات السريعة عبر جيو رينا، وجوليان هول، ومالك تيلمان لاستغلال المساحات في نصف ملعب المكسيك. في المقابل، ستسعى المكسيك إلى التحكم في الإيقاع عبر الترابط في خط الوسط بين أوربلين بينيدا، ولويس تشافيز، وألفارو فيدالجو، مع البحث عن المهاجم سانتياجو خيمينيز داخل منطقة الجزاء. ومع وجود الكبرياء المحلي والزخم على المحك، تعد هذه المواجهة بإثارة كبيرة منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

لا تتوفر حاليًا أي أخبار مؤكدة عن منتخب الولايات المتحدة قبل هذه المباراة. وسيتم تحديث المعلومات الكاملة الخاصة بالإصابات والإيقافات والتشكيلة الأساسية مع اقتراب موعد الانطلاق، فور تأكيدها من الجهاز الفني.

المكسيك أيضًا لا تملك في هذه المرحلة تفاصيل مؤكدة عن القائمة. وستُضاف التحديثات الخاصة بجاهزية اللاعبين وخطط اختيار خافيير أجيري فور ظهورها.

الفورمة

يدخل منتخب الولايات المتحدة هذه المباراة بعدما فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الفوز 4-1 على بيرو في لقاء ودي، كما تغلب أيضًا على البوسنة والهرسك 2-0 وأستراليا 2-0 خلال كأس العالم. أما هزيمتاه في تلك السلسلة فجاءتا أمام بلجيكا (1-4) وتركيا (خسارة 2-3 في دور المجموعات). وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجلت الولايات المتحدة 11 هدفًا واستقبلت 10.

فازت المكسيك في ثلاث من آخر خمس مباريات، وتعادلت في واحدة وخسرت واحدة. وكانت آخر نتائجها التعادل 1-1 مع كولومبيا في مباراة ودية، وقبلها تغلبت على الإكوادور 2-0 والتشيك 3-0 في كأس العالم. أما هزيمتها الوحيدة في تلك السلسلة فكانت 2-3 أمام إنجلترا في دور الـ16. وسجلت المكسيك سبعة أهداف واستقبلت أربعة خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

تتفوق المكسيك في أحدث مواجهة بين الطرفين، بعدما فازت 2-1 على الولايات المتحدة في الكأس الذهبية للكونكاكاف 2025. لكن تلك النتيجة تبدو استثناءً إلى حد ما في التاريخ الحديث، إذ هيمن منتخب الولايات المتحدة على السلسلة الأوسع، بعدما فاز في ثلاث من آخر خمس مواجهات، بينها انتصار 2-0 في مباراة بدوري أمم الكونكاكاف عام 2024، وفوز 3-0 في المسابقة نفسها عام 2023. أما الانتصار الآخر للمكسيك فجاء في مباراة ودية عام 2024. وقد اتسمت هذه السلسلة بتنافس شرس، لكن ميزان القوة مال بوضوح نحو الولايات المتحدة في المواجهات الرسمية.