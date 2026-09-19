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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر سيتي
ملعب الاتحاد
team-logoسندرلاند
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معاينة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وسندرلاند: كل ما تحتاج إلى معرفته

مانشستر سيتي ضد سندرلاند
الدوري الإنجليزي الممتاز
القنوات الناقلة
مانشستر سيتي
سندرلاند

معاينة شاملة لمباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز. نستعرض نتائج الجولة الرابعة، ومستوى الفريقين في الفترة الأخيرة، وأبرز القصص قبل مواجهة بعد ظهر الأحد على ملعب الاتحاد.

مانشستر سيتي ضد سندرلاند: تفاصيل المباراة

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5
ملعب الاتحاد

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند يوم 20 سبتمبر 2026 في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش (9:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 14:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 15:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

مانشستر سيتي يستضيف سندرلاند المنتفض

يعود مانشستر سيتي إلى ملعب الاتحاد لمواجهة سندرلاند في الجولة الخامسة من موسم 2026-27 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد فوز شاق في الديربي خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب التزاماته في الكأس بمنتصف الأسبوع، يسعى سيتي إلى استغلال أفضلية الأرض للبقاء قريبًا من صدارة الترتيب. أما سندرلاند، فإن رحلته إلى مانشستر بعد مواجهتين صعبتين تواليًا تمثل اختبارًا كبيرًا لتنظيمه الدفاعي أمام هجوم انفجاري.

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

هدف هالاند يحسم دراما الديربي أمام 10 لاعبين

يدخل مانشستر سيتي مباراة الأحد بمعنويات مرتفعة بعد انتزاعه فوزًا خارج أرضه بنتيجة 1-0 في الديربي أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الجولة الرابعة (13 سبتمبر). وعلى الرغم من طرد فيل فودين بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 23، أظهر سيتي انضباطًا تكتيكيًا هائلًا قبل أن يكسر إرلينغ هالاند الجمود في الدقيقة 59. وجاءت هذه النتيجة بعد الفوز خارج الأرض على بورتو بنتيجة 2-0 في دوري أبطال أوروبا، والانتصار على أرضه 1-0 على كوفنتري سيتي، ليواصل سيتي انطلاقته القوية المبكرة.

Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

دروس قاسية لسندرلاند أمام عمالقة دوري الأضواء

يتوجه سندرلاند إلى ملعب الاتحاد سعيًا لاستعادة توازنه بعد خسارته على أرضه 2-0 أمام أرسنال في الجولة الرابعة (12 سبتمبر). وصمد رجال ريجيس لو بريس طوال الشوط الأول السلبي، لكنهم استقبلوا هدفًا في الدقيقة 57 من برونو غيمارايش قبل أن يحسم بوكايو ساكا النتيجة بركلة جزاء متأخرة. ويأمل سندرلاند في الاستفادة من الصلابة الدفاعية التي منحته تعادلًا 1-1 خارج أرضه أمام برينتفورد وفوزًا 1-0 على هال سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية في وقت سابق من الشهر.

هل يمكن للكتلة المتوسطة لسندرلاند إبطاء آلة سيتي؟

تاريخيًا، فرض مانشستر سيتي سيطرته على الاستحواذ في مبارياته على أرضه، معتمدًا على عناصر إبداعية مثل ريان شرقي وأنطوان سيمينيو لتموين إرلينغ هالاند. وسيعتمد سندرلاند على تنظيمه الدفاعي في الكتلة المتوسطة بقيادة غرانيت تشاكا وكيفن دانسو ودانيال بالارد لتعطيل مسارات التمرير المركزية لسيتي، مع السعي لإطلاق برايان بروبي في هجمات مرتدة سريعة. ومع وجود نقاط مبكرة مهمة على المحك، تعد مواجهة الأحد بإثارة كبيرة منذ صافرة البداية.

التشكيلتان المحتملتان

مانشستر سيتي: دوناروما؛ نونيز، دياز، غويهي، غفارديول؛ أندرسون، فرنانديز؛ نداي، شرقي، سيمينيو؛ هالاند

سندرلاند: رويفس؛ موكييلي، دانسو، بالارد، ميثالي؛ تشاكا، صديقي؛ مونييه، لو فيه، أنغولو؛ بروبي

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة مانشستر سيتي ضد سندرلاند

4-1-4-1
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مانشستر سيتي
مان سيتي
التشكيل
سندرلاند crest
سندرلاند
سندرلاند
4-2-3-1
جيانلويجي دوناروماجيانلويجي دونارومامارك جويهيمارك جويهيماتيوس نونيزماتيوس نونيزيوشكو جفارديوليوشكو جفارديولروبن دياشروبن دياشريان شرقيريان شرقيأنطوان سيمينيوأنطوان سيمينيوإليمان ندايإليمان ندايإليوت أندرسونإليوت أندرسونإنزو فرنانديزإنزو فرنانديزإرلينج هالاندإرلينج هالاندروبن ريفسروبن ريفسنوردي موكيلينوردي موكيليD. BallardD. BallardT. HumeT. Humeكيفين دانسوكيفين دانسونيلسون أنجولونيلسون أنجولوتوماس مونييهتوماس مونييهنواه صاديقينواه صاديقيجرانيت تشاكاجرانيت تشاكاإنزو لو فيإنزو لو فيبريان بروبيبريان بروبي
سندرلاند crest
سندرلاند
سندرلاند
4-1-4-1
مانشستر سيتي

