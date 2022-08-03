معاداة للجماهير؟ أياكس يمنع عشاقه من إحضار اللافتات لعدم إحراج لاعبيه!

أياكس يمنع جماهيره من المطالبة بقمصان اللاعبين

أعلن نادي أياكس منعه لجماهير الفريق لإحضار اللافتات التي تطالب لاعبي الفريق بخلع قمصانهم ومنحها لعشاق الفريق الهولندي بالمدرجات.

وبالفعل، فعل أياكس هذا القرار في مواجهة آيندهوفن يوم السبت الماضي ببطولة كأس السوبر الهولندي، والتي خسرها أصحاب الأرض بنتيجة 5-3.

وبحسب موقع "sportbible" فإنه قد ذكرت بعض وسائل الإعلام الهولندية، أن أياكس طلب من جماهيره التوقف عن إحضار اللافتات إلى الملعب.

لماذا قرر أياكس منع الجماهير من تلك التصرفات؟

يأتي هذا القرار بعد أن لاحظ بطل هولندا وجود زيادة في عدد المشجعين الذين يأخذون تلك اللافتات إلى المباريات.

حيث أوضح النادي أنه لم يعد من الممكن للاعبين تلبية جميع طلبات الجماهير، وأدى ذلك إلى اتهامهم بالغطرسة بعد الخروج من أرض الملعب دون منح قمصانهم.

كما يدعي الفريق الهولندي أن اللافتات التي تصنع عادةً ما تكون من الورق المقوى، وهو ما قد يساعد على تسريع الاشتعال في حال وجود حريق.

وبالتالي تمت مصادرة العديد من اللافتات عندما استضاف ملعب "يوهان كرويف" مباراة كأس السوبر يوم السبت بين أياكس وآيندهوفن.

ووافق العديد من المشجعين هذا القرار الصادر من فريق أياكس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبرونه محرجًا للاعبين، كما طالب البعض بتفعيله في كافة الملاعب الأوروبية.