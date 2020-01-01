معاناة في البداية وإنجازات في بلجيكا - من هو أنيس البدري هدف الاتحاد؟

من هو أنيس البدري اللاعب الذي اقترب من ارتداء قميص الاتحاد؟

اقترب نادي الاتحاد السعودي، من التعاقد مع أنيس البدري، صانع ألعاب فريق الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق.

أنيس البدري الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، واحدًا من أبرز لاعبي الترجي التونسي خلال الوقت الحالي، ويبحث الاتحاد عن التعاقد معه، من أجل دعم هجومه بلاعب يمتلك قدرات خاصة.

نجح البدري في قيادة الترجي لتحقيق الكثير من الإنجازات، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي، وأيضًا السيطرة على المسابقات المحلية.

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ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز ما قدمه أنيس البدري، خلال السنوات الماضية، منذ بدايته في فرنسا، وحتى تألقه رفقة الترجي والمنتخب التونسي..

معاناة البداية والغياب

رغم بداية أنيس البدري في صفوف فريق أولمبيك ليون، حيث مسقط رأسه "مدينة ليون الفرنسية"، وهو يبلغ من العمر 13 عامًا، حيث لعب في صفوف فريق الناشئين، إلا وأنه واجهته بعض التحديات في صغره.

وهو يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، تعرض لإصابة بالانزلاق الغضروفي، أجبره على الابتعاد عن الملاعب لمدة عامين، ليعود في عام 2008، رفقة الجمعية الرياضية في سانت بريست الفرنسية.

دوره في صعود موسكورن البلجيكي

انتقل في عام 2009 إلى فريق شاسلية، ليعب في صفوف الفريق الأول بالدرجة الثالثة الفرنسية، ثم انتقل إلى فريق ليل ليلعب في صفوف الفريق الاحتياطي لمدة سنتين ونصف، لعبه خلالهم 40 مباراة، سجل 9 أهداف.

تمت إعارة البدري إلى صفوف موسكورن بيروفيلز في الدرجة الثانية البلجيكي، قدم مستويات طيبة معه في مبارياته، ليلعب معه في موسم 2013-2014، ليصبح لاعبًا رسميًا بالفريق.

ونجح في قيادة فريقه للصعود إلى الدرجة الأولى البلجيكي، ليقدم مستويات رائعة في الدور الأول من البطولة، ولكن في الدور الثاني، تعرض لإصابات تسببت في عدم الانتظام في مشاركاته.

الانتقال إلى الترجي

انتقل أنيس البدري إلى الترجي التونسي، في يوليو 2016، وأصبح واحدًا من العناصر الأساسية في فريق باب سويقة، ويحقق معه العديد من الإنجازات.

حقق مع الترجي لقب الدوري التونسي موسمي 2016-2017، و 2017-2018، ولقب كأس تونس موسم 2015-2016، وكأس العرب للأندية البطال 2016-2017، وبطل دوري أبطال إفريقيا موسمين عامي 2018 و 2019.

ماذا قدم البدري مع منتخب تونس؟

شارك لأول مرة بقميص المنتخب التونسي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017، أمام منتخب توجو، في المباراة التي فاز بها نسور قرطاج بهدف دون رد.

وبعدها شارك أنيس البدري مع المنتخب التونسي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، ليصبح واحدًا من العناصر الأساسية في صفوف المنتخب التونسي.

شارك البدري في 25 مباراة رفقة منتخب تونس، سجل 5 أهداف، وصنع هدفين، واستطاع أن يقدم مستويات رائعة رفقة نسور قرطاج.