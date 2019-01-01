معاقبة رئيس التعاون السعودي بسبب الهلال والقاسم يعلق

الهلال حقق تعادلًا صعبًا أمام التعاون وتوقيت التعادل أغضب محمد القاسم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة محمد القاسم؛ رئيس نادي التعاون، إثر ما بدر منه عقب مواجهة الهلال، التي أقيمت أول أمس الأحد.

وكانت المباراة، التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ15 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، بعدما تمكن الزعيم من التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

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اللجنة قرر تغريم القاسم 30 ألف ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف بعدما قام بمهاجمة طاقم التحكيم الذي أدار اللقاء، عبر وسائل الإعلام وعلى حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان رئيس التعاون قد صرح عبر نهاية اللقاء أنه الحكم أضاف شوطًا ثالثًا حتى يتمكن الهلال من إدراك التعادل، كما كتب عبر "تويتر": "الحمد لله، أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري على ما قدموه وللجماهير الحاضرة الرائعة، تقنية الـVAR وجدت للعدل وليست للقهر"، وهو ما أدى لمعاقبته.

وأبدى القاسم تعجبه من معاقبته بداعي مهاجمة الحكام، حيث اكتفى بإعادة نشر تغريدته متسائلًا: "إساءة!!!!!".

يذكر أن التعاون يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يأتي الهلال في الصدارة برصيد 36 نقطة.