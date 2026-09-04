معاينة الدوري الإنجليزي الممتاز لمباراة مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 5 سبتمبر 2026 - 10:00 ملعب الاتحاد

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وكوفنتري سيتي في 5 سبتمبر 2026 عند الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش (10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 16:00 بتوقيت جنوب أفريقيا المعياري).

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قمة بين عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز والوافد الجديد في مانشستر

يعود مانشستر سيتي إلى ملعبه لاستضافة كوفنتري سيتي الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الثالثة. وبعد تحقيقه انتصارين متتاليين في بداية مشواره المحلي تحت قيادة مدربه الجديد إنزو ماريسكا، يتطلع سيتي إلى تمديد سجله المثالي والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. أما كوفنتري سيتي بقيادة فرانك لامبارد، فإن رحلته يوم السبت إلى أحد المنافسين على اللقب تمثل اختبارًا هائلًا، بينما يبحث عن أول نقاطه وأول أهدافه في موسم دوري الأضواء.

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تألق هالاند وتشيركي في سيلهرست بارك

يدخل مانشستر سيتي مواجهة السبت بثقة كبيرة بعد فوزه الكاسح 4-1 خارج أرضه على كريستال بالاس في الجولة الثانية (28 أغسطس). وافتتح إرلينج هالاند التسجيل مبكرًا، قبل أن يقدم رايان تشيركي عرضًا مميزًا بتسجيله هدفين ليفرض السيطرة الكاملة على المباراة. ومع إضافة هالاند الهدف الرابع في وقت متأخر، رفع سيتي رصيده إلى ست نقاط من ست ممكنة بعد فوزه 2-1 على بورنموث في افتتاح الموسم. ومع العودة إلى مانشستر، يبدو أن تحركات سيتي في العمق وهجومه الديناميكي لا يزالان بالفاعلية نفسها تحت قيادة ماريسكا.

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هدف متأخر يحسم أول مباراة لكوفنتري على أرضه

يتوجه كوفنتري سيتي إلى مانشستر ساعيًا إلى التعافي بعد خسارة قاسية 1-0 على أرضه أمام هال سيتي في الجولة الثانية (29 أغسطس). وعلى الرغم من قتاله بقوة أمام جماهيره المتحمسة في ملعب CBS Arena، تلقى كوفنتري ضربة من هدف عبر هجمة مرتدة في الدقيقة 82 سجله ليام ميلار. ومع خسارته 3-0 أمام آرسنال في الجولة الافتتاحية، بات فريق لامبارد في أمسّ الحاجة إلى فعالية هجومية من تايوو أوونيي وجاك رودوني.

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تاريخيًا، يفرض مانشستر سيتي تفوقه على الورق في هذه المواجهة، رغم أن المباريات أمام الفرق الصاعدة حديثًا والمفعمة بالحيوية تحمل دائمًا احتمالات المفاجأة. وسيخضع التنظيم المتماسك لكوفنتري لاختبار قاسٍ أمام التحركات المستمرة لمانشستر سيتي في العمق والزيادة العددية على الأطراف. ومع الفوارق الدقيقة التي تحدد الزخم المبكر في سباق اللقب ومعركة البقاء على الترتيب، تعد مواجهة السبت بإثارة كبيرة منذ صافرة البداية.

التشكيلتان المحتملتان

مانشستر سيتي: دوناروما؛ خوسانوف، دياز، جويهي، جفارديول؛ أندرسون، بوعادي؛ فودين، تشيركي، سيمينيو؛ هالاند

كوفنتري سيتي: راشورث؛ فان إيفيك، توماس، بينوك، أميندا، داسيلفا؛ ييرينكي، جرايمز، رودوني؛ مايسون-كلارك، أوونيي

أخبار الفريقين والقوائم

يدخل مانشستر سيتي المباراة في غياب جيريمي دوكو وماتيوس نونيس، وكلاهما مدرج ضمن قائمة المصابين. ولا يواجه إنزو ماريسكا أي حالات إيقاف، كما لم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية محتملة قبل المباراة. ومن المتوقع صدور المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

يواجه كوفنتري سيتي قائمة إصابات أكثر تأثيرًا. ويفتقد فرانك لامبارد كلاً من حاجي رايت ولوك وولفندن وكاين كيسلر-هايدن، إذ يغيب الثلاثي بسبب الإصابة. ولا توجد أي حالات إيقاف مسجلة في صفوف الفريق الضيف، كما لم يتم الكشف عن تشكيل متوقع حتى الآن. وستُضاف التحديثات فور توافرها.

الحالة الفنية

فاز مانشستر سيتي في أربع مباريات وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا 4-1 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 28 أغسطس، مع بروز رايان تشيركي على مدار اللقاء. كما تغلب سيتي على بورنموث 2-1 في الدوري يوم 23 أغسطس. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام آرسنال في الدرع الخيرية بنتيجة 3-0 يوم 16 أغسطس. ويكتمل تسلسل المباريات الخمس بانتصارين وديين قبل الموسم، 3-1 على أتلتيكو مدريد و3-1 خارج أرضه على K-League All Stars. وسجل سيتي 12 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

حقق كوفنتري سيتي انتصارين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات، مع نتيجة إضافية في مباراة بالكأس. وكانت آخر مبارياته خسارة 1-0 أمام هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 29 أغسطس. وقبل ذلك، فاز خارج أرضه على بليموث أرجايل 4-2 في كأس كاراباو يوم 25 أغسطس. وخسر كوفنتري 3-0 أمام آرسنال في افتتاح مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم 21 أغسطس. وشهدت فترة الإعداد للموسم انتصارين على موناكو 2-0 وإسبانيول 3-1، بما يشير إلى أن فريق لامبارد قادر على التسجيل بغزارة عندما تسمح الظروف. واستقبل كوفنتري سبعة أهداف في مبارياته التنافسية الثلاث ضمن هذه السلسلة.

السجل المباشر

أحدث مواجهة مسجلة بين الناديين جاءت في التشامبيونشيب يوم 3 مارس 2002، حين فاز مانشستر سيتي على أرضه على كوفنتري سيتي بنتيجة 4-2. وعبر خمس مواجهات مباشرة متاحة، تقاسم الفريقان النتائج بشكل متقارب، إذ يملك سيتي انتصارين، وحقق كوفنتري انتصارين، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وتمتد هذه المواجهات الخمس عبر مسابقات تشمل الدوري الإنجليزي الممتاز والتشامبيونشيب وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكانت آخر مواجهة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز قد انتهت 1-1 يوم 1 يناير 2001.