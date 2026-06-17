معاينة الأردن ضد الجزائر في كأس العالم لكرة القدم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستنطلق مباراة الأردن ضد الجزائر في 23 يونيو 2026 عند الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش و 23:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (في 22 يونيو 2026).

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الأردن ضد الجزائر: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في شمال كاليفورنيا دلالات هائلة إذ يتطلع منتخبا المجموعة J إلى التعافي من عثرات اليوم الافتتاحي. فبعد هزائم الجولة الأولى التي تركت كلا الطرفين يطاردان نقاطهما الأولى في البطولة - حيث عانى الأردن من بداية صعبة بنتيجة 3-1 أمام النمسا وخسرت الجزائر 3-0 أمام حاملة اللقب الأرجنتين - تقلّص هامش الخطأ بشكل كبير في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو (ملعب ليفاي) . ويتجه المعسكران إلى الساحل وهما يعلمان أن التعافي النفسي والتجدد البدني بعد تلك البدايات المكثفة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب الأردن جمال السلامي أن يثبت سريعًا تشكيلة عانت في التعامل مع الكفاءة السريرية للمنافس الأوروبي في ظهورها التاريخي الأول. وسيعتمد السلامي على نقاط ارتكازه الهجومية الديناميكية - المرتكزة على الإبداع المتألق للنجم موسى التعمري - لإعادة المعايرة، وفرض الإيقاع في الثلث الأخير، وفتح دفاع أفريقي شديد الخبرة. ويقف في مواجهتهم منتخب الجزائر المتماسك هيكليًا والمفعم بالروح القتالية بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش. وبامتلاكه تشكيلة مليئة بخبرة تكتيكية من الطراز الرفيع، فإن محاربي الصحراء يمتلكون مخططًا دفاعيًا عنيدًا وأفضلية انتقالية قاتلة تزدهر عندما تكون الانضباطية المثالية مطلوبة.

وبإقامتها في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو المتطور، ستكون هذه المواجهة مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الطرفين تحمل انهيار دفاعي آخر، ما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة وتتبع التحولات السريعة عنصرين حاسمين. سترى الجزائر هذه المباراة منصة مثالية لإطلاق حملتها وتأكيد مكانتها كمنافس على التأهل للأدوار الإقصائية، بينما يدخل الأردن أرض الملعب متحمسًا لتسليح روحه الجريئة، وهجماته المرتدة السلسة، ولمسته الحاسمة لمعاقبة أي أخطاء هيكلية جزائرية. ومع بدء تبلور احتمالات المجموعة، ستسيطر جسامة الحفاظ على آمال بلوغ دور الـ32 على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

النمسا 3-1 الأردن

أظهر فريق جمال السلامي روحًا قتالية مذهلة في ظهوره التاريخي الأول في كأس العالم FIFA في سانتا كلارا، رغم أن سلسلة من الأحداث المؤسفة في الشوط الثاني أدانتهم في النهاية بهزيمة 3-1 أمام النمسا. الـنشامى تأخروا في الدقيقة 20 عندما أطلق رومانو شميد تسديدة مذهلة من على حافة منطقة الجزاء تجاوزت يزيد أبو ليلى. ردّ الأردن بشجاعة هائلة بعد الاستراحة، وصنع التاريخ عندما استغل علي علوان تمريرة نور الروابدة ليُسكن الكرة الشباك بتعادل فردي رائع.

جارى الوافدون الجدد نظراءهم الأوروبيين خطوة بخطوة، بل وشاهدوا هدفًا لماركو أرناوتوفيتش يُلغى بواسطة تقنية VAR بسبب لمسة يد. ومع ذلك، تبخر حظهم في الدقيقة 76 عندما حوّل المدافع يزن العرب بالخطأ ركنية إلى مرماه. وفي النهاية حسم أرناوتوفيتش النتيجة في عمق الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء، لكن جرأة الأردن منحتهم الكثير من الثقة الأساسية قبل التوجه إلى الجولة الثانية.

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الأرجنتين 3-0 الجزائر

قدّم رجال فلاديمير بيتكوفيتش عرضًا دفاعيًا منضبطًا للغاية في كانساس سيتي، لكنهم انهاروا في النهاية أمام تألق فردي عالمي المستوى حيث فاز حامل اللقب الأرجنتين 3-0. الـثعالب الفنك واجهوا اختبارًا تكتيكيًا فوريًا أمام كتلة ضغط جنوب أمريكية ثقيلة وعدوانية، ليتأخروا في الدقيقة 17 بهدف افتتاحي حاسم ومقوس على الطريقة المعتادة من ليونيل ميسي.