التشكيلة الأساسية

سندرلاند

المدرب

  • إينزو ماريسكا
  • ريجيس لو بريس

سيفتقد مانشستر سيتي خدمات فيل فودين، الذي يقضي عقوبة الإيقاف بعد بطاقته الحمراء في ديربي مانشستر. كما أن جيريمي دوكو غير متاح أيضًا بسبب الإصابة، ما يترك ماريسكا بخيارات محدودة على الأطراف قبل المباراة. وستتم إضافة مزيد من تحديثات أخبار الفريق كلما اقترب موعد انطلاق اللقاء.

يسافر سندرلاند إلى مانشستر من دون رينيلدو، الموقوف عن هذه المباراة. كما يغيب كل من حبيب ديارا ورومان ماندل بسبب الإصابة، ما يقلص أكثر خيارات لو بريس في الهجوم ووسط الملعب.

الحالة الفنية

مان سيتي

مان سيتي - المستوى

بالاس
ف1-4
كوفنتري
ف1-0
بورتو
ف0-2
مان يونايتد
ف0-1
نوريتش
ف5-0
الهدف المسجل (المستقبل)
13/1
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
سندرلاند

سندرلاند - المستوى

فولهام
ف1-0
برينتفورد
ت1-1
هال سيتي
ف1-0
آرسنال
خ0-2
ألكمار
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

يصل مانشستر سيتي وهو في حالة رائعة، بعدما فاز في مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. وتتضمن هذه السلسلة فوزه 1-0 في الديربي على ملعب مانشستر يونايتد في نهاية الأسبوع الماضي، وانتصاره 2-0 على بورتو في دوري أبطال أوروبا. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل سيتي ثمانية أهداف واستقبل أربعة، وكان أكثر عروضه إقناعًا الفوز 4-1 خارج أرضه على كريستال بالاس. وتؤكد الانتصارات الخمسة المتتالية مدى الثبات الذي بناه ماريسكا في وقت مبكر من الموسم.

أما حالة سندرلاند في الفترة الأخيرة فكانت أكثر تباينًا، إذ حقق انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام أرسنال، كما خسر أيضًا 2-1 أمام إيبسويتش تاون في وقت سابق من هذه السلسلة. وتُظهر النتائج الإيجابية أمام هال سيتي في كأس كاراباو وفولهام في الدوري أنه قادر على حصد النقاط، لكن الهزيمتين المتتاليتين في آخر مباراتين تنافسيتين خارج أرضه ستثيران قلق لو بريس.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

مانشستر سيتيتعادلسندرلاند
4
1
0
الدوري الإنجليزي الممتاز
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
0
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مانشستر سيتي
مان سيتي
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
3
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
0
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
2
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
0
مانشستر سيتي badge
مانشستر سيتي
مان سيتي
1
انتهت
8الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

انتهى أحدث لقاء بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب سندرلاند في يناير 2026، وهي نتيجة أعقبت فوز مانشستر سيتي على أرضه 3-0 على سندرلاند في ديسمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، فاز مانشستر سيتي ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وهزيمة واحدة، مع تسجيل ثمانية أهداف واستقبال هدف واحد.

الترتيب

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
440082+612
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
540184+412
خ
ف
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
5311165+1110
ف
ف
ت
خ
ف
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
5230104+69
ف
ت
ت
ت
ف
5
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
523063+39
ف
ت
ت
ت
ف
6
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
422073+48
ف
ت
ت
ف
7
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
522198+18
ف
خ
ت
ف
ت
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
522154+18
خ
ت
ت
ف
ف
9
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
52121012-27
خ
ت
خ
ف
ف
10
ليفربولليفربولليفربول
413064+26
ت
ف
ت
ت
11
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
5203711-46
خ
ف
خ
خ
ف
12
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
41214405
ف
ت
ت
خ
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
41127704
خ
ت
ف
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
411235-24
خ
ت
ف
خ
15
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
511349-54
ف
خ
ت
خ
خ
16
بورنموثبورنموثبورنموث
403167-13
ت
ت
ت
خ
17
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
4103611-53
خ
ف
خ
خ
18
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
502328-62
خ
ت
ت
خ
خ
19
فولهامفولهامفولهام
401347-31
ت
خ
خ
خ
20
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
4004010-100
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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