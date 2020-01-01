معاناة حارس السعودية المونديالي .. التقى بوالدته بعد غياب 30 عامًا

قصة مثيرة من تاريخ اللاعبين السعوديين

إحدى القصص المؤثرة خلال مسيرة اللاعبين السعوديين، هي قصة حياة محمد خوجلي حارس مرمى النصر والرائد السابق، والذي لعب للفيحاء أيضًا.

خوجلي يعد من الحراس القلائل الذين استطاعوا زيارة الشباك، حيث سجل هدفًا في مرمى الأنصار، بالإضافة إلى المشاركة مع النصر في كأس العالم 2000.

وظهر حارس النصرو الرائد السابق بقميص المنتخب السعودي في الكثير من الأحيان، وشارك في كأس آسيا 2000 وتصفيات ونهائيات كأس العالم 2002 وبطولة العرب وكأس الخليج 2003.

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هذا جانب من مسيرته الكروية، فهل تعرف شيئًا عن حياته الشخصية؟ فهي مليئة بالكثير من الأحداث التي جعلت اللاعب يعاني لسنوات عدة.

خوجلي والده سعودي الجنسية ووالدته من السودان، وانفصلا بعد ذلك، وعندما أصبح حارس النصر واعيًا أبلغه أبيه أن والدته قد توفيت، وظل واثقًا من قول أبيه حتى سن الـ15، وهو يتربى لدى جدته لوالده.

أبلغته جدته في سن الـ15 بأن والدته على قيد الحياة في السودان، وحاول السفر إليها أكثر من مرة، في سن الـ21 ولكن ظروفه المادية لم تساعده وقتها، ثم في سن الـ23 بعد تعرضه لحادث.

وحل خوجلي ضيفًا على برنامج "الثامنة" عبر قناة "إم بي سي" يوم 1 يونيو 2014، وأخبر المذيع أن سيسافر عقب أسبوعين لرؤية والدته بعد غياب دام لـ30 عامًا.

وعند حديثه فاجئه المسؤولين عن البرنامج بدخول والدته إلى الاستوديو ليحتضنها ويقوم بتقبيل يدها وقدميها في مشهد ترتعش له الأبدان، بعد عودة ابن لحضن والدته بعد غياب طويل.