حفرَت الجزائر عميقًا وبطولية أبقت حاملي اللقب على مسافة ذراع لفترات طويلة من المباراة، مع تقديم أنيس حاج موسى تهديدًا انتقاليًا حادًا في الهجمات المرتدة. ومع ذلك، فإن ضغط الأرجنتين الخانق أخذ أخيرًا مأخذه في الشوط الثاني. انقض ميسي على كرة مرتدة سائبة ليضاعف التقدم في الدقيقة 60 قبل أن يُكمل ثلاثيته التاريخية بتسديدة دقيقة أخرى من على حافة منطقة الجزاء بعد 16 دقيقة. وعلى الرغم من النتيجة الثقيلة، فإن التنظيم الهيكلي الصارم للجزائر خلال الساعة الأولى يوفر مخططًا قويًا لمواجهتهم في سانتا كلارا.

ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

الأردن (جمال السلامي): ترسيخ الكتلة المنخفضة & الدقة في الثلث الأخير

لا يحتاج جمال السلامي إلى التخلي عن الروح الشجاعة عالية الإيقاع التي سمحت للـنشامى بدفع النمسا تاريخيًا والعودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني. أثبتت الحركة العمودية والإصرار الفردي الحاد لعلي علوان أن الأردن يمتلك الأدوات الأساسية لصناعة فرص حقيقية على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على السلامي إصلاح الهفوات الدفاعية والإرهاق الهيكلي بلا رحمة التي كلفتهم النقاط في وقت متأخر من المباراة. في افتتاحهم التاريخي، عانى شكل الأردن القياسي 3-4-3 أحيانًا للحفاظ على عرض هيكلي متماسك، مما سمح بظهور فجوات عبر الخط الدفاعي. أمام منتخب جزائري مبني على مخطط عدواني عالي الطاقة، فإن فقدان الكرة أثناء الانتقال أو التحول إلى سلبية مفرطة سيكون قاتلًا. يجب أن يركز التعديل الأساسي للسلامي على درع خط وسطه الدفاعي، لضمان أنهم يحمون الثلاثي الخلفي بقوة، ويغلقون أنصاف المساحات الجانبية، ويمنعون صانعي ألعاب الجزائر الفنيين من زيادة الحمل على المسارات المركزية.

الجزائر (فلاديمير بيتكوفيتش): سرعة انتقال خط الوسط & زيادة الأحمال الهجومية على الأطراف

لا يحتاج فلاديمير بيتكوفيتش إلى تفكيكٍ كامل لقالبٍ تكتيكي براغماتي شهد فريقه يمتص الضغط الهائل ببسالة ويُحبط حاملي اللقب الأرجنتين لفترات طويلة من مباراتهم الافتتاحية. يبقى الإطار الدفاعي أصلاً موثوقاً، لكن الجولة الثانية تتطلب إعادة معايرة هجومية حادة في كيفية ثعالب الصحراء للتحكم في الاستحواذ وتقدمه.

أمام قلب دفاعي متماسك للأردن، فإن البقاء أفقياً بالكامل أو تدوير الكرة ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق غير قابل للاستدامة ومسارات هجومية متوقعة. يجب أن يركز التعديل التكتيكي لبيتكوفيتش على غرفة محركاته، موجهاً محور وسطه للانتقال بالكرة إلى الأمام بسرعة عمودية أكبر بكثير. عندما تتقدم الجزائر، يجب عليها أن تُنشئ بقوة زيادات عددية ديناميكية على الأطراف. سيكون استخدام الانطلاقات المتفجرة والمباشرة والمتداخلة للأظهرة مثل ريان آيت-نوري لتمديد أظهرة الجناح الأردنية أمراً حاسماً لتفكيك شكلهم الدفاعي. هذا التوسع العرضي بالغ الأهمية لتحرير مساحات جيبية عالية القيمة للقائد رياض محرز، الذي دخل بديلاً أمام الأرجنتين، لاستغلالها ومنع الهجوم من الاختناق تماماً في ازدحام العمق.

ما آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

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أخبار منتخب الأردن

التحدي الأساسي لجمال السلامي قبل التوجه إلى شمال كاليفورنيا هو معالجة التماسك الجماعي لتشكيلته التي تخوض الظهور الأول مع إدارة التعافي النفسي لمجموعته التي صنعت التاريخ. ولحسن حظ النشامى، فقد خرجوا من خسارتهم الافتتاحية القوية 3-1 أمام النمسا دون أي مخاوف إصابة جديدة أو قلق من الإيقافات، ما يترك للسلامي تشكيلة كاملة للاختيار منها.

سيبني الأردن حول إطارهم الراسخ 3-4-3. سيعمل الطاقمان الطبي والفني عن كثب مع قلب الدفاع يزن العرب لضمان أنه مستعد ذهنياً للارتداد بعد هدفه العكسي المؤسف في الشوط الثاني. سيرتبط العرب مجدداً مع مهند أبو النادي و عبدالله نصيب لتشكيل الجدار الدفاعي الذي يحمي الحارس يزيد أبو ليلى. في الوسط، نور الروابدة مثبت في دوره الأساسي بعد تقديمه تمريرة حاسمة رائعة في الجولة الأولى، مُنظماً غرفة المحركات إلى جانب نزار الرشدان بينما يتولى مهند أبو طه والقائد إحسان حداد مسؤوليات ظهيري الجناح.

تبقى نقطة الارتكاز التي لا جدال فيها لتهديد الأردن الهجومي هي الخط الأمامي. علي علوان سيحتفظ بثقة بمكانه في قيادة الخط بعد تقديمه أداءً استثنائياً تُوِّج بهدفه التاريخي. وسيحاط بنجم موسى التعمري على الجناح الأيمن و عمر الفاخوري على الأيسر، مع اعتماد السلامي على هذا الثلاثي الأمامي المرن لحقن أقصى سرعة عمودية وإطلاق التحولات الحاسمة المطلوبة لخلخلة دفاع الجزائر.

أخبار منتخب الجزائر

يواجه فلاديمير بيتكوفيتش لغزاً تكتيكياً وتعافياً أكثر تعقيداً بكثير وهو يجهز فريقه لأداء ارتدادي حاسم. أكبر نقطة حديث تحيط بـ ثعالب الصحراء هي إدارة العبء البدني الهائل من خسارتهم الافتتاحية 3-0 أمام حاملي اللقب الأرجنتين، والتي تطلبت مناوبة دفاعية شاقة وعالية الشدة منذ الصافرة الأولى.

سيدور الأساس الهيكلي الجوهري للجزائر حول تشكيلتهم المتوازنة 4-3-3. دفاعياً، سيقوم قلب الدفاع عيسى ماندي بترسيخ الخط المركزي إلى جانب رامي بن سبعيني لتصحيح الهفوات الفردية التي كلفتهم في كانساس سيتي. سيتعين على الظهير الأيسر ريان آيت-نوري والظهير الأيمن رفيق بلغالي أن يضبطا بإحكام نزعاتهما للتقدم المتداخل لضمان ألا يمسك بهما جناحا الأردن السريعان مكشوفين في التحولات، بينما سيتطلع حارس المرمى لوكا زيدان إلى حماية أفضل بكثير لتعزيز سيطرته على منطقة الجزاء.

تتمثل المعضلة الأساسية في الاختيار بالنسبة لبيتكوفيتش في تعديل غرفة المحرك لديه وإشعال الإبداع المركزي الفوري. ثلاثي خط الوسط المكوّن مننبيل بن طالب، هشام بوداوي، والشاب إبراهيم مازا سيُكلَّفون بتسريع إيقاعات الاستحواذ. في المقدمة، خط الهجوم محسوم لوردية مكثفة؛ أمين غويري سيقود القنوات المركزية، مدعوماً بقوة من فارس شايبي على الجهة اليسرى وبالسرعة المباشرة للغاية لجناح فينورد أنيس حاج موسى على الجناح الأيمن، ما يوفر الشرارة الأساسية في الثلث الأخير اللازمة لمعاقبة الأردن في الهجمة المرتدة.

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الأردن ضد الجزائر: المواجهات الرئيسية

علي علوان ضد عيسى ماندي

بعد أن سجل هدف الأردن التاريخي الأول على الإطلاق في كأس العالم FIFA بلمسة نهائية رائعة وهادئة في الجولة الأولى، علي علوان يبقى نقطة الارتكاز عالية الطاقة والواثقة في خط هجوم جمال السلامي. عمل علوان بلا عيوب عبر العمق لقيادة هجوم النشامىضد النمسا. ولتفكيك الشكل الدفاعي الجزائري ذي الخبرة الفنية، سيكون دور علوان بالغ الأهمية؛ يجب أن يستخدم سرعته العمودية المتفجرة ومعدل عمله الدؤوب لتمديد قلوب دفاع الخصم، وسحب المراقبين خارج مواقعهم، وفتح قنوات حيوية في الثلث الأخير لتهديدات الأطراف مثل موسى التعمري لاستغلالها.

المكلّف بإيقافه هو قلب الدفاع عيسى ماندي، المرساة الدفاعية بلا منازع في خط دفاع فلاديمير بيتكوفيتش. قاد ماندي الكتلة المركزية خلال مواجهتهم الافتتاحية ضد الأرجنتين. وبينما صمد الهيكل الدفاعي للجزائر بشكل لافت خلال الساعة الأولى في كانساس سيتي، فقد انهاروا في النهاية متأخرين في الشوط الثاني تحت ضغط بدني مباشر من طراز عالمي. يجب على ماندي الحفاظ على تركيز مطلق وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية، مع ضمان استخدام تمركزه النخبوي لتحييد انطلاقات علوان المركزية الحادة ومنع الأردن من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

إبراهيم مازا ضد نور الروابدة

الشرارة الشابة المبدعة في ثلاثي وسط الجزائر، إبراهيم مازا مكلّف بفرض إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط الخصم لصالح محاربي الصحراء. لعب مازا في قلب خط الوسط ضد الأرجنتين، ساعياً لتجاوز الضغط الكثيف وإشعال الإبداع المركزي. ضد الأردن، سيكون هدفه الأساسي إيجاد المساحة بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتموين الانطلاقات الجانبية المتفجرة للجناحين فارس شايبي وأنيس حاج موسى. إذا مُنح مازا الوقت والمساحة للاستدارة ومواجهة خط الدفاع، فإن رؤيته ستخلخل بسهولة الكتلة الدفاعية للأردن.

يتطلع إلى تعطيل ذلك الإيقاع الإبداعي السلس لاعب وسط الأردن البارز نور الروابدة. أثبت الروابدة قيمته التكتيكية والإبداعية النخبوية في الجولة الأولى من خلال تقديمه التمريرة الحاسمة المتقنة لهدف التعادل لأولوان أمام النمسا. ومع ذلك، فإن عمله الدفاعي دون الكرة سيخضع للاختبار النهائي في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو. يجب على الروابدة إدارة تمركزه بعدوانية لتضييق المساحة المركزية، وتعطيل محفزات بناء اللعب العميق لدى مازا، وحماية ثلاثي الدفاع الخلفي لديه لضمان ألا يهيمن عمالقة شمال أفريقيا بالكامل على الثلث الأوسط ويحبسوا الأردن داخل قوقعة دفاعية غير قابلة للاستدامة.

كيف تبدو احتمالات المجموعة J؟

بعد الجولة الافتتاحية من المباريات، أرست المجموعة J انفصالاً فورياً وواضحاً. يحمل الأرجنتين، حامل اللقب، الصدارة بثلاث نقاط وفارق أهداف +3 بعد تنفيذ سريري فكك الجزائر 3-0. تتبع النمسا عن كثب في المركز الثاني بثلاث نقاط وفارق أهداف +2 بعد تجاوز أداء شجاع لوافد جديد لتفوز على الأردن 3-1.

يترك هذا كلاً من الأردن والجزائر متجمدين في القاع بلا نقاط. تُعد مباراة الجولة الثانية هذه في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو نقطة ارتكاز رياضية مطلقة لكلا البلدين وهما يقاتلان لإنقاذ سيناريوهات تأهلهما قبل الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فاز الأردن

فوز تاريخي لفريق جمال السلامي سيقذف النشامى إلى ثلاث نقاط، ويفتح فوراً سباق المركزين الأولين على مصراعيه. اعتماداً على النتيجة المتزامنة لمباراة الأرجنتين ضد النمسا في دالاس، فإن الفوز سيعيد الأردن إلى موقع تأهل مثالي، متأخراً عن المتصدرين بحكم فارق الأهداف. والأهم أنه سيمنحهم وسادة نفسية لا تقدر بثمن قبل مباراة نهائية عالية المخاطر ضد الأرجنتين، بينما يجمد الجزائر تماماً عند صفر نقاط ويدفع ثعالب الصحراء إلى حافة الإقصاء الرياضي من بطاقة التأهل التلقائي ضمن المركزين الأولين.

إذا فازت الجزائر

إذا ضمن رجال فلاديمير بيتكوفيتش النقاط الثلاث كاملة، فسيعيد ذلك إحياء عودتهم إلى العرض العالمي بالكامل ويضع عمالقة شمال أفريقيا مباشرةً في خضم المنافسة على مقعد في دور الـ32. الانتقال إلى ثلاث نقاط سيسمح للجزائر بملاحقة الطرف الخاسر من مباراة دالاس، مانحاً إياهم سيطرة كاملة على مصيرهم قبل مواجهة حاسمة في الجولة الأخيرة ضد النمسا. وعلى النقيض، فإن هذا السيناريو سيحبس الأردن عند صفر نقاط بعد مباراتين، ويفرض على الوافدين الجدد إلى البطولة مواجهة نهائية قاسية لا بد من الفوز فيها ضد أبطال العالم الأرجنتين حيث قد يتطلب حتى تحقيق نتيجة مثالية فواصل معقدة لبطاقة وايلد كارد للمركز الثالث للتأهل.

سيناريو التعادل

تقاسم نقطة أخرى في سانتا كلارا سيعني كارثة لكلا المعسكرين، مُبقياً الأردن والجزائر مقيدين معاً عند نقطة واحدة لكل منهما وممزقاً بشدة طموحاتهما الواقعية في الأدوار الإقصائية. بينما يمنع التعادل تقنياً الإقصاء الرياضي الفوري قبل الجولة الثالثة، فإنه يقلص هوامش الأمان للتأهل إلى حافة رفيعة كالموس. في هذه الحالة، سيدخل كل من الأردن والجزائر مواجهتيهما الأخيرتين في المجموعة وهما يعلمان أن النقاط الكاملة غير قابلة للتفاوض، بينما يتعين عليهما في الوقت نفسه الاعتماد على نتائج كبيرة مواتية في أماكن أخرى لمجرد امتلاك فرصة أساسية للمرور كأحد أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث.

أخبار الفريقين & القوائم

يدار الأردن بواسطة جمال السلامي. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات قبل المباراة، ولم يتم إصدار أي تشكيلة أساسية محتملة في هذه المرحلة. ستتم إضافة المزيد من أخبار الفريق أقرب إلى ضربة البداية.

تدار الجزائر بواسطة فلاديمير بيتكوفيتش. كما هو الحال مع الأردن، لا تتوفر حاليًا أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات، ولم يتم تأكيد أي تشكيلة متوقعة من 11 لاعبًا. ستتبع التحديثات مع اقتراب المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

يدخل الأردن هذه المواجهة دون فوز في آخر خمس مباريات، مسجلًا تعادلين وثلاث هزائم. انتهت مباراتهم الأخيرة بخسارة 2-0 أمام كولومبيا في 7 يونيو 2026، وتعرضوا للهزيمة 4-1 أمام سويسرا في أواخر مايو. في وقت سابق من السلسلة، قدمت التعادلات أمام نيجيريا وكوستاريكا في مارس بعض التشجيع، رغم أن الأردن استقبل 11 هدفًا عبر تلك المباريات الخمس بينما سجل سبعة.

يروي مستوى الجزائر الأخير قصة مختلفة تمامًا. فاز فريق بيتكوفيتش بثلاث مباريات وتعادل في واحدة وخسر واحدة من آخر خمس مباريات. كانت نتيجتهم الأخيرة فوزًا كبيرًا 4-0 على بوليفيا في 11 يونيو 2026، كما تغلبوا على هولندا 1-0 في أوائل يونيو. يؤكد الفوز 7-0 على غواتيمالا في مارس قدراتهم الهجومية. جاءت هزيمتهم الوحيدة في تلك السلسلة أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية في يناير. سجلت الجزائر 12 هدفًا واستقبلت هدفين فقط عبر تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

الأردن المباراة الأخيرة الجزائر 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار الجزائر 1 - 1 الأردن 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1

سجل المواجهات المباشرة بين هذين الفريقين محدود. انتهى اللقاء الوحيد المسجل في مجموعة البيانات المتاحة بنتيجة 1-1، وهي مباراة ودية لُعبت في 30 مايو 2004، حيث استضافت الجزائر الأردن. تمثل مباراة دور المجموعات في كأس العالم يوم الثلاثاء أول مواجهة تنافسية بينهما.

الترتيب

في المجموعة J، تتصدر الجزائر حاليًا المركز الأول ويحتل الأردن المركز الرابع قبل هذه الجولة الثانية من المباريات